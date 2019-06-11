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Все про:Ар'єв (218) Зеленський (1645) ПАРЄ (446) Росія (17442)

 Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею

Глава делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв (фракція "Блок Петра Порошенка") звернувся з проханням до президента України Володимира Зеленського протягом найближчого тижня зустрітися з членами української делегації для обговорення ситуації, що склалася в ПАРЄ.

Про це Ар'єв написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"10 днів тому від імені української делегації в ПАРЄ я звернувся до президента Зеленського з приводу ситуації в ПАРЄ. Можливо, новий президент ще лише входить в курс справ і не встиг занепокоїтися неприємною ситуацією в Раді Європи. Тому я, тепер публічно, прошу президента зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ, щоб делегація могла пояснити яка може бути реакція вищого посадовця, відповідального за українські зовнішні відносини, на те, що зараз відбувається в ПАРЄ", - заявив Ар'єв.

У цьому ключі він також зазначив: "Сподіваюся, Адміністрація президента знайде час для організації такої зустрічі протягом найближчого тижня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ситуація в ПАРЄ близька до критичної", - Ар'єв закликав Зеленського відреагувати на можливе повернення делегації РФ

Арєв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею 01

Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхніх делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. 5 червня голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ закликав президента України відреагувати на резолюцію, яка може змінити правила Парламентської асамблеї Ради Європи в питанні введення санкцій стосовно делегацій, конкретно - російської.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131729
 
   
 Топ коментарі
 
"Новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы" . Арьев просит Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения ситуации с возможным возвращением делегации РФ в Ассамблею - Цензор.НЕТ 7357 Если ещё кто-то верит светлое Зе-будущее , то мне жаль этих наивных оптимистов .
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Блин, это внешняя политика, это одна из двух главнейших задач любого президента вообще-то.
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Pituch - просят встретится с украинской делегацией только...
Так что не очень опасно по ходу...
Наверное там ребятам тяжело - хочется расслабится..., поржать над кем нибудь.. Арьев просит Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения ситуации с возможным возвращением делегации РФ в Ассамблею - Цензор.НЕТ 1928
Понятно что от Зе-промокашки советов ждать не приходится...
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Чтоб опять *******, как на консультациях или подставили потом, как с речью?
Ну уж нет, никаких встреч с порошенковскими наперсточниками.
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Pituch - просят встретится с украинской делегацией только...
Так что не очень опасно по ходу...
Наверное там ребятам тяжело - хочется расслабится..., поржать над кем нибудь.. Арьев просит Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения ситуации с возможным возвращением делегации РФ в Ассамблею - Цензор.НЕТ 1928
Понятно что от Зе-промокашки советов ждать не приходится...
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опять же, шаурмой там никто не угостит, а вот вопросы неудобные какие-то могут возникнуть Арьев просит Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения ситуации с возможным возвращением делегации РФ в Ассамблею - Цензор.НЕТ 5456
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От Арьева?
Я плачу...))
Иди лучше понюхай томас... Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 2491
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Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 1915 О как козломордой гниде гундяевской Томос то припёк...
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а что с козломордов взять? анализы и те вряд ли..
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От Арьева?
Я плачу...Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 3556))
Иди лучше понюхай томас... Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 3556
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Пусть Арьев вначале анализы сдаст, потом докажет что не ********, а потом идет нахер, не фиг соевым бесплатную рекламу делать!
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И чо? Что-то зависит от Украины? когда надо прокатить паРашку.
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Буквы заблудились. )) Там в конце должно быть ... Тогда надо прокатить паРашку.
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а йому це нада?
Втім, хоча би сказав, що його більше шаурма цікавить...
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Сознательная и спланированная провокация, наркокурьер сам завалил всю работу и теперь осталось во всём обвинить Зеленского чтобы стая порохоботов могла выть и бегать вокруг АП отрабатывая копейки.
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А шо зелебобик делает шоб этого не случилось? Селфи с шаурмой такой себе аргумент для ПАСЕ, не находишь??
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АРМІЮ , МОВУ , ВІРУ на ШАУРМУ не намажеш !!!!!! Правда Зебіли ?
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от давай тепер президент нічого взагалі робить не буде. ото буде класс.
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Арьев, Климкин и вся Рада должны идти в отставку. Арьев послан в ПАСЕ от Парламента, пусть Парубия просит работать вместо него или увольняется к еденям если ничего сделать не может. Хочет жрать из нашего кармана, сидеть за бугром за наши деньги, а работать вместо него должен Президент, порохоботы вы совсем акуели на дармовщине.
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"Новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы" . Если ещё кто-то верит светлое Зе-будущее , то мне жаль этих наивных оптимистов .
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ти мене не жалій! Я то розумію, в якому гавні ми будемо. Але будемо всі - оце хреново.
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Арьев? Єто то кто требовал признать афериста малиновского мертвым?
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Это тот, кто борется в ПАСЕ против паРаши безо всякой поддержки со стороны нынешнего руководства Украины...
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Не спроста шулеры просят, что-то уже придумали, чтобы в чем-то обвинить. До этого не нуждались в совете.
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Блин, это внешняя политика, это одна из двух главнейших задач любого президента вообще-то.
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Someone 67f81caa - Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 3933

Зе не пробиваемые....
Кому вы пытаетесь, что то объяснить....
Там стена... - бетон...
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та я розумію, просто боляче таку тупість залишати без відповіді. хоча їх все одно більше, і часу на таке реально жаль.
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А, вы, их сразу в СПАМ, что бы другим голову не забивали своими стонами. И всех делов.
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вот и не пишите под каждым постом, без вас - никак, некому и спамить, молчание - золото
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Ольга Мартынюк b6557456 - вот вас кухарка забыл спросить...- писать мне или нет.. Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 9721
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если нечем крыть, сразу нужно оскорбить, культура за 5 лет поднялась высоко
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А чем можно это "крыть"

Ольга Мартынюк b6557456

Не спроста шулеры просят, что-то уже придумали, чтобы в чем-то обвинить. До этого не нуждались в совете.

если Президент Порошенко определял внешнюю политику и никому не приходилось спрашивать - Скажите, что нам делать?

Крышка от кастрюли это даже комплимент, а здесь, на ваш комментарий, больше подойдёт - крышка от унитаза...
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))) судя по фоте этих близнецов, подгуляла их мама-кошка с каким то вислоухим кошаком.
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***моё любимоё Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 1544
британских кошек вислоухих
аркадий дома разводил
а в форточку залез кот мурзик
дебил
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во всех странах когдв уходит президент, уходит его команда а наши соевые мародёры мало того что сами не уйдут от кормушки так и падло будут делать до потери пульса.
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Надія Лезновська - так они бы ушли..., но у Бени кадров нет...

И так понабрали всю шушару с Квартала 95...
А ПАСЕ как не крути организация серьезная...
Кроме того как жрать шаурму, там нужно уметь еще хоть что то...
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Это очевидно любому не зебилу глядя на то кого ЗЕбил уже назначил на должности.
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"очевидно любому" это уровень детей в 7 классе. для меня очевидно что старую проворававшуюся "недоторкану элиту" нужно гнать с нашей страны сраным веником.
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Вы уже на Банковой и требуете Богдана и Разумовского гнать сраным веником?
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"Незручна позиція" 5 номеру, списку Слуги народу

- Коломойський зло?
- Як хто?
- Як олігарх.
- Олігархи - це зло.
- Коломойський олігарх?
- Ну окей, давайте цей, ви мене зараз ставите в незручну позицію...
(С)
@Minchenkozp
🤔
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Хорошо арьев устроился, практически европеец, живет на халяву, а толку от него 0 в квадрате
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с кем работать! с командой мародёра которая полностью под барыгой, так они сами ничего без барыг не решают.
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Да, тяжело ЗеВове с Бениными решалами работать... Не позавидуешь...
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А что, Арьев думает, что Зюзик вообще в курсе кто такая эта самая ПАСЕ, где она пребывает и что там делает какая-то неизвестная ему делегация ВР?
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Арьев еще не переключился с Президента на ... нового президента.
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це був жарт,втім,як і багато чого іншого.
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Решения в ПАСЕ принимаются большинством членов ПАСЕ. Только адепты Порошенко могут утверждать, что президент какой либо страны, члена ПАСЕ, может оказать давление на других членов этой организации. Хотя эту мантру, что Порошенко был чуть ли не самым главным в ПАСЕ и все остальные плясали под его дудку, втирали украинцам последние пять лет.
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Необходимо понимать так, что паРашу из ПАСЕ выкинули по стратегии всемирного заговора против паРаши?
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он педали тренажера крутит в телевизор, не мешайте ему.... шоу маст го он....
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куле с ними встречаться
если пасе уже проголосовало принять рашку взад
благодаря пятилетней кропотливой работе парашенко, арьева, логвинского и ко
разгребайте уже сам своё дерьмо свинарчуки
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Цей холуй з 5-го канала Ар'єв в мене асоціюється з Європою лише по дорогим тусовкам і шмотками по кілька тисяч євро. В останній день керівництва мародер йому присвоїв звання Надзвичайного і Повноважного Посла, хоча він не є дипломатом. Пика вже в телевізор не вміщається.
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Этому Гаргантюа,надо было обратиться к своему патрону Пантагрюэлю,чего тот 5 лет сопли жевал,а не организовывал Европейский бойкот орде кремлёвской.
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от этого обсуждения будет что-то зависеть? или так... чисто поржать... поболтать
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Арьев уже более 10 дней убедительно просит украинофоба Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения паскудной ситуации с возможным возвращением вражеской делегации РФ в Ассамблею... Но пока нет никаких сдвигов в этом вопросе видно у нашего ...резидента совершенно другие планы и действия, это встреча с дружественной делегацией РФ .. и обсуждение с ней а возможно и горячее поздравление от себя, о возращение её в Ассамблею.
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Якщо Ар'єв закаже на зустріч піци шаурми тоді є шанс його побачити.
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Предполагаемый ответ:
«Ну что вы, прямо, как дети малые? Сами решить ничего не можете? Президент и так загружен под завязку и даже больше!»
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А где кстати г-жа Мендель? Давно не слышал ее зЕЕвлений...
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А воно ж абіженайє... Ар'єв його ж не любить - як йому з ним зустрічатись??? І хєр з нею, тою Україною - зє-шмаркліни образи важливіші...
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Короче,из комментариев зебилов следует:Зе должно быть пох...р возвращение рашки в ПАСЕ,ведь не сцарское это дело внешней политикой заниматься,тем более что сцарь не может понять,что это за аббревиатура такая - ПАСЕ.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАр'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею
 
 
 
 
 
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