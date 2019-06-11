 Рішення КС щодо указу про розпуск Ради має бути не пізніше 29 червня, але ми очікуємо його швидше, - Веніславський

Про це він заявив журналістам у перерві засідання КС у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Закон про Конституційний суд України дає на ухвалення рішення з цього питання місяць. Тобто можемо прогнозувати, що не пізніше ніж 29 червня 2019 року має бути рішення суду, але ми очікуємо його швидше, ми не зацікавлені в затягуванні процесу", - сказав Веніславський.

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Він також заявив, що не може прогнозувати ситуації, за якої президентський указ буде визнаний неконституційним: "Ми не допускаємо можливості визнання указу неконституційним".

"Переконаний, що підстав для визнання неконституційним указу президента про дострокове припинення повноважень парламенту немає", - сказав Веніславський.

Разом з тим, що він не очікує рішення КС у цій справі вже у вівторок, "бо за процедурою судді після закінчення відкритої частини слухань переходять в закриту". "Не було жодного разу, щоб в день відкриття засідання було рішення. Це дуже малоймовірно", - сказав представник глави держави в КС.

Відповідаючи на запитання про те, з якою метою приходив до суду президент Зеленський, Веніславський повідомив, що Конституційний суд вирішив проводити слухання за участю представників суб'єкта права на конституційне подання і органу, який видав указ, тобто, за участю президента.

"Безпосередньо в запрошенні на ім'я президента України, яке було адресовано з підписом глави КС, президент був запрошений до участі в засіданні Конституційного Суду України .... Президент з'явився ... і він скористався своїм правом і заявив клопотання про те, щоб суд слухав справ в його відсутності за представництва його інтересів представником президента в КС ... на цьому він вважає свою місію виконаною, щоб не здійснювати тиск на суд", - пояснив Веніславський.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.