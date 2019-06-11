EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка
  1549  48
Все про:Луганськ (271) Росія (17442) санкції (2299) ТЕС (35) Клименко Юрій (37) Луганське енергетичне об'єднання (2)

 Через санкції РФ Луганська ТЕС може залишитися без вугілля, - заступник голови Луганської ВЦА Клименко

Луганська теплоелектростанція може залишитися без вугілля через введені Росією торгові санкції, які передбачають заборону на експорт вугілля з РФ в Україну без наявності спеціального дозволу.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на підприємство постачається вугілля, квоти на яке погоджені ще у травні. На червень, 10 днів якого вже пройшли, квоти ще не визначені. Крім того, на територію України не переміщується залізничні вагони, які раніше були відправлені на адресу ЛуТЕС – це близько 300 вагонів або 20 тис тонн вугілля", - повідомив Клименко.

За його словами, зараз Луганська ТЕС встигла накопичити близько 120 тис. тонн вугілля. Його має вистачити до 20 липня. Після цього, в разі, якщо постачання вугілля не відновлять, електростанцію планують перевести на газ, що збільшить собівартість виробництва електроенергії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частка АЕС і ТЕС в українській електроенергетиці знизиться, - ЗМІ

Клименко також додав, що звернувся до представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську для того, щоб поставити питання про забезпечення Луганської ТЕС вугіллям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131733
 
 
 Топ коментарі
 
Шёл пятый год войны Торговля с агрессором процветала а Украинцы всё ждали когда санкции начнут действовать (Из древней летописи )
 показати весь коментар
 
А качок и грося не знали, что агрессор в любой момент может прекратить поставки?
Ид-ты блин!
Очередное провалившееся петино и гросино - импортозамещение!
вруны кон-е!
 показати весь коментар
 
Знову у зебілів Порох винен. зе взагалі щось буде робити крім поїдання шаурми?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А чому не перевели цю ТЕС на польське та львівське вугілля? Де той порошенко який дрочив 5 років і нічого не робив? За рахунок порошенка провести термінові роботи по переналаштуванню блоків Луганської ТЕС на польське вугілля.
 показати весь коментар
 
Знову у зебілів Порох винен. зе взагалі щось буде робити крім поїдання шаурми?
 показати весь коментар
 
 
Та ясно ж сказали: навесні. Почекай ще пів року.
 показати весь коментар
 
Почему бы тебе не задать этот вопрос Ахметову, лично? Ведь это его собственность.
 показати весь коментар
 
 
Ахметов не переводив українські ТЕС на польське вугілля, щоб путін міг влаштувати Україні вугільну блокаду, бо Ахметов це ворог, агент кдб! Якби Ахметов не був агентом кдб його б не поставило кдб керувати ключовою ОПГ на Донбасі, після смерті Ахатія Брагіна.
 показати весь коментар
 
Так при чем здесь Порох? Может твой сосед немножко модернизирует твою квартиру, ты не против?
 показати весь коментар
 
Не потрібно давати ідіотських порад, Ви не проти? Влада має забезпечувати енергетичну безпеку України, а енергетична безпека це можливість працювати за умов блокади зі сторони росії! порошенко абсолютно нічого не зробив щоб посилити енергетичну безпеку України, порошенко 5 років саботував всі нагальні реформи в енергетиці і допомагав ахметову та іншим олігархам отримувати зі споживачів надвисокі прибутки за рахунок диких махінацій, таких як ціна Роттердам+ за вугільні відходи з окупованого Донбасу!
 показати весь коментар
 
Луганская ТЭС?
это та которая поставляет электроэнергию в луГандонию
 показати весь коментар
 
 
Та яка в м.Щастя майже на лінії фронту, але ситуація схожа на всіх ахметівських ТЕС, вони всі лишаться без вугілля якщо путін прикриє канал постачання ворованого українського вугілля з копанок Донбасу, яке Ахметов купляє у терористів за копійки і продає нам по ціні Роттердам+.
 показати весь коментар
 
а Счастье что не может запитаться хвостом по ЛЭП 150 кВ от Рубежного?
вся степная часть Луганской области может запитаться спокойно с Купянска, там и мощностей и линий 150 кВ хватает
 показати весь коментар
 
А як доставляти до Щастя те вугілля(львівське чи польське)? Залізницю, за останні 5 років, між Сєверодонецьком і Старобільськом так і не з'єднали(там всього 30 км.) і там від Станиці Луганської до Старобільська і далі до станції Граківка на росію, або від Станиці на Луганськ, тобто ця гілка діє автономно. Паливо для локомотивів завозять автотранспортом. За 30 км від цієї гілки знаходиться місто Сєверодонецьк, де є залізниця, що виходить на всю Україну.
 показати весь коментар
 
Доставляти автотранспортом, поки не побудують залізницю, а краще піти у наступ і звільнити українську землю від терористів, щоб відновити постачання існуючими залізницями!
 показати весь коментар
 
зачем туда уголь доставлять там что металургические заводы?
все ЛЭП позволяют питать хвостом, тем более все магистральные линии закольцованы.
двехцепной ЛЭП что идет с Купянска до Щастья вполне хватит для энергообеспечения степной левобережной части Луганской области, а вот снабжать промышленость луГандонии не хватит, вот и вопит рыжий что уголь нужен
 показати весь коментар
 
Закрыть её надо .И перекрыть АЭС и ветряными,солнечными.Дешевле и экологичней.Тетчер ещё в 1983 году прекратила добычу угля в Великобритании.Первая в Европе.Сейчас в Ес уголь добывают только в Польше.
 показати весь коментар
 
потому что на Счастьинскую ТЭЦ уголь может поставляться только по линии жд, которая идет из России. Ну и еще из Луганска..

машинами уголь не поставляют. в принципе. совсем.
 показати весь коментар
 
лучше на древесный уголь, он в таблетках продается в аптеках. (для ЗЕбилов отдельно--Луганская ТЭС работает на антраците, в Польше газовый, на Западной вообще торф) таблетки парниша, только таблетки....
 показати весь коментар
 
зараз лисий з кварталу все регульне))) чого ви очкуєте?)) живітє чьотка і нє касячьтє)
 показати весь коментар
 
 
A сами они готовы сдохнуть, воюя в составе "народной милиции" ?
 показати весь коментар
 
А качок и грося не знали, что агрессор в любой момент может прекратить поставки?
Ид-ты блин!
Очередное провалившееся петино и гросино - импортозамещение!
вруны кон-е!
 показати весь коментар
 
 
Так ты получается за торговлю на крови ? Ай яй яй.... как то нехорошо получается ...
 показати весь коментар
 
 
Президент подав до Верховної Ради «проект закону про внесення змін до закону «Про ринок електричної енергії» «щодо нової дати запровадження ринку електричної енергії (№ 10376) та проект закону про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (№ 10375)… Зокрема, зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» покликані відтермінувати запровадження нового ринку електроенергії на рік - до 1 липня 2020 року»
.За словами Геруса, за два роки не було проведено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку. Щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризовим явищам на ринку електроенергії, було ініційоване перенесення запуску нової моделі ринку на рік. Водночас необхідно розробити та втілити у життя помісячний план підготовки до відповідних змін.
 показати весь коментар
 
Шёл пятый год войны Торговля с агрессором процветала а Украинцы всё ждали когда санкции начнут действовать (Из древней летописи )
 показати весь коментар
 
 
Ні, не припинилась, а як вона припиниться, якщо скрізь залишилися старі люди і замінити їх поки нема можливості. От прийдуть нові після парламентських виборів, тоді можна критикувати, а поки вся відповідальність за все лежить на старій владі, якби комусь не хотілося навпаки.
 показати весь коментар
 
Ну нічо, буратіна домовиться десь посередині і всьо буде ОК. Нє?
 показати весь коментар
 
 
а чего на газ сразу а не на мазут??
пылеугольный блок остановится, газомазутные будут работать... нехрен паниковать.
 показати весь коментар
 
 
киевские ТЭЦ 5 и 6 газомазутные, цена на электроэнергию везде одинаковая, а если Лугандон нахрен отключить, то и скачка не будет.
 показати весь коментар
 
 
ахметка пущай отсыпет ...у него этого угля как у кацапа махорки
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Луганская теплоэлектростанция может остаться без угля из-за введенных Россией торговых санкций, предусматривающих запрет на экспорт угля из РФ в Украину без наличия специального разрешения.

Ув. Цензор.нет, пиши уже правду - ссуки, оккупанты, отказываются обеспечивать Украину углём.
Чего юлить-то ?
 показати весь коментар
 
а наш украинский уголек не кошерный.?.. из соседних шахт (Павлоград, например) ...
 показати весь коментар
 
железка на Счастье идет только или из Луганска или из России. Машинами уголь для ТЭЦ не возят. От слова совсем.
 показати весь коментар
 
Начинает одна за другой раскрываться брехня режима свинарчуков.
 показати весь коментар
 
Тобто - істеричні заяви петріотів з приводу "снятія блакади" є таким же петеразмом гідності, як і квичання з приводу "нестрілляння у відповідь"? Через санкції РФ Луганська ТЕС може залишитися без вугілля, - заступник голови Луганської ВЦА Клименко - Цензор.НЕТ 8199
 показати весь коментар
 
Кому принадлежит эта ТЭС? государству или какому то частному лицу?
Если государству то газ используйте внутренней добычи,если частому то это проблемы частного собственника.Если частный собственник не может решить вопрос то забирайте назад собственность
 показати весь коментар
 
 
независимо - от гос-ва или от частного лица - за все надо платить.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЧерез санкції РФ Луганська ТЕС може залишитися без вугілля, - заступник голови Луганської ВЦА Клименко
 
 
 
 
 
 вгору