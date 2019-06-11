 Експерти-лікарі презентували в Києві свою програму реформування системи охорони здоров'я в Україні

Напрацьовані ідеї представили на прес-конференції в УНІАН доктор медичних наук, кардіолог, професор внутрішньої медицини Катерина Амосова, співавтори програми трансформації - лікар-терапевт, ендокринолог, публіцист Наталія Безмен (Бондаренко) та лікар акушер-гінеколог, журналіст, засновник та головний редактор інтернет-ресурсу Trigger Анатолій Якименко, повідомляє Главком.
"Зараз ми маємо ситуацію невизначеності в Україні. По-перше, є незавершеність того, що було зроблено за останні два роки .... Є також розкол у суспільстві щодо тих кроків реформи, які були зроблені", - зазначила Амосова.
"На жаль, поки що мовчить українська конструктивна експертна спільнота щодо цілісного бачення. І нарешті, ми бачимо паузу від команди нового президента України. Тому наша невелика група хоче презентувати і привернути увагу до продукту трансформації галузі охорони здоров’я", - пояснила Амосова.
Як запевнила Безмен, в програмі запропоновані цілі, індикатори та кроки, спрямовані на забезпечення населення сучасною, ефективною та доступною медициною. Реалізація програми розрахована на 5 років.
Зокрема, пропонується створити систему мультиканального фінансування медицини: обов’язкове державне солідарне страхування через створення Національної служби здоров’я України (НСЗУ) як страховика; збільшення частки відрахувань ВВП до бюджету охорони здоров’я до 5% замість нинішніх 3%; доплати об’єднаних територіальних громад ОТГ – добровільні, а не примусові, як зараз; НСЗУ переймає на себе функції з контролю обґрунтованості витрат на обстеження та лікування; лікарні стають державними/комунальними неприбутковими організаціями і фінансуються централізовано через НСЗУ.
Програма також передбачає трансформацію ургентної медицини (швидкої допомоги).
"У нас є ситуація, коли швидка допомога катає пацієнта по місту і його не беруть ні в одну лікарню, тому що не можуть визначитися, чий саме це пацієнт, і хто буде його лікувати", - зазначила вона.
Я вот тоже эксперт почти во всех вопросах
Мы не будем заставлять журналистов идти по полу операционной , залитому кровью, как приходилось детям в СССР, мы же не звери какие.
Но гланды и аденоиды без обезболивания удалить каждому, кто является поклонником советской медицины.
P.S. В Австралии я крайне редко рассказываю врачам об этой советской практике. Просто потому, что реакция всегда одна - ступор и полный "апофигей". Они просто не знают, что им сказать на эту пыточную практику в отношении советских детей.
Иксперт Амосмова - это не её ли Минздрав выпереть из ректороского кресла не может?
Я не стану рассказывать всем ностальгирующим по советской медицине о том, как мне, подростку 14-15 лет, в сССР удалили ноготь на руке без обезболивания.
Я просто напомню им, что гланды и аденоиды детям в СССР удаляли без анастезии.
Вы своим детям этого желаете?
А сами как, рискнете?
Без анстезии?
"Держитесь там"(С)
А мой муж подтверждает, что НИКАКОГО НАРКОЗА ВООБЩЕ НЕ БЫЛО (ему удаляли аденоиды в больнице города Полтавы).
Новокаин?
Ешкин кот.
Я, человек из врачебной семьи, по блату всегда лечила зубы с ЛИДОКАИНОМ, советский новокаин - как мертвому припарки.
Побрызгать новокаином при удалении гланд - надо мне об этом знакомым врачам в Австралии рассказать, только стыдно мне очень. Нет, не за совок, а за тех детей.
А вот болевой шок бывает таким "хорошим", что можно и cardiac arrest получить запросто.
При лечении гайморита в ведомственном госпитале (имено госпитале, и две недели постельный режимв в палате на 6 человек) делали прокол в носовой перегородке (вот тут мазали новокаином), вставляли трубочки пластиковые (приклеивали пластырем к шекам на манер усов кашачьих) и промывали гной.
При лечении гайморита в районной поликлинике (режи - лечись на дому) прокол делали каждый раз по новой при промывании; вероятно, тонкие пластиковые трубочки были дефицитом.
Носовая перегородка тонкая, как папиросная бумага, пока не прокололи, а вот после прокола на месте прокола образуется хрящ, колоть который очень "приятно", по описаниям несчастных очевидцев (я - та, что лечилась с "усами" в госпитале, если еще непонятно).
Воспользуюсь этой возможностью и пожелаю "журналистам и основателям интернет ресурсов" лечить гайморит (частое осложнение после гриппа) именно так, как в районной советской поликлинике.