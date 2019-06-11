EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка, Суспільство
  4845  34
Все про:газ (983) газопровід (212) Кабмін (2889) Нафтогаз (542) приватизація (127)

 Кабмін опублікував постанову про приватизацію газотранспортної системи

Уряд опублікував постанову про виділення газотранспортної системи України з управління "Нафтогазу" за принципом ownership unbundling (поділ власності), який передбачає приватизацію ГТС.

Відповідна постанова №484 з'явилася на сайті Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що згідно з постановою уряду ГТС мають передати в управління державної компанії "Магістральні газопроводи України" (МГУ), а сама ця компанія перебуватиме в підпорядкуванні "Нафтогазу" до 1 січня 2020 року.

Потім МГУ стане відокремленим акціонерним товариством. Таким чином, ГТС вийде з державної власності і перейде в корпоративну власність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131703
 
 
 Топ коментарі
 
Еще землю разрешить продавать и пиз...ц государству воров и дебильного населения с названием Украина !
 показати весь коментар
 
Так ведь Рада же законом запретила покидать гос собственность.
Или Кабмин придумал лазейку?
Или сама труба по прежнему останется госсобственностью, которую типа будут сдавать в аренду в последующем всяким фирмам и фирмочкам?
 показати весь коментар
 
вообще то кабмин еще порошенковский, так что нефиг сюда зеленского приплетать
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
вот тут Фирташ и Кремль, а так же баба Йуля и Бойки, Рабиновичи, Левочкины должны резко напрячься.. иииии... выстрелить в эфир большим выбросом сероводорода...
 показати весь коментар
 
В принципе можно и сам Кабмин постановлением Кабмина во что-то выделить и приватизировать. А чего? Гройсман мужик видный, думая денег хватит выкупить Кабмин у Украины.
 показати весь коментар
 
 
это Украине последняя окончательная клизма чтоб здохла от всеми любимого кабмина
 показати весь коментар
 
Ну, насмешили. Он уже давно прихватизирован. Может быть только смена собственника...
 показати весь коментар
 
это сейчас барыга ЗЁс корешами наживаться будут Кабмин опубликовал постановление о приватизации газотранспортной системы - Цензор.НЕТ 2974 все продадут по карманам растащат !
 показати весь коментар
 
 
вообще то кабмин еще порошенковский, так что нефиг сюда зеленского приплетать
 показати весь коментар
 
 
Вобще то "ЗЁс корешами" вносил в ВР представление на роспуск этого шибко грамотного кабмина.

Вы не задолбались врать, Вы врете хуже любого российского СМИ, ылита херова.
 показати весь коментар
 
 
вообще то внести представление и распустить - это как бы две разные вещи. внес, и что? верховная рада распустила? и почему не распустила? не потому ли, что в вр большинство - это бпп? логику улавливаешь?
 показати весь коментар
 
 
Не п"зди не вносив, лише пару міністрів по квоті президента і то не всіх. А аваков зелупу вельми влаштовує.
 показати весь коментар
 
Рада відправляла Гройсмана по причині написання ним заяви про відставку. Зе блазень тут нідочого. Зе блазень перднув що уряд херовій. Гройсман ну ок, написав заяву про відставку, давай роби краще https://www.youtube.com/watch?v=PnnRvs9Zc2g. Проте зе блазень кандидата на премьера так і не подав, мабуть ще не провели аукціон...
 показати весь коментар
 
К сведению ылиты: президент назначает только министра обороны и иностранных дел., а Авакова и других министров назначает премьер-министр. Кабмін опублікував постанову про приватизацію газотранспортної системи - Цензор.НЕТ 4290
 показати весь коментар
 
Та все ровно скоро эту трубу на металолом порежут. Коломойский уже на нее глаз положил Кабмин опубликовал постановление о приватизации газотранспортной системы - Цензор.НЕТ 64
 показати весь коментар
 
 
Так ведь Рада же законом запретила покидать гос собственность.
Или Кабмин придумал лазейку?
Или сама труба по прежнему останется госсобственностью, которую типа будут сдавать в аренду в последующем всяким фирмам и фирмочкам?
 показати весь коментар
 
 
Еще землю разрешить продавать и пиз...ц государству воров и дебильного населения с названием Украина !
 показати весь коментар
 
 
Каломои когти рвут !Как можно быстрее оттяпать, оставшиеся прибыльные предприятия,а потом вырывать из глотки нахапанное папередниками Радуйтесь ,зелепузики
 показати весь коментар
 
 
каким боком коломойский и зеленский к порошенковскому кабмину?
 показати весь коментар
 
 
це вже почалось виривати одне в одного з зубів
 показати весь коментар
 
Возможно с Нового года она не нужна будет, вот и хотят деньги содрать. Ой шо будет.
 показати весь коментар
 
О, Пятро продолжает, уже открыто, гадить Украине. Совсем уже совесть потерял.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский виноват, обещал его посадить в тюрьму и не садит.
 показати весь коментар
 
для того, чтоб посадить петю, надо сначала верховную раду поменять и генпрокурора. а пока не пройдут перевыборы в раду, это не сделать. так что зеленский пока не способен что то сделать.
 показати весь коментар
 
"Кабмин опубликовал постановление о приватизации газотранспортной системы" - помню, Юлька была выторговала закон, что украинская ГТС не приватизируется, не сдаётся в аренду, не передаётся в совместное управление, но для Гройсмана законы не писаны.
 показати весь коментар
 
 
грося обеспечивает себе безбедную жизнь
 показати весь коментар
 
 
Ну шо сказать...
У Слуги избранного народа Игрь Валерича появится еще один актив...
А у народа Украины еще один ПАССИВ))))
ДА ЗЕ ФАНЫ?)))
 показати весь коментар
 
не напомните от какой партии премьер - министр? и не из винницы ли он случайно?
 показати весь коментар
 
 
Вы не Геракл Платонович,вы Шмонька **************.
Каким боком тут Зеленский, ваш начальник Бирюков совсем кукухой поехал, вооьще не контролирует что вы тут срете? Уморительно, наверное.
 показати весь коментар
 
Коли проводили газ, гроші здавали мешканці щоб купити труби і оплатити всі роботи про прокладці і підведення до будинків . Отже , чергове кидалово дурних хохлів.
 показати весь коментар
 
Воровство хочет продолжаться.
Хотят присвоить себе и прибьіль с продаж газа, и денежки за транзит.
Значит, нужен севпоток-2, чтоб меньше воровали?
Каждьій последующий хуже предьідущего.
 показати весь коментар
 
Народ де ви побачили в постанові слова про приватизацію?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаКабмін опублікував постанову про приватизацію газотранспортної системи
 
 
 
 
 
 вгору