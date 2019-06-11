 Кабмін опублікував постанову про приватизацію газотранспортної системи

Відповідна постанова №484 з'явилася на сайті Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що згідно з постановою уряду ГТС мають передати в управління державної компанії "Магістральні газопроводи України" (МГУ), а сама ця компанія перебуватиме в підпорядкуванні "Нафтогазу" до 1 січня 2020 року.

Потім МГУ стане відокремленим акціонерним товариством. Таким чином, ГТС вийде з державної власності і перейде в корпоративну власність.

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