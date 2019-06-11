 Усі процеси щодо організації виборів до Ради, що належать до компетенції ЦВК, відбуваються за графіком, - Сліпачук

Як повідомляє у вівторок прес-служба Центрвиборчкому, представники Місії БДІПЛ ОБСЄ повідомили голові ЦВК Тетяні Сліпачук, секретарю Комісії Наталії Бернацькій і заступнику керівника секретаріату ЦВК Сергію Дубовику, що планують залучити під час позачергових парламентських виборів загалом близько 850 спостерігачів, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні за можливість поінформувати про нашу роботу. Тому під час позачергових виборів народних депутатів України плануємо залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів. Кілька днів тому до Києва прибула керівна ланка Місії, і ми дуже раді, що першу офіційну зустріч проводимо саме в Центральній виборчій комісії", - цитує Йонсона прес-служба Центрвиборчкому.

В інформації зазначається, що представників місії БДІПЛ цікавила поточна ситуація в ЦВК і виклики, які стоять перед Комісією протягом виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів України.

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"Насправді, вже той факт, що ЦВК доводиться проводити виборчий процес у такий короткий термін, є для нас певним викликом. І у зв'язку з цим найважливіше зараз – вирішити проблему публічних закупівель. Комісія неодноразово наголошувала на необхідності врегулювати законодавчо це питання. Наразі ухвалене лише тимчасове рішення. Також зауважу, що Комісії довелося перекласти на окружні виборчі комісії питання проведення публічних закупівель", - наголосила Сліпачук.

Окрім того, вона зазначила, що 12 червня відбудеться навчальний семінар-нарада з головами та секретарями окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України. І якщо під час президентських виборів більшість питань, які обговорювалися на подібній нараді, стосувалися здебільшого адміністративних питань, то наразі вектор зміниться і буде спрямований в напрямку проведення публічних закупівель.

"Тетяна Сліпачук запевнила, що всі процеси з організації підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, які здійснюються в межах компетенції ЦВК, відбуваються за затвердженим графіком і лише відповідно до чинного законодавства. Глава Місії БДІПЛ пан посол Альберт Йонсон побажав Комісії успіху під час нинішнього виборчого процесу і висловив сподівання, що спільна робота Місії та ЦВК буде побудована так само якісно, як і під час чергових виборів президента України", - йдеться в повідомленні.