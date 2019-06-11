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 700 осіб затримано в Казахстані на протестах у зв'язку з результатами президентських виборів, майже 200 вивезено за межі міст

Поліція затримала 700 осіб унаслідок масових протестів у Казахстані через президентські вибори, з них 200 осіб вивезли в Акмолинську і Карагандинську області, щоб "не створювати скупченість".

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Марат Кожаєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Азаттык".

Кожаєв повідомив, що частина вивезених була притягнута до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів, частина - у вигляді арештів. Рішення було винесено суддями місцевого суду, а місце, де затримані будуть відбувати терміни арешту, регламентується нормативно-правовими актами.

Також в МВС повідомили, що 10 червня в Алмати і Нур-Султані з місць антиурядових мітингів у поліцію було доставлено близько 200 осіб, з яких 150 притягнуто до адміністративної відповідальності. У перший день виборів у поліцію потрапило 500 мітингувальників з обох міст, 400 з них оштрафували.

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Напередодні кілька затриманих повідомили Азаттик, що їх на автозаках везуть за межі міста в невідомому напрямку. Про те, що затриманих вивозять в міста, розташовані за сотні кілометрів від столиці, в понеділок повідомили також активісти й адвокати. Надходили також повідомлення про вивезення затриманих за межі Алмати. Поліція ніяк це не прокоментувала.

Нагадаємо, що 9 червня в Казахстані відбувалися президентські вибори, на яких переміг Касим-Жомарт Токаєв із 70% голосів. Однак деякі активісти вважають такий результат сфальсифікованим, тому в Алмати, Нур-Султані і Шимкенті люди почали виходити на масові мітинги, протести, демонстрації.

У Казахстані є закон, який дозволяє проводити масові мітинги і демонстрації, однак лише з дозволу уряду країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131725
 
 
 Топ коментарі
 
С такой же вероятностью, как и в Северной Корее...
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У нас теж той самий сусід, але даємо йому в рило.
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С такой же вероятностью, как и в Северной Корее...
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В Северной Корее вероятность митинга возможно даже выше чем в рашке
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В данной ситуации до сраки, где волнения. Что в северном Казахстане (очень много русскоговорящих и "дочерей офицеров". Что в южном (очень сильное влияние "Корана", просто мусульманских общин). Там хрен редьки не слаще.
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Вот молодцы. Интересно почему у нас после 21го апреля люди не вышли на улицы против фальсификатора и узурпатора власти коломойско-зеленского?
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Очевидно потому что это соответствовало их выбору. А почему сторонники Порошенко не вышли - это к ним вопрос. Хотя сам Порошенко признал что в выборах победил Зеленский.
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Вот поэтому сторонники Порошенко не вышли. Но зелебобам этого не понять.
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Признать то признал, но своим адептам что то явно в чаек подсыпает или на карман...
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Нужно ватников вывозить из юго востока Украины,.чтобы не создавали СКУЧЕННОСТЬ 700 человек задержаны в Казахстане на протестах в связи с результатами президентских выборов, около 200 вывезены за пределы городов - Цензор.НЕТ 276 700 человек задержаны в Казахстане на протестах в связи с результатами президентских выборов, около 200 вывезены за пределы городов - Цензор.НЕТ 276
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Казакскій майдан це буде жорстко, буде війна з росією за північні райони Казакстану, де багато російськомовних мешканців і де сильні пропутінські настрої. Україні потрібно готуватись до ще одного фронту війни проти путіна! Можливо цей фронт і буде для путіна останнім.
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Щось у лісі здохло. Ігор написав розумну думку.
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)))))) а йа думаю, шо и там старый през пообещает помогать новому. тоже, по доброму так.
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Казахи надумали майданити?)) Якщо не "скакали" то нічого не вийде.
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Страна очень большая , северный сосед очень плохой .
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У нас теж той самий сусід, але даємо йому в рило.
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" ... которых победил Касым-Жомарт Токаев с 70% голосов ... "
" ... часть вывезенных была привлечена к административной ответственности в виде штрафов, часть - в виде арестов... " (с)

73%

" Учасників мітингу за імпічмент Зеленського забрали до поліції і склали адмінпротоколи "

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/25/7216136/
700 человек задержаны в Казахстане на протестах в связи с результатами президентских выборов, около 200 вывезены за пределы городов - Цензор.НЕТ 6042
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Даже терпеливых казахов подза... бал вечный баскорма.
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А в Украине Майданов наелись на ближайшие 20 лет. Только вялые проплаченные майданчики-имитации.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном700 осіб затримано в Казахстані на протестах у зв'язку з результатами президентських виборів, майже 200 вивезено за межі міст
 
 
 
 
 
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