EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  2042  25
Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2139) Донбас (12094) блокпост (119)

 Люди очікують по 10 годин: в ОБСЄ повідомили, що терористи ввели обмеження на блокпостах

Бойовики обмежили кількість автомобілів, які перетинають лінію розмежування в тимчасово окупованій території Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

"9 червня на блокпості збройних формувань поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) команда Місії зафіксувала щонайменше 200 автомобілів у черзі на виїзд до підконтрольних урядові районів. Чоловік і жінка (50–59 років) розповіли про те, що вони очікують на цьому блокпості вже понад 10 годин, щоб потрапити до підконтрольних урядові районів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ виявила в окупованому Первомайську російську станцію наземної розвідки "Кредо-М1"

В ОБСЄ зазначили, що троє членів збройних формувань на блокпості повідомили спостерігачам про те, що кілька днів тому набуло чинності нове "розпорядження", згідно з яким лише 6 автомобілям дозволено в’їжджати на блокпост кожні 30 хвилин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131712
 
   
 Топ коментарі
 
на такой жаре все продукты купленные у ненавистных бандеровцев испортятся Люди ждут по 10 часов: в ОБСЕ сообщили, что террористы ввели ограничения на блокпостах - Цензор.НЕТ 8524
 показати весь коментар
 
По десять дней бы было в самый раз.
 показати весь коментар
 
Так хотели жить в ДНР и ЛНР ,зачем ехать в нанавистную Украину , живите
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зато есть время позагорать и искупаться в ставке. Лето быстро пройдет - пользуйтесь ордиловцы Люди ждут по 10 часов: в ОБСЕ сообщили, что террористы ввели ограничения на блокпостах - Цензор.НЕТ 9267
 показати весь коментар
 
 
)))))))) есть в этих муках изначальный символизм. еленовка была в своё время знаменита борошном.
 показати весь коментар
 
Каие муки , какой символизм ? Смотри и наслаждайся - "кормильцы" бегут :
https://www.youtube.com/watch?v=gI63GMyM5Vs
 показати весь коментар
 
 
Антифашисты бегут к фашистам что бы их распяли в трусиках
 показати весь коментар
 
 
ДА МНЕ наплевать... и не жалко... хоть вечность пусть ждут... нормальне люди туда и оттуда не шастают... ве одно если бы шастали из ЛЕПРОЗОРИЯ...вы были бы рады таким контактам????!!!!
 показати весь коментар
 
 
Чудак, мне интересно, где ты живешь? представь, у тебя под боком выросла так хня, не знаю, закарарпатска -Угорска республика или иная бурштынная республика, а у тебя там родители остались. и они к тебе, или ты к ним по 10 часов.... вот здорово!
 показати весь коментар
 
Під боком у совка виріс Рейх. Швендяли туди-сюди?
 показати весь коментар
 
Аж 10 часов ждать им приходится. Какая жалость. Тоесть каждый день убийства и обстрелы ОБСЕ не волнуют
 показати весь коментар
 
 
на такой жаре все продукты купленные у ненавистных бандеровцев испортятся Люди ждут по 10 часов: в ОБСЕ сообщили, что террористы ввели ограничения на блокпостах - Цензор.НЕТ 8524
 показати весь коментар
 
 
ерефию в пасе вернуть СРОЧНО..Завтра же.Нет, лучше сегодня , после обеда.
 показати весь коментар
 
 
Нечего предателям-сепаратистам шастать в Украину.
 показати весь коментар
 
 
Так хотели жить в ДНР и ЛНР ,зачем ехать в нанавистную Украину , живите
 показати весь коментар
 
 
Одне питання. Якого біса вони в Україну прутся? Риторичне питання.
 показати весь коментар
 
 
До войны они ненавидели Украину, сейчас не знаю ..... пускай **@тся в своих "республиках" и "руском мире" ..... что хотели то и получили, на данный момент им так и надо.
 показати весь коментар
 
 
Ну пусть постоят. Референдум же. Сами выбрали же.
 показати весь коментар
 
 
Якесь збочення. Лднр нас ненавидить, як і кацапи, але й відкараскати від їх любові не дають
 показати весь коментар
 
ведь у жителей маладых свабодных республик есть альтернативное направление Люди очікують по 10 годин: в ОБСЄ повідомили, що терористи ввели обмеження на блокпостах - Цензор.НЕТ 1966
 показати весь коментар
 
А чего эти любители русского мира так мучаются ,чтобы попасть в фашистскую Украину?
 показати весь коментар
 
 
а почему не провести референдум о ликвидации линири динири? не вийти на митинг не покричать за укринский мир? а не могут, потому что колаборанти пригласили окупанта в гости а теперь что? идите спалите уже все укр. паспорт получите росю и валите в *********
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїЛюди очікують по 10 годин: в ОБСЄ повідомили, що терористи ввели обмеження на блокпостах
 
 
 
 
 
 вгору