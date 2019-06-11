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 РФ не має наміру робити "жести" для команди Зеленського стосовно Донбасу, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не має наміру робити "жести" для команди нового президента України Володимира Зеленського з метою врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час виступу на міжнародному науково-експертному форумі "Примаковські читання".

"Потрібно всім бути чесними. Усі підписувалися під цими Мінськими домовленостями - там чітко сказано, що насамперед має зробити уряд у Києві, а які дії - Донецьк і Луганськ, або, як їх називають, ОРДЛО, і неможливо звалювати провину за відсутність прогресу на когось іншого", - сказав Лавров.

"Що стосується питання, чи не можна зробити якогось жесту, щоб зрушити процес з мертвої точки. Знаєте, ми жестів позитивних наробили стільки, що, напевно, для інших нормальних партнерів вистачило б з лишком для того, щоб почати відповідні рухи", - наголосив Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готова зустрітися в нормандському форматі, - Лавров

Водночас він заявив, що західні країни "штучно створили" кризу у відносинах з Росією під приводом "того, що сталося в Криму і на сході України".

Нагадаємо, раніше делегація Російської Федерації на слуханнях Постійного третейського суду в Гаазі недоречно порівняла проголошення суверенітету України в 1990 році з проведенням псевдореферендуму в Криму за участю російських окупаційних військ у 2014 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131698
 
 
 Топ коментарі
 
"Гражданская война" в Украине - она такая... И роССия тут "совсем ни при чём".
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не треба нам жестів, просто відїбіться від нас.
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Делать жесты не надо, просто надо пойти на хуй с украинской территории и мусор прибрать за собой.
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Это же не лучший выбор народа Украины, партнер-петруха!
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конечно же не партнёр.

сотрудник он.
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ПОРОШЕНКО-КРАСАВА
Всі 5 років роздавав посади
РЕГІОНАЛАМ,
а тепер йде в раду з ними боротися.
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"Гражданская война" в Украине - она такая... И роССия тут "совсем ни при чём".
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Если бы, как теперь выяснилось и наконец честными и неподкупными рассказано, Порошенковские ВСУ не обстреливали детсады и школы, то никто бы не назвал агрессию паРаши гражданской войной...
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Верните наших раненых моряков и наших пленных и катитесь уже вместе со своим бамбасом, который никто в мире никогда не признает.
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Всех на Всех обменяют как в Минске прописано. И амнистию всем. Согласна?
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а что потребуют взамен?
федерализацию? впихнуть гангрену в Украину, но границы не восстанавливать, чтоб шастали и постреливали? выплатить все долги младонедореспублик перед рашкой за использованные в войне ГСМ, оружие и подорванную военную технику, а так же "гробовые" ихтамнетам и местной швали? погасить долги перед рашкой за газ... забыть долги за свет и воду.... ....
что хотят за 30 сребреников эти благодетели, не признающие ни одного Закона в мире?
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после того, как оживят всех,
так сразу же на следующий день всем амнистию
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Бамбасс с бамбасітамі Рашкє і нє разу нє укакался.
Рашка хочєт ВСЮ УКРАІНУ.
В том чіслє і для ПОКАЗАТЄЛЬНОГО ПЄРЄВОСПІТАНІЯ УКРАЇНЦІВ.
Как прімєр, для своіх.
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я вообще удивляюсь,какая лошадь живучая,вот чуркина уже в этом мире нет,неужели он хуже лошади и хулио всея параши
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Окочуркину не надо было махать письмом Хама, а то ишь ты, самостоятельной фигурой себя почувствовал. А Лошадка полностью ручная....
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Чуркин не по своей воле письмом махал. Более того - оно было официально зарегистрированов ООН. Но Чуркин был живым свидетелем, находящемся в самом центре событий, в ООН. а как известно - скрипач не нужен (С).
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так и я об этом. Окочуркин далеко от вождя, расслабился.
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Що, вже пора когось дякувати за особливий статус Донбасу?
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в Минских соглашениях нет никакого особливого статуа для Донбасса. сесть особливий статус для ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. и СУЩНОСТЬ этого статуса - дело Украины.

написать там можно что угодно, то что выгодно УКРАИНЕ.

и это - отличная идея. Именно для нас, для УКРАИНЫ.
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Зеленский сделал жест первым. Признав терористов ОРДЛО повстанцами. Лошадь, теперь ваша очередь РФ не намерена делать "жесты" для команды Зеленского по Донбассу, - Лавров - Цензор.НЕТ 4133
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Так ЗЄпрєз вже отримав без черги капшук кінських яблук. Що ще чекати? Коли стане на коліна, як обіцяв?
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Делать жесты не надо, просто надо пойти на *** с украинской территории и мусор прибрать за собой.
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Хто підписував,той нехай їх і виконує.Зеленський повинен починати з самого початку,бо Мінський договорняк,це злочинний зговор Петра та Пуйла.
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Це нормальний стан для такого кацапського лайна, як "крот"
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это ватка донбасская. Фанат Шахтера, стало быть - злой крот.

Сосать, кроты!!
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Злий кріт пише: Хто підписував,той нехай їх і виконує.Зеленський повинен починати з самого початку,бо Мінський договорняк,це злочинний зговор Петра та Пуйла.
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Как говорится, ну и идите найух. А чтобы начать говорить о минских договоренностях, верните Дебальцево и прилегающие раены которые по минску должны принадлежать ВСУ.
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Іхтамнєт, то всьо шахтьори і трактористи, з ними і домовляйтесь.
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Так представитель Зелемойского (и Пинчука?) - Кучма, уже начал называть орков стороной переговоров...
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от вам і фак в рило, зелена шмаркля і його виборці довбодятли)
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Спасибо Петру за минские договорняки, согласно которым война может длиться хоть 100 лет.
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а ты устала от войны? сколько до тебя км от передовой? 1500 или 2000. в военкомат ходила?
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А від тебе?
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Именно столько, куда не дошли и не стреляют, благодаря Минским соглашениям...
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он не претендует. А ты при чем, кротяра. Сидишь в своем вонючем Донецке - и сиди, не отсвечивай.
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Он не в Донецке сидит. Он что дурак?) оно на Украину серает в безопасном месте.
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Спасибо Петру за минские договорняки, согласно которым война может длиться хоть 100 лет.
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Вывод: Зеленский абсолютно не устраивает Кремль, а вот мальдивский боров устраивал последний ("Минск-1", "Минск-2" и прочее).
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что будешь делать, если отметнят минск1-2-3.... и мобилизация? на рашку?
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Какие ваши предложения? Конкретно по пунктам, без пустопорожней болтовни. Ждем!
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А давайте разберемся, для кого в больших интересах в даный момент *урегулировать* ситуацию по дамбасу? Для Украины сейчас не выгодно аж никак пришивать ету раковую опухоль к организму Украины да еще перед выборами.
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реакции взбесившейся бензоколонки всё больше напоминают попытки администратора затрапезного провинциального шапито корчить из себя Цирк де соле....
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не треба нам жестів, просто відїбіться від нас.
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*****-кінь), по Фройду)), підтверджує наявність договорняка з папом,
і відсутність такого) з зелєю) ! РФ не намерена делать "жесты" для команды Зеленского по Донбассу, - Лавров - Цензор.НЕТ 276
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Эка тебе в глаза зеленым нассали, аж прозрел!
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Звідки таке умозаключєніє, з якої ніздрі? РФ не має наміру робити "жести" для команди Зеленського стосовно Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 6758
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Засунь свои жесты себе в дупу, конь **********! А не получится к дупе прогнуться- позови рыжеусого таракана, он поможет!
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Кремль с Западом договариваются о нас без нас, клоуна поставят перед фактом.
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Эти "жесты" не так для Зеленского, как для Запада. Вот мол мы какие "миролюбивые" и "готовые к компромиссам". Пока Рф не уберется на линию границ 2013 года, не уберется из Севастополя ( как нарушившая межгосударственные договоры с Украиной), не вернет всех пленных, заложников не уберет все х своих "заблудившихся", вооружение, боеприпасы, мины, паспорта, рубли. Не выдаст гос. преступников граждан Украины ( на 2014 г). Переговоры не имеют ни какого смысла. Переговоры после будут вестись о компенсации убытков, и судьбе военных преступников граждан РФ.
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Зеленскому надо инициировать Будапештский формат переговоров. Достать Будапештский меморандум и потребовать от США и Англии выполнения его. А именно ввода серьезных санкций против оккупанта и военной помощи! Это внешняя сторона работы настоящего украинского президента.
Внутренняя - так же начать бороться с врагом самим! Объявление территорий оккупированными, ввод военного положения на них, отмена особого экономического статуса Крыма, организации настоящей блокады (никаких пенсий, воды и света... - это проблемы оккупантов, а не Украины!) и введение визового режима на основе биометрики с рашистами!
Через полгода после этих всех мероприятий Лавров будет смотреть в глаза Зеленскому снизу вверх и общаться совсем другим тоном.
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Народ устал от войны - какое военное положение! РФ не має наміру робити "жести" для команди Зеленського стосовно Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 6076
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Ви справді думаєте, що людина, яка колись називала Україну порноакторкою, яка два дні назад під час виконання державного Гімну корчила гримаси і показувала язика щось буде робити наблаго України??????????? Господи, да де ж ви такі всі взялися??? РФ не має наміру робити "жести" для команди Зеленського стосовно Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 4645
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Стоять два придурки і дурачаться. Один язик показує а другий рже з нього... Яка ганьба!
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Да х-й они ложили на требования твои и зели. Юлька про это все время брякала! Если бы можно было ,то порох бы это уже давно сделал.А на счет внешней борьбы ,так у них планы другие.Отменить санкции против донлугандонов,платить пенсии,подать воду в крым! Ты про что? КУчму маразматика слушал,как он с новой программой мира от зели ездил на переговоры?
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Сейчас может быть меня заспамят, но я скажу, что нам всем нужно поучится у московитов в упорстве в том, чтобы вести свою линию и свои интересы. Никто не будет церемонится с нами если наши политики прогнуться в очередной раз.
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Все зависит от народа. Если народ поддержит Зелю то будет все хорошо. А если все Зелю будут топить то он начнет искать поддержки в других местах и скорее всего в тех местах которые вражески настроены против Украины.
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Это называется государственной изменой.
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Есть вещи поважнее и Зеле-клоуна, и даже сиюминутных хотелок "нарида".
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********* сама того не понимая сделала услугу Украине начав раздачу разейских паспортов сепаратистам и боевикам на дамбасе. Теперь ети сепары в основном антисоциальные елементы от нищенской жизни и разрухи на дамбасе начнут выезжать на Рашку тем самым очищая украинскую землю от нечисти и одновременно дестабилизируя обстановку на самой Рашке так как они не привыкли ни работать ни подчиняться и уверены что все им должны. Главное не сделать глупость и не снять блокаду что добивается кремль, а выждать несколько лет пока дамбас не опустеет и не превратится в чернобыльскую зону да еще под санкциями.
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Ракетное оружие стратегического неядерного сдерживания , вот что радикально оздоровит отношения Украиньі с РФ . И подвигнет переговорьі к Будапештскому формату.
К сожалению , пять лет Порошенко спустил в унитаз , не финансируя разработку оружия сдерживания КБ "Южньім". Нужно срочно ускорять работу . Имхо
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То, что Зеленский сдаст России всё, что можно и что нельзя - сомнений не вызывает. У них одна забота - как бы это "покрасивее" оформить.
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Фамилия "сдавателя" другая - Порошенко. И благодаря ему , у Кремля сейчас появился шанс усилить свои переговорньіе позиции. Не зря Пеца начал раздувать гражданское противостояние в Украине , вместо обьединения усилий в борьбе с агрессором .
По принципу :"Сгорел сарай (будка), гори и хата (Украина)!" .
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О, уже "гражданское противостояние в Украине"!
Хороший зеле-бобовский кацап, хороший!
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Дилетант , а как назьівается вчерашняя провокация на Банковой ? Єто и есть провоцирование гражданского противостояния , на ровном месте . Лугандон - то совсем другая история , суд ООН уже в ней разбирается. Не передергивай и не клей дурня , соевьій "дилетант" !
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А что нового проржала эта лошадь?Ничего.Проблема в том,что Украина изначально пошла на поводу у русских фашистов и вместо,того чтобы объяить ордло оккупированными территориями и повесить колоборантов на шею оккупанту,взяла эти недоразумения на свое полное содержание.Окупант и его пособники из ПР и КПУ своего добились - Украина кормит,поит и содержит народишко,которое ее НЕНАВИДИТ и ПРЕДАЛО.Пока не назовем ПРЕДАТЕЛЕЙ предателями и не прекратим их содержать,так и будем слышать подобное ржание унылой армянской лошади из росмида.
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Ага, Кремль продолжает требовать полной и безоговорочной капитуляции Украины. И никаких уступок.
Ну что, Зеле-боба, готов к сдаче той страны, которая тебе доверилась?
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Скиньте плз ссылку на скан этих договоренностей кто-нибудь... ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРФ не має наміру робити "жести" для команди Зеленського стосовно Донбасу, - Лавров
 
 
 
 
 
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