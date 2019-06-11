 Скаржиться на болі в голові та грудній клітці. Йому дають серцеві ліки і заспокійливі. Діагнозу досі немає, - адвокат про стан політв'язня Балуха

Про це 11 червня виданню "Крим.Реалії" розповіла адвокат Ольга Дінзе, яка відвідала ув’язненого напередодні, передає Цензор.НЕТ.

"Учора вдалося його відвідати в лікувально-профілактичному закладі. Почувається трохи краще, спали набряки. Але особливого лікування, як і діагнозу, донині йому не поставили. Йому дають серцеві ліки і заспокійливі. Більше жодних ліків не дають. Він скаржиться лише на головний біль і ліворуч, в області грудної клітки", - повідомила адвокат.

За словами Дінзе, Балух відмовляється від їжі з російської колонії.

"Йому прийшла нарешті посилка, яку відправили ще до його поміщення в ШІЗО. Частина продуктів прострочена, але йому вистачить. Їжа поки є. Він принципово не харчується в колонії", - додала адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські тюремники перевели українського політв'язня в РФ Балуха в лікарню

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що адміністрація Тверської колонії в Росії не дозволила українському консулу зустрітися з Балухом.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.