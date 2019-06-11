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 Від початку доби на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли, одного українського воїна поранено, - Міноборони

Противник продовжує порушувати режим перемир'я. Від початку поточної доби в районі проведення ООС зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив спікер відомства полковник Олександр Мотузяник.

Два ворожі обстріли сталися цієї ночі в районі н.п. Піски і Водяне, де окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Ще один зафіксовано о восьмій ранку біля с. Південне. Там противник застосував міномети 82-мм калібру, витративши три боєприпаси та ведучи вогонь з СПГ.

Зазначається, що на ворожий обстріл українські захисники відповіли вогнем з озброєння БМП і піхотної зброї, в інших випадках - не реагували.

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"Від початку цієї доби один український захисник зазнав поранення, однак стан його здоров’я цілком задовільний. Наразі він отримує медичну допомогу від наших військових лікарів", - повідомив Мотузяник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131716
 
 
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Последние три дня нет погибших. Ну или это у Зеленского освоили метод тымчука "потерь нет"!
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С начала суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела

просто перестали стрелять...
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сколько может еще барыга ЗЁ с корешами зарабатывать на войне и смертях украинцев ? война выгодна для барыги ЗЁ и корешей что бы деребанить бюджет и грабить страну ! С начала суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, один украинский воин получил ранение, - Минобороны - Цензор.НЕТ 699
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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А тем временем Небо работает на Украину-
В России 10 июня внезапно умер генерал-лейтенант Сергей Юдин, который осуществлял командование российскими наемниками во время операции по оккупации Донбасса.

Каждого иудина который пришел на нашу Землю с оружием , ждет такая участь.
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли, одного українського воїна поранено, - Міноборони
 
 
 
 
 
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