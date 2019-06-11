 Аномальний розвиток водоростей: відпочивальникам в Одесі рекомендують утриматися від купання в морі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби в Одеській області.
"У зв’язку з аномальним явищем, яке спостерігається на пляжах м.Одеси та області, а саме інтенсивним розвитком водоростей, що може спричинити наявність у морській воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання в такій воді та споживання виловленої на побережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів", - йдеться в повідомленні.
Рассказать, как зебилы уже начали деребанить наши деньги? Где моя приподнятая пензия? А заоблачная зарплата? Тарифы когда опустите? Хорош про папирендиков. Давай про день текущий. Итак, что полезного сделал еврейский мальчик? Раз-два-три... Ах, только 3 недели...ах, развернуться не дают...а он, паршивец эдакий, как думал? По сценарию руководить? Или мамка заступится? Короче говоря, граждане большевики, пора признать: выбрали пустое место. Без программы. Без видения. Там, узеленского, что то еще под разумковым ворочается. А у самой зели - just one big fat zero...
2.насчет полезного:роспуск зрады ,разгон муженок,гелеттеев и прочих петиных жополизов,заявка на стратегический курс в нато и ес,начало хорошее.
Вот скажи, надо было ради перечисленного в презы лезть? Он же неумеха. НОЛЬ. Никто. Шоумен, мягко говоря, а по правде: клоун, шут, комик, третьесортный актеришко.
Списываю на застаревшие комплексы: Да, я шут, я циркач… Так что же? Пусть меня так зовут вельможи, Как они от меня далеки, далеки, Никогда не дадут руки...
Українська Паперова Армія. Як працює документообіг у ЗСУ і що з цим робити. СКАНИ
"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, вместо этого на деле будут внедряться западные стандарты", - отметил президент.
Он добавил, что ВСУ должны стать на один уровень с лучшими армиями мира.
каких бениных юристов?
а что у адвоката должен быть один клиент?
остальной феерический висер можно вообще всерьез не воспринимать профессиональные
политики довели Украину до уровня африканских третьесортных стран с массовой убылью населения и полной разрухой во всем.
Адвокату хватит одного такого клиента, как Бенцион...
"Феерический высер" - оставляю без внимания, т.к. это из рациона записных шутов и любителей посмеятся над вовкиными штучками...
P.S. Подскажи как ссылке вставить на http://дебилам_всё_равно_не_дойдёт.ua?
Эта сумма будет более всех вместе взятых бюджетов Украины за все годы Независимости вообще то.
Даа. Именно это, а не то, что там канализацией загажено все на свете.
И да, постоянные ливневые дожди ситуацию просто добили
Бусик не нужен - мэрия и население сами себе бусик "с удобрениями" (((
И люди от жары раскисли.
Как много плавает говна
В прямом и переносном смысле!
(с)