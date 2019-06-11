 Рішення КС щодо указу про розпуск Ради має бути не пізніше 29 червня, але ми очікуємо його швидше, - Веніславський

Про це він заявив журналістам у перерві засідання КС у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Закон про Конституційний суд України дає на ухвалення рішення з цього питання місяць. Тобто можемо прогнозувати, що не пізніше ніж 29 червня 2019 року має бути рішення суду, але ми очікуємо його швидше, ми не зацікавлені в затягуванні процесу", - сказав Веніславський.
Він також заявив, що не може прогнозувати ситуації, за якої президентський указ буде визнаний неконституційним: "Ми не допускаємо можливості визнання указу неконституційним".
"Переконаний, що підстав для визнання неконституційним указу президента про дострокове припинення повноважень парламенту немає", - сказав Веніславський.
Разом з тим, що він не очікує рішення КС у цій справі вже у вівторок, "бо за процедурою судді після закінчення відкритої частини слухань переходять в закриту". "Не було жодного разу, щоб в день відкриття засідання було рішення. Це дуже малоймовірно", - сказав представник глави держави в КС.
Відповідаючи на запитання про те, з якою метою приходив до суду президент Зеленський, Веніславський повідомив, що Конституційний суд вирішив проводити слухання за участю представників суб'єкта права на конституційне подання і органу, який видав указ, тобто, за участю президента.
"Безпосередньо в запрошенні на ім'я президента України, яке було адресовано з підписом глави КС, президент був запрошений до участі в засіданні Конституційного Суду України .... Президент з'явився ... і він скористався своїм правом і заявив клопотання про те, щоб суд слухав справ в його відсутності за представництва його інтересів представником президента в КС ... на цьому він вважає свою місію виконаною, щоб не здійснювати тиск на суд", - пояснив Веніславський.
Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.
24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.
а зараз і 5 % може не набрати
Против роспуска ВР одни лузеры: часть НФ и Ляшко, которые пролетают как фанера над Парижем.
Даже порошенко выгодны досрочные выборы, учитывая какими темпами падает его рейтинг.
https://vidos.top/w/51845
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, в первый раз.
(А.Макаревич.)
шоу маст гоу он
Надеюсь, что мои выводы помогут Петру Алексееичу и Владимиру Борисовичу в их предвыборной кампании.
1. Логические убеждения с ЗЕбилами не работают. Для ЗЕбилов не существует авторитетпв и профессионалов,ЗЕбилы умнее всех специалистов по-определению, ЗЕбилы знают лучше (никакие убеждения 6 (!) кардилогов (включая профессора кардиологии) о необходимости ангиографии не могли изменить мнения человека о том, что он знает лучше, что ему надо).
2 ЗЕбилы никогда не несут ответственности за свои решения, ЗЕбилы никогда не делают из случившегося выводов, виноваты в том, что произошли, кто угодно, но только не ЗЕбилы (даже после аорто-коронарного шунтирования человек не изменил своего мнения о том, что он умнее кардиологов и не стал принимать пропусанных статинов, утверждая, что 'статины плохо влияют напечень", хотя через 5 лет человек умер не от цирроза печени, а от сердечно-сосудистой недостаточности).
3, ЗЕбилы твердо уверены, что все вокруг "воры", что "простого человка нужно охранять"(С), и вообще, ЗЕбилам все обязаны по-определению (ЗЕбил - продукт совка самого плохого качества)
4. ЗЕбил не отдает себе отчета в случившемся, дажя умирая ("еще поживу" были последние слова человека, умиравшего от сердечно-сосудистой недостаточности и отказа органов, вызванной оной, Жить на момент этих слов человеку оставалось 5 часов до окончаня врачебной эвтаназии).
4. На ЗЕбила можно подействовать только страхом. Чего же боится ЗЕбил?
- Голода. Нет, это не абстракция, ЗЕбилы боятся именно голода, когда холодильник будет пустой и есть будет в самом прямом смысле слова нечего.
- Потерять деньги (коелек - самое болезненное место ЗЕбила)
- Потерять возможность 'обратиться" за помощью в нужный для ЗЕбила момент (ЗЕбилы ходят к врачам не лечиться, а "наблюдаться, а то выпнут и не обратишься"). Угроза отказать ЗЕбилу в помощи - самое страшное для ЗЕбила, им даже голод не так страшен.
- Потерять гарантии (хоть и малая пайка, да регулярная).
"Подбивая" ЗЕбильи страхи, можно сказать, что это страхи ребенка лет восьми. напугай Зебила тем, что он боится - прежде всего потерей возможности обратиться за помощью - и "бери его тепленьким". Полагаю, что программа "мы позаботимся о зебильих заботах", "с нами зебилам было хорошо, у них были гарантии", "мы не даем пустых обещаний, но гарантируем зебилам малую пайку" должна привлечь часть лохтората "пожрати да посрати".