 Зеркаль у Гаазі: Із 2014 року Росія вкрала в України понад 9 млрд кубометрів природного газу

Про це у своєму виступі заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Учора Росія відчайдушно намагалася модифікувати предмет цієї справи, аби загнати його у межі заперечень Росії. Сьогодні ж ви побачите справжню суть справи, представленої на ваш розгляд. Відповідно, вам стане зрозуміло, чому жодне із заперечень Росії не становить перешкоди для вашої юрисдикції", - сказала Зеркаль, звертаючись до членів суду.
За її словами, Росія розкрадає українські ресурси у Чорному морі, не дає доступу до покладів нафти й газу.
"Починаючи з весни 2014 року, Росія викрала вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу. Вона намагалася позбавити ліцензій на вироблення електроенергії, що були належним чином видані органами влади України, і видала власні ліцензії російським компаніям. Росія навіть відібрала в нас цінні сучасні мобільні бурові установки, що їх вона пересуває просторами Чорного моря, на які ми маємо право, щоб добувати наш природний газ", - наголосила вона.
Як повідомлялося, слухання триватимуть до вечора. Транслюватимуть наживо лише перші 30 хвилин. У понеділок свою позицію озвучила РФ. Згідно з графіком завтра у слуханнях оголошено перерву. Другий раунд розпочинається 13 червня, виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня, слово матиме українська сторона.
Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 по 14 червня проводить слухання щодо попередніх заперечень РФ у справі за позовом України щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці.
Постійна палата третейського суду (ППТС) розміщена в тій самій будівлі, що й Міжнародний суд ООН, у якому 7 червня закінчилися слухання за позовом України проти Росії.
14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.
У травні 2017 року відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі та в Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.
Это цепочка действий. Одно решение является основанием для следующего.
Ю.В. Луценко.