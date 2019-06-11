 КС не отримав документів про діяльність коаліції з лютого 2016 року, після виходу з неї трьох фракцій, - суддя Кривенко

Про це на засіданні Палати Конституційного суду України, де триває розгляд справи за поданням народних депутатів щодо конституційності указу президента про розпуск парламенту, заявив суддя-доповідач Віктор Кривенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Матеріали діяльності коаліції з 18 лютого 2016 року і дотепер та список народних депутатів, які входили до коаліції депутатських фракцій після 18 лютого 2016 року - ці матеріали не були спрямовані на адресу Конституційного Суду", - заявив Кривенко.
Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.
24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.
Я прекрасно понимаю, что при определенных условиях, фракции могут кричать на всю Вселенную о своем выходе, но фактически оставаться в ней.
Искусство заголовка...
Зеленский, твою мать, зри в корень!
Все эти хитрожопые слизняки (НФ и БПП) должны уйти из политики навсегда.
НФ сдох.
БПП нафрмалинился, но уже воняет.
21 июля и БПП закопаем!
Выходит одна фракция и КС должен подтвердить или опровергнуть факт существование коалиции , бо в статье 83 Конституции понятие "коалиции парламентских фракция" есть ключевое .
А вообще и с точки зрения мировой практики парламентаризма . Где есть коалиционное правительство там не может быть коллизии , что правительство есть , а коалиции нет или она не под вопросом !
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А шо таке "сдить"? - Судить, садить, или писдить?
Ой вей! Що ж то коїться?)))
Ты не отличаешь ВР от Кабмина и не понимаешь, что отсутствие коалиции дает право (а не обязанность) распустить ВР
И никуя не боятся! Пестец... Парубий варнякает налево и направо, не ощущая никакой вины и никакого страха перед возмездием. Ведь он скрыл факт отсутствия коалиции! Закатать, собаку, на зону, лет на 15-ть. Труханов ничего не боится. Не боятся Кернес, Бойко, Кивалов, Иванющенко и пр. воровское быдло. Ну и нахера мне такая власть? Вова, ты или шо-то делай, или чеши в свой 95-й квартал, остроты отпускать!
Народ бажае свята!
Буцім є але ...
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Ирька, тебе же написали, что нет списка коалиции, негде вычеркивать. Документально коалиция своё существование не оформляла. И с каких таких хренов создание нового списка коалиции не конституционно? Где есть такой запрет? Нет такого требования? Может быть, но отсутствие требования не означает наличие запрета. Так, что меньше бухай.
№№ 16/08, 8/09, 11/10
<…> до складу коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати України, які є у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію. Саме належність народних депутатів України до цих фракцій відіграє визначальну роль депутатських фракцій в утворенні коаліції депутатських фракцій. >>
<…> якщо депутатська фракція - це група народних депутатів України, обраних за виборчим списком відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій), то до складу коаліції депутатських фракцій входять депутатські фракції, які за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій сформували коаліцію депутатських фракцій.
(третє, четверте речення абзацу другого, друге речення абзацу четвертого підпункту 3.2.1 підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 105 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев'ятої статті 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України) від 17 вересня 2008 року № 16-рп/2008
Еталон містячкового жлобізму.
Привыкайте.
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Якої коаліції?
Иначе откуда такая ненависть к тем, кто в то тяжелое время возглавил сначала майдан а затем и страну в войне против россии?