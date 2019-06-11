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 КС не отримав документів про діяльність коаліції з лютого 2016 року, після виходу з неї трьох фракцій, - суддя Кривенко

Верховна Рада України не надала Конституційному Суду документи про вихід з парламентської коаліції фракцій "Самопоміч", "Батьківщина" і Радикальної партії.

Про це на засіданні Палати Конституційного суду України, де триває розгляд справи за поданням народних депутатів щодо конституційності указу президента про розпуск парламенту, заявив суддя-доповідач Віктор Кривенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Матеріали діяльності коаліції з 18 лютого 2016 року і дотепер та список народних депутатів, які входили до коаліції депутатських фракцій після 18 лютого 2016 року - ці матеріали не були спрямовані на адресу Конституційного Суду", - заявив Кривенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131709
 
   
 Топ коментарі
 
Палубий и НФ заглатывают там в суде по полной! Балдеж!
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Парубий постоянно нарушал регламент, ставя на голосование по 15 раз одно и то же и закрывая глаза на отсутствие людей в зале и кнопкодавство.
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Им не привыкать. Это у них профессиональный навык. КС не получил документы о деятельности коалиции с февраля 2016 года, после выхода из нее трех фракций, - судья Кривенко - Цензор.НЕТ 1161
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А выход из коалиции - это не ее деятельность???
Я прекрасно понимаю, что при определенных условиях, фракции могут кричать на всю Вселенную о своем выходе, но фактически оставаться в ней.
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Если вышли из коалиции, то уже в ней не участвовали. Откуда тогда -деятельность*! Доброе утро и проснись!
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Договор о коалиции это Вам не Будапештский меморандум. Выходя из коалиции фракция так жк отзывает своих представителей и из Кабинета Министров, по скольку именно этим документом определяется то от какой фракции будет тот или иной министр. Премьера согласовывают через Президента и утверждает ВР, Министры через Премьера утверждаются тойже ВР. Если фракция не выполнила надлежащих согласно договора действий не отозвав "своих" Министров и даже не подала документы о том, что вышла из коалиции то все заявления этой фракции пустое сотрясение воздуха, Коалиция де юре существует.
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Читайте, про які документи доповів суддя. Немає документів про ВИХІД З КОПЛІЦІЇ ТРЬОХ ФРАКЦІЙ. Читайте уважно.
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Все СМИ выдают заголовки именно о том, что Парубий не передал список, создавая впечатление, что не передал вообще ничего.
Искусство заголовка...
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Саме так. Тому читаємо уважно перший абзац після заголовка.
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"КС не получил документы о деятельности коалиции с февраля 2016 года, после выхода из нее трех фракций, - судья Кривенко" где в этом заголовке вы нашли, что Порубий не передал вообще ничего? Конкретно указано ЧТО не передал Порубий КС. Просто не стоит придумывать того, чего нет. Это судья докладчик, который не раз вычитал свой текст.
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Темнят ШЕЛЬМЫ и еще хотят. Ногами надо выносить ПАРУБИЙКА с ИРКОЮ.
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...с обеими ирками и Танькой, и со всеми.
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наперсточников из нф и бпп разрывают на части, какая то мышь которая отважно вызвалась лгать и изворачиваться сейчас только тихо пищит КС не получил документы о деятельности коалиции с февраля 2016 года, после выхода из нее трех фракций, - судья Кривенко - Цензор.НЕТ 7007
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Парубий - государственный преступник, скрывший отсутствие коалиции в ВР. Если новая власть не отдаст под суд, этого шизоида со справкой, то грош ей цена.
Зеленский, твою мать, зри в корень!
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А шо вам цапам говорить, вы же ЦАПЫ! Не было факта распада коалиции до объявления народным фронтом. Крапка!
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да что ты говоришь, а сколько ж голосов у НФ и БПП?
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Пані, це безглуздо )))))))))) Там голяк )))))))))))
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Парубий постоянно нарушал регламент, ставя на голосование по 15 раз одно и то же и закрывая глаза на отсутствие людей в зале и кнопкодавство.
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Я смотрю прямой эфир и вижу как судьи КС планомерно и уверено "кушают" заявителей, которые как малые дети не могут дать какой-либо адекватный ответ, такими темпами они их сожрут полностью часа за два-три! КС не отримав документів про діяльність коаліції з лютого 2016 року, після виходу з неї трьох фракцій, - суддя Кривенко - Цензор.НЕТ 5719
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Не парьтесь пиплы. На самом деле всех устраивает розпуск Рады, ну может единицы недовольны. Парубий уже под крылом у хряка и надеется попасть в новый состав зРады. А если, вдруг, КСУ отменит розгон зРады, то кое-кто потеряет много бабла потраченного на агитацию, а это не устраивает прежде всего хряка. Так, что новые выборы БУДУТ!!!
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+100! "Заявители" блеют как овцы, ни одного вразумительного ответа на вопросы судей дать не могут.
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Парубия начинают брать за жабры, пока еще легонько - но скоро начнут потрошить.
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Есть ПРАВДА на этом Свете.
Все эти хитрожопые слизняки (НФ и БПП) должны уйти из политики навсегда.
НФ сдох.
БПП нафрмалинился, но уже воняет.
21 июля и БПП закопаем!
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Что я и написал вчера тут . Не может быть такое событие как выход одной фракции из коалиции не нести никаких юридических последствий хотя бы с точки зрения аппеляции к КС на предмет проверки существования коалиции .
Выходит одна фракция и КС должен подтвердить или опровергнуть факт существование коалиции , бо в статье 83 Конституции понятие "коалиции парламентских фракция" есть ключевое .
А вообще и с точки зрения мировой практики парламентаризма . Где есть коалиционное правительство там не может быть коллизии , что правительство есть , а коалиции нет или она не под вопросом !
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значит теперь будем сдить Прубия и Гройсамна.
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будем сдить Прубия и Гройсамна.
*******
А шо таке "сдить"? - Судить, садить, или писдить? КС не отримав документів про діяльність коаліції з лютого 2016 року, після виходу з неї трьох фракцій, - суддя Кривенко - Цензор.НЕТ 5637
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Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий.Источник: https://censor.net.ua/n3131376

Ой вей! Що ж то коїться?)))
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Пора судить Пурбия и Порошенко.
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Молодець, Кривенко. Жмакай цей позов і в пику Тетаруку. Нехай готується відповідати за дебош з нанесенням с/т тілесних ушкоджень державному службівцю при виконанні(Кужель пляшкою по голові). Від п'яти до семи КС не отримав документів про діяльність коаліції з лютого 2016 року, після виходу з неї трьох фракцій, - суддя Кривенко - Цензор.НЕТ 315
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якщо кс визнає указ про розпуск конституційним це ще додасть зеленському на виборах. ще й саботажем допомагають зеленському. не дивно що нф банкрути не можна так тупо встрягати в наперед програшні сутички.
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Т.е. теперь можно оспорить любое решение Кабмина полсе 2016 года
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Твой коммент - самый идиотский из всех

Ты не отличаешь ВР от Кабмина и не понимаешь, что отсутствие коалиции дает право (а не обязанность) распустить ВР
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Во власти одни идиоты, петерасты и патологические воры!
И никуя не боятся! Пестец... Парубий варнякает налево и направо, не ощущая никакой вины и никакого страха перед возмездием. Ведь он скрыл факт отсутствия коалиции! Закатать, собаку, на зону, лет на 15-ть. Труханов ничего не боится. Не боятся Кернес, Бойко, Кивалов, Иванющенко и пр. воровское быдло. Ну и нахера мне такая власть? Вова, ты или шо-то делай, или чеши в свой 95-й квартал, остроты отпускать!
Народ бажае свята!
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Прочитал все коментарии. Ребята, читайте не только заголовки статьи.Он вообще не стыкуется с тем , что в статье. КС не получал документы и не было ни одного обращения в КС от депутатов о розпуске или ликвидации коалиции. Точка. Де-юре коалиция существовала до выхода НФ. Нравится кому-то это или нет.
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Вы слишком многого хотите. КС не отримав документів про діяльність коаліції з лютого 2016 року, після виходу з неї трьох фракцій, - суддя Кривенко - Цензор.НЕТ 48 Им читать некогда, успевают только писать.
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А о материалах *о деятельности какалиции* забыл упомянуть!
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А ВР должна напрвлять отчёты о наличии коалиции или её работе в КС без всяких на то оснований? Где это напмсано? Даже если Парубий не дал необходимые документы на запрос- то это проблемы и ответственность лично Парубия.И это никак не влияет на правомерность розпуска ВР.
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пагубию, с подачи пэпы мальдивского, не следовало брэхать, что какалиция есть! пагубий накерував на галеру пожизненно! Т.к. под сомнением вся деятельность вр с 2016-го! Все законы по сути не законны! пагубий кагтавый пусть ответит!
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лет через несколько та же фихня будет с зелеными....
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Ось такий *розклад * .. КС не отримав документів про діяльність коаліції з лютого 2016 року, після виходу з неї трьох фракцій, - суддя Кривенко - Цензор.НЕТ 6266

Буцім є але ...

КС не отримав документів про діяльність коаліції з лютого 2016 року, після виходу з неї трьох фракцій, - суддя Кривенко - Цензор.НЕТ 7745
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Потому что коалиция не менялась. Не было роспуска и создания новой с новыми списками. Грустно, что в КС такие судьи, для который неясны абсолютно простые вещи. Берете список коалиции и вычеркиваете из них тех депутатов, которые подали заявление на выход из коалиции. И считаете сколько осталось. Создание нового списка само по себе не конституционно.
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..Не гоні пургу ...Навіть хтось з депів подавав до суду на Парубія про те . щоб той подав список коаліції ..Але той -зась прикинувся типілом . КС не отримав документів про діяльність коаліції з лютого 2016 року, після виходу з неї трьох фракцій, - суддя Кривенко - Цензор.НЕТ 5330
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Конкретно. Кто, когда и что подавал? В какой суд? Читайте статью. С того момента как в 2016 году фракции вышли из коалиции в КС никто и ничего не подавал.
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Не нардеп,а Богдан сделал запрос от ап Парубию, что бы тот предоставил списочек.
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И что.......... Парубий обязан был ему что-то предоставлять?
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Глупость. У нас парламентско-президентская страна, а не президентская. Это Рада имеет право потребовать у АП любую информацию, а не наоборот, так как является единственным законодательным органом, а президентская ветка - исполнительная.
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для соефермы *очевидное есть невероятное*!
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Если б не было что скрывать, предоставил бы!
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Стареет комсомол, теряет мозг и понимание. Гы.
Ирька, тебе же написали, что нет списка коалиции, негде вычеркивать. Документально коалиция своё существование не оформляла. И с каких таких хренов создание нового списка коалиции не конституционно? Где есть такой запрет? Нет такого требования? Может быть, но отсутствие требования не означает наличие запрета. Так, что меньше бухай.
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Бухать по ходу надо тебе прекращать. Если 4 строчки текста осилить не в состоянии. Коалиция до выхода из нее НФ была все та же. С двумя фракциями и внефракционными депутатами. Новые списки - это новая коалиция. Если у Вас из квартиры выписывается член семьи, никто в паспортном столе не заводит новую карточку. Рядом с фамилией пишут выбыл и ставится дата.
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Внефракционные депутаты курят бамбук, если не входят в депутатскую фракцию. Нефиг тут паспортный стол устраивать...
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Тяжело говорить с человеком, который не в курсе, что в коалицию входит как фракции, так и внефракционные депутаты.
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Ирька! КСУ не будет нигде ничего вычеркивать и вычислять. Это задача тех, кто подал иск. И как без списка установить реальную численность? Ни одна фракция не постоянна, люди входят и выходят, численность меняется, поэтому должен быть список не на 2016 год, а на день издание указа о роспуске. Списков нет вообще никаких. И да,если ты не попадаешь в зРаду, то это не значит, что хряка и картавого это не устраивает.
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З рішення Конституційного Суду України:

№№ 16/08, 8/09, 11/10

<…> до складу коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати України, які є у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію. Саме належність народних депутатів України до цих фракцій відіграє визначальну роль депутатських фракцій в утворенні коаліції депутатських фракцій. >>
<…> якщо депутатська фракція - це група народних депутатів України, обраних за виборчим списком відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій), то до складу коаліції депутатських фракцій входять депутатські фракції, які за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій сформували коаліцію депутатських фракцій.
(третє, четверте речення абзацу другого, друге речення абзацу четвертого підпункту 3.2.1 підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 105 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев'ятої статті 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України) від 17 вересня 2008 року № 16-рп/2008
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Идет к тому. что Гройсмана выбрали Премьером незаконно, т.к. на тот момент уже не было коалиции и документов от коалиции о его выдвижении в Премьеры нет. Судья КС прямо попросил предоставить ему эти документы, которых у подавших иск конечно не оказалось.
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все идет к тому, что можно оспорить любое решение Гройсмана.
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Пагубия скоро будут бить по морде , у него начинается истерика .
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как то никого не жарит, за кого будут голосовать дебилы как ты.
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Логика принятия решения - як не зїм то понадкусую.
Еталон містячкового жлобізму.
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Папередника посодют ? . Не розпустив парламент . Уряд незаконний і є самозванцями . А-ха -ха. І так три рази.
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Свинорылые, обламываетесь в очередной раз со своими махинациями.
Привыкайте.
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Порохоботы! Давайте дружно ускорим приход вашего идола на пост Премьера и поможем разогнать эту ВР? Не бздите, в Премьеры - так в Премьеры!
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пояснення для тугодумів: заявники не надали документальне підтвердження існування коаліції з 16 лютого 2016 , як того вимагав кс.
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Пояснення для Віктора. Відповідачі не надали документів про розпад коаліції.
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Відповідачі не надали документів про розпад коаліції.
**********
Якої коаліції?
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Вот хохма-то будет, если заместо наказания Зеленского за превышение полномочий, КС в итоге примет решение о неконституционной деятельности конченного Парубия. И он сам окажется узурпатором и государственным преступником. КС не отримав документів про діяльність коаліції з лютого 2016 року, після виходу з неї трьох фракцій, - суддя Кривенко - Цензор.НЕТ 3039
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Парубий в свойственной манере человека со справкой включал дурачка 3 года. Думал что Порошенко это на всегда! А во как оно получилось, отвечать мерзавцу, карманной макаке Банковой придётся...
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"На нєт і суда нєт". можливо,таких документів і не існує ? Ніби як розпалися де-факто,а де-юре коаліція існує й досі ? Зустрінемось на парламентських восени.а прєзіка-під суд.
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Цікава в соєвих логіка - обрала кааліція спікера і далі трава не рости - робить все, що хоче! ПС. Щось мені підказую, що до Логопеда дуже скоро в слічних буде дуууже багато питань щодо його діяльності на посаді...
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Парубий надежно защищен справкой об врожденом дебилизме, ему особо ничего не грозит, максимум полежит пару недель в психлечебнице
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Кто-то может подтвердить или опровергнуть мою версию, что под вывеской Зели собралась сепаратня и юлеботы?
Иначе откуда такая ненависть к тем, кто в то тяжелое время возглавил сначала майдан а затем и страну в войне против россии?
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"что под вывеской Зели собралась сепаратня и юлеботы?" Вне всякого сомнения, подтверждаю!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКС не отримав документів про діяльність коаліції з лютого 2016 року, після виходу з неї трьох фракцій, - суддя Кривенко
 
 
 
 
 
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