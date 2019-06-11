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 Пожежа в одеській психіатричній лікарні: осередок спалаху був у приміщенні для сушіння білизни, - ДСНС

Осередок спалаху в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я (колишня психіатрична лікарня №1), що на Слобідці, був у приміщенні для сушіння білизни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Руслан Буханець.

Він підтвердив, що найімовірнішою причиною пожежі фахівці вважають занесення стороннього джерела запалювання ззовні, тобто вона не пов'язана з несправністю обладнання. Втім, це не означає, що лікарню обов'язково підпалили: пожежа могла стати результатом і куріння в недозволеному місці.

"Будівлю психлікарні ввели в експлуатацію понад 50 років тому, - сказав він. - Там регулярно проводилися перевірки дотримання правил пожежної безпеки. Проводилися вони і в 2017 році, і 2018 році, а остання перевірка була в березні цього року. Керівники установи та обласної ради вживали заходів щодо поліпшення протипожежного стану. Більш як половину виявлених недоліків було усунуто. Зокрема, почався процес монтажу протипожежної сигналізації, яка в тому корпусі, де спалахнула пожежа, вже працювала. Було приведено до ладу електрообладнання будівлі, персонал пройшов відповідне навчання, а на об'єкті створили добровільну пожежну дружину", - зазначив чиновник.

Читайте також: Попередня причина пожежі в одеській психлікарні - занесення вогню ззовні. Відкрито провадження за статтею про умисне вбивство, - поліція

Нагадаємо, увечері 10 червня загорілося 7-ме відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я на вулиці Воробйова. В результаті події чотири людини загинули на місці, ще двоє померли в медичних установах. Серед загиблих - медсестра лікарні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131744
 
 
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Щас на улице тепло, белье за пол часа высыхает, а они сушат электричеством, денег не жалко видимо...
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