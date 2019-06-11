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Все про:медицина (736) реформи (1570) Амосова (30)

 Експерти-лікарі презентували в Києві свою програму реформування системи охорони здоров'я в Україні

За словами лікарів і експертів, суспільство не хоче руйнування медичної сфери вкотре вщент і будувати щось нове.

Напрацьовані ідеї представили на прес-конференції в УНІАН доктор медичних наук, кардіолог, професор внутрішньої медицини Катерина Амосова, співавтори програми трансформації - лікар-терапевт, ендокринолог, публіцист Наталія Безмен (Бондаренко) та лікар акушер-гінеколог, журналіст, засновник та головний редактор інтернет-ресурсу Trigger Анатолій Якименко, повідомляє Главком.

"Зараз ми маємо ситуацію невизначеності в Україні. По-перше, є незавершеність того, що було зроблено за останні два роки .... Є також розкол у суспільстві щодо тих кроків реформи, які були зроблені", - зазначила Амосова.

"На жаль, поки що мовчить українська конструктивна експертна спільнота щодо цілісного бачення. І нарешті, ми бачимо паузу від команди нового президента України. Тому наша невелика група хоче презентувати і привернути увагу до продукту трансформації галузі охорони здоров’я", - пояснила Амосова. 

Як запевнила Безмен, в програмі запропоновані цілі, індикатори та кроки, спрямовані на забезпечення населення сучасною, ефективною та доступною медициною. Реалізація програми розрахована на 5 років.

Зокрема, пропонується створити систему мультиканального фінансування медицини: обов’язкове державне солідарне страхування через створення Національної служби здоров’я України (НСЗУ) як страховика; збільшення частки відрахувань ВВП до бюджету охорони здоров’я до 5% замість нинішніх 3%; доплати об’єднаних територіальних громад ОТГ – добровільні, а не примусові, як зараз; НСЗУ переймає на себе функції з контролю обґрунтованості витрат на обстеження та лікування; лікарні стають державними/комунальними неприбутковими організаціями і фінансуються централізовано через НСЗУ.

Програма також передбачає трансформацію ургентної медицини (швидкої допомоги).

"У нас є ситуація, коли швидка допомога катає пацієнта по місту і його не беруть ні в одну лікарню, тому що не можуть визначитися, чий саме це пацієнт, і хто буде його лікувати", - зазначила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131697
 
   
 Топ коментарі
 
Медмафия не дремлет и всегда готова представить новою медреформу, вот только "новые лица" почему-то оказываются старыми.
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Дожили........ мед реформу публицисты и журналисты будут проводить. Вполне в духе Зе-бени. Ну и мадам Амосова, на которой пробы ставить негде.
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Хабарниця амосова яка при кориті все своє свідоме життя пропонує щось хороше для простих смердів? Як казав Станіславський - не вірю. Це те ж саме що рубати гілляку на якій сидиш.
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Якщо нема що написати сходи по роялю постукай
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не зустрічав ніде стільки фанатів гри фалосом на роялі, як на цьому форумі..
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Медмафия не дремлет и всегда готова представить новою медреформу, вот только "новые лица" почему-то оказываются старыми.
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Т.е. пусть останется совое и сец больницы для блатных.
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Эксперты врачи. Это те которые не практики, а теоретики чтоле??? Эксперты-врачи презентовали в Киеве свою программу реформирования системы здравоохранения в Украине - Цензор.НЕТ 176
Я вот тоже эксперт почти во всех вопросах
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Хабарниця амосова яка при кориті все своє свідоме життя пропонує щось хороше для простих смердів? Як казав Станіславський - не вірю. Це те ж саме що рубати гілляку на якій сидиш.
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Дожили........ мед реформу публицисты и журналисты будут проводить. Вполне в духе Зе-бени. Ну и мадам Амосова, на которой пробы ставить негде.
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Ще клоуни, спортсмени, співаки та інші прибиральниці.
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Предлагаю каждому публицисту и журналисту, ратующему за мед. реформу "как в СССР", удалисть гланды и аденоиды именно так, как их удаляли детям в СССР - без обезболивания.
Мы не будем заставлять журналистов идти по полу операционной , залитому кровью, как приходилось детям в СССР, мы же не звери какие.
Но гланды и аденоиды без обезболивания удалить каждому, кто является поклонником советской медицины.

P.S. В Австралии я крайне редко рассказываю врачам об этой советской практике. Просто потому, что реакция всегда одна - ступор и полный "апофигей". Они просто не знают, что им сказать на эту пыточную практику в отношении советских детей.
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это как раз наследие пэдрота панамского, сцаря вашинского.
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О!
Иксперт Амосмова - это не её ли Минздрав выпереть из ректороского кресла не может?
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"есть незавершенность...". А може треба не відміняти, а завершити? Чи у вас корито відібрали, тому повилазили "експерти"?
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Впервые ,что то сделано для медицины и людей! Опять эта мед мафия которых Ульяна изгнала,обедняются,для продолжения грабежа и возвращения своих должностей!! Эти так называемые врачи 30 лет ничего не делали кроме личного обогащения,а теперь вдруг хотят быть реформаторами!Тупые бездарные,в уме только совдеповское ,дайте нам а мы поделим.
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"Ну верните же нам наш любимый феодализм имени Семашко !"
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Лікарі спеціалісти не бачать майбутнього за "коновалами" - сімейниками. Це зрозуміло. Спеціаліст ніколи не розуміє дилетанта, але доктор Смерть вважає інакше.
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Звичайно що спеціалісти не бачать майбутнього, вони ж звикли хабарі брати а не людей лікувати
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Ну,что нормальное предложение...для жулья местного разлива.В условиях децентрализации твори,что вздумается за счет гос-ва и местных бюджетов.Главное не жлобись на "подарки" контролирующим органам и будешь в шоколаде.Если так хороша гос.медицина,тогда почему народишка толпами валит в часные клиники?
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НУ АМОСОВОЙ УЖ ТОЧНО НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ДОВЕРИТЬ РЕФОМИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ !!!
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Очень смешно. В Украине НЕ БЫЛО государственной медицины. Вся медицина была частная, а точнее ее не было. Так как назвать то, что тогда существовало медициной - сильно ей польстить. Деньги выделялись огромные, но до пациентов они тупо не доходили. Все лечение за свой счет: начиная от ваты и заканчивая лекарствами для онкобольных. Нет денег? Сдохни. Только-только начало что-то меняться в лучшую сторону, появились доступные лекарства по целому ряду заболеваний, улучшение сервиса. И вот - на тебе! Вместе шановным паном Зеленским (сокращенно шанпанзе), повылазили те, кого не помешало бы судить за уничтожение даже тех остатков государственной медицины, которые пришли в Украину из совка. Если им это удастся - Украина продолжит вымирать, а эти сукибогомольцы будут себе строить и покупать все новые и новые замки за деньги, вырученные за наши страдания и смерти. При этом уровень услуг и профессионализма, который они предоставляют, стремятся к нулю.
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"Эксперты-врачи презентовали в Киеве свою программу реформирования системы здравоохранения в Украине" - начинать надо с ликвидации Бабы Яги.
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"Есть также раскол в обществе по отношению к тем шагам реформы, которые были сделаны" Источник: https://censor.net.ua/n3131697

Я не стану рассказывать всем ностальгирующим по советской медицине о том, как мне, подростку 14-15 лет, в сССР удалили ноготь на руке без обезболивания.
Я просто напомню им, что гланды и аденоиды детям в СССР удаляли без анастезии.
Вы своим детям этого желаете?
А сами как, рискнете?
Без анстезии?
"Держитесь там"(С)
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Раньше в СССР аденоиды у детей удаляли под местным наркозом. Ребенка фиксировали на стуле и через рот специальным скальпелем-петлей срезали аденоиды.
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Мне аденоиды не удаляли.
А мой муж подтверждает, что НИКАКОГО НАРКОЗА ВООБЩЕ НЕ БЫЛО (ему удаляли аденоиды в больнице города Полтавы).
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Новокаином обрызгивали, он просто не помнит. Иначе орал бы как резанный. Експерти-лікарі презентували в Києві свою програму реформування системи охорони здоров'я в Україні - Цензор.НЕТ 1262
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А он и орал.

Новокаин?
Ешкин кот.
Я, человек из врачебной семьи, по блату всегда лечила зубы с ЛИДОКАИНОМ, советский новокаин - как мертвому припарки.
Побрызгать новокаином при удалении гланд - надо мне об этом знакомым врачам в Австралии рассказать, только стыдно мне очень. Нет, не за совок, а за тех детей.
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Новокаин действует, просто после него очень тяжелый отходняк. НО, новокаин не вызывает смертельного аллергического шока для некоторых, в отличии от лидокаина.
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Насчет " аллергического шока" о лидокаина ничего не скажу, на заню.
А вот болевой шок бывает таким "хорошим", что можно и cardiac arrest получить запросто.
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Пример советской привилигированной медицины и медицины для советских ширнармасс.
При лечении гайморита в ведомственном госпитале (имено госпитале, и две недели постельный режимв в палате на 6 человек) делали прокол в носовой перегородке (вот тут мазали новокаином), вставляли трубочки пластиковые (приклеивали пластырем к шекам на манер усов кашачьих) и промывали гной.
При лечении гайморита в районной поликлинике (режи - лечись на дому) прокол делали каждый раз по новой при промывании; вероятно, тонкие пластиковые трубочки были дефицитом.
Носовая перегородка тонкая, как папиросная бумага, пока не прокололи, а вот после прокола на месте прокола образуется хрящ, колоть который очень "приятно", по описаниям несчастных очевидцев (я - та, что лечилась с "усами" в госпитале, если еще непонятно).

Воспользуюсь этой возможностью и пожелаю "журналистам и основателям интернет ресурсов" лечить гайморит (частое осложнение после гриппа) именно так, как в районной советской поликлинике.
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Стурбований відсутністю головного експерда пані Богомолець. Яка ж справа спасіння медицини може бути без неї? А взагалі на лобі кожного з цього клоунського зе-тріо можно зробити татуювання "Поверніть нас до годівниці"/"Хіба ревуть воли, як ясна повні" або "Семашка наше всьо". Проби ніде ставити на цих експердах. Ілюстрація до вислову "Мафія безсмертна!" (медична та фармацевтична в тому числі.
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Лучше бы Амосова ликвидировала систему взяток в медуниверситете, где работала
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕксперти-лікарі презентували в Києві свою програму реформування системи охорони здоров'я в Україні
 
 
 
 
 
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