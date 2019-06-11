 Кабмін опублікував постанову про приватизацію газотранспортної системи

Відповідна постанова №484 з'явилася на сайті Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що згідно з постановою уряду ГТС мають передати в управління державної компанії "Магістральні газопроводи України" (МГУ), а сама ця компанія перебуватиме в підпорядкуванні "Нафтогазу" до 1 січня 2020 року.
Потім МГУ стане відокремленим акціонерним товариством. Таким чином, ГТС вийде з державної власності і перейде в корпоративну власність.
Вы не задолбались врать, Вы врете хуже любого российского СМИ, ылита херова.
Или Кабмин придумал лазейку?
Или сама труба по прежнему останется госсобственностью, которую типа будут сдавать в аренду в последующем всяким фирмам и фирмочкам?
У Слуги избранного народа Игрь Валерича появится еще один актив...
А у народа Украины еще один ПАССИВ))))
ДА ЗЕ ФАНЫ?)))
Каким боком тут Зеленский, ваш начальник Бирюков совсем кукухой поехал, вооьще не контролирует что вы тут срете? Уморительно, наверное.
Хотят присвоить себе и прибьіль с продаж газа, и денежки за транзит.
Значит, нужен севпоток-2, чтоб меньше воровали?
Каждьій последующий хуже предьідущего.
Но 73% разрешают всё!