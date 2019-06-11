 Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею

Про це Ар'єв написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"10 днів тому від імені української делегації в ПАРЄ я звернувся до президента Зеленського з приводу ситуації в ПАРЄ. Можливо, новий президент ще лише входить в курс справ і не встиг занепокоїтися неприємною ситуацією в Раді Європи. Тому я, тепер публічно, прошу президента зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ, щоб делегація могла пояснити яка може бути реакція вищого посадовця, відповідального за українські зовнішні відносини, на те, що зараз відбувається в ПАРЄ", - заявив Ар'єв.
У цьому ключі він також зазначив: "Сподіваюся, Адміністрація президента знайде час для організації такої зустрічі протягом найближчого тижня".
Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхніх делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. 5 червня голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ закликав президента України відреагувати на резолюцію, яка може змінити правила Парламентської асамблеї Ради Європи в питанні введення санкцій стосовно делегацій, конкретно - російської.
Ну уж нет, никаких встреч с порошенковскими наперсточниками.
Так что не очень опасно по ходу...
Наверное там ребятам тяжело - хочется расслабится..., поржать над кем нибудь..
Понятно что от Зе-промокашки советов ждать не приходится...
Я плачу...))
Иди лучше понюхай томас...
Я плачу...))
Иди лучше понюхай томас...
Втім, хоча би сказав, що його більше шаурма цікавить...
Зе не пробиваемые....
Кому вы пытаетесь, что то объяснить....
Там стена... - бетон...
Нечем крыть...
Точно кухарка...
Ольга Мартынюк b6557456
Не спроста шулеры просят, что-то уже придумали, чтобы в чем-то обвинить. До этого не нуждались в совете.
если Президент Порошенко определял внешнюю политику и никому не приходилось спрашивать - Скажите, что нам делать?
Крышка от кастрюли это даже комплимент, а здесь, на ваш комментарий, больше подойдёт - крышка от унитаза...
британских кошек вислоухих
аркадий дома разводил
а в форточку залез кот мурзик
дебил
И так понабрали всю шушару с Квартала 95...
А ПАСЕ как не крути организация серьезная...
Кроме того как жрать шаурму, там нужно уметь еще хоть что то...
- Коломойський зло?
- Як хто?
- Як олігарх.
- Олігархи - це зло.
- Коломойський олігарх?
- Ну окей, давайте цей, ви мене зараз ставите в незручну позицію...
(С)
@Minchenkozp
🤔
если пасе уже проголосовало принять рашку взад
благодаря пятилетней кропотливой работе парашенко, арьева, логвинского и ко
разгребайте уже сам своё дерьмо свинарчуки
поржать... поболтать піцишаурми тоді є шанс його побачити.
«Ну что вы, прямо, как дети малые? Сами решить ничего не можете? Президент и так загружен под завязку и даже больше!»