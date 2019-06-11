 Експерти-лікарі презентували в Києві свою програму реформування системи охорони здоров'я в Україні

Напрацьовані ідеї представили на прес-конференції в УНІАН доктор медичних наук, кардіолог, професор внутрішньої медицини Катерина Амосова, співавтори програми трансформації - лікар-терапевт, ендокринолог, публіцист Наталія Безмен (Бондаренко) та лікар акушер-гінеколог, журналіст, засновник та головний редактор інтернет-ресурсу Trigger Анатолій Якименко, повідомляє Главком.

"Зараз ми маємо ситуацію невизначеності в Україні. По-перше, є незавершеність того, що було зроблено за останні два роки .... Є також розкол у суспільстві щодо тих кроків реформи, які були зроблені", - зазначила Амосова.

"На жаль, поки що мовчить українська конструктивна експертна спільнота щодо цілісного бачення. І нарешті, ми бачимо паузу від команди нового президента України. Тому наша невелика група хоче презентувати і привернути увагу до продукту трансформації галузі охорони здоров’я", - пояснила Амосова.

Як запевнила Безмен, в програмі запропоновані цілі, індикатори та кроки, спрямовані на забезпечення населення сучасною, ефективною та доступною медициною. Реалізація програми розрахована на 5 років.

Зокрема, пропонується створити систему мультиканального фінансування медицини: обов’язкове державне солідарне страхування через створення Національної служби здоров’я України (НСЗУ) як страховика; збільшення частки відрахувань ВВП до бюджету охорони здоров’я до 5% замість нинішніх 3%; доплати об’єднаних територіальних громад ОТГ – добровільні, а не примусові, як зараз; НСЗУ переймає на себе функції з контролю обґрунтованості витрат на обстеження та лікування; лікарні стають державними/комунальними неприбутковими організаціями і фінансуються централізовано через НСЗУ.

Програма також передбачає трансформацію ургентної медицини (швидкої допомоги).

"У нас є ситуація, коли швидка допомога катає пацієнта по місту і його не беруть ні в одну лікарню, тому що не можуть визначитися, чий саме це пацієнт, і хто буде його лікувати", - зазначила вона.