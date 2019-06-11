 Аномальний розвиток водоростей: відпочивальникам в Одесі рекомендують утриматися від купання в морі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби в Одеській області.

"У зв’язку з аномальним явищем, яке спостерігається на пляжах м.Одеси та області, а саме інтенсивним розвитком водоростей, що може спричинити наявність у морській воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання в такій воді та споживання виловленої на побережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів", - йдеться в повідомленні.

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