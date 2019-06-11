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Все про:УПЦ КП (176) Філарет (200) ПЦУ (372)

 Ми скликаємо помісний собор на 20 червня. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде, - Філарет

Почесний патріарх Філарет оголосив про рішення скликати Помісний православний собор, хоча статут Православної церкви України такого права йому не дає.

Він сказав про це у відповідь на запитання журналістів перед початком форуму "За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 р. Отже, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня", - сказав Філарет.

Помісний собор - збори церковних архієреїв, священників і мирян, який може схвалювати стратегічні рішення в церкві і скасовувати рішення синоду. Скликання такого собору Філаретом суперечить статуту Православної церкви України, адже це може робити предстоятель церкви, митрополит Київський і Всієї України Епіфаній.

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131695
 
 
 Топ коментарі
 
При Порошенко, єтот старый пердун такого бы себе не позволил. Но только стоило прийти к власте неопытному и не далекому президенту, то старый маразматик сразу осмелел
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Що політичне життя УКраїни, що церковне, трагікомедія чи цирк, чи все разом.
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Я зрозумів, чому церкви в Україні довго не могли об*єднатися. Камінь свьому бів і є Філарет! Нам дали Томос, але вербовка КДБ не дає людині в такомі віці не виконувати завдання. Треба нищити все українське, завдання виконуються. А іншого я пояснити не в змозі. Краще, дідуля, допомагай розбудовувати нашу церкву ПЦУ і не відлякуй православні церкви її признання. Не відлякуй вірян. Чому ти не виступаєш проти московської церкви?
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Ничего святого у наших церквей нет, только деньги и потоки их распределения. Какая церковь, такое и государство.
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Ще раз. Українська Помісна Церква була є і буде. Ніякім туркам або москалям не вдасться знищити УПЦ КП.
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Дед, иди на фиг.Иди себе хоть новый рай утверди для маразматиков отдельно
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Вот так и происходит КРУШЕНИЕ авторитетов.Прискорбно осознавать,что столь почитаемым человеком двигала не идея создания помесной церкви,а элементарное тщеславие и самолюбование.Ему плевать на весь тот срам,который несут его призывы и действия,для гос-ва Украина.Ему плевать,что он "льет воду" на гундяевскую мельницу.У Филарета преобладают амбиции над здравым смыслом.Обидно,печально,но это факт.
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Не називайте колишнього митрополита Філарета "патріархом" чи "почесним патріархом", бо це зводить цього самозванця з розуму.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМи скликаємо помісний собор на 20 червня. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде, - Філарет
 
 
 
 
 
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