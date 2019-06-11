 Третина росіян хочуть бачити південний схід України в складі РФ, - опитування "Левада-центру"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного російським "Левада-центром", якими володіє УНІАН.

Зокрема, на запитання "Що ви думаєте з приводу політичного майбутнього "південно-східної України", 29% респондентів відповіли: "Щоб південний схід України став незалежною державою"; 27% - "Щоб південний схід України став частиною Російської Федерації". 17% опитаних обрали відповідь: "Щоб південний схід України залишався частиною України, але отримав велику незалежність від Києва".

Лише 14% респондентів відповіли: "Щоб південний схід України залишався частиною України на тих самих умовах, як це було до кризи". Не змогли відповісти - 13%.

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При цьому, відповідаючи на запитання про те, що окупація Криму вимагає від Росії значних затрат і якою мірою "ви особисто готові платити", лиш 7% відповіли: "Повною мірою", 9% обрали відповідь: "Значною мірою", 26% - "якоюсь мірою". "Зовсім не готові" платити за окупацію Криму 36% респондентів. 17% - не вважають, що цей тягар ляже на звичайних громадян. 5% - не визначилися з відповіддю.

Опитування проводилося 24-29 травня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення в обсязі 1 тис. 616 осіб віком від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проходило вдома у респондентів методом особистого інтерв'ю.





