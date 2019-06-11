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 Рішення КС щодо указу про розпуск Ради має бути не пізніше 29 червня, але ми очікуємо його швидше, - Веніславський

Представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський сподівається, що рішення КС щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів до парламенту буде ухвалено раніше, ніж через місяць.

Про це він заявив журналістам у перерві засідання КС у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Закон про Конституційний суд України дає на ухвалення рішення з цього питання місяць. Тобто можемо прогнозувати, що не пізніше ніж 29 червня 2019 року має бути рішення суду, але ми очікуємо його швидше, ми не зацікавлені в затягуванні процесу", - сказав Веніславський.

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Він також заявив, що не може прогнозувати ситуації, за якої президентський указ буде визнаний неконституційним: "Ми не допускаємо можливості визнання указу неконституційним".

"Переконаний, що підстав для визнання неконституційним указу президента про дострокове припинення повноважень парламенту немає", - сказав Веніславський.

Разом з тим, що він не очікує рішення КС у цій справі вже у вівторок, "бо за процедурою судді після закінчення відкритої частини слухань переходять в закриту". "Не було жодного разу, щоб в день відкриття засідання було рішення. Це дуже малоймовірно", - сказав представник глави держави в КС.

Відповідаючи на запитання про те, з якою метою приходив до суду президент Зеленський, Веніславський повідомив, що Конституційний суд вирішив проводити слухання за участю представників суб'єкта права на конституційне подання і органу, який видав указ, тобто, за участю президента.

"Безпосередньо в запрошенні на ім'я президента України, яке було адресовано з підписом глави КС, президент був запрошений до участі в засіданні Конституційного Суду України .... Президент з'явився ... і він скористався своїм правом і заявив клопотання про те, щоб суд слухав справ в його відсутності за представництва його інтересів представником президента в КС ... на цьому він вважає свою місію виконаною, щоб не здійснювати тиск на суд", - пояснив Веніславський.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131724
 
   
 Топ коментарі
 
Сколько законов уже нарушил ЗЕанализ?
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Будут ждать пока коломейша им денег занесет за правельное решение? Решение КС по указу о роспуске Рады будет не позднее 29 июня, - Вениславский - Цензор.НЕТ 6857
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Будут ждать пока коломейша им денег занесет за правельное решение?
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А зачем Порошенко подкупать КС? Он даже больше Зюзика заинтересован в досрочных выборах.
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Так я о том же. Пока Порошенко наберет больше пяти процентов точно, а к осени вполне может стать меньше. У Зюзика электорат к осени тоже уменьшится, ведь он никаких ожиданий своих избирателей по снижению тарифов и росту зарплат оправдать никак не сможет. Вот они оба и есть главные интересанты досрочных выборов. Поэтому Порошенко нет никакого резона подкупать КС.
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Будет не решение, а определение о закрытии в связи с прекращением действия предмета обсуждения, изучения, проверки и контроля. В своё время так Кучма избежал пару раз позора.
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шо ви так за пецю переживаєте. якщо вибори будуть глибоко осінню то втратить бєня і ко. і то процент значний
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Тай в Петра Олексійовича ряди прихильників до кінця жовтня так порідіють.
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У вельмишановного Петра Олексійовича ряди прихильників це залізно 25 %. А ось зеленський до осені всіх своїх зебілів втратить. Тому можна почекати Решение КС по указу о роспуске Рады должно быть не позднее 29 июня, но мы ожидаем его быстрее, - Вениславский - Цензор.НЕТ 4296
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25 % це разом з хернесами, бойками, мертветчуками і шляшками було.
а зараз і 5 % може не набрати

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всі перераховані тобою товаріщі голосовалі за зебіла, якшо ти не в курсі Рішення КС щодо указу про розпуск Ради має бути не пізніше 29 червня, але ми очікуємо його швидше, - Веніславський - Цензор.НЕТ 399
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Цікаво , як 24 округляється до 25 ? Вам в початкову школу пора , батенька.А взагалі вже тепер опроси дають не більше 8%.Не треба видавати бажане за дійсне.
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Я не зрозумів суть питання. Які ще 24 %. Я такого ніколи не писав про 24 %. Чи ви, шановний, зебіла кусок?
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А какое " правильное решение " ?
Против роспуска ВР одни лузеры: часть НФ и Ляшко, которые пролетают как фанера над Парижем.
Даже порошенко выгодны досрочные выборы, учитывая какими темпами падает его рейтинг.
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СПАСИБО..БЫЛО ВЕСЕЛО дубль второй в КСУ Рішення КС щодо указу про розпуск Ради має бути не пізніше 29 червня, але ми очікуємо його швидше, - Веніславський - Цензор.НЕТ 9589
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Похоже, придется распустить и Конституционный Суд
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И будет как в Молдове. Вот только у Молдовы нет Курятника под боком.
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Граблями меряем пройденный путь, в цирке от клоунов не продохнуть.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, в первый раз.

(А.Макаревич.)
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Афромериканців і жінок небезпечно показувати в карикакурах - моментом пришиють расизм і сексизм.
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По ходу разбирательства уже сегодня очевидно, что КС вынесет решение в пользу Президента Зеленского, поскольку никаких доказательств существования коалиции суду представлено не было. Папуасов-порохососов ждет очередной грандиозный пролет, который окончательно похоронит рейтинг соевого мародера
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Кроме "аргументов " "Люди коломойского хотять" КСУ ничего от ЗЕанализа не услышал!
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А що таке "іюня"??? Це типу 21 липня 2019 року будуть вибори в Верховне Шапіто, а 29 липня Конституційний суд України вже оголосить свої висновки???? І для чого тоді потрібна клоунада Конституційним судом???? Та й парламент - осінню вони б все одно були б переобрані... Щось схоже на те, що Зєлєнскій хоче нає#@ть народ!!!
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"заявив клопотання про те, щоб суд слухав справ в його відсутності за представництва його інтересів представником президента в КС ... на цьому він вважає свою місію виконаною, щоб не здійснювати тиск на суд" - ну понятно. "Грамоєї". Як тубусівці, так і зебіли з ******** АП
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Если нет коалиции - нет законно работающего парламента - значит все законы, которые он принимал незаконны! Все. Сливайте воду. Любой суд в любом мухосранске отменит любой закон. Прав тот, у которого пистолет больше. После такого таежный союз раем покажется!
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Вот дл чего Порошок страну довел. Манкировал своей обящанностью распустить Раду в 2016 году.
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ЗА месяц президентства ЗЕбил обосцал две сосны в лесу и наложил в стринги в спортзале, а когда он начнет исполнять функции Президента Украины?
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У меня очень длительное количество лет был опыт общения с людьми, которых, к сожалению, я вынуждена отнести к ЗЕбилам, хотя они о Зеленском никогда не слышали и вообще, проживали не в Украине (ЗЕбилизм - это манера мышления и поступков).
Надеюсь, что мои выводы помогут Петру Алексееичу и Владимиру Борисовичу в их предвыборной кампании.
1. Логические убеждения с ЗЕбилами не работают. Для ЗЕбилов не существует авторитетпв и профессионалов,ЗЕбилы умнее всех специалистов по-определению, ЗЕбилы знают лучше (никакие убеждения 6 (!) кардилогов (включая профессора кардиологии) о необходимости ангиографии не могли изменить мнения человека о том, что он знает лучше, что ему надо).
2 ЗЕбилы никогда не несут ответственности за свои решения, ЗЕбилы никогда не делают из случившегося выводов, виноваты в том, что произошли, кто угодно, но только не ЗЕбилы (даже после аорто-коронарного шунтирования человек не изменил своего мнения о том, что он умнее кардиологов и не стал принимать пропусанных статинов, утверждая, что 'статины плохо влияют напечень", хотя через 5 лет человек умер не от цирроза печени, а от сердечно-сосудистой недостаточности).
3, ЗЕбилы твердо уверены, что все вокруг "воры", что "простого человка нужно охранять"(С), и вообще, ЗЕбилам все обязаны по-определению (ЗЕбил - продукт совка самого плохого качества)
4. ЗЕбил не отдает себе отчета в случившемся, дажя умирая ("еще поживу" были последние слова человека, умиравшего от сердечно-сосудистой недостаточности и отказа органов, вызванной оной, Жить на момент этих слов человеку оставалось 5 часов до окончаня врачебной эвтаназии).
4. На ЗЕбила можно подействовать только страхом. Чего же боится ЗЕбил?
- Голода. Нет, это не абстракция, ЗЕбилы боятся именно голода, когда холодильник будет пустой и есть будет в самом прямом смысле слова нечего.
- Потерять деньги (коелек - самое болезненное место ЗЕбила)
- Потерять возможность 'обратиться" за помощью в нужный для ЗЕбила момент (ЗЕбилы ходят к врачам не лечиться, а "наблюдаться, а то выпнут и не обратишься"). Угроза отказать ЗЕбилу в помощи - самое страшное для ЗЕбила, им даже голод не так страшен.
- Потерять гарантии (хоть и малая пайка, да регулярная).

"Подбивая" ЗЕбильи страхи, можно сказать, что это страхи ребенка лет восьми. напугай Зебила тем, что он боится - прежде всего потерей возможности обратиться за помощью - и "бери его тепленьким". Полагаю, что программа "мы позаботимся о зебильих заботах", "с нами зебилам было хорошо, у них были гарантии", "мы не даем пустых обещаний, но гарантируем зебилам малую пайку" должна привлечь часть лохтората "пожрати да посрати".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРішення КС щодо указу про розпуск Ради має бути не пізніше 29 червня, але ми очікуємо його швидше, - Веніславський
 
 
 
 
 
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