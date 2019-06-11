 Заступник глави НБУ Рожкова: В кращому разі Україна отримає новий транш МВФ до кінця 2019

Про це вона повідомила в інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

В рамках затвердженої програми другий транш Україна мала отримати в травні.

"Якщо уряд буде сформовано і він почне працювати у вересні, тоді у нас є шанс отримати транш до кінця цього року - ми вважаємо це оптимістичним сценарієм", - повідомила Рожкова.

За її словами, в 2019-2020 роках Україна має погасити значну суму державного боргу. В таких умовах співпраця з МВФ для України є ключовим.

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