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 Зеленський скасував призначення Василенка та Ісакова членами ВРП і оголосив конкурс з відбору кандидатів

Президент Володимир Зеленський видав три укази, якими скасовує призначення Михайла Ісакова та Андрія Василенка членами Вищої ради правосуддя, та оголосив конкурс з відбору кандидатів до членів ВРП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сайті глави Української держави у вівторок оприлюднено відповідні укази президента №358/2019 та №359/2019 від 10 червня про скасування указів президента України від 13 травня 2019 року № 217 та № 218 "Про призначення члена Вищої ради правосуддя".

У двох скасованих президентських указах йшлося про призначення Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя.

Указом №357/2019 Зеленський оголосив конкурс з відбору кандидатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131692
 
   
 Топ коментарі
 
Петину шоблу разогнали
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А Петру то вже заплатили судді, і думали що теплі містечка вже в них в кишені.
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это тебе канал Г+Г сказал?
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Гы, точно, попали ребятки. А хряк хрен им бабло вернет.
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А звільнили їх, бо відмовилися вдруге платити?
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А чо на кулаке не написано ХРЯК? Недоработочка. Бу-га-га.
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опять порохнявые в пролете...))))))))))))))))
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так они Барыге же проплатили.. айяйяй Вова.. люди потратились, а ты им пенделя Зеленский отменил назначения Василенко и Исакова членами ВСП и объявил конкурс по отбору кандидатов - Цензор.НЕТ 2438
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Порошенко, вернись - зебил чинит беспредел...
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Как вы порохоботы не понимаете, если не зеленский то будет юлька, на педро всем чхать уже.
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вот как поступают рейдеры - Богдан а может и независимость отменим?
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ага. але лише у вашій багатій уяві Зеленський скасував призначення Василенка та Ісакова членами ВРП і оголосив конкурс з відбору кандидатів - Цензор.НЕТ 2399
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И победителем конкурса становится, становится...., становится..........- Портнов. Ура таварисчи.
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У продажного ...резидента ЗЕ ..рассказали, какие вопросы обязательно вынесут на референдум в Украине.
А мордатый украинфоб Стефанчук коварно привел пример, что в Англии в 18-м веке был закон блокирующего меньшинства, когда в акционерном обществе люди собирались, выносили на голосование вопрос и голосовали не только "за", но и "против". "Если количество "против" набирало больше 25%, то это вопрос пока выносился за скобки, потому что этот вопрос разъединял, а не объединял, поэтому для нас очень важно выделить вопросы, которые являются первоочередными, и очень важно, чтобы они объединяли нас в будущем, а не делили в прошлом", - пояснил полусепаратист Стефанчук. Это он курва намекает на то что если продажная власть ЗЕбилов на принудительном референдуме о вступление Украины в братскую семью европейских народов в ЕС и НАТО правдами и неправдами насобирают хотя бы 25 % голосов против этого вступления, голосов лютых врагов Украины: бандитов, террористов, сепаратистов , коммунофашистов и профашистов )(уйла, коллаборационистов, продажных рыгоАналов и таких же продажных ЗЕбилов . То они в угоду кремлёвским фашистам заблокируют чаяние остальных 75% народа жить в дружественной европейской семье народов. Вот такая антиукраинска зараза пролезла к власти только для того чтобы аи угодй кремлёвским фашистам )(уйла уничтожить Украину как государство.
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І що доброго він зробив? Паралізував роботу ВРП? Тепер чекати пів року щоб ВРП почала працювати? І за цей час отримувала по 300 тисяч зарплати з моїх, ****, податків.
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"працювати" це означає дерибанити бабло? ти ж 5 років терпів
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Зараз ці двоє членів ВРП подають в суд за незаконне звільнення і буде довгий і нудний процес...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський скасував призначення Василенка та Ісакова членами ВРП і оголосив конкурс з відбору кандидатів
 
 
 
 
 
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