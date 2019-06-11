 Через санкції РФ Луганська ТЕС може залишитися без вугілля, - заступник голови Луганської ВЦА Клименко

Про це повідомив у Facebook заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на підприємство постачається вугілля, квоти на яке погоджені ще у травні. На червень, 10 днів якого вже пройшли, квоти ще не визначені. Крім того, на територію України не переміщується залізничні вагони, які раніше були відправлені на адресу ЛуТЕС – це близько 300 вагонів або 20 тис тонн вугілля", - повідомив Клименко.
За його словами, зараз Луганська ТЕС встигла накопичити близько 120 тис. тонн вугілля. Його має вистачити до 20 липня. Після цього, в разі, якщо постачання вугілля не відновлять, електростанцію планують перевести на газ, що збільшить собівартість виробництва електроенергії.
Клименко також додав, що звернувся до представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську для того, щоб поставити питання про забезпечення Луганської ТЕС вугіллям.
это та которая поставляет электроэнергию в луГандонию
вся степная часть Луганской области может запитаться спокойно с Купянска, там и мощностей и линий 150 кВ хватает
все ЛЭП позволяют питать хвостом, тем более все магистральные линии закольцованы.
двехцепной ЛЭП что идет с Купянска до Щастья вполне хватит для энергообеспечения степной левобережной части Луганской области, а вот снабжать промышленость луГандонии не хватит, вот и вопит рыжий что уголь нужен
машинами уголь не поставляют. в принципе. совсем.
Ид-ты блин!
Очередное провалившееся петино и гросино - импортозамещение!
вруны кон-е!
.За словами Геруса, за два роки не було проведено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку. Щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризовим явищам на ринку електроенергії, було ініційоване перенесення запуску нової моделі ринку на рік. Водночас необхідно розробити та втілити у життя помісячний план підготовки до відповідних змін.
пылеугольный блок остановится, газомазутные будут работать... нехрен паниковать.
Ув. Цензор.нет, пиши уже правду - ссуки, оккупанты, отказываются обеспечивать Украину углём.
Чего юлить-то ?
Если государству то газ используйте внутренней добычи,если частому то это проблемы частного собственника.Если частный собственник не может решить вопрос то забирайте назад собственность