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Все про:Народний фронт (557) Алексєєв (6)

 Правильним, достойним кроком президента було б скасування указу про розпуск Ради, - нардеп Алексєєв

Люди вимагають відповідальності президента, парламенту, уряду, Конституційного суду, всього суддівського корпусу.

Про це заявив один з ініціаторів конституційного подання щодо незаконності указу про дострокове припинення повноважень парламенту, член фракції "Народний фронт" Ігор Алексєєв, повідомили в НФ.

"Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча, ким є президент України, – це скасування цього указу", - наголосив він.

"Ми з повагою ставимося до вибору українського народу. На цих демократичних і вільних виборах виграв президент Зеленський, чий указ ми оскаржуємо. Як політик заявляю, що люди вимагають змін. І останні президентські вибори це довели. Але основна вимога – це вимога права і справедливості", - зазначив він.

За його словами, люди вимагають відповідальності: відповідальності президента, парламенту, уряду, Конституційного суду, всього суддівського корпусу.

"І межі цієї відповідальності визначені Основним законом держави – а це є Конституція. Конституція не визначає принципу політичної доцільності чи недоцільності, а визначає слідування тільки букві і духу основоположного акту української держави", - підкреслив Алексєєв.

"У ваших найвищих інтересах, Пане Президент, стати взірцем дотримання Конституції і її справжнім, а не вдаваним Гарантом", - наголосив він.

Народний депутат також зазначив, що успіх української держави пов’язаний з успіхом українського президента.

"А успіх кожного громадянина України прямо залежить від кожної дії, яку ви, як глава держави, здійснюєте відповідно до Конституції. Ви маєте захищати Основний закон і ставити інтереси країни вище будь-яких політичних рейтингів, здобутих на дострокових парламентських виборах", - сказав Ігор Алексєєв.

"Цей указ не відповідає Конституції. Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча, ким є президент України, – це скасування цього указу. Зміни Верховної Ради за будь-яких обставин відбудуть 27 жовтня цього року, як і передбачено Конституцією", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131704
 
   
 Топ коментарі
 
Мне лично в последнее время действия "Народного фронта" напоминает истерику брошенного отступающими войсками полкового борделя.. Правильным, достойным шагом президента была бы отмена указа о роспуске Рады, - нардеп Алексеев - Цензор.НЕТ 7579
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Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором.
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А ху-ху не хо-хо? Что, поняли, что в КС соснут?
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А ху-ху не хо-хо? Что, поняли, что в КС соснут?
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КС також ніс по вітру намагається тримати. Принципи принципами, присяга присягою, а своя сорочка ближче до тіла.
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если не знаешь как поступить - поступай по закону.

А закон недвусмысленен.

Зеленский издал указ в нарушение Конституции Украины.
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По какому праву ВР 3 года работала (??) без коалиции? По какому праву это держалось в тайне?
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"право" мля у них - депутатики ездят в ********, а воины гибнут от рашенских пуль! И это - "право". соевые, а вы таки предатели!
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У нас закон не двусмыслененен? Понятно. Порохобота издалека видно. Видно по частичному, а иногда и полному отсутствию логики и адекватного восприятия мира.
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Несчастные люди, ничего кроме авторитета не видят и не слышат. Как же хорошо, что их от силы 5-8%
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"Предоставить несколько противоречащих друг решений по одному и тому же поводу, но при этом так и не дать ответа на поставленный вопрос. Доказать, что два равно одному, если речь идет о президентских сроках. Обосновать что "очередная" и "любая следующая" - одно и то же, если речь идет о парламентских сессиях. Узаконить "тушек". Вовремя отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение." - КС и закон, это несовместимые понятия.
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Это чтоб сказать, что КС - не догма? Правильним, достойним кроком президента було б скасування указу про розпуск Ради, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 6785 Как и любой суд!
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А как поставить 20 лайков первому посту??
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Мне лично в последнее время действия "Народного фронта" напоминает истерику брошенного отступающими войсками полкового борделя..
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Бордель это твой 95 квартал во главе с зеленским и прочими кремлевскими подтанцовщиками
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А действия всего БПП помойку не напоминают?
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ПЕС для них - лучше звучит. И содержательней
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Вони тепер не БПП, а вони вже чи то БЕС (Блок Европейская Солідарність), чи то ПЕС (Партія Европейска Солідарність )
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Интересно, этот Алексеев будет платить судебные издержки из своего кармана?
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честный простой парень

Вот тут ПОПОДРОБНЕЕ
Это кто честный простой парень ????
Зеля ????? Правильним, достойним кроком президента було б скасування указу про розпуск Ради, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 6133
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Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором.
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а он больной или не может себя не в чем ущемлять ))
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Вика,это элита зеботов.Это лучшие,а что про остальных говорить
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А що, критикувати Зе можуть лише ті, хто за свинні гроші? Ну от мені вони обоє не до вподоби. Якщо я був проти Пєті, то що мені автоматично ставати за некомпетентного і неосвіченого коміка???
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Уважаю НФ, за то что попытались бороться с этой зеленой компанией
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Ну вы же порохоботы не стыдитесь вот уже пятый год за Пэпэ , который априори знал , что даёт невыполнимые обещания (войну за 3 недели и тыщу баксов бойцам) .

Не стыдно вам и за мародёров свинарчуков ...

Вам , живущим по византийским понятиям 10 века трудно понять , что такое честный простой парень .

Ваш барыга брешет как дышит и для вас это норма .

Я не сторонник ЗЕ , для меня он не лучший выбор . Для меня и Юля , и Толя , и Андрей лучше гораздо ...
Но хуже Пэпэ только Бойко и Вилкул ... Даже Ляшко под вопросом !
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Не испытывать за таких соотечественников как вы и адепты вашей секты святых свинарчуков, может полный неадекват ну и лишнехромосомный собрат по Вашему общему несчастью.
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Відновити лєгітімність зради і залишити депутанів із НФ в Зраді довічно..
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Плюсую. Параши чистить в ВР. Пожизненно
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А ,что у марионеток есть достоинство ?
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Отменить указ, и извинится, дескать: "пардон, х**ню спорол-с"
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А с х..ра ли, совсем соя в голове поплыла))
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Да пошел ты Х........ ев политик. Давно вас надо разогнать, клещей - кровопийцев.
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алексеев намекает шо рассчитывали на полный жизненный цикл депутата который составляет 5 лет и именно оставшихся пяти месяцев не хватает свинарчукам из нф шобы они окуклились и превратились в бабочек (наделали кучу полезных законов и т.д.)
и титирук теперь никогда не превратиться в бурбака(отрывают от корыта неблагодарные
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здоров
шо то цензор сегодня не заходит(
новости голимые все какие то
еще и Зе полкоманды хзк набрал
правда потом говорит пишите кого вычеркнуть
а я там кроме рыговсой крысы Спивака никого не знаю
так шо вот
пока не весело
не тот нынче свинобот пошёл, не тот((
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зато зебилы во всей красе - читаю и думаю - не ну вроде все в жизни видел - но они таки не перестают удивлять - думал после цапов с их ТВ с 2014 уже не чего не удивит - а нет - реально смешно ,но бывает и грустно ,шо таких у нас в стране много - это к троллям не относиться - тут и так все понятно - как то так
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Пеця па попе им надает за невыполненный план по пятилетнему дерибану. Все ж было расписано до дня, а тут раз - такая засада. Трошки не допилили
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Да ваши каломойные свинохряки ,намного уродливее и страшнее
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Время гнид, сами что хотят делают, не взирая ни на Конституцию, ни на законы, а вот к ним всё должно быть по закону.
Алексеев смирись произошел безкровный роспуск ВР, если за это бы взялся народ, было бы все иначе.
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Народ-это25%,здравомыслящие,а остальные-зеленопупые.Когда выйдут 25%,они сделают все,а 73% титушки и шаровики,задницу от дивана не оторвут
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Согласен был с такой вот "подачей" но на условиях взаимности. Рада должна признать что де факто Коалиции уже нет давно. А скрывающие это , в нарушение закона, не отвечающие на судебные запросы по этому вопросу понесут уголовную ответственность. По честному, по законному, так уже тогда во всем.
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Ага. Щас!

"Люди требуют ответственности президента, парламента, правительства"

Старого преза убрали? Убрали.
Старую ВР нужно убрать? Уберем.
А там и новое правительство подтянется!
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Там ещё в квартале кто то остался без назначения? Балет?
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агония лузера из нф, больше эти мерзавцы в раду не попадут
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И дополнить заявой о сложении полномочий в связи с неоднократныии нарушениями закона
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,,, и под суд! (депутатикоффъ).
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Вас должны учить , но хамам законы не писаны
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Смотрим на Молдову, и видим картину с точностью на оборот. Там тоже Конституция дает право Президенту досрочно распустить парламент. КС Молдовы принимает решение, что Президент ОБЯЗАН это сделать. Но... В Молдове за установленный Конституцией срок не была создана коалиция.
У нас коалиция создана, ВР работает и принимает Законы конституционным большинством.
Доказательств обратного ни у Президента, ни у Конституционного Суда нет. Дальше будем посмотреть, какое решение примут судьи. И не надо забыватьи надеяться, что судьи далеко не дураки и понимают чем грозит им ЛИЧНО нарушение Конституции Президентом. Завтра они окажутся уволенными, арестованными, лишенными судебной практики и опять же все это будет подаваться как "Воля народа" и "Низкий Рейтинг доверия". По другому события не будут розвиваться - только так.
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Достойным шагом было бы возбуждение уголовного дела, в отношение Парубия, на том основании, что с 2016 года он скрывал отсутствие коалиции в ВР Украины. Прикольно то, что никто в этом факте не усматривает состава преступления. Парубий совершил государственное преступление! Зеленский, МАТЬ ТВОЮ, НЕ ЖУЙ СОПЛИ!
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Все правильно сказав Алексєєв! Можете щось заперечити по суті? Зедебіли, ви вмієте лише брехати та обливати брудом усе українське. Нічого, прийде час і вашого вазеліна термосовича притягнуть до відповідальності за усі його злочини.
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Речь зеленского в конст. суде абсолютно диктаторская, он пытается давить на судей
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Правильним,достойним кроком президента Зєлєнського було б відмінити указ про розпуск і поцілувати Алєксєєва в дупу...Чи піде на цей крок президент?...Час покаже,але Алєксєєв вже зняв штани і чекає...
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А я смотрю НФ даже не шевеляться. Ну то ясное дело. Даже у шляшка больше шансов попасть в зраду чем у партии кулявлобив
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Хочешь правду,люди хотят чтоб вы паразиты сняли неприкосновенность и всякие блага,ходили на работу и принимали решения не для себя а для страны,вот тогда и посмотрим кто будет так стремиться стать депутатом.С,,,
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Мурло ты, вы бы сидели на горбу у народа ещё пару десятков лет. Хватит!!! Сыты вашей "политикой" и вашими решалами. Освободите здание Рады! Вы достали!!!
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Кто-то может подтвердить или опровергнуть мою версию, что под вывеской Зели собралась сепаратня и юлеботы?
Иначе откуда такая ненависть к тем, кто в то тяжелое время возглавил сначала майдан а затем и страну в войне против россии?
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НФ требует остатся у кормушки до ноября и отпускные.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПравильним, достойним кроком президента було б скасування указу про розпуск Ради, - нардеп Алексєєв
 
 
 
 
 
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