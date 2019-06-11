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 Аномальний розвиток водоростей: відпочивальникам в Одесі рекомендують утриматися від купання в морі

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів в Одесі та області рекомендує утриматися від купання в морі у зв'язку з аномальним розвитком водоростей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби в Одеській області.

"У зв’язку з аномальним явищем, яке спостерігається на пляжах м.Одеси та області, а саме інтенсивним розвитком водоростей, що може спричинити наявність у морській воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання в такій воді та споживання виловленої на побережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік потрапив у реанімацію з ботулізмом після вживання копченої риби, купленої в київському супермаркеті

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131734
 
 
 Топ коментарі
 
зеленые водоросли? ЗЕленые??? Как кстати, как вовремя. Совпадение? не думаю... Кумовство, скорее всего, и попустительство...
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вальцманоид, иди опохмелись))
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Беня бандеровец? это как горячий лёд.
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зеленые водоросли? ЗЕленые??? Как кстати, как вовремя. Совпадение? не думаю... Кумовство, скорее всего, и попустительство...
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съешь еще этих вкусных зеленых соплей
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Порох - экс. Кому уже интересно. Давай-ка про настоящее. Вот, водоросли ЗЕленые... шо там еще? Приятель обрезанного детства - лейтенант. Ну точно, большевики, они большевики и есть. 73% большинства - не хер собачий. Весь мир насилья разрушить собрались. Кто был никем, тот станет лейтехой. Очень старым молодым лейтехой...Блеск и нищета куртизанки...
Рассказать, как зебилы уже начали деребанить наши деньги? Где моя приподнятая пензия? А заоблачная зарплата? Тарифы когда опустите? Хорош про папирендиков. Давай про день текущий. Итак, что полезного сделал еврейский мальчик? Раз-два-три... Ах, только 3 недели...ах, развернуться не дают...а он, паршивец эдакий, как думал? По сценарию руководить? Или мамка заступится? Короче говоря, граждане большевики, пора признать: выбрали пустое место. Без программы. Без видения. Там, узеленского, что то еще под разумковым ворочается. А у самой зели - just one big fat zero...
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1.хоть порох и экс-схемы-то остались
2.насчет полезного:роспуск зрады ,разгон муженок,гелеттеев и прочих петиных жополизов,заявка на стратегический курс в нато и ес,начало хорошее.
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ну, положим, курс в НАТО и ЕС был определен, еще когда клоун по фортепьяно членом колотил и родную Украину сравнивал с порноактрисой... Да он бы сам и не додумался. "муженок,гелеттеев и прочих петиных жополизов" разогнал, своих лейтенантиков (недоделанных) поставил. Бениных юристов в АП ввел. Не, ну яркий мальчик! На конце убавилось, в мозгу добавилось!
Вот скажи, надо было ради перечисленного в презы лезть? Он же неумеха. НОЛЬ. Никто. Шоумен, мягко говоря, а по правде: клоун, шут, комик, третьесортный актеришко.
Списываю на застаревшие комплексы: Да, я шут, я циркач… Так что же? Пусть меня так зовут вельможи, Как они от меня далеки, далеки, Никогда не дадут руки...
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при пете внедрялось показуха и совковость
Українська Паперова Армія. Як працює документообіг у ЗСУ і що з цим робити. СКАНИ

"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, вместо этого на деле будут внедряться западные стандарты", - отметил президент.
Он добавил, что ВСУ должны стать на один уровень с лучшими армиями мира.
каких бениных юристов?
а что у адвоката должен быть один клиент?
остальной феерический висер можно вообще всерьез не воспринимать профессиональные
политики довели Украину до уровня африканских третьесортных стран с массовой убылью населения и полной разрухой во всем.
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"отметил президент"??? Да он бы в жизни такую мысль не родил. Его место на сцене. Ему нужно запретить "отмечать"...любая его отмечалка вызывает смех.
Адвокату хватит одного такого клиента, как Бенцион...
"Феерический высер" - оставляю без внимания, т.к. это из рациона записных шутов и любителей посмеятся над вовкиными штучками...
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Схемоз эпохи Коломойского - Зеленского - как дерибанили деньги Привата.
P.S. Подскажи как ссылке вставить на http://дебилам_всё_равно_не_дойдёт.ua?
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Да, сейчас всё битое, и 41 миллион, выведенный Зе через офшор из Привата и 470 миллиардов, прокрученные Коломойским. Зебы всё побью...
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я ж не виноват что ты все как и петя делаешь через ..опу а потом кричишь о потужной перемоге Аномальний розвиток водоростей: відпочивальникам в Одесі рекомендують утриматися від купання в морі - Цензор.НЕТ 9135,о 41 млн выведенном Зе через офшор подробности в студие,и почему об этом не высказался петин прокурор без юридического образования?
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Все не уймешься веселить народ своими фантазиями про 470 млрд долларов украденных Коломойским? Аномальний розвиток водоростей: відпочивальникам в Одесі рекомендують утриматися від купання в морі - Цензор.НЕТ 9587
Эта сумма будет более всех вместе взятых бюджетов Украины за все годы Независимости вообще то.
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Тебе пальчик покажи ты будешь смеяться, если ты не отличаешь прокрученные деньги со своими "торговыми партнёрами" из 95 квартала и США от бюджета Украины.
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ты смешной! открыл из любопытства. бородатая телка, которую даже зеленые сопли отправили подрабатывать на окружную, кукарекает то, что уже крутили в кине для дебилов, еще 3 года назад. объясняю популярно! 1. такие "схемы" работают во ВСЕХ госпредприятиях, уже тридцать лет. в них скидывают самые неприбыльные головняки, назначают таксу и вперед. почему? потому что работа в этих кусках дико забюрократезирована, горы инструкций и норм, которые отменять надо годы в ВР и КМ, плюс дикая ответственность. а отдали частнику-и забыли. бородатая тупая телка навоняла, ей не дано понять, она живет в космосе. 2.черни объявили по телеку, что она тоже "преЗЕдент", и зачесало у нее в #опе, она кинулась решать вопросы космической сложности, вместо того, что бы мыть туалеты и копать землю.
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ну, кому хочется мыть туалеты и копать землю. Вот, Нелька Штепа (при Зеле, кстати) в нардепы пробивается. Ей бы в тюрьме жить, а она, наша Годива, в Раду, ***** крашена...
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Точно, даже Черное море за ЗЕ - позеленело.
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а как иначе...все сцаки и говно за зе...
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плесень не бывает соевойц, она бывает зеленой и вонючей.
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та ладно, пускай на еврейского мальчика передернет...
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зачем писать вранье госпотребслужба ЗАПРЕТИЛА СОВЕТУЕТ не купаться в связи с тем что после ливней в море ушло много поверхностной грязи и инфекций.. и все основания...
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Амиака много - сцать меньше надо в море, а властям надо стоить туалеты. )))
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Отсюда торчат уши Коломойского ! Срыв сезона в Одессе плюс дефолт . Это коварный план жидобандеровцев
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Беня бандеровец? это как горячий лёд.
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При Порошенко вода в море была чистой и без водорослей!!!
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Набирайся сил зебик, ведь тебе ещё 5 лет истошно визжать про Порошенко..Аномальное развитие водорослей: отдыхающим в Одессе рекомендуют воздержаться от купания в море - Цензор.НЕТ 8879
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успокойся, соя! Через год про свыню никто и не вспомнит.
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А при убийце-Януковиче была процветающая экономика и ВСУ входили в десятку сильнейших в Европе, а Порошенко это всё проср...
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"интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов"

Даа. Именно это, а не то, что там канализацией загажено все на свете.
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Уманские евреи, продайте одесским отравленной воды с Роси. И еще деньги за очистку реки возьмите. Хороший гешефт!
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одеситы меньше надо есть Аномальний розвиток водоростей: відпочивальникам в Одесі рекомендують утриматися від купання в морі - Цензор.НЕТ 1063 что бы в воде не росли водоросли или все таки сделать новые очистные ?
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может где в одессе бусик с удобрениями упал и сгорел в ставке, который в море впадает и потому водоросли попёрли как на дрожжах? )
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В Одессе ЛИВНЕВКИ давно стали канализацией((( Подключается и частный сектор и новостои на побережье...
И да, постоянные ливневые дожди ситуацию просто добили
Бусик не нужен - мэрия и население сами себе бусик "с удобрениями" (((
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Оппо блок всплывает от Северского Донца до Одессы мамы, синоптики прогнозируют "русское лето".
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Так и знал, что свиноботы и тут Зеленского приплетут, раз им за это главсвин башляет.
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Все уже давно знают,что побережье Одесское-сартир и все упорно проглатывают это дерьмо.
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Свиноферма и тут резвится. Больные люди. Аномальний розвиток водоростей: відпочивальникам в Одесі рекомендують утриматися від купання в морі - Цензор.НЕТ 8730
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О берег плещется волна,
И люди от жары раскисли.
Как много плавает говна
В прямом и переносном смысле!

(с)
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Радиация в черное море стекает. Нужна карта течений
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Цирк на дроте - служба безопасности пищевых продуктов каким боком к морю и водорослям? От, мля, нареХформировали, идиоты!!!! Куда ни ткнись- везде бардак!
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Можно подумать, что водоросли смущают тех, кого не смущали канализационные стоки Одессы и мазута одесского морпорта.
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