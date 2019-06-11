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Все про:суд (5183) Сігіда Михайло (2)

 Підозрюваний у вбивстві Сармата Сігіда не з'явився в суд "через хворобу", його адвокат також не прийшов

Один із підозрюваних у замовленні та організації вбивства громадського активіста Віталія Олешка (Сармат), Михайло Сігіда, якого вчора доставили до Києва для обрання запобіжного заходу та який пізніше бачили в одному зі столичних закладів з кальяном, сьогодні не з'явився в суд нібито через хворобу.

Про це повідомляє кореспондент "Громадського" із залу суду, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, на засідання суду не з'явилися і захисники Михайла Сігіди.

Прокурор заперечував щодо задоволення відводу судді.

Суддя Володимир Карабань відмовив у відводі судді Підпалого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві Сармата Сігіда знущався із суду і правоохоронців, "вивчаючи" матеріали справи під кальян, - Аброськін. ФОТОфакт

Начальник кримінальної поліції В'ячеслав Абороськін розповів, що Сігіда вранці намагався лягти на лікування в столичну клініку "Борис", а вчора підозрюваний затягував процес. Спочатку просив надати йому державного захисника, а коли суд схвалив надання, з'явився його приватний адвокат, чекав весь час в автомобілі. Потім вони кілька годин знайомилися з матеріалами справи, покурюючи кальян в одному із закладів Києва, а після оголосили відвід судді.

Запобіжний захід підозрюваному в убивстві Олешка Михайлу Сігіді змінили 6 червня. Замість тримання під вартою його відправили під цілодобовий домашній арешт. ГПУ пообіцяла оскаржити це рішення суду.

Наступного дня, 7 червня, під домашній арешт з-під варти відпустили другого підозрюваного у вбивстві Сармата - Євгенія Бродського. Вдова Олешка припустила, що це рішення пов'язане з тим, що Бродський дружить із народними депутатами Валентіровим та Пономарьовим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Сармата Сігіду випустили під домашній арешт, - Седлецька

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Також читайте: Підозрюваного у вбивстві "Сармата" Сігіду переводять у СІЗО СБУ, щоб він до виборів не дав свідчення на соратників Порошенка, - Седлецька

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131732
 
 
 Топ коментарі
 
...по болезни - прэлестно, просто прэлестно…, почему это галимый цирк у нас называется правосудием, почему отпускают домой подозреваемых в тяжких преступлениях...
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Правильно кальяна курнул и в горле запершило Подозреваемый в убийстве Сармата Сигида не явился в суд "по болезни", его адвокат также не пришел - Цензор.НЕТ 4337
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Не,это эпоха новой жизни новых лиц,юмора и зекловунады.
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Правильно кальяна курнул и в горле запершило Подозреваемый в убийстве Сармата Сигида не явился в суд "по болезни", его адвокат также не пришел - Цензор.НЕТ 4337
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а делов то 9 грамм и 9 мм.. и зачем такие расходы о бюджете надо думать...
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Ждем его выступления на рашка ТВ и блеяния погранцов и СБУ, что они не имели права его задерживать!
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Подякуєм сивому ублюдку Порошенко і його юридичній шістці Філатову за цементування суддівства Януковича. Де ви, 24% свідків сивого регіонала, чому не дякуєте?
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Поблагодарим Зеленского и его молодую команду за то, что они не покладая рук, каждый день отпускают преступников на свободу.
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...по болезни - прэлестно, просто прэлестно…, почему это галимый цирк у нас называется правосудием, почему отпускают домой подозреваемых в тяжких преступлениях...
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Твою мать.
Справки о болезни проверить не пробовали? В учреждении выдавшем данный "папир". Далее, адвоката в содействии незаконному обману - лишить лицензии через "лигу" - раз плюнуть.
Идиотизм, а не судопроизводство.
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Не,это эпоха новой жизни новых лиц,юмора и зекловунады.
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Бляха, только извините.... я же не клоун!
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ну...как говориться... на нет и суда нет...
это ж тактика известная
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Василий, эта "тактика судебно - адвакатских" тяжб ломается на ура. Я такую хрень могу сломать за 3-и запроса и из"ятием документов по месту получения справки (каких не скажу), там все просто, пострадает врач подписавший и заверивший своей личной печатью "папир". Для суда - этого недостаточно (подпись главврача поликлиники и печать секретаря).... Сколько людей обалдеют? (лишение работы и права на врачебную деятельность).
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согласен...можно и возможно!
но это если "очень надо"..
а если... кому-то так выгодно... и именно так надо...чтоб потянуть кота за все подробности...

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Вы правы, мне за данную работу не заплатят.
Данные примитивные следственные действия может сделать даже не следак, просто участковый (лучше опер) по отдельному поручению канцелярии суда или еще проще - прокурора со стороны обвинения (подойдет и дежурный прокурор).
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Болезнь наверное называется - умер, ибо он уже туда не придет никогда , да да да
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПідозрюваний у вбивстві Сармата Сігіда не з'явився в суд "через хворобу", його адвокат також не прийшов
 
 
 
 
 
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