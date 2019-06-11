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Все про:СБУ (4393) Грицак Василь (310) Баканов Іван (19)

 В СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта. ДОКУМЕНТ

Голова Служби безпеки України Василь Грицак присвоїв військове звання лейтенанта своєму першому заступнику Івану Баканову одночасно з прийняттям останнього на військову службу в СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда.

"Військове звання лейтенант присвоєно наказом Голови Служби безпеки України одночасно з прийняттям Баканова І.Г. на військову службу у Службу безпеки України за контрактом осіб офіцерського складу", - йдеться у відповіді СБУ на запит видання.

Повідомляється, що відповідно до наданого військового квитка Баканов І.Г перебував на обліку в Дзержинському районному військовому комісаріаті Дніпропетровської області, мав військове звання рядовий запасу.

В СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта 01

Зазначається, що відповідно до ч.2 ст. 20 Закону про військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у СБУ приймаються громадяни України з числа військовозобов'язаних, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ відмовила журналістам в ознайомленні з декларацією в.о. голови Баканова

Також повідомляється, що відповідно до пп "в" п. 27 Положення про проходження військової служби військовослужбовцями СБУ військове звання лейтенант присвоюється військовослужбовцям, військовозобовязаним, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста, споріднену з профілем службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу.

Нагадаємо, 20 травня глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди представлять на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про звільнення.

22 травня Зеленський призначив першим заступником глави СБУ главу партії "Слуга народу" свого друга дитинства та ексюриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.

Пізніше стало відомо, що Грицак буде у відпустці, і Баканов виконуватиме його обов'язки.

ЗМІ повідомляли, що Баканов отримав звання лейтенанта, хоча не проходив службу в армії і не перебував на військовому обліку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131693
 
 
 Топ коментарі
 
" Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет? " (с)

В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта - Цензор.НЕТ 6767
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"Отмечается, что в соответствии с ч.2 ст. 20 Закона о военной службе по контракту лиц офицерского состава в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющих высшее образование с образовательно-квалификационным уровнем подготовки не ниже бакалавра, соответствующим профилю служебной деятельности."

Источник: https://censor.net.ua/n3131693

Какое у Баканова соответствующее профильное образование?
Еще вчера в украинской Википедии было написано, что он:
"Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві."



А уже сегодня написано, что Академия отрицает, что он у них учился.

"У відповіді на журналістський запит, чи закінчив він Академію праці, соціальних відносин у Києві, про який йдеться у його власному життєпису, було сказано, що він у неї навіть не навчався."
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Любому новому СБУ-шнику с высшим образованием должно быть присвоено офицерское звание не ниже лейтенанта В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта - Цензор.НЕТ 3197
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Лише в двох випадках.
Або при умові наявності військової кафедри під час навчання у ВУЗі. В театральному інституті була кафедра?
Або при умові проходження військової строкової служби в ЗСУ рядовим (сержантом...). Воно служило?
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В законе написано что достаточно только быть военнообязанным и иметь высшее образование не ниже бакалавра. Дополнительно написали что у Баканова было звание "рядовой запаса", значит закон в любом случае нарушен не был.
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так как со слов вазелина "вы все президенты", то всем нужно присвоить сразу полковника, хотя зеботам - достаточно и ефрейтора.. Сделаем их ВМЕСТЕ! В СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта - Цензор.НЕТ 5589
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Ты только это не говори всем тем, кто учится на "военных кафедрах". Зачем, если все так просто?

ЗЫ. А то, что после рядового - сразу лейтенант. Тебя это не смущает???
Пиндец, мля...

В СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта - Цензор.НЕТ 2553
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В законе же написано, что лицам с высшим образованием при поступлении на контрактную службу в СБУ присваивается офицерское звание. В СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта - Цензор.НЕТ 6407
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Так делается не только в СБУ, любых воинских формированиях Украины, кадровый голод.
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Факк... Ты сам-то хоть служил??? Какую военно-учетную специальность получило это чучело, когда училось в своей бурсе???
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Погоди, оно еще через полгода-год генералом будет.
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Як ,,набріолінєна істота,,(зі слів баби Жюлі)Хорошковський?
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Не будет Порошенко максимальный показатель от майора в 2015 до генерала в 2019, т.е. за четыре года и уже с нарушением законов. И чтобы дать генерала для этого человека создали новое управление и должность в этом управлении.
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Для єфрейтора, чи вірніше, старшого солдата потрібно було служити.
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Согласно закону дали, в Украине процентов 15 таких офицеров, иначе бы кадровый голод, к которому привел Порошенко обострился бы.
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Лейтенант. Козырный. Бьёт генерала простой масти)))
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Так после рядового присваивали в то время ефрейтора. Затем младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, и т.д. Такими темпами к 24 августа генерал-майора получит., "честный" такой весь из себя, лейтенант. Лейтенант на генеральской должности. ТАКОГО даже Овощь енакиевский себе не позволял. В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта - Цензор.НЕТ 9784
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Овощ не позволял?! А подскажите, любезный, как получал "очередные" звания водочный король гражданин Хорошковский, в таком темпе, что закончил карьеру в чине генерала армии? Не первого офицерского звания (которое получают все сбушники, приходящие с высшим образованием с "гражданки"), а генерала армии!
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Порошенко продавал очень даже должности генералов, при чем так, что офощ себе не позволял. И естественно безденежных лейтенанты ни как не могли при Офшорного купить эту должность, он ушел и стали не продавать, а назначать.
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Что ж получается, ему это звание дали абсолютно по закону, а соевая ферма как обычно разгоняла зраду - но в итоге обкакалась?
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Через 5 лет, до конца каденции Вазелина Шестого, станет генерал-майором, как минимум!!!
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Это что же все будет все как при Офшорного Свине?
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" Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет? " (с)


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Армійського друга,не смішіть мої тапки,преЗедент заочно служив у війську і 4 рази линяв від повісток військомату.
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І що навіть не поступив так паскудно як синок Порося? Втік від строкової, мобілізувався, з'їздив туристом в АТО, отримав УБД і сховався у Верховній Раді. То він виходить чесніще за Офшорного та його переляканого синка?
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Внимательно всмотритесь в этот снимок .......увидели сколько ненависти ко всему украинскому
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Про "ненависть до всього українського" пишіть краще по-українськи. Бо якось дивно виглядає ваш спіч.
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Ну тепере будь-яка порноактриса може прийти на службу в СБУ по контракту і отримати звання лейтенанта.
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Например вот эта страхолюдина, похожая на порноактрису из немецких фильмов для взрослых?

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достаточно вульгарная бабища. и безвкусно одевается к тому же.
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"Отмечается, что в соответствии с ч.2 ст. 20 Закона о военной службе по контракту лиц офицерского состава в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющих высшее образование с образовательно-квалификационным уровнем подготовки не ниже бакалавра, соответствующим профилю служебной деятельности."

Источник: https://censor.net.ua/n3131693

Какое у Баканова соответствующее профильное образование?
Еще вчера в украинской Википедии было написано, что он:
"Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві."



А уже сегодня написано, что Академия отрицает, что он у них учился.

"У відповіді на журналістський запит, чи закінчив він Академію праці, соціальних відносин у Києві, про який йдеться у його власному життєпису, було сказано, що він у неї навіть не навчався."
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Какое у Баканова соответствующее профильное образование? - Такое же как у Луценка В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта - Цензор.НЕТ 792

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У Луценко точно есть высшее образование. У Баканова, похоже, его нет ни по какому профилю, хотя требования предполагают степень бакалавра.
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"Баканов после окончания школы поступил в Криворожский государственный университет на экономический факультет, где получил диплом ревизора.Также Баканов имеет диплом юриста (а точнее прокурора), поскольку окончил еще и столичную Академию труда и социальных отношений."

" У Баканова, похоже, его нет ни по какому профилю..." - с чего это вдруг? У вас есть данные из каких-то авторитетных источников, не мешало бы тогда их озвучить, а не просто из пальца высасывать информацию.))
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то есть то, что глава СБУ КУПИЛ один из своих дипломов, вас ни разу не смущает?
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Вот это и происходит когда начинают ложить на закон
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Усе законно.
А парашоботам слід згадати, що шапкокрад якраз на посаду Голови СБУ призначив із присвоєнням генеральського звання навіть не рядовому запасу, а свого охоронця зробив генералом за пару років.
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Вы же вроде за это ругали Порошенко? Почему же то что для Порошенко было плохо - для Зеленского - хорошо?

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ПОРОШЕНКО - ТО НЕЛЬЗЯ И ЗЕЛЕНСКОМУ.
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Офіґенно! Війна. Загроза диверсій і терактів. А преЗедент керувати СПЕЦ!!! службою призначає випадкову людину. Ну це... У мене немає слів.
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Тобто призначення в ГПУ випадкової людини порохоботів звісно не бентежило
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когда к тебе в обоссанную хрущевку вломятся ребята с даунбаса или дагестана, трахнут всю твою зубожилую семейку, а тебя на бис трижды, то ты в последнюю очередь будешь вспоминать ГПУ, а в первую СБУ и МО. кстати, ты когда была в военкомате, санитарка?
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Начебто розумна людина. стараєшся писати розумні пости, а виходить дурня. Я живу в цій краї громанин цієї країни. Мене турбує моя безпека і безпека моєї сім'ї. Не преЗедента, а моєї сім'ї. Мені до лампочки, що роблять порохоботи. До лампочки твоя думка. Тому ів даному випадку краще промовчи. Будеш мати мудріший вигляд.
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я возмущался тем что делал Порошенко. И Зеленского дебильные поступки тоже ни разу не красят.

по вашей логике, если Порошенко воровал - то и Зеленскому можно? а ничо что из-за этого в том числе Порошенко и проиграл выборы?
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В СССР чтобы получить звание лейтенанта запаса, нужно было четыре года раз в неделю обучаться на военной кафедре, сдать кучу экзаменов, а потом ещё и трёхмесячные сборы в войсках, которые были по своему режиму как сержантская учебка.
Вова, твоя "власть" - мошенничество, с самого начала, когда ты зарегистрировался кандидатом, не владея державной мовой.
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В СССР чтобы стать генпрокурором, нужно было несколько лет обучаться в юридическом вузе, сдать кучу экзаменов, а потом ещё и кучу лет проработать прокурором. И че?
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За формою, ніби й правильно, а по суті - знущання над здоровим глуздом.
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для ЗЕбилов ленивых. На службе в органах государственной безопасности с 1990 года. Работал в департаменте защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ)[4]. После прохождения срочной службы в Вооруженных силах продолжил воинскую службу в органах безопасности с 1990 года сержантом.
С 1991 года служил на оперативных и руководящих должностях в отделе защиты национальной государственности УСБ в Ровенской области.
С 1999 года Василий Грицак прошел по карьерной лестнице в СБУ от замначальника отдела до замглавы управления Департамента защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом. С 24 мая 2005 года по 28 декабря 2006 года занимал должность начальника Киевского областного управления СБУ. 28 декабря 2006 года назначен на должность начальника Киевского городского управления СБУ...........
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Пару раз съездит под прикрытием взвода охраны не часок и получит удостоверение УБД.
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Був. Там він тебе, ОРДЛОвця, взяв в плен і разом з ваЗЕліном жорстоко над тобою познущався...
...Знайомий проктолог розповів.
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Нормальная и юридически безупречная процедура. Такая же была и при КГБ СССР, когда брали партийного работника и назначали его заместителем начальника отдела а то и Управления,
Семичастный тоже был Главным комсомольцем страны а затем стал Председателем КГБ СССР. Ну и что?
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Главный комсомолец,это не друг клоуна !
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Головне аби не мам в нічого спільного з таким дИбілом як ти.
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І ще, забув тобі сказати, одеське чмо: клоун - це той, хто запліднив твою маму на помийці. А Президент - колишній актор, продюсер і бізнесмен. Переконаний стане і великим політиком, котрий назавжди ввійде в підручники історії.
Запиши, гівно, бо забудеш...
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разница в том, что у них был многолетний опыт работы в народном хозяйстве и идеологическая устойчивость!!! а сегодня все напоминает день самоуправления в школе, дети вместо учителей. но там в любую секунду это можно прекратить, а Украину тянут в цирк лилипутов.
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Грицак, почитай в википедии, что этот кадр в армии не служил. Незаконно получил лейтенанта. Ты что творишь. Разберись лучше как он был поставлен на воинский учет в звании рядовой. У него не военный, а волчий билет должен быть. А теперь по поводу высшего образования. Цензор, подтверди или опровергни информацию журналиста, что диплом об окончании высшего учебного заведения под номером, которое у Баканова, ему не выдавался, поскольку такой фрукт у них не учился.
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Шикарна кар'єра. Зеленський сцить своїм виборцям просто в очі.
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Очі виборців були засцяні вами порохоботами і вашим хазяїном , тому такий і вибір.
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Твої очі були засцяні російським телебаченням.
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такими темпами скоро и президент владимир будет - настоящий полковник
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Грицак присвоил ему звание находясь в отпуске?
Сам приказ покажете?

Процесс присвоения первичного и последующих воинских званий регулируется в Украине специальным документом, прошедшим регистрационно-юридическую проверку в Министерстве юстиции в соответствии с требованиями Закона.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0507-18

Одним из основоположных требований этого документа есть проведение специального комплекса мероприятий аттестации соискателей на присвоение первичных воинских званий. Это обязательное и основоположное условие. Пройти его Игорь Баканов ни коим образом не мог, ибо на момент присвоения звания необходимые для этого документы,
а именно:
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ (згідно додатоку 2 до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу (пункт 3 розділу ІІ)
ДОВІДКА про зарахування громадян України для проходження військової підготовки (згідно додатоку 4 до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
ДОВІДКА про завершення громадянами України військової підготовки (згідно додатоку 5 до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу (пункт 4 розділу ІІ) або ДОВІДКА про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу Додаток 9)
представлены не были.
Кроме того фамилии Баканова нет в еще одном документе предшествующем присвоение звания.

Мы имеем сознательный сговор группы высших должностных лиц государства, осуществляющих заведомо неправомерные действия с целью незаконного занятия государственной должности предполагающей ознакомление с государственными секретами особой важности. Короче - это государственный заговор с целью незаконной узурпации власти.
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та не шкода нехай має. треба було підполковника відразу малювати)
В СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта - Цензор.НЕТ 8171
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Очень приятно- рядовой запаса командует всей Службой Безопасности Украины в военное время!
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"СМИ сообщали, что Баканов получил звание лейтенанта, хотя не проходил службу в армии и не состоял на воинском учете...22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства" Источник: https://censor.net.ua/n3131693
"Кумовство" з яким мав боротися новообраний глава держави розквітає з новою силою.
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Из рядового в первые замы СБУ?
А чего вы ждали от дешёвых клоунов? Это их профиль - из чего угодно сделать пошлое шоу-балаган.
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Если Баканов состоял на воинском учете (что весьма сомнительно, ибо почему ему было повесток на мобилизацию, ведь Зеленскому, тоже рядовому были)
то это означает только одно - НИКАКОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПО ПРОФИЛЮ ИЛИ БЕЗ НЕГО ОН НЕ ОКАНЧИВАЛ. И ДИПЛОМЫ СКОРЕЕ ВСЕГО - ЛИПОВЫЕ



В СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта - Цензор.НЕТ 9643
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Ну все, бійтесь тепер усі, цей друг дитинства тепер вам усім покаже, як треба правильно служити...
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Все логічно,щоб стати лейтенантом СБУ,треба :
1. Мати вищу,або незакінчену вищу освіту.
2.Перебувати на військовому обліку.
3.Мати певний вік для отримання офіцерського звання.
Поїду запишусь,може в них недобір...хоча...свого часу Бєліцкій і Грішин теж "підполковника "отримали.
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Контракт, высшее, то сё, пятое - десятое - это понятно. Меня другое интересует, не примите за желание уязвить, поддеть или уесть (последнее это парафия Узеленского), Медкомиссия. Проходил этот молодой, необученный лейтенант её, особенно - психиатра. Какое заключение она (комиссия с психиатром) поставила? Не надо диагноз, только номер, что поставлен в личном деле. И конечно допуск, получил ли его юный лейтинант и кто его подписал, очень это интересно. Надо знать кому потом бейцы дверью холодильника щемить.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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