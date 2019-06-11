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 Київські новини
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Все про:Київ (6139) затори (50) рейтинг (249)

 Київ потрапив у топ-20 міст світу з найбільшою завантаженістю доріг. СПИСОК

Київ посів 13-те місце в рейтингу міст планети з найбільшими заторами на дорогах.

Про це йдеться в дослідженні Traffic Index від постачальника пристроїв GPS-навігації, передає Цензор.НЕТ.

За підрахунками укладачів рейтингу, в 2018 році показник для столиці України виріс на 2%. Таким чином, жителі Києва витрачали в пробках на 46% часу більше, ніж займало б подолання тієї ж відстані по вільній дорозі.

Київ потрапив у топ-20 міст світу з найбільшою завантаженістю доріг 01

Найлегшим днем ​​для руху на дорозі в 2018 році стало 8 квітня - тоді показник завантаженості на дорогах був 6%. Найважчим днем ​​було 1 березня з рівнем завантаженості в 107%.

Найважчий час для київських водіїв - періоди з 8:00 до 9:00 ранку і 17:00-19:00 ввечері. Вранці максимальний час затримки в дорозі становив 26 хвилин, увечері - 27.

Також дивіться: Через ремонт Шулявського шляхопроводу затор на проспекті Перемоги в Києві сягнув 5 кілометрів. КАРТА

Найбільш завантаженими стали дороги Мумбаї (Індія) і Боготи (Колумбія), де час в дорозі займав відповідно на 65% і 63% більше, ніж без заторів.

Індекс трафіку TomTom надає дані про рівні завантаженості в 403 містах в 56 країнах на 6 континентах.

Статистика індексу TomTom Traffic розраховується на основі анонімних даних GPS, зібраних за допомогою навігаційних пристроїв, вбудованих у приладову панель, і смартфонів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131694
 
 
 Топ коментарі
 
Фактически хаотичная застройка без учёта развития инфраструктуры..В час пик ни проехать через мосты на машине (утром на правый, вечером на левый берег), ни в метро..
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Зубожіння!!!! Одного не пойму, в Барселоне все на гольфах да астрах, а у нас нищеброды все на крузаках да мерсах...
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Фактически хаотичная застройка без учёта развития инфраструктуры..В час пик ни проехать через мосты на машине (утром на правый, вечером на левый берег), ни в метро..
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Дороги в одному рівні, мостів мало, широкі траси наприкінці звужуються до одно-двохрядки, якість покриття, що потребує постійного ремонту з обмеженням проїзду.
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Ці знаки натикано де завгодно, без усіякої логіки, зупинки транспорту біля перехресть, не логічні знаки пріоритетності, якість дорожного покриття..
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Кличко ставил задачу попасть хоть а какие то мировые рейтинги, свершилось!
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А если точнее то Киёв в топе самых криминальных городов,и это благодаря соевым реформаторам
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Оно и понятно, дорог нету, мосты все время на ремонте, Киев беспорядочно застроили самостройщики. А еще украинцы слишком много едят.
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Особенно зимой когда коллапс и в Киеве и на подъездах
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Это как посмотреть. Значит киевляне лучше живут, если у них много машин.
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Зубожіння!!!! Одного не пойму, в Барселоне все на гольфах да астрах, а у нас нищеброды все на крузаках да мерсах...
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Т.е., чем больше крузаков и мерсов тем больше быдла? Ты наверно из Пензы?
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Та ні. То із за бензину.Занадто дорогий.
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У нас проблема в том, что как за Киев выехать, то дороги заканчиваются.

По этому половина тех кто на внедорожниках, покупают их, что б ездить и дальше столици, ну а вторая половина для ... понтов
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А главное - толстых почти не было. Великий Гений заботливо разрабатывал полезные диеты и оздоравливал рабов в туристических лагерях.)
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В нормальных странах дороги сужают и пускают трамваи, а у нас расширяют дороги, не понимая, что это путь в никуда.
Шире дороги - больше пробок. Потому что город становится неудобным для пешеходов и общественного транспорта и все пересаживаются на машины.
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Вот правильная ширина дорог для города.


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Напишите прирост населения(только реальный, а не то что на бумажке) у города Киев, за последние лет 10. Это все прояснит...
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Киев - столица самой бедной страны Европы!
Праклятый Порошенко!
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Сейчас Евробляхеры набегут с требованием дешевой растаможки! И это при том, что Украинский Автопром давно уже не выпускает ничего кроме Шкод отверточной сборки мелкими партиями. А все остальное - импорт.
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