 КС не отримав документів про діяльність коаліції з лютого 2016 року, після виходу з неї трьох фракцій, - суддя Кривенко

Про це на засіданні Палати Конституційного суду України, де триває розгляд справи за поданням народних депутатів щодо конституційності указу президента про розпуск парламенту, заявив суддя-доповідач Віктор Кривенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Матеріали діяльності коаліції з 18 лютого 2016 року і дотепер та список народних депутатів, які входили до коаліції депутатських фракцій після 18 лютого 2016 року - ці матеріали не були спрямовані на адресу Конституційного Суду", - заявив Кривенко.

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Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.