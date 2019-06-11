 Заступник глави НБУ Рожкова: В кращому разі Україна отримає новий транш МВФ до кінця 2019

Про це вона повідомила в інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
В рамках затвердженої програми другий транш Україна мала отримати в травні.
"Якщо уряд буде сформовано і він почне працювати у вересні, тоді у нас є шанс отримати транш до кінця цього року - ми вважаємо це оптимістичним сценарієм", - повідомила Рожкова.
За її словами, в 2019-2020 роках Україна має погасити значну суму державного боргу. В таких умовах співпраця з МВФ для України є ключовим.
1. Савченко такой же директор **** как и ты балерина!
2. НБУ к твоему сведению НЕ КРЕДИТУЕТ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ! Ссуды рефинансирования предоставляются в СЛУЧАЕ УХУДШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА под обеспечение и под план капитализации! ЭТО ВООБЩЕ ШТУЧНЫЕ КРЕДИТЫ. Спроси у Савченко, он тебя просветит.
О каком тогда экономическом росте и рехформах за последние 5 лет говорят Порошенко и Гройсман?
и з/п чиновников (Коболев,Вовк, УЗ, УП) уменьшить до прож. минимума. Премия - через год по отчету...
Рожкову обвиняют в причастности к искусственному банкротству банка «Михайловский», а точнее - в переводе средств из банка «Михайловский» в «Платинум Банк».