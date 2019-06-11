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Все про:Росія (17419) суд (5183) трибунал (46) Зеркаль (163)

 Зеркаль у Гаазі: Із 2014 року Росія вкрала в України понад 9 млрд кубометрів природного газу

Постійна палата третейського суду в Гаазі має право розглядати справу за позовом щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права в Чорному і Азовському морях та в Керченській протоці.

Про це у своєму виступі заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора Росія відчайдушно намагалася модифікувати предмет цієї справи, аби загнати його у межі заперечень Росії. Сьогодні ж ви побачите справжню суть справи, представленої на ваш розгляд. Відповідно, вам стане зрозуміло, чому жодне із заперечень Росії не становить перешкоди для вашої юрисдикції", - сказала Зеркаль, звертаючись до членів суду.

За її словами, Росія розкрадає українські ресурси у Чорному морі, не дає доступу до покладів нафти й газу.

"Починаючи з весни 2014 року, Росія викрала вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу. Вона намагалася позбавити ліцензій на вироблення електроенергії, що були належним чином видані органами влади України, і видала власні ліцензії російським компаніям. Росія навіть відібрала в нас цінні сучасні мобільні бурові установки, що їх вона пересуває просторами Чорного моря, на які ми маємо право, щоб добувати наш природний газ", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія в Гаазі порівняла проголошення суверенітету України з "референдумом" у Криму. Ми маємо намір як завжди гучно розгромити РФ, - Зеркаль

Як повідомлялося, слухання триватимуть до вечора. Транслюватимуть наживо лише перші 30 хвилин. У понеділок свою позицію озвучила РФ. Згідно з графіком завтра у слуханнях оголошено перерву. Другий раунд розпочинається 13 червня, виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня, слово матиме українська сторона.

Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 по 14 червня проводить слухання щодо попередніх заперечень РФ у справі за позовом України щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці.

Постійна палата третейського суду (ППТС) розміщена в тій самій будівлі, що й Міжнародний суд ООН, у якому 7 червня закінчилися слухання за позовом України проти Росії.

14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

У травні 2017 року відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі та в Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131705
 
 
 Топ коментарі
 
Дави их Зеркаль, ты большая молодчина.
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ее еще не уволил новый чтобы поставить своих..
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Скоро таких умных и подготовленых,заменят зелеботы и мендели!
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Дави их Зеркаль, ты большая молодчина.
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ее еще не уволил новый чтобы поставить своих..
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І хтось вірить, що мокші компенсують натирене?Єдина можливість повернути бодай Крим, це ліквідація Орди у Термоядерній війні. І хто придурочний на таке піде?
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Нагадаю вам, що совєти були набагато потужніші за те, шо зараз від них залишилось, однче, советам прийшов кінець не через термоядерний удар.
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ну так отобрать 9 млрд кубов транспортируемых в Евро Союз. Или зелени так слабо сделать?
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Отобрать 9 - это вот если этот суд восстановит наши права в Чёрном море своим решением, то это решение и будет безапелляционным основанием для следующего иска "отобрать 9 млрд газа" у рф.
Это цепочка действий. Одно решение является основанием для следующего.
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Скоро таких умных и подготовленых,заменят зелеботы и мендели!
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Это, пардон, сущие копейки по сравнению с тем, что в целом было украдено и присвоено РФ в Крыму украинской недвижимости и проч. имущества.
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И есть еще выигранные иски 18 компаний и 1 физ лица. Так что все нормально. Быстро только кошки рождаются.
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мова. армия, вира - таварисчь Зеркаль!.....
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Калюжа, дія, бульки - таварисчь Нікос з гебні. Зеркаль у Гаазі: Із 2014 року Росія вкрала в України понад 9 млрд кубометрів природного газу - Цензор.НЕТ 902
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Рояль , шаурма , ополченцы данбасса , чуваки , перестать стрелять , шаурма, я вам ничего не должен , где то по середине , шаурма , шаурма, шаурма ...
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еще шаурмы в помине не было, когда сывочолый носился с томасом у нас в открытую тырили газ, а бойко даже не под следствием...
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Бойко не причастен к *вышкам Бойка*.
Ю.В. Луценко.
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если бы только газ....эти твари жизни людские крадут....
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молодец Зеленский, продолжает дело порошенка по давлению на россию, любители ПЕСа, я правильно говорю?
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где ты в этом сообщении увидел Зеленского? это как раз яркий пример того, что президенты Украины сменяются, а дела по защите государственных интересов Украины продолжают идти своим чередом...
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А что, в Черном море добывали газ? Там были украинские буровые установки? Надо же... Зеркаль у Гаазі: Із 2014 року Росія вкрала в України понад 9 млрд кубометрів природного газу - Цензор.НЕТ 6411
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А сколько москали выкачали газа из западной Украины по газопроводу "Дашава-Москва" можно подсчитать?
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Эта девочка - готовый министр иностранных дел. Наверное единственная, которая при ***** ДЕЛАЛА ДЕЛО. Респект и уважуха
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Теюбе лень в интернете посмотреть.Если дуб,то обьясняю,что было такое госпредприятие "Черноморнефтегаз",у которого было несколько морских буровых платформ,которые добывали для Украины около двукх млрд кубов газа с морского шельфа Украины.Твои мокшанские братья ,по своей воровской привычке,отжали и платформы и газопроводы в Крыму.Немного дошло,если интерессно,ковыряйся в интернете сам
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Британцы и др. Западные страны призывают признать Российские недра всемирным достоянием, так может и Украинские и других стран?
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Мокші завжди були крадії. Пам*ятаю, як вони волали європейцям, що ми крадемо у них газ. Тільки вони знали, що можна красти і крадуть.Інші до такого і не додумались би. Але їх дії буде бачити весь світ. Хтось пропустить крізь очі, а хтось і побачить і буде мати уявлення за цих "братушек". інше.
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Конкретная, безапеляционная, проффесиональная и, мать его, понятная. Без оглядки на "уставших" от неизвестно чего аматоров, отстаивает Украину. ( Р.S. берегись фастфудовского соуса)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеркаль у Гаазі: Із 2014 року Росія вкрала в України понад 9 млрд кубометрів природного газу
 
 
 
 
 
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