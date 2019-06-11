 В СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда.
"Військове звання лейтенант присвоєно наказом Голови Служби безпеки України одночасно з прийняттям Баканова І.Г. на військову службу у Службу безпеки України за контрактом осіб офіцерського складу", - йдеться у відповіді СБУ на запит видання.
Повідомляється, що відповідно до наданого військового квитка Баканов І.Г перебував на обліку в Дзержинському районному військовому комісаріаті Дніпропетровської області, мав військове звання рядовий запасу.
Зазначається, що відповідно до ч.2 ст. 20 Закону про військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у СБУ приймаються громадяни України з числа військовозобов'язаних, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу.
Також повідомляється, що відповідно до пп "в" п. 27 Положення про проходження військової служби військовослужбовцями СБУ військове звання лейтенант присвоюється військовослужбовцям, військовозобовязаним, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста, споріднену з профілем службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу.
Нагадаємо, 20 травня глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди представлять на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про звільнення.
22 травня Зеленський призначив першим заступником глави СБУ главу партії "Слуга народу" свого друга дитинства та ексюриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.
Пізніше стало відомо, що Грицак буде у відпустці, і Баканов виконуватиме його обов'язки.
ЗМІ повідомляли, що Баканов отримав звання лейтенанта, хоча не проходив службу в армії і не перебував на військовому обліку.
Або при умові наявності військової кафедри під час навчання у ВУЗі. В театральному інституті була кафедра?
Або при умові проходження військової строкової служби в ЗСУ рядовим (сержантом...). Воно служило?
ЗЫ. А то, что после рядового - сразу лейтенант. Тебя это не смущает???
Пиндец, мля...
У Зе в колоде восемь тузов.
Источник: https://censor.net.ua/n3131693
Какое у Баканова соответствующее профильное образование?
Еще вчера в украинской Википедии было написано, что он:
"Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві."
А уже сегодня написано, что Академия отрицает, что он у них учился.
"У відповіді на журналістський запит, чи закінчив він Академію праці, соціальних відносин у Києві, про який йдеться у його власному життєпису, було сказано, що він у неї навіть не навчався."
" У Баканова, похоже, его нет ни по какому профилю..." - с чего это вдруг? У вас есть данные из каких-то авторитетных источников, не мешало бы тогда их озвучить, а не просто из пальца высасывать информацию.))
А парашоботам слід згадати, що шапкокрад якраз на посаду Голови СБУ призначив із присвоєнням генеральського звання навіть не рядовому запасу, а свого охоронця зробив генералом за пару років.
ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ПОРОШЕНКО - ТО НЕЛЬЗЯ И ЗЕЛЕНСКОМУ.
по вашей логике, если Порошенко воровал - то и Зеленскому можно? а ничо что из-за этого в том числе Порошенко и проиграл выборы?
Вова, твоя "власть" - мошенничество, с самого начала, когда ты зарегистрировался кандидатом, не владея державной мовой.
С 1991 года служил на оперативных и руководящих должностях в отделе защиты национальной государственности УСБ в Ровенской области.
С 1999 года Василий Грицак прошел по карьерной лестнице в СБУ от замначальника отдела до замглавы управления Департамента защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом. С 24 мая 2005 года по 28 декабря 2006 года занимал должность начальника Киевского областного управления СБУ. 28 декабря 2006 года назначен на должность начальника Киевского городского управления СБУ...........
...Знайомий проктолог розповів.
Семичастный тоже был Главным комсомольцем страны а затем стал Председателем КГБ СССР. Ну и что?
Запиши, гівно, бо забудеш...
Сам приказ покажете?
Процесс присвоения первичного и последующих воинских званий регулируется в Украине специальным документом, прошедшим регистрационно-юридическую проверку в Министерстве юстиции в соответствии с требованиями Закона.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0507-18
Одним из основоположных требований этого документа есть проведение специального комплекса мероприятий аттестации соискателей на присвоение первичных воинских званий. Это обязательное и основоположное условие. Пройти его Игорь Баканов ни коим образом не мог, ибо на момент присвоения звания необходимые для этого документы,
а именно:
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ (згідно додатоку 2 до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу (пункт 3 розділу ІІ)
ДОВІДКА про зарахування громадян України для проходження військової підготовки (згідно додатоку 4 до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
ДОВІДКА про завершення громадянами України військової підготовки (згідно додатоку 5 до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу (пункт 4 розділу ІІ) або ДОВІДКА про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу Додаток 9)
представлены не были.
Кроме того фамилии Баканова нет в еще одном документе предшествующем присвоение звания.
Мы имеем сознательный сговор группы высших должностных лиц государства, осуществляющих заведомо неправомерные действия с целью незаконного занятия государственной должности предполагающей ознакомление с государственными секретами особой важности. Короче - это государственный заговор с целью незаконной узурпации власти.
"Кумовство" з яким мав боротися новообраний глава держави розквітає з новою силою.
А чего вы ждали от дешёвых клоунов? Это их профиль - из чего угодно сделать пошлое шоу-балаган.
то это означает только одно - НИКАКОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПО ПРОФИЛЮ ИЛИ БЕЗ НЕГО ОН НЕ ОКАНЧИВАЛ. И ДИПЛОМЫ СКОРЕЕ ВСЕГО - ЛИПОВЫЕ
1. Мати вищу,або незакінчену вищу освіту.
2.Перебувати на військовому обліку.
3.Мати певний вік для отримання офіцерського звання.
Поїду запишусь,може в них недобір...хоча...свого часу Бєліцкій і Грішин теж "підполковника "отримали.