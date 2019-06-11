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Все про:мінування (425) Нацполіція (7684) Аброськін (408)

 В Україні за добу "замінували" 337 об'єктів у різних містах, - Аброськін

За минулу добу, 10 червня, до поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів у різних містах України.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Терористичні угруповання РФ не припиняють спроби дестабілізувати ситуацію в нашій країні. За минулу добу до підрозділів поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об`єктів у Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську", - написав він.

За словами Аброськіна, правоохоронці евакуювали понад 32 тис. громадян із 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.

"Вже можна сказати, що більшість повідомлень про замінування надходили на електронні адреси різних організацій та підприємств з поштового сервісу з присвоєною ІР-адресою, яка належить ТОВ, що зареєстровано в РФ", - повідомив заступник голови Нацполіції.

"Від цих жахливих дій терористів щоденно страждають тисячі звичайних громадян нашої країни. Працівники поліції змушені реагувати на кожне таке повідомлення й наші люди по-різному ставляться до цього, інколи із підтримкою, інколи із чварами, але, незважаючи ні на що, ми маємо перевіряти кожне звернення", - додав Аброськін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість вишів "мінували" в Харкові 10 червня, правоохоронці евакуювали 13 550 осіб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131727
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы этих минеров ловили, то ничего бы не минировали. Начните хотя бы с сегодняшнего минирования КСУ. Звонки из Лугандона? Так нехрен на них реагировать.
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Денежку надо списывать, может хотят еще выдурить под шумок, собачкам жарко взрывчатку вынюхивать, надо хоть по три литра пива на одно разминирование.
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эмчесникам и правоохранителям надо перестать флешмобы устраивать На вызов приезжайте но никого не эвакуируйте С собачками прошлись и хватит Захотят взорвать предупреждать не будут Потому что все эти эвакуации в масштабах страны очень дорого стоят
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Что за падлы звонят? Отчитались бы полициянты, хоть одного "минера" словили?
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Думаю Гыг з Вамы, Молодой Рабочий, Утилизация ватников и т.п.
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Им ни зачем, просто работа такая. А вот работодателю, чем хуже в стране тем лучше для него.
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Не знаю, вы ощутили последствия от 337 минирований?
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Я попадал пару раз на такие штуки, перекрытие улицы как при ямочном ремонте, вот и все неудобства.
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А вот людям стоящим среди поля в поезде ожидающем "разминирования" вокзала, могут и подсказать: "а вот при пэте был порядок"
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Все возможно, я в мае ездил брать брату машину в Киевской области, так у нас возле Каменца тепловоз загорелся и без Пети с минами, благо ночь была, так никто и не понял чего стояли 2 часа.
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так страшно в Рассею ехать...
или, проще на рассею списать и работа сделана!
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Зачем ехать на Московию, а так им выгодно когда такие сообщения, деньги то списываются.
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Так пусть расскажут откуда звонки, а то только беспомощьное блеяние...
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"большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим ООО, зарегистрированным в РФ"Источник: https://censor.net.ua/n3131727
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Теперь заминируют пару тысяч на россии.
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Если бы этих минеров ловили, то ничего бы не минировали. Начните хотя бы с сегодняшнего минирования КСУ. Звонки из Лугандона? Так нехрен на них реагировать.
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большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим ООО, зарегистрированным в РФ" Источник: https://censor.net.ua/n3131727
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Так чего сраться тогда? Сами нагнетают обстановку.
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Денежку надо списывать, может хотят еще выдурить под шумок, собачкам жарко взрывчатку вынюхивать, надо хоть по три литра пива на одно разминирование.
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Почалась епоха ЗЕ. Раніше такої навали не було.
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Не перестаю офигевать от "долбо*бизма" наших "оперативных служб"!
Ну ведь даже трёхлетнему ребенку понятно - что НЕТУ там никаких взрывчаток! Тот кто хочет реально что-то взорвать, никогда никого об этом не предупреждает! Так какого хрена трепать людям нервы, эвакуировать больницы, роддома.. если всем прекрасно понятно - что никаких взрывчаток там нет и небыло??!
Уже становится даже интересно, что закончится быстрее: все запасы бензиа и соляры у наших "оперативных служб", или "терпение" у кацапских "приколистов" в бесконечной рассылке угроз о псевдоминировании!
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Надо внести предложение об отсутствии реакции на электронные сообщения о минировании с адресов мокшандии, а то эта хрень будет продолжаться вечно.
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эмчесникам и правоохранителям надо перестать флешмобы устраивать На вызов приезжайте но никого не эвакуируйте С собачками прошлись и хватит Захотят взорвать предупреждать не будут Потому что все эти эвакуации в масштабах страны очень дорого стоят
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВ Україні за добу "замінували" 337 об'єктів у різних містах, - Аброськін
 
 
 
 
 
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