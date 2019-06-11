 В Україні за добу "замінували" 337 об'єктів у різних містах, - Аброськін

Про це повідомив у Facebook заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.
"Терористичні угруповання РФ не припиняють спроби дестабілізувати ситуацію в нашій країні. За минулу добу до підрозділів поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об`єктів у Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську", - написав він.
За словами Аброськіна, правоохоронці евакуювали понад 32 тис. громадян із 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.
"Вже можна сказати, що більшість повідомлень про замінування надходили на електронні адреси різних організацій та підприємств з поштового сервісу з присвоєною ІР-адресою, яка належить ТОВ, що зареєстровано в РФ", - повідомив заступник голови Нацполіції.
"Від цих жахливих дій терористів щоденно страждають тисячі звичайних громадян нашої країни. Працівники поліції змушені реагувати на кожне таке повідомлення й наші люди по-різному ставляться до цього, інколи із підтримкою, інколи із чварами, але, незважаючи ні на що, ми маємо перевіряти кожне звернення", - додав Аброськін.
или, проще на рассею списать и работа сделана!
Ну ведь даже трёхлетнему ребенку понятно - что НЕТУ там никаких взрывчаток! Тот кто хочет реально что-то взорвать, никогда никого об этом не предупреждает! Так какого хрена трепать людям нервы, эвакуировать больницы, роддома.. если всем прекрасно понятно - что никаких взрывчаток там нет и небыло??!
Уже становится даже интересно, что закончится быстрее: все запасы бензиа и соляры у наших "оперативных служб", или "терпение" у кацапских "приколистов" в бесконечной рассылке угроз о псевдоминировании!