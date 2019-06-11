 Гітаристу російської групи "Бахит-компот" заборонили в'їзд в Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що перевірка в пункті пропуску аеропорту "Київ" пасажирів, які прибули з Мінська, показала, що громадянин РФ у 2016 році їздив у Донецьк на окупованій території без отримання дозволу та поза межами КПВВ.

Як зауважують прикордонники, це є порушенням ч. 2 ст. 10 закону України про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на ТОТУ.

За рішенням начальника Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", громадянину Росії 1973 року народження заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Громадянина РФ повернули зворотним рейсом.

Про заборону написав у Facebook гітарист групи "Бахит-компот" Ян Комарницький.

"З однієї спроби вгадайте країну, в якій громадянину Росії відмовлено у в'їзді, з огляду на те, що він у 2016 році порушив закон, ухвалений у 2019-му", - зазначив він.

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