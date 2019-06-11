 Гітаристу російської групи "Бахит-компот" заборонили в'їзд в Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що перевірка в пункті пропуску аеропорту "Київ" пасажирів, які прибули з Мінська, показала, що громадянин РФ у 2016 році їздив у Донецьк на окупованій території без отримання дозволу та поза межами КПВВ.
Як зауважують прикордонники, це є порушенням ч. 2 ст. 10 закону України про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на ТОТУ.
За рішенням начальника Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", громадянину Росії 1973 року народження заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки.
Громадянина РФ повернули зворотним рейсом.
Про заборону написав у Facebook гітарист групи "Бахит-компот" Ян Комарницький.
"З однієї спроби вгадайте країну, в якій громадянину Росії відмовлено у в'їзді, з огляду на те, що він у 2016 році порушив закон, ухвалений у 2019-му", - зазначив він.
Цікаво, винних покарають?
пару недель в обезьяннике минимум
до выяснения, может он как пареченков по нашим из пулемета шмалял
+ незаконное пересечение границы!
принимать надо было весь шоблабенд и менять на наших моряков
когда мы уже реально рашку нахер пошлём?
Ще згадав вже неіснуючий Black Metal проект з Монголії, з ґепічною назвою Байгалын ********.
что вы делаете?
АСТАЛАВИСТА!!!))))
Дело в наглости!
Эти свиньи возомнили себя пупами земли!
Пускай сидят у себя в клетке и там хрукают о притеснениях...
Группа Мясокомбинат имени Путина №1 сформировалась в конце 2004 года, из приведенных ниже сослуживцев по штрафбату.
У группы есть не только это, но и четкая гражданская позиция - они борются за легализацию каннибализма, запрет употребления кислорода в общественных местах и обеспечение бесплатной качественной декапитацией всего населения России.
Мясокомбинат имени Путина №1 - Изумрудный ***
Типичное мокшанское рыло. Компота просит.
Дніще...