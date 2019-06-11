EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  751  19
Все про:Гройсман (3409) НКРЕКП (118)

 Кабмін ухвалив усі необхідні рішення для запобігання зростанню цін на електроенергію з 1 липня, - Гройсман

За словами Володимира Гройсмана, рішення уряду має затвердити Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Кабінет міністрів ухвалив усі необхідні рішення для запобігання зростанню цін на електроенергію з 1 липня, коли має розпочати свою роботу ринок електроенергії.

Про це в ефірі вінницького телеканалу "Віта" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

"Парламент у 2017 році прийняв закон про ринок електроенергії. Уряд зобов'язаний вжити всіх заходів, щоб з 1 липня ринок запрацював. Але! Не можна допустити зростання вартості електроенергії для людей і промисловості. Промисловість - це наш фактор зростання. І ми прийняли всі необхідні рішення, щоб не допустити підвищення ціни для населення і обмежити зростання для промисловості. Це урядові рішення. Незалежний регулятор повинен прийняти свої рішення і остаточно затвердити те, що схвалив уряд. Тоді ніяких підвищень ціни не буде", - цитує Гройсмана його прес-служба.

Як зазначалося, 5 червня Кабінет міністрів поклав спеціальні зобов'язання з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії "Енергоатом", "Укргідроенерго", а також на "Укренерго" та операторів систем розподілу. Як зазначив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, дане рішення дозволить не піднімати ціни на електроенергію для населення у новому ринку електроенергії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131723
 
   
 Топ коментарі
 
Значит повышение таки ожидается. Просто Гойсман умывает руки - "этонемы, это независимый регулятор, и вообще у нас теперь рынок так что сидите тихо а то путеннападе"
 показати весь коментар
 
"Независимый регулятор должен принять свои решения и окончательно утвердить то, что одобрило правительство. "

Независимый регулятор, которым руководит менеджер Рошена ДОЛЖЕН. В этих фразах вся ссуть порохобанды.
 показати весь коментар
 
Стратєгз неповносередньою освітою все прорахував, щоб зробити велике западло економіці і українцям і не бути крайнім.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Спасибо, Владимир Борисович, вам большое человеческое спасибо. А то уже зеленский и сюда хотел засунуть грязные руки коломойского!!!
 показати весь коментар
 
 
Вы, небось, раз через раз в холодном поту просыпаетесь с криком: Берегись, Соооояяяя, окружает!!!!! Кабмін ухвалив усі необхідні рішення для запобігання зростанню цін на електроенергію з 1 липня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2747
 показати весь коментар
 
 
Стратєгз неповносередньою освітою все прорахував, щоб зробити велике западло економіці і українцям і не бути крайнім.
 показати весь коментар
 
 
Ах...еть. Сам создал проблемы и высокие цены и сам победил. И сам себе медаль выпишет а цены походу все равно подымет.
 показати весь коментар
 
 
"Независимый регулятор должен принять свои решения и окончательно утвердить то, что одобрило правительство. "

Независимый регулятор, которым руководит менеджер Рошена ДОЛЖЕН. В этих фразах вся ссуть порохобанды.
 показати весь коментар
 
 
Сначала нагнетают....А потом "геройски" решают проблему, которую сами и создали. Охренели!
 показати весь коментар
 
 
Коломойши и нагнетали, им рынок эл.энергии поперек горла. Ты лучше про Ротердам чяво расскажи, а то притихли вдруг...
 показати весь коментар
 
 
Значит повышение таки ожидается. Просто Гойсман умывает руки - "этонемы, это независимый регулятор, и вообще у нас теперь рынок так что сидите тихо а то путеннападе"
 показати весь коментар
 
 
Очень много аналитиков и экспертов говорит что повышение БУДЕТ! но выходит ГРОСЯ и рвет тельняшку что повышения не будет! ЛИЧНО Я БОЛЬШЕ ВЕРЮ АНАЛИТИКАМ И ЭКСПЕРТАМ ЧЕМ ГРОСЕ!!
 показати весь коментар
 
 
Більше вірете експертам та аналітикам з команди Узеленського? Так вони кажуть, що ціни на комуналку будуть зменшиватися. Чи у вас якісь інші "експерти"?
 показати весь коментар
 
 
о повышении говорят не токо аналитики из команды ЗЕЛИ!! так что не надо перекручивать! да и сама жизнь говорит про то что ГРОСЯ знатный врун!!
 показати весь коментар
 
 
У нас новий преЗедент з "новою" коМандою, у тому числі дуже розумних "експертів". Яке відношення мають ваші "експерти" до них?
 показати весь коментар
 
Анолитиги Зели ГОВОРЯТ о долларе по 8 и зарплатам вчителей от 4000 евро. И еще не забудь, Зеля сам распинался о "конце эхохи зубижиння с 21.04.2019"! ГДЕ КОНЕЦ?
 показати весь коментар
 
Возложил обязательства на тех, кто ее же и вырабатывает. Клинический идиот. Нет слов. Вы доработались до того, что как ахметка скажет, так и будет и не надо нам лить в уши эту хрень
 показати весь коментар
 
 
напёрсточники! абонплата это уже подорожание. развесить бы этих брехунов на электрических опорах
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін ухвалив усі необхідні рішення для запобігання зростанню цін на електроенергію з 1 липня, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вгору