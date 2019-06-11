 Третина росіян хочуть бачити південний схід України в складі РФ, - опитування "Левада-центру"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного російським "Левада-центром", якими володіє УНІАН.
Зокрема, на запитання "Що ви думаєте з приводу політичного майбутнього "південно-східної України", 29% респондентів відповіли: "Щоб південний схід України став незалежною державою"; 27% - "Щоб південний схід України став частиною Російської Федерації". 17% опитаних обрали відповідь: "Щоб південний схід України залишався частиною України, але отримав велику незалежність від Києва".
Лише 14% респондентів відповіли: "Щоб південний схід України залишався частиною України на тих самих умовах, як це було до кризи". Не змогли відповісти - 13%.
При цьому, відповідаючи на запитання про те, що окупація Криму вимагає від Росії значних затрат і якою мірою "ви особисто готові платити", лиш 7% відповіли: "Повною мірою", 9% обрали відповідь: "Значною мірою", 26% - "якоюсь мірою". "Зовсім не готові" платити за окупацію Криму 36% респондентів. 17% - не вважають, що цей тягар ляже на звичайних громадян. 5% - не визначилися з відповіддю.
Опитування проводилося 24-29 травня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення в обсязі 1 тис. 616 осіб віком від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проходило вдома у респондентів методом особистого інтерв'ю.
вопросы еще есть у кого?
они реально е@анутые
Источник:https://censor.net.ua/n3131719
присылайте им деньги и пусть они едут к вам, домой....в состав.. ...в составах и на аленях...
землей не торгуем...тут звыняйте...а недограждан, с ручной кладью... отдаем даром...и помашем им платочком беленьким...и вокзалы хлоркой помоем...чтоб след обратно не взяли..
та ради такого дела...мы даже скинемся на билет в один конец... каждому...
но только с условием - оте возврату не подлежат... ибо не хер!
Почему спрашиваю:
Какая боль, какая боль,.. Украина - Сербия 5:0
І взагалі Україні вже пора почати переговори з КНР, де повинна проходити кордон між Україною і Китаєм.
🤔
Внедряется в мозги мысль о том, что всё, что было Украине (мирное развитие демократической страны) - это предтеча кризиса, и,вообще, что бы ни происходило в Украине - это сплошной кризис. При такой постановке вопроса никто не проголосует "за".
А що стосується Діна (Дона), то там мова йшла за Тмутаракань і московити думали за Кубань і втулили туди свій Дін. Але в тічасти Тмутаракань це Рязанські землі, зовсім в інший бік, куди йшов Ігор. Все кацап перекрутив, все змішав і всіх заплутав.
Вот как писал очевидец казак Стефаненко, московское войско, товариществу нашему головы обдирали, шеи на плахах рубили, вешали на плотах и иные тиранские смерти задавали, каких и в поганстве за древних мучителей не водилось - мертвых из гробов многих не только из товарищества, но и из монахов откапывали, головы им отнимали, шкуры сдирали и вешали.
А припадочный татарин Петр - 1 приказывал всех запорожцев, кроме повинившихся, бросивших оружие и изъявивших нк коленях желание жить подобно простым крепостным кацапам -малороссам и которых не было на Украине, хватать и сразу казнить. Самые же земли запорожские казацкие, от реки Орели до реки Самары, приписать к оккупационному кацапскому Миргородскому полку. А небольшая часть выживших украинских казаков которые в то время не были в Сечи они были насильно депортированы кацапской простит... немкой катькой защищать дикие предкавказские территории рубежи проклятой ужасной лапотной татаро - угро - финской московии орды на Кубань .
И тогда началось массовое заселение полностью опустевшего от украинцев казацкого края козломордой кацапской нечистью лапотными москалями.
Вот что значит не иметь своей сильной, мощной национальной украинской - армии находясь по соседству с ужасными монголоидными москалями татаро - угро финскими кацапами, которые стали сейчас ещё и путлинскими фашистами и оккупантами. И Украинский народ зная такие кровавые страницы своей истории сейчас все силы и средства отдаёт на усиления мощи своей армии. И уже очень скоро современные с новейшим вооружением ВСУ вплоть до восстановления ядерного оружия Украинский народ уничтожит проклятых кацапов - фашистов оккупантов из вражеской лапотной паРаши посягнувших как и раньше на самое святое территориальную целостность ( Крым, Донбасс) и суверенитет Украинского государства .