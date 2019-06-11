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Все про:звільнення (549) Вища рада правосуддя (239) Цокол Лариса (6)

 ВРП звільнила суддю Цокол, яка відпустила Корбана під домашній арешт і відмовилася заарештувати Саакашвілі

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Печерського районного суду міста Києва Ларису Цокол.

Про це інформують у ВРП, передає Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя вирішила звільнити Обору Зоряну Богданівну з посади судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області за власним бажанням та Цокол Ларису Іванівну з посади судді Печерського районного суду міста Києва у відставку", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що ВРП зупинила розгляд питання про звільнення Скорика Володимира Миколайовича з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва у відставку.

Нагадуємо, суддя Печерського районного суду Києва Лариса Цокол 11 грудня відмовила в задоволенні клопотання прокуратури про цілодобове домашній арешт на час проведення розслідування для лідера "Руху нових сил", експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131742
 
   
 Топ коментарі
 
Итого по нашей славной судебной недореформе коррумпированным судьям предостаивли возможность освободить свои ряды от тех, кто выступил против коррумпированной системы...отличная реформа.
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всп та кваліфікаційна комісія набрана з петиних любих друзів
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Итого по нашей славной судебной недореформе коррумпированным судьям предостаивли возможность освободить свои ряды от тех, кто выступил против коррумпированной системы...отличная реформа.
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А, вы, наверное свечку держали, поэтому знаете кто коррумпирован , а кто нет?
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Одной из лучших она была судья, благодаря другим. Её время ещё не истекло. Поживём-увидим.
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одна из лучьших)

Цокол отказалась арестовывать "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца.

В 2016 году Лариса Цокол отказалась взять под стражу нардепа Игоря Мосийчука, которого подозревали в вымогательстве.
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Я сам на собственной шкуре в 2001-м, когда Киев делили на районы (было 14, а стало 10) и меня как несговорчивого с печерскими ментами юриста кинули в клетку на ночь, испытал на себе отношение Цокол к юридической профессии. Так что не надо мне рассказывать всякие слухи и домыслы.

В Цокол как судье я уверен на 90% (это самый высокий показатель по моей шкале оценки судей).
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какие слухи, на? Єто реальние ее "дела"

И даже не знаю - если Цокол, на которой клейма негде ставить, для вас одна из лучших судей...
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Уж сколько раз твердили миру.
Суд это последняя инстанция. Всю работу для суда должно сделать следователи, прокурор и адвокаты. Если адвокаты делают свою работу лучше чем оппоненты, причем здесь судья?
Большинству людей не интересно по какой такой причине суд принял то или иное решение.
Людям становится интересно только тогда, когда суд касается именно их, каждого в отдельности.
Это не утверждение того - хороший данный судья или плохой, это констатация фактов.
Последний случай с убийством ребенка - следствие не может найти улики (орудие убийства)
И что, должен делать судья. если прокурор не может доказать виновность подозреваемого?
Как Суду принять правильное решение?
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Мосийчука взяли на взятке под камери. Так что доказательств там било с лихвой.
Кроме того при портнове в АП она оптяпивала делишки по лишению депутатского мандата Власенко там с "доказательствами" вообще бил просто откровенний гон. И т.д.
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Да, многих знаю.
В тч некоторых подонков из ВСП.
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Кого ты знать можешь балаболка?
Ты даже не понимаешь, что такое отставка судьи
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Тобто ви вважаєте що ВРП повинна була відхилити її власну заяву про відставку? І на якій підставі? Не достатньо стажу чи триває дисциплінарний розгляд щодо неї? Які?
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Ой як невдобно получилось..(с)
ВСП уволил судью Цокол, которая отпустила Корбана под домашний арест и отказалась арестовать Саакашвили - Цензор.НЕТ 6290
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в твиттере уже написали, что это фейк.
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Есть хороший анекдот про Вовочку /совпадение? не думаю!/
Вовочка спрашивает у дедушки:
-а правда говорят,что лучше иметь высшее образование чем среднее?
- нет Вовочка,лучше иметь среднюю сообразительность!
Что мы и наблюдаем в последнее время с назначениями.
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Пятя не ей успел за Михо отомстить,Вова достойно принял эстафету.
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всп та кваліфікаційна комісія набрана з петиних любих друзів
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Ви вже в брехні заплутались. Виходить працюючи "проти Петі" вона відпускала діамантових прокурорів? Раніше ж ви казали що то Петя їх відпускав ВРП звільнила суддю Цокол, яка відпустила Корбана під домашній арешт і відмовилася заарештувати Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1614
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може це ви заплутались?
дай будь-ласка посилання на те що "вона відпускала"
і як ти поясниш що ставленник петі шокін звільнив Сакварелідзе який разом з Трепаком їх на гарячому взяв?
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Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
Решение приняла судья Лариса Цоколь, оно не подлежит обжалованию, сообщает УП.
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Ага а еще он по просьбе Пети вернул ему гражданство.))
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Все будет так, как уже было. Популиста Мишу опять лишат гражданства и вышлют в Польшу.
И это самый лучший для него вариант. Потому, как другие это выдать по запросу Грузии или сидеть в Украине.
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Больное воображение порохоботов это такая развлекуха спасибо что вы есть!
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Больное воображение у зебов, когда они решили, что Саакашвили это Каха Бенукидзе.
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Это воровской сходняк а не высший совет, судебную систему придется создавать с чистого листа.
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Очень хорошая судья)

В 2011-2013 годах вынесла ряд решений, необходимых для лишения депутатского мандата Сергея Власенко.

В 2010-м взяла отказалась рассматривать жалобу Мирославы Гонгадзе на отказ возбуждать дело против Кучмы и Литвина - взяв самоотвод.
В 2015 году она принимала участие в рассмотрении дела лидера "Укропа" Геннадия Корбана, перевела его из СИЗО на домашний арест.

Цокол отказалась арестовывать "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца. В 2016 году Лариса Цокол отказалась взять под стражу нардепа Игоря Мосийчука, которого подозревали в вымогательстве.
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Так теперь у уЗеленских в ходу справедливость, в их понимании. Справедливость и закон - разные вещи. ((c) уЗеленский)
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это дно судебной реформы.
уволена за правильные с точки зрения морали,решения..
помню как на Корбана кучерявый мародер прислал 4 БТРа
и Саакашвили ловила вся "спецура"конторы...
позорники ******.
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а отпускала "бриллиантових прокуроров" тоже правильно с точки зрения морали?
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Насмешка судьбы....
Думали что эта судья после смены власти пойдет на повышение, а пошла на биржу Труда...
А вот подождем заявлений Мишки и Корбана по этому случаю...
Насчет Корбана не знаю, но Мишка точно об этой судье и не вспомнит...
Многих таких как она он оставил на дороге несчастий....
Предаст и ее...
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Вы про нее все напишите! За что уволили,что бы зе борцы знали,что она сажала майдановцев,незаконно ограничивала права людей и т.д. А то они сейчас ее сделают героем,а потом будут опять ныть нет реформы,судьи коррупционеры!!!
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Пидеров из ВСП на парашу !

Гнойное детище гнуса Портнова мог сохранить и пользовать лишь продолжатель его гнусностей - Пэпэ ...
Нехер тут пенять , шо мол ЗЕ вернул Портнова . А вот никера !!!
Это Пэтина гнусность вернула дух Портнова , а точнее никогда его не ликвидировала , а лишь приспособило под свои такие же гнусные шкурные интересы .

Чё тогда удивляться , что доктор юр. наук Виталик выкрутился настолько , что ****** всю убогую прокурВОРтуру с гыныяльным прокуором во главе во все щели и благополучно сейчас гундосит собственной персоной на все анальны медиа-аналах типа Ньюсуана и 112 ...

Гнус - но хитрый и высококваллифицированный ...

Шобы обыграть Портнова и его учеников-последышей нужны супер-юристы , а не эти недоучки-алканафты , которые даже божевильний террористке Надюхи не могли толком склепать обвинение , хотя она даже не отрицала , шо говорила насчёт обстрела Зрады !
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В комментах одни идиоты собрались?

Цокол ушла сама, "уволить в отставку" можно только по заявлению самого судьи) Это как ранний выход на пенсию по желанию.
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Можно заметить, что их всё меньше, скоро останутся на форуме одни "порохоботы".
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После выборов, будет парламентская комиссия по оценке этих порохоботов в мантиях..)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВРП звільнила суддю Цокол, яка відпустила Корбана під домашній арешт і відмовилася заарештувати Саакашвілі
 
 
 
 
 
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