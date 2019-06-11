 Зеленський скасував призначення Василенка та Ісакова членами ВРП і оголосив конкурс з відбору кандидатів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сайті глави Української держави у вівторок оприлюднено відповідні укази президента №358/2019 та №359/2019 від 10 червня про скасування указів президента України від 13 травня 2019 року № 217 та № 218 "Про призначення члена Вищої ради правосуддя".

У двох скасованих президентських указах йшлося про призначення Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя.

Указом №357/2019 Зеленський оголосив конкурс з відбору кандидатів.

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