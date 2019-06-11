 ВРП звільнила суддю Цокол, яка відпустила Корбана під домашній арешт і відмовилася заарештувати Саакашвілі

Про це інформують у ВРП, передає Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя вирішила звільнити Обору Зоряну Богданівну з посади судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області за власним бажанням та Цокол Ларису Іванівну з посади судді Печерського районного суду міста Києва у відставку", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що ВРП зупинила розгляд питання про звільнення Скорика Володимира Миколайовича з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва у відставку.

Нагадуємо, суддя Печерського районного суду Києва Лариса Цокол 11 грудня відмовила в задоволенні клопотання прокуратури про цілодобове домашній арешт на час проведення розслідування для лідера "Руху нових сил", експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

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