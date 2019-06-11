 Правильним, достойним кроком президента було б скасування указу про розпуск Ради, - нардеп Алексєєв

Про це заявив один з ініціаторів конституційного подання щодо незаконності указу про дострокове припинення повноважень парламенту, член фракції "Народний фронт" Ігор Алексєєв, повідомили в НФ.
"Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча, ким є президент України, – це скасування цього указу", - наголосив він.
"Ми з повагою ставимося до вибору українського народу. На цих демократичних і вільних виборах виграв президент Зеленський, чий указ ми оскаржуємо. Як політик заявляю, що люди вимагають змін. І останні президентські вибори це довели. Але основна вимога – це вимога права і справедливості", - зазначив він.
За його словами, люди вимагають відповідальності: відповідальності президента, парламенту, уряду, Конституційного суду, всього суддівського корпусу.
"І межі цієї відповідальності визначені Основним законом держави – а це є Конституція. Конституція не визначає принципу політичної доцільності чи недоцільності, а визначає слідування тільки букві і духу основоположного акту української держави", - підкреслив Алексєєв.
"У ваших найвищих інтересах, Пане Президент, стати взірцем дотримання Конституції і її справжнім, а не вдаваним Гарантом", - наголосив він.
Народний депутат також зазначив, що успіх української держави пов’язаний з успіхом українського президента.
"А успіх кожного громадянина України прямо залежить від кожної дії, яку ви, як глава держави, здійснюєте відповідно до Конституції. Ви маєте захищати Основний закон і ставити інтереси країни вище будь-яких політичних рейтингів, здобутих на дострокових парламентських виборах", - сказав Ігор Алексєєв.
"Цей указ не відповідає Конституції. Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча, ким є президент України, – це скасування цього указу. Зміни Верховної Ради за будь-яких обставин відбудуть 27 жовтня цього року, як і передбачено Конституцією", - резюмував він.
А закон недвусмысленен.
Зеленский издал указ в нарушение Конституции Украины.
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Это кто честный простой парень ????
Зеля ?????
Не стыдно вам и за мародёров свинарчуков ...
Вам , живущим по византийским понятиям 10 века трудно понять , что такое честный простой парень .
Ваш барыга брешет как дышит и для вас это норма .
Я не сторонник ЗЕ , для меня он не лучший выбор . Для меня и Юля , и Толя , и Андрей лучше гораздо ...
Но хуже Пэпэ только Бойко и Вилкул ... Даже Ляшко под вопросом !
и титирук теперь никогда не превратиться в бурбака(отрывают от корыта неблагодарные
шо то цензор сегодня не заходит(
новости голимые все какие то
еще и Зе полкоманды хзк набрал
правда потом говорит пишите кого вычеркнуть
а я там кроме рыговсой крысы Спивака никого не знаю
так шо вот
пока не весело
не тот нынче свинобот пошёл, не тот((
Алексеев смирись произошел безкровный роспуск ВР, если за это бы взялся народ, было бы все иначе.
"Люди требуют ответственности президента, парламента, правительства"
Старого преза убрали? Убрали.
Старую ВР нужно убрать? Уберем.
А там и новое правительство подтянется!
У нас коалиция создана, ВР работает и принимает Законы конституционным большинством.
Доказательств обратного ни у Президента, ни у Конституционного Суда нет. Дальше будем посмотреть, какое решение примут судьи. И не надо забыватьи надеяться, что судьи далеко не дураки и понимают чем грозит им ЛИЧНО нарушение Конституции Президентом. Завтра они окажутся уволенными, арестованными, лишенными судебной практики и опять же все это будет подаваться как "Воля народа" и "Низкий Рейтинг доверия". По другому события не будут розвиваться - только так.
Иначе откуда такая ненависть к тем, кто в то тяжелое время возглавил сначала майдан а затем и страну в войне против россии?