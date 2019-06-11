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Все про:МВФ (530) НБУ (439) транш (111) Рожкова Катерина (27)

 Заступник глави НБУ Рожкова: В кращому разі Україна отримає новий транш МВФ до кінця 2019

Заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова вважає, що за найоптимістичнішим сценарієм новий транш Міжнародного валютного фонду може надійти в Україну до кінця 2019 року.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

В рамках затвердженої програми другий транш Україна мала отримати в травні.

"Якщо уряд буде сформовано і він почне працювати у вересні, тоді у нас є шанс отримати транш до кінця цього року - ми вважаємо це оптимістичним сценарієм", - повідомила Рожкова.

За її словами, в 2019-2020 роках Україна має погасити значну суму державного боргу. В таких умовах співпраця з МВФ для України є ключовим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в короткостроковій перспективі може обійтися без чергового траншу МВФ, - радник Зеленського Устенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131720
 
 
 Топ коментарі
 
тогда зеленский скажет крым не наш и пойдет просить в рф деньги)
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зеля весел, у зели есть резервы которые накрали папередники
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только дебил понесет в банки коломойского и компания деньги
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тогда зеленский скажет крым не наш и пойдет просить в рф деньги)
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Зелемойский сейчас возьмется за ЗВР в 20 млрд, которые ему Порох оставил
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Крім МВФ ще є можливість позичати гроші у населення України, якщо політика Президента, уряду та Верховної Ради буде прогнозованою та ефективною! На руках в населення десятки мільярдів доларів, які лежать під матрацами і не працюють, а для того щоб витягнути ці гроші з під матраців і вкласти в економіку, держава має вести розумні економічну політику, створювати виробництва які є системними для всієї економіки, які запустять виробничи ланцюги по всій Україні.
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только дебил понесет в банки коломойского и компания деньги
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Якщо керівником Нацбанку буде не людина Коломойського а людина Гриценка - екс директор **** Олександр Савченко, то гроші будуть і кредити будуть і люди не будуть боятись нести свої накопичення в банки! Все залежить від того хто контролює Нацбанк і хто формує банківську політику в Україні! Якщо не давати коломойським красти гроші з банків і видавати собі кредити на мільярди доларів, а бити по рукам і саджати в тюрму, то населення почне довіряти українській банківській системі і в нас не буде проблем з грошима, бо грошей готівкових в Україні на десятки мільярдів доларів. Щороку гастарбайтери заводять в Україні більше 20 млрд. доларів, а владна шелупонь та олігархи виводять з України по 20 млрд доларів на офшори! Якщо забрати в олігархів та корупціонерів бавитись з банківською системою - Україна сама себе профінансує!
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Якраз при Коломойському в Приваті був порядок , а тепер він скочується до рівня ощадкаси.
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Игорок! Ты по прежнему несешь околесицу. Списываем на твое душевное состояние. Минфин уже давно пытается размещать гривневые облигации среди населения. Население их не покупает. Почему не размещает в валюте? Писать не буду для твоего воспаленного ума это неберущийся вопрос.
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Зараз в Україні неймовріні високі процентні ставки по депозитам, через те що НБУ дає гроші банкам під жахливо високі відсотки, тому населення несе гривню в банки, а долари та євро ховає під подушку, розуміючи що весь цей бардак закінчиться дефолтом! Якщо Нацбанк істотно зменшить кредитні ставки в гривні, як це пропонує команда Гриценка і екс директор **** Олександр Савченко, то і проценти по депозитам населення зменшаться, а це запустить ринок цінних паперів, по яким заробітки будуть більші ніж проценти по депозитам. Запрацюють нормальні інструменти економіки, банки почнуть видавати дешеві кредити підприємствам на населенню!
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Игорок! Без тебя на форуме будет скучно! Пиши тшо!
1. Савченко такой же директор **** как и ты балерина!
2. НБУ к твоему сведению НЕ КРЕДИТУЕТ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ! Ссуды рефинансирования предоставляются в СЛУЧАЕ УХУДШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА под обеспечение и под план капитализации! ЭТО ВООБЩЕ ШТУЧНЫЕ КРЕДИТЫ. Спроси у Савченко, он тебя просветит.
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Игорек, сдавай доллары сейчас по 26, а через месяц купишь по 8,0, как обещал Зеленский и с Коломойским. Не прогадаешь!
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Долар буде дешевшати, бо його нормальна ціна 12-18 грн за долар, а ціна 26 грн це ціна накручена махінаторами порошенком та яценюком, за що їх потрібно арештувати і посадити на довічне з конфіскацією майна. Ці два ідіота зробили жебраками 90% населення України, щоб олігархи отримували надприбутки від продажу сировини на експорт в доларах! Як тільки Нацбанк ослаблює свою ідіотську політику підтримання високого курсу долару, так відразу гривня відвойовує свої позиції і зростає і потенціал зростання у гривні величезний! Якщо керівником НБУ стане не спекулянт олігархів, а нормальний економіст та банкір, ми побачимо здорожчання гривні до рівня18-20 грн за долар.
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Так продавай доллары по 26! Потом накупишь по 12! Будете втроем с Гриценко и Зелей торговать! Озолотитетсь!
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ничего не давайте вообще, корыто закрывается
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Без очередного транша в Украине наступает дефолт?
О каком тогда экономическом росте и рехформах за последние 5 лет говорят Порошенко и Гройсман?
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так реформи з допомогою і на бабло МВФ, СБ, США і ЄС. Шо непонятно?
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вот как только Зе вернет Приват Бе так сразу и начнется экономический рост
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Пе уже вернул Приват Бе через свой подконтрольный Су еще 18.04.2019 года.
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это из разряда той же порошенковской брехни, как через год, так через год. Заместитель главы НБУ Рожкова: В лучшем случае, Украина получит новый транш МВФ до конца 2019 - Цензор.НЕТ 1036
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Так не пойдет! А без транша барыга Зе сможет обеспечить окончание эпохи бедности. Месяц прошел его президентства -где зарплата по 4000$?
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зеля весел, у зели есть резервы которые накрали папередники
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мы его (транш) не просим, нужно жить по средствам!
и з/п чиновников (Коболев,Вовк, УЗ, УП) уменьшить до прож. минимума. Премия - через год по отчету...
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А как же без транша Зеля обеспечит зарплату в 4000$? Или предвыборные обещания Зелемойского про конец эпохи бедности уже кто-то забыл? Так мы напомним!
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СВОЙ ЧЕЛОВЕК !
Рожкову обвиняют в причастности к искусственному банкротству банка «Михайловский», а точнее - в переводе средств из банка «Михайловский» в «Платинум Банк».

Заступник глави НБУ Рожкова: В кращому разі Україна отримає новий транш МВФ до кінця 2019 - Цензор.НЕТ 928
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тоді дефіцит бюджету буде в районі 3-4ярдів баків. грошей брати буде ніде. але розказуватимуть шо всіх абакрал парашенка і будуть вчергове його садіть, крутитимуть квартал щодня, і лахі будуть давольні
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В лучшем случае??? А в найгіршому випадку? Зе нагодує 73% своєю єдиною "цицькою"?
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Нету у них решений. Вся их программа это критика Пети.
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в сотый раз будут рассказывать про кровавую торговлю на крови
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Теперь все наоборот. Барыга Зе не заканчивает войну, чтобы наживаться на смертях украинцев.
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О блін... Доведеться Зеленському ще пару сезонів ;Слугі народа; в Москві знімати...
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Рожкова в отставку не хочет подать? Как она могла проиграть все иски от Коломойского? Не одного суда не выиграть и заряжать нам какой он плохой? Значить делала не по закону всё а на глазок.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЗаступник глави НБУ Рожкова: В кращому разі Україна отримає новий транш МВФ до кінця 2019
 
 
 
 
 
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