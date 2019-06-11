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 Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв

Указ президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання порушує Конституцію та не відповідає Основному закону.

Про це під час доповіді на засіданні Конституційного Суду України щодо розгляду законності указу про розпуск парламенту заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Ігор Алексєєв, повідомляють в НФ.

"Сімдесят років тому було засновано Раду Європи. В її статуті закладені підвалини справжньої демократії: особисті та політичні свободи, верховенство права. Верховенство права – не віртуальна категорія, а поняття, наповнене практичним змістом. Воно і першим вказано серед засад діяльності КСУ. Глава Держави та гарант Конституції наділений повноваженнями. Серед них і право дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, згідно статті 90 Конституції", - зазначив парламентар.

Дивіться також: КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Ігор Алексєєв додав, що Конституція визначає чіткі підстави, за яких президент може ухвалити відповідне рішення. Вони є виключними і не підлягають розширеному тлумаченню.

"Ось ці умови:

  1. Протягом місяця у Верховній Раді не сформовано коаліцію;
  2. Протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів не сформовано персональний склад уряду;
  3. Протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Слід зазначити, що жодної з цих підстав на момент видання президентського указу про розпуск Верховної Ради не існувало. Конституційна підстава дострокового припинення повноважень парламенту, на яку посилається президент у своєму указі, передбачає наявність двох умов: юридичного факту припинення діяльності коаліції, та неспроможності ВРУ створити її протягом одного місяця", - акцентував Алексєєв.

Він також зазначив, що під час консультацій президента з головами парламентських фракцій та керівництвом ВР, президент припустив відсутність коаліції з 2016 року. Однак народний депутат зазначив, що формування коаліції в листопаді 2014 року відповідало Конституції. З того моменту і до 17 травня 2019 року чисельність коаліції відповідала закону і налічувала конституційну більшість складу парламенту.

"Жодних фактів, які б підтверджували припинення діяльності коаліції "Європейська Україна" до дати 17 травня 2019 року, немає", - наголосив він.

Таким чином, підкреслив народний депутат, починаючи з 17 травня 2019 року – дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна", що відображено у стенограмі, Верховна Рада України восьмого скликання має гарантований Конституцією України один місяць для формування наступної коаліції.

На момент оприлюднення Указу Президента № 303/2019 даний строк не сплинув, що вже вказує на неконституційність даного Указу, підкреслив він.

Ігор Алексєєв зазначив, що Конституція надає право народним депутатам України сформувати нову коаліцію, підписати нову коаліційну угоду і навіть внести подання Президенту України щодо кандидатури нового Прем'єр-міністра України.

"Таким чином народ України, який голосував на вільних і демократичних виборах 2014 і обрав цей склад парламенту, був позбавлений Президентом України права через своїх представників у парламенті формувати державну політику", - наголосив представник "Народного фронту".

Також дивіться: Депутати "Народного фронту" надали в КС докази існування коаліції і просять визнати указ Зеленського про розпуск парламенту неконституційним. ВIДЕО

"Конституційних підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання та призначення позачергових виборів не існувало. Навіть станом на сьогодні президент не має повноважень дострокового розпуску ВР. Він набуде їх тільки 17 червня, коли сплине місяць на формування коаліції. Але і в цей час мине шестимісячний термін, визначений в статті 90, коли президент може розпустити парламент. Таким чином, глава держави не може припинити повноваження Верховної Ради, а його указ не відповідає Конституції України", - підсумував Алексєєв.

Зі свого боку ще один ініціатор конституційного подання, народний депутат з фракції Радикальної партії Олег Купрієнко у своєму виступі пояснив: "Стверджую, що на момент підписання указу ... права президента на таку дію не було. Лише 18 червня біля нього це право має з'явитися ... Таким чином, указ є таким, що не відповідає Конституції", - повідомляє Інтерфакс-Україна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131700
 
 
 Топ коментарі
 
А як можно "надати" то - чого не було? Указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий ВР нарушает Конституцию, - нардеп Алексеев - Цензор.НЕТ 6453
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Голова Верховної ради Андрій Парубій не надав Конституційному суду України список депутатів, які входили до складу коаліції після 18 лютого 2016 року. Про це заявив суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко, передає кореспондент РБК-Україна.
Кривенко зазначив, що КСУ направив листа голові парламенту, в якому просив надати список депутатів коаліції.
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Все верно и юридически четко обосновано! Сечас Зе-команда будет парировать "общеизвестными фактами" , "политической целесообразностью" и "желанием народа"....
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Голова Верховної ради Андрій Парубій не надав Конституційному суду України список депутатів, які входили до складу коаліції після 18 лютого 2016 року. Про це заявив суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко, передає кореспондент РБК-Україна.
Кривенко зазначив, що КСУ направив листа голові парламенту, в якому просив надати список депутатів коаліції.
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А як можно "надати" то - чого не було? Указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий ВР нарушает Конституцию, - нардеп Алексеев - Цензор.НЕТ 6453
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Не дали НФ побарижити ще декілька місяців. А останнє кохання таке солодке... Таке витворяють..
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Похоже, не получится у зловонного трупа НФ и самой продажной фракции шлюшка прогнуть КС и продлить им на пару месяцев пребывания у корыта.
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Алексеев (бывший нардеп и властолюбец) нарушает не только Конституцию, но и здравый смысл.
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Видать никуда не берут, пролетает паренек, а не хочется, ой как не хочется.
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Все верно и юридически четко обосновано! Сечас Зе-команда будет парировать "общеизвестными фактами" , "политической целесообразностью" и "желанием народа"....
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Читай первый комментарий, соя. И утрись.
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Утрешься скоро ты, вазелиновый придурок))))
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Вау. Да тебе в Скотланд Ярде нужно работать с твоими умозаключениями! Обожаю укровату...
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Ви там плани та строки капітуляції України вже узгодили з куйловским ГШ РФ, чи є ньюанси?)
.
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Вата, такая вата ))))) То, что ты сейчас резко переключился на украинский, никак не меняет тот факт, что ты вата.
Вот есть российская вата. Есть вата с Донбаса. А есть вата в Украине. Так вот ты к третьей категории относишься. Так что про капитуляцию с ГШ РФ тебе виднее, как и твоему хозяину Пете. Но это разве что только в вашем воображении.
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та тебе ваще надо помыться и просохнуть Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 5373.утираться бесполезно-только размвзываешь
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а тебе скорее убиться об стену, вазелиновый клоунофил))))
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Якщо ти тут пишеш українською, то це ще не означає, що від команди ЗЕзидента та ЗЕленоїдів зможеш провести тут ідеї повзучої капітуляції України, ольгинський ти троляка))))
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Какой же у тебя скудный мозг... даже оскорбить нормально не можешь... грустно... Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 2224
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нафига мне вас оскорблять?клоуны -они и есть клоуны парные,вдвоем с маэстро
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Vladimir Kontsevich, обідня вже, тобі требя мабуть вже боярки хряпнуть з шаурмою, та переглянути пару випусків "Розсміши Гоміка" від Вазелин-шоу...)
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Зеленскому нужно было запросить список коалиции,а уже потом ,в соучаи отсутсвия коалиции роспускать Раду.А так?Ну давайте роспустим Раду...у них рейтинг маленький...Ну так давайте роспустим КС,у них же рейтинг маленький!!!!
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С вашими познаниями законов и мышлением все ясно. Даже отвечать нет смысла.
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Яке відношення має зеблюк до цьго всього поки не заступив на посаду21-го травня? У16-му, він був ВИДАТНИМ.ПІАНІСТОМ!До 21-го травня все було у компетенціїї Пороха.Порох не вважав за потрібне нікого розпускати і це його право. 17 травня 19-го року розпустили офіційно коаліцію .Є30 днів на її створення.До17 червня не може бути й мови, про право зе на розпускВР.Все,що було до 21-го травня блазня не стосується!
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Желание народа главное, страны существуют для людей, а не олигархов.
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А давайте Коломойского раскуркулим? Как думаете, такое желание народа прокатит, или найдутся возражающие?
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Я не возвражаю, удачи с раскуркуливанием
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нифига...действующим представителям власти можно делать только то,что разрешено законами Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 3653.а не как остальным гражданам-все что не запрещено.
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представитель президента просто деклассировал жалкие потуги обанкротившихся депутатов в их желании продлить свою агонию!
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Вы точно понимаете значение слова "деклассировал" ? 8-0
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та он и слова банкрот,депутаты,агония,потуги недо понимает...только осчусчает значение слова "желание" Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 2884
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аплодирую стоя Федору Вениславскому!
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Ну, после "деклассации потуг" я не удивлюсь, если вы будеете стоя аплодировать кипящему чайнику.
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ваши "удивления" меня не интересуют, абсолютно.
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"Москвошвея, Москвошвея, еще парочку" ( "Собачье сердце")
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А как же закон о регламенте ? Каждый день нарушали и ничего , можно ? А сейчас о законах вспомнили ?
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Сначала нужно клоуну Констутицию почитать.
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не проработав ни дня ее нужно подтвердить. Плохо вы знаете своего божка. Он выбрал шоу вместо закона
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клоунська "юридична освіта" Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 1766бач які слова виділено?
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А она у нас есть?
дебил порохососовский,разуй беньки..
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У тебя за поребриком нет,-это точно.
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Сц.т судье прямо в глаза.
https://m.youtube.com/watch?v=Nj1EU52hO7k
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Ух как зубами в кормушку вцепились, аж эмаль трескается
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Не порушував Зеленський конституції. Де список коаліції від Парубія на момент роспуску Зеленським Ради? А нема списку. Тому рішення Зеленського цілком конституційне.
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а Цензор писал, что список был передан..неужели украли как компьютера?
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Были переданы документы о коалиции, кроме списка депутатов, которые в неё входят. Цензор всегда любит перекручивать все с ног на голову. Давно пора привыкнуть было.
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тогда во всех здесь публикациях сеется зерно недоверия к сайту, тогда и это заявление о не предоставлении тоже может быть с разряда надуманных.
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Цензор всегда был желтой газетенкой. У нас в Украине, чтобы новость была более менее объективной. нужно одну и ту же новость прочесть на нескольких сайтах, т.к. журналистики настоящей у нас до сих пор нет...
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А что входило в список документов о коалиции? Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 159
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Сообщается, что в КСУ интересовались составом коалиции после 18 февраля 2016 года, для чего и отправили соответствующий запрос спикеру парламента."Во время подготовки материалов дела к рассмотрению с целью обеспечения объективного рассмотрения дела... был направлен запрос к главе ВР с просьбой предоставить список депутатов, которые сформировали коалицию, состав совета коалиции, информацию об изменениях в составе в коалиции, заявления о выходе из коалиции депутатских фракций... ", - сообщил Кривенко.Судья добавил, что Парубий предоставил КСУ запрошенные материалы, однако списки состоящих в коалиции депутатов не прислал.
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Це каже представник НФ рейтинг якого минус плинтус. А то що 95 % населення готові розірвати на шматки цю зраду він не чув.
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Законодавство не бере рейтинги в знаки. Хочете народовладдя? Піднімайте дупи з диванів і йдіть на вулиці.
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Нарушал пять лет, а теперь вспомнил.
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- Падсудімьій Кацашвілі, вьі зачем перерезалі всьо село?
- А чєво ані пєском брасаюца?
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кловун готуйся ! .... або пиши заяву на звільнення !
Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 1144
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Хто ця людина і чому ми повинні його читати?
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а чого це ми повинні твої забаганки читати? Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 512
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"Конституційний суд попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія надати список депутатів в коаліції , однак спікер ВРУ так його і не надав." Про це 11 червня пише РБК-Україна з посиланням на заяву судді Віктора Кривенка, який виступив доповідачем у справі.
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Вся проблема в том, что Голова ВР НЕ ДОЛЖЕН и НЕ ОБЯЗАН передавать такие списки. Это дело Коалиции. Фракции заключают коалиционный договор, в котором указаны ФИО, а не Голова ВР. Поэтому Суд и не смог ничего истребовать от Голови ВР.
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народный депутат фракции "Народный фронт"
Who is "Народный фронт"?
Источник: https://censor.net.ua/n3131700
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Ого, я конечно встречал тормозов, но чтобы с задержкой на 3 недели - впервые.
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Юридически у ВАЗелина - не было никаких оснований распускать Раду... и в нормальной стране с работающим правосудием это действие квалифицировали бы как политический переворот (учитывая то что по Конституции Рада стоит выше президента)...
Но кошерные троли сейчас начнут размазывать по монитору бенины сопли: это же общеизвестный факт... такое пожелание народа... и прочие не имеющие к юриспруденции аргументы...

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Там досить і одного аргументу - недотримання новообраним норм законодавства , про створення коаліції на протязі місяця, так як НФ офіційно заявив про вихід. Парубію дійсно немає чого подати в КС , так як коаліції немає.
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Речь зеленского в конст. суде абсолютно диктаторская, он пытается давить на судей
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Новообраний спішить оновити ВР і створити промосковську більшість . Такий наказ Володимиру Київському від Володимира Московського.А так як всі судді в Україні прихильники Московії , то плювали вони на кижку з назвою Конституція України.
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якщо КС піде на повідку Зе то потім в майбутньому можна буде користуватися прецедентним рішенням.
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Речь зеленского в конст. суде абсолютно диктаторская, он пытается давить на судей
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На месте суда считал, что если даже по формальным основания коалиция и отсутствовала, но ВР продолжала спокойно работать и принимать массу законов и т.п., то поэтому нельзя судить о достаточности оснований издания Указа о роспуске.
Это разумно.
Вот когда отсутствие коалиции приводит к невозможности нормальной плодотворной работе ВР в результате чего законы не принимаются или их число мизерное, то да - тут с чистой совестью можно издавать Указ.
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Так вьі за шулерство и коррупцию в Верховной Раде вьіступаете ?
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Я исхожу из того, что любые законы записываются для того, чтобы людям напомнить об их существовании. И раз так, то закон призван принудить, если не хотят в Раде, работать, т.е. создавать законы.
Именно эта причина побудила принять этот закон. Мол, если не выполняете работу - ВОН к чёртовой бабушке оттуда!
В чём шулерство?))
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Шулерство в том , что без коалиции нечестньіе депутатьі голосуют на коррупционной основе , ведь отсутствует политическая ответственность партий. Єто фундаментальное нарушение демократических принципов . Почему єто невозможно в Италии , Германии , но допускается в Украине ?
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На месте судьи я бы обязательно спросил представителей президента, мол, если вы так печётесь о добросовестности депутатов ВР сомневаясь в незаинтересованном их личном голосовании за те или иные законы принимаемые с 2016г, то почему мы не видели блокирования трибуны честными депутатами? Почему не было требований к экс или к настоящему президенту о роспуске Рады? Нардепы что, все нечестивые и всех это устраивало?... и т.д....
Почему не было блокирования трибуны и воя в сми?
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Коаліція має бути , така буква закону . Є факт , так як в НФ офіційно заявили про вихід з неї , то вона відсутня . І згідно закону депутати мають місяць , щоб створити більшість і в разі її не створення , президент оголошує про нові вибори. 17 травня НФ вийшов ,отже 18 червня і є датою оголошення дострокових виборів .
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Ніяких червнів. Дата дострокових - 21 Липня. Крапка.
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А при чому тут ваша чи моя хотілка . Мародери все грамотно роблять, та як будуть мати козир - новообраний почав з порушень закону.
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Официально о выходе из коалиции заявили: сентябрь 2015 - Радикальная партия, февраль 2016 года - Батькивщина и Самопомич. С того момента коалиции нет, потому что БПП и НФ были меньше 226.
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Народ у Пєці винуватий. Не хоче народ бути ошуканим, пограбованим і зрадженим, на жаль Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 1018
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немає в конституції жодних згадок про ніякі юридичні факти припинення існування коаліції. кс щоб скасувати указ про розпуск прийдеться щось вигадувати. нащо воно їм треба.
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Стаття 90.
Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обра ння.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента України.
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Радуйся депутат от НФ Алексеев, что за роспуск Рады не взялись те несколько миллионов избирателей, которые голосовали за Зеленского и очень хотели внеочередных выборов.
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Я думаю 62 народных депутата Украины которые подписали это конституционное обращение по поводу конституционности указа проиграют, юридическая база истцов слабая. Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 9037
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Речь зеленского в конст. суде абсолютно диктаторская, он пытается давить на судей
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В демократической стране после заявлений Радикальной партии (осень 2015), Батькивщины и Самопомичи (февраль 2016) объявили бы о развале коалиции и досрочных выборах, так как БПП и НФ на двоих имели меньше 226. Так что не исключено, что за госизмену судить будут Парубия, преступно проигнорировавшего заявления трех фракций о выходе из коалиции, и делающего вид, что ничего не произошло.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУказ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв
 
 
 
 
 
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