 Екологи виступили із закликом не маніпулювати темою екології на виборах

Напередодні дострокових парламентських виборів, як і під час президентської кампанії в Україні, тема екології стала одним з методів боротьби за голоси виборців. Про це йдеться в заяві професійної асоціації екологів України, опублікованій на сайті організації.

"В Україну прийшов світовий тренд використання теми екології в комерційних і політичних цілях. Цинічне використання даної теми, нарівні зі зниженням тарифів і боротьбою з корупцією вже рутинне сьогодення, яке ми спостерігаємо у ЗМІ, і є маніпулятивною передвиборчою технологією", - йдеться в заяві.

За словами екологів, небезпека такої ситуації полягає в тому, що перед виборами на поверхню піднімаються фейкові екологічні проблеми, при цьому реальна проблематика замовчується, що прямо відбивається на стані екології та здоров'я українців.

"Зараз, напередодні дострокових парламентських виборів, як і під час президентської кампанії, насущні екологічні проблеми залишаються без уваги, штаби політиків вже почали роздмухувати аспекти, що існують не у вигляді реальних проблем, а у вигляді міфів у свідомості виборців. Проблеми, що представляють реальну загрозу для українців, знову залишаться в тіні. Ми переконані, що реальні екологічні проблеми вирішувати важко, а фейкові зникнуть самі", - сказано в заяві.

Асоціація закликала ЗМІ, активістів, політиків і всіх українців уникати маніпуляцій на екологічні теми.

"Звертаємося до всіх ЗМІ, до всіх партнерів, екологічних активістів, не дозволяйте формувати недостовірний інформаційний порядок для суспільства, цим ви не лише дискредитуєте самих себе, ми втрачаємо шанс на чисте і безпечне майбутнє. Пам'ятаймо - всім нам і далі доведеться жити на цій планеті незалежно від результатів виборів, незалежно від маніпулятивних дискусій!", написано в заяві.

Крім того, в заяві зазначено, що до неї можуть приєднатися і підписати всі охочі екологи та екологічні організації.