 В СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда.

"Військове звання лейтенант присвоєно наказом Голови Служби безпеки України одночасно з прийняттям Баканова І.Г. на військову службу у Службу безпеки України за контрактом осіб офіцерського складу", - йдеться у відповіді СБУ на запит видання.

Повідомляється, що відповідно до наданого військового квитка Баканов І.Г перебував на обліку в Дзержинському районному військовому комісаріаті Дніпропетровської області, мав військове звання рядовий запасу.

Зазначається, що відповідно до ч.2 ст. 20 Закону про військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у СБУ приймаються громадяни України з числа військовозобов'язаних, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу.

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Також повідомляється, що відповідно до пп "в" п. 27 Положення про проходження військової служби військовослужбовцями СБУ військове звання лейтенант присвоюється військовослужбовцям, військовозобовязаним, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста, споріднену з профілем службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу.

Нагадаємо, 20 травня глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди представлять на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про звільнення.

22 травня Зеленський призначив першим заступником глави СБУ главу партії "Слуга народу" свого друга дитинства та ексюриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.

Пізніше стало відомо, що Грицак буде у відпустці, і Баканов виконуватиме його обов'язки.

ЗМІ повідомляли, що Баканов отримав звання лейтенанта, хоча не проходив службу в армії і не перебував на військовому обліку.