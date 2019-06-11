 РФ не має наміру робити "жести" для команди Зеленського стосовно Донбасу, - Лавров

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час виступу на міжнародному науково-експертному форумі "Примаковські читання".
"Потрібно всім бути чесними. Усі підписувалися під цими Мінськими домовленостями - там чітко сказано, що насамперед має зробити уряд у Києві, а які дії - Донецьк і Луганськ, або, як їх називають, ОРДЛО, і неможливо звалювати провину за відсутність прогресу на когось іншого", - сказав Лавров.
"Що стосується питання, чи не можна зробити якогось жесту, щоб зрушити процес з мертвої точки. Знаєте, ми жестів позитивних наробили стільки, що, напевно, для інших нормальних партнерів вистачило б з лишком для того, щоб почати відповідні рухи", - наголосив Лавров.
Водночас він заявив, що західні країни "штучно створили" кризу у відносинах з Росією під приводом "того, що сталося в Криму і на сході України".
Нагадаємо, раніше делегація Російської Федерації на слуханнях Постійного третейського суду в Гаазі недоречно порівняла проголошення суверенітету України в 1990 році з проведенням псевдореферендуму в Криму за участю російських окупаційних військ у 2014 році.
сотрудник он.
Всі 5 років роздавав посади
РЕГІОНАЛАМ,
а тепер йде в раду з ними боротися.
федерализацию? впихнуть гангрену в Украину, но границы не восстанавливать, чтоб шастали и постреливали? выплатить все долги младонедореспублик перед рашкой за использованные в войне ГСМ, оружие и подорванную военную технику, а так же "гробовые" ихтамнетам и местной швали? погасить долги перед рашкой за газ... забыть долги за свет и воду.... ....
что хотят за 30 сребреников эти благодетели, не признающие ни одного Закона в мире?
так сразу же на следующий день всем амнистию
Рашка хочєт ВСЮ УКРАІНУ.
В том чіслє і для ПОКАЗАТЄЛЬНОГО ПЄРЄВОСПІТАНІЯ УКРАЇНЦІВ.
Как прімєр, для своіх.
написать там можно что угодно, то что выгодно УКРАИНЕ.
и это - отличная идея. Именно для нас, для УКРАИНЫ.
Сосать, кроты!!
і відсутність такого) з зелєю) !
Внутренняя - так же начать бороться с врагом самим! Объявление территорий оккупированными, ввод военного положения на них, отмена особого экономического статуса Крыма, организации настоящей блокады (никаких пенсий, воды и света... - это проблемы оккупантов, а не Украины!) и введение визового режима на основе биометрики с рашистами!
Через полгода после этих всех мероприятий Лавров будет смотреть в глаза Зеленскому снизу вверх и общаться совсем другим тоном.
К сожалению , пять лет Порошенко спустил в унитаз , не финансируя разработку оружия сдерживания КБ "Южньім". Нужно срочно ускорять работу . Имхо
По принципу :"Сгорел сарай (будка), гори и хата (Украина)!" .
Хороший зеле-бобовский кацап, хороший!
Ну что, Зеле-боба, готов к сдаче той страны, которая тебе доверилась?