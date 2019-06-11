 Люди очікують по 10 годин: в ОБСЄ повідомили, що терористи ввели обмеження на блокпостах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.
"9 червня на блокпості збройних формувань поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) команда Місії зафіксувала щонайменше 200 автомобілів у черзі на виїзд до підконтрольних урядові районів. Чоловік і жінка (50–59 років) розповіли про те, що вони очікують на цьому блокпості вже понад 10 годин, щоб потрапити до підконтрольних урядові районів", - йдеться в повідомленні.
В ОБСЄ зазначили, що троє членів збройних формувань на блокпості повідомили спостерігачам про те, що кілька днів тому набуло чинності нове "розпорядження", згідно з яким лише 6 автомобілям дозволено в’їжджати на блокпост кожні 30 хвилин.
https://www.youtube.com/watch?v=gI63GMyM5Vs