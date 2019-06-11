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Все про:опитування (355) Росія (17442) Левада-Центр (35) Донбас (12104)

 Третина росіян хочуть бачити південний схід України в складі РФ, - опитування "Левада-центру"

Майже третина росіян виступають за окупацію "південного сходу України", ще третина хочуть створити там "незалежну державу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного російським "Левада-центром", якими володіє УНІАН.

Зокрема, на запитання "Що ви думаєте з приводу політичного майбутнього "південно-східної України", 29% респондентів відповіли: "Щоб південний схід України став незалежною державою"; 27% - "Щоб південний схід України став частиною Російської Федерації". 17% опитаних обрали відповідь: "Щоб південний схід України залишався частиною України, але отримав велику незалежність від Києва".

Лише 14% респондентів відповіли: "Щоб південний схід України залишався частиною України на тих самих умовах, як це було до кризи". Не змогли відповісти - 13%.

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При цьому, відповідаючи на запитання про те, що окупація Криму вимагає від Росії значних затрат і якою мірою "ви особисто готові платити", лиш 7% відповіли: "Повною мірою", 9% обрали відповідь: "Значною мірою", 26% - "якоюсь мірою". "Зовсім не готові" платити за окупацію Криму 36% респондентів. 17% - не вважають, що цей тягар ляже на звичайних громадян. 5% - не визначилися з відповіддю.

Опитування проводилося 24-29 травня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення в обсязі 1 тис. 616 осіб віком від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проходило вдома у респондентів методом особистого інтерв'ю.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131719
 
 
 Топ коментарі
 
Они даже крым на карте найти не могут, эта треть сосиян.
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"рАссия" и так называемые рАсияне это абсолютно враждебное нам гАсудаство и общность зомбированных идиотов!
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Исследование проходило на дому у респондентов методом личного интервью.(с)

вопросы еще есть у кого?
они реально е@анутые Треть россиян хотят видеть юго-восток Украины в составе РФ, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 9951
Источник:https://censor.net.ua/n3131719
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рф сама предложила, huawei отказался это комментировать, но сми уже пишут, что планирует. лол.
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так в чем дело?
присылайте им деньги и пусть они едут к вам, домой....в состав.. ...в составах и на аленях...
землей не торгуем...тут звыняйте...а недограждан, с ручной кладью... отдаем даром...и помашем им платочком беленьким...и вокзалы хлоркой помоем...чтоб след обратно не взяли..
та ради такого дела...мы даже скинемся на билет в один конец... каждому...
но только с условием - оте возврату не подлежат... ибо не хер!
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И кому интересно мнение орков? Я тоже может хочу, чтоб паРаша стала чеченской или китайской...
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Ну та да... Зачем приводить в порядок саратовскую область, если можно ещё засрать пару областей у соседа... В этом вся суть лишнехромосомного животного.
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не оскверняй животных , сравнивая их с кацапами ! кацапы хуже чем звери !
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я бы хотел видеть всех расиян в гробу !
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я бы даже сказал - в одной братской могиле было бы в самый раз
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Нужно их со всего Мира собрать в один Мавзолей Третина росіян хочуть бачити південний схід України в складі РФ, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 5280
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Почему бы "Леваде-центр" не провести подобный опрос в Украине с вопросом "Где хотят видеть россию граждане Украины"?
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"юго-восток Украины" уже официально отделился? Или они еще захватывать будут?
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А якщо в цієї третини запитати по іншому - чи бажають вони, щоби їх дитина або чоловік, брат, загинули смертю хоробрих, зоради цієї мети???
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Господи, как же хочется уже забыть об этих дебилах, но ипанутым нет покоя...
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Интересно: а рос.болельщики тоже участвовали в опросе?
Почему спрашиваю:
Какая боль, какая боль,.. Украина - Сербия 5:0

Треть россиян хотят видеть юго-восток Украины в составе РФ, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 1941
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Какой-то поток слов - ничего не понял. Чего только стОит предложение: "Если в стране, где фанатье повторяет хорватскую песню про сербов-на вербу?"
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Главная мысль здесь: "большая любовь и уважение" к Украине и ее футбольной команде.
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Ой... А это не фейк? Чет кажись чересчур даже для припоротого каца...
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Сибирь большая, пусть осваивают, нет, им Донбасс подавай.
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Сибирь уже наполовиу китайская и так загажена, что становится страшно, представить, что они смогут превратить в такой же мордор и Украину.
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Только 14% россиян признают Украину независимым государством! Остальные считают,что Украину можно оккупировать, резать на части ,присоединять к России, т.е. выступают фактически за войну, убийства и грабежи тех самых русскоязычных украинцев, о которых о них так "беспокоятся". Кто-то нас, украинцев.говорящих на русском языке, и проживающих на мифическом Юго-Востоке Украины, спросил хотим ли мы этого? Никто нас и не собирается спрашивать,для них достаточно мнения их "царя". Украина наша Родина и мы никому не собираемся ее отдавать!
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Проблема не у тому що думають кацапи, а в тому, скільки відсотків українців бажають їх бачити у труні.
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Большинство комментаторов почему-то уверены, что у россии не получится захватить новые украинские территории. Новый президент четко и ясно сказал, что будет договариваться с путиным "где-то посредине". Или уже все забыли об этих словах?
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Вот в принципе и все, что украинцем надо знать об этом паршивом народце. Этого абсолютно достаточно.
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Следуя логике зебилов просто перестать с трелять и все уладится.
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нахрена нам опросы насекомых мало ли какие у паразитов запросы их просто нужно уничтожать...
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Кацапы реально думают, что стоит им захотеть , как "юго-восток" к ним сам прибежит сразу. Причем реальных причин, почему так могло бы быть, у них нет. Но эта глупая уверенность в том, что они центр мира. Это как у псих больных, которые уверены, что все врачи и все нормальные люди просто им завидуют и хотят только напакостить, в то время, как они достали уже всех врачей и всех санитаров своим дибилизмом. Но убить их нельзя, поэтому приходиться с ними жить
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Хотят ли русские войны? Больше,чем чего либо
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У Путина заявили о планах молдавских демократов по федерализации страны, кто то на заседании предложил Путину создать внутри России союз свободных государств как есть Украина и Молдавия,Путин сказал ,что сейчас не время,не время,а потом подумал,это же может стихийно и кровно произойти ,но уже без меня,а бабы ещё нарожают
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а мы хотим видеть юго-запад России в составе Украины ))) между прочим исконно украинские территории до 1925 года - тот же Таганрог, Белгород, часть Слобожанщины....
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Нах вони нам потрібні кацапи, чистіше повітря буде в Україні, нехай ідуть в Китай.
І взагалі Україні вже пора почати переговори з КНР, де повинна проходити кордон між Україною і Китаєм. Третина росіян хочуть бачити південний схід України в складі РФ, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 1741
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Надо эту штуку на рояль установить. Вот это будет номер!
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У меня есть такая машинка, только Третина росіян хочуть бачити південний схід України в складі РФ, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 6133 вся из металла,
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Вот и доказательство , что русский народ по своей сути агрессор, а Россия государство -террорист! А с агрессором можно общаться только через дула орудий или капитуляция!
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Самое время ЗЕКоманде провести рихвирендум за дружбу с Рациюшкой.
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«В Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относилось к России 57% граждан, плохо или очень плохо - 27%, 17% не определились. Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 41%, в Центре - 51%, на Юге - 70%, на Востоке - 75%. К россиянам (гражданам России) положительно относятся 77% украинцев, к руководству России - 13% (в основном за счет Востока и Донбасса). То же самое касается отношения к руководству России и отношения к россиянам...»
🤔
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https://dengi.informator.ua/2019/03/12/kak-ukraintsy-otnosyatsya-k-rossii-i-rossiyane-k-ukraine-svezhij-opros-kmis/
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Ще у 12 столітті народи, так званної Хинови (меря, весь,мокша...) мали ненависть до Русі і постійно на неї нападали. Тільки Андрюха Боголюбський 12 разів приводив на Русь половців. Ось такі вони слов*яни і брати.Позабирали в нашій країні всі архівні документи і там все правили на свій лад, переплутали Русь з Хиновою і Моксель. Всі документи знищили і втирають по вухах своїми "Зводами" - виписками (копіями). Такі вони травини. Залізли не свій дом і все там перевернули, порили своїм рилом, потопталися, якось на брехні причепилися. Украли нашу назву Русь, нашу мову (церковнословянську), наші землі і ще щось хочуть?
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Клінічні кацапи, вони такі, - они не просто ох...евают от своей ипанутости, - они ей гордятся!


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Обратите внимание на манипуляцию сознанием россиян: "...чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса".
Внедряется в мозги мысль о том, что всё, что было Украине (мирное развитие демократической страны) - это предтеча кризиса, и,вообще, что бы ни происходило в Украине - это сплошной кризис. При такой постановке вопроса никто не проголосует "за".
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Нужно перестать стрелять. С мыжебратьями договоримся по средине.
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Була така історична память у русів- літопис "Слово о полку Ігоревім". Так його забрала Катя друга і фальшувала, як могла. Але вона німкеня і історію Моксель не знала, а по слушкам подумала, що мова йде за 1103 рік і "похід Ігоря Олеговича" і вставили туди свого князя Всеволода, який сидів у Суздалі. Що ніби він такий могучий, що веслами Волгу розплеще, а шоломом Дін виллє". А на самому ділі мова йшла за Ігоря Святославовича і його похід 1185 року, коли тих "героїв подій" у житті не було. Але вони викрали 20 сторінок тексту і туди вставили привязку Ростово-Суздальської землі до Русі. Переплутали звязки всіх і зо всіма. Все перегадили, що вже не розбереш де правда. І потім сказали, що оригінал згорів у Москві, коли напав на них Наполеон. А усін-Пукшкін писав, що дав читати Карамзіну і той їх загубив. Такі правдиві московити, нащадки Моксель, Хинови.
А що стосується Діна (Дона), то там мова йшла за Тмутаракань і московити думали за Кубань і втулили туди свій Дін. Але в тічасти Тмутаракань це Рязанські землі, зовсім в інший бік, куди йшов Ігор. Все кацап перекрутив, все змішав і всіх заплутав.
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Третина росіян, ще у вигрібну яму ходять срати, їдять із смітника та пьють бояру. А вже простягають обісрані руки до України .... Мерзота!
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Кацапы ХОТЯТ.Идите валежник собираите и щи жрите лаптем,китаискии учите,а то ******** риса не даст хотельщики одноклеточные.
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А Петька перший зпбрав з Києва літопис Нестора "Повість минулих літ" і наліпив туди своїх "росіян", яких і близько не було. Він поїхав в Кінігсберг, купив там у німців книгу з картинками( цвітними) про медицину. А поміж картинками на вільному місці "вписали" історію про Моксель, їхніх князів, які ніби були звязані з русами (українцями), а на самому ділі нічого подібного не було. (ніби літопис Нестора). Але і цієї роботи оригіналу немає, є тальки "зводи" виписки, які вони ніби зробили з тих архивів. А копії де були картинки, просто зробили квардатики і там написали слово картинка. А чому не непепечатали картинки, а тому, що на них зображені німці і намкені у своєму вбранні - німецькому, чепчики, цвітні сукні, будинки.... нічого немає спільного з ними.
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Более половины украинцев хотят видеть всех москалей в гробах и залитых бетоном. Третина росіян хочуть бачити південний схід України в складі РФ, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 3285
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Устилая горами трупов дохлой кацапской падали Украинская Запорожская Сечь пала она была взята просто огромными озверелыми ордами лапотных москалей -кацапов оккупантов которые десятикратно превышали своими лапотными стрельцами и ордынцами храбрых Украинских славян казаков. Сечь полностью была вырезана а потом сожжена. А оставшихся после сражения храбрых украинских тяжело раненных казаков кровавые монголоидные москали оккупанты всех повесили и на плотах и спустили по Днепру на устрашение Украинскому народу.
Вот как писал очевидец казак Стефаненко, московское войско, товариществу нашему головы обдирали, шеи на плахах рубили, вешали на плотах и иные тиранские смерти задавали, каких и в поганстве за древних мучителей не водилось - мертвых из гробов многих не только из товарищества, но и из монахов откапывали, головы им отнимали, шкуры сдирали и вешали.
А припадочный татарин Петр - 1 приказывал всех запорожцев, кроме повинившихся, бросивших оружие и изъявивших нк коленях желание жить подобно простым крепостным кацапам -малороссам и которых не было на Украине, хватать и сразу казнить. Самые же земли запорожские казацкие, от реки Орели до реки Самары, приписать к оккупационному кацапскому Миргородскому полку. А небольшая часть выживших украинских казаков которые в то время не были в Сечи они были насильно депортированы кацапской простит... немкой катькой защищать дикие предкавказские территории рубежи проклятой ужасной лапотной татаро - угро - финской московии орды на Кубань .
И тогда началось массовое заселение полностью опустевшего от украинцев казацкого края козломордой кацапской нечистью лапотными москалями.
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У кацапов большие хотелки что в Украине что за ее пределами
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И Столица Гетманской Украины Батурин был взят просто огромной ордой москалей, кацапов оккупантов и отдан им на разграбление. То, что кацапы - ордынцы не могли взять с собой, стало добычей огня, который сжёг город. Фортификации были уничтожены до основания, а десятки тысяч славян украинцев жителей города все как один погибли, подверженные самой жестокой пытке кацапов оккупантов: одних москали - кацапы посадили на кол, других повесили,колесовали или четвертовали..... Оккупантами монголоидными кацапами были придуманы для славян Украинцев новые муки, одна мысль о которых наводит ужас это сдирание кожи живьём, повешение на внутренностях..... Вот так прививали лютые москали оккупанты любовь Украинского народа к царскому самодержавию ( в то время татарина Петра - 1 ) лапотных кацапов. А немногие выжившие Украинцы - славяне свободные казаки, фермеры, мещане, шляхта...по придуманной версии москалей кацапов якобы со всех сил устремились стать рабами - крепостными у ужасных монголоидных москалей видно им очень нравились массовые пытки и убийства и они все вдруг сильно захотели стать подневольными малороссами недокацапами и рабами -крепостными у кацапов. Ну большего абсурда не найти.
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Документально доказаная Батуринская трагедия ​ один из наиболее изученных архивных текстов оставил лауреат Государственной премии Украины Владимир Голобуцкий. Началась страшная резня. Всё население поверженной столицы славянской Украинского Гетманского государства Батурина москали поголовно уничтожили, даже женщин и детей. Казаков, что тяжело раненые попали в плен живыми, по-варварски замучили, а их изуродованные тела повесили на плотах и кинули в Сейм, чтобы плыли и предупреждали тех, кто думал перейти к патриоту гетману Мазепе и бороться за независимость суверенитет Украины. Современники с ужасом писали про уничтожение Батурина: "Тот город, в котором около 10 000 гарнизона было, все в штурме погибли. Батуринцы под руководством полковника Чечеля отважно отбивали атаки огромного царского оккупационного войска орды монголоидных лапотных москалей… Долго оборонялись украинцы - батуринцы массово уничтожая кацапскую лапотную нечисть, пока все не погибли и город не сгорел дотла. Припадочный татарин -царь Петр - 1 со своими сатрапами на пепелищах Батурина среди трупов украинцев справлял кровавый банкет в честь «добровольного воссоединения малороссии», а потом велел трупы батуринцев вешать на виселицах и пускать на плотах по реке Сейм в Днепр на страх "хохлам"».
Вот что значит не иметь своей сильной, мощной национальной украинской - армии находясь по соседству с ужасными монголоидными москалями татаро - угро финскими кацапами, которые стали сейчас ещё и путлинскими фашистами и оккупантами. И Украинский народ зная такие кровавые страницы своей истории сейчас все силы и средства отдаёт на усиления мощи своей армии. И уже очень скоро современные с новейшим вооружением ВСУ вплоть до восстановления ядерного оружия Украинский народ уничтожит проклятых кацапов - фашистов оккупантов из вражеской лапотной паРаши посягнувших как и раньше на самое святое территориальную целостность ( Крым, Донбасс) и суверенитет Украинского государства .
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А "новоспечений" говорить про мир і дружбу з Московією . Очевидно сам був учасником опитування , разом з плюсами і 95 кварталом.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТретина росіян хочуть бачити південний схід України в складі РФ, - опитування "Левада-центру"
 
 
 
 
 
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