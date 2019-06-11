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Все про:Зеленський (1645) КС (309) суд (5183) ДСНС (1897)

 ДСНС отримала повідомлення про замінування КС: на місце виїхали з перевіркою, засідання суду триває

Невідомі сповістили про замінування Конституційного суду в Києві. Поліція виїхала перевіряти приміщення.

Про це theБабелю повідомила речниця поліції Києва Яна Неруш, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, повідомлення надійшло на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поліція отримала його о 10:30.

Засідання Конституційного суду розпочалося о 10:00 і триває досі. Перерв не було.

Також дивіться: КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як повідомлялося, президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначений на 21 липня.

Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) цього указу президента надійшло до КС 24 травня.

Нардепи вважають, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

Автори клопотання зазначають, що відповідно до п.1 ч.1 ст.90 Конституції України президент не встановлює відсутність або наявність коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, а лише видає указ за наявності юридичного факту - відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті протягом одного місяця з дня припинення її діяльності.

На думку народних депутатів, указ суперечить низці норм Конституції України.

Також дивіться: "Щоб ніхто не казав про тиск на суд": Зеленський після короткого виступу залишив засідання КСУ. ВIДЕО

Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді України Федір Веніславський напередодні наголосив, що указ президента про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів повністю відповідає Конституції України.

"Президент абсолютно однозначно використовував своє право, на підставі абсолютно чітких, зрозумілих, прогнозованих правових підстав, і достроково припинив повноваження Верховної Ради. На наше переконання, у Конституційного Суду немає і бути не може жодних правових підстав ставити під сумнів конституційність указу президента", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

Веніславський переконаний, що на засіданні КС 11 червня його команда повністю доведе, що указ президента є конституційним і "розіб'є будь-які доводи опонентів".

Представник Зеленського у КС зазначив, що відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті з 29 березня 2016 року, коли з неї офіційно вийшла Радикальна партія Олега Ляшка, є загальновідомим фактом і навіть не потребує особливого доведення. Він також нагадав, що 16 та 17 лютого 2019 року з коаліції "Європейська Україна" вийшли фракції "Батьківщина" та "Самопоміч".

"Відсутність коаліції визнано і самими народними депутатами, і попередній президент Порошенко заявляв, що він має право достроково припинити повноваження парламенту, але він його не застосовує", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131688
 
 
 Топ коментарі
 
ВАЗеленский убегая заминировал, накидал лепешек! в своей речи, заикаясь и блея как козлик, в 4х предложениях оно сказало "дякую" и "дуже дякую" 6 раз. так обычно ведут себя лакеи.
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Перевірте телефон Петра,це точно він дзвонив))
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11.06.19 10:33 Зеленский после короткого выступления покинул заседание КСУ.

11.06.19 11:12 ГСЧС получила сообщение о минировании КС

Последний довод клоуна ...
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Ай-я-яй!!! А як зірвуть? Залишимося як сироти казанські. Хто ж тоді нам тлумачити буде, як крутити Конституцією та законами?
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ЗЕБЕня бросил в коридоре пакет .... с шаурмой ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 9720
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Когда Зеле настоящие юристы объяснили как он накосячил, из него выпало то, что раньше было шаурмой.
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Так преЗе.....юрист згідно диплому райцентрівськог вузу.
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А ты это увидела со своего дивана, ватка?
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не это не одесские зедебилы у нас вчера дурка сгорела 6 трупов 5 в реанимации.. нет не они... а вот по Украине шобла зеленная полно шастает начался цирк я ухоже потому что вас сейчас заминруют типа я же на вас не давлю Зеленский ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 8052 ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 1030 ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 5319 ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 370
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А вдруг найдут "минера" и это окажется человек хряка, что тогда напишешь? Гы.
Не рискуй с такими обвинениями, ты и так в говнометах числишся.
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Дык КСУ серьезное заведение, только что от туда слинял сам президент. Вот возьмут и сдуру правильно отработают и найдут "минера"? )))
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Ход ваших бредней абсолютно непонятен! Идиотизм срывать заседание суда на котором с вероятностью 80% твоего противника должны признать преступником в части нарушения Конституции?!
Почему 80%?! Да потому, что это наш суд в котором принято делать реверенсы власти, хотя с точки зрения права там однозначно нарушение и если бы это был американский суд, а бы сказал 99,9%, если был спорный вопрос то сказал бы 50%
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для зеленых кретинов дождитесь Решения КСУ если ОТМЕНИТ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ШАБАШ ЕВРЕЕВ значит по Закону....... если нет ЗНАЧИТ ЗАНЕСЛИ.... ДСНС отримала повідомлення про замінування КС: на місце виїхали з перевіркою, засідання суду триває - Цензор.НЕТ 6671 и будут у нас не выборы а Майдан посмотрите -зеленые жабы что с вами сделает народ Украины про 10 млн. которые вообще не голосовали вы не забыли часом дауны.. вы за 22 дня ДОСТАЛИ ВСЮ УКРАИНУ.. а такого паскудства даже при Яныке февраль 2014 года не было и все 5 лет при Порошенко а при вашем уже такое впечатление - что он выносит нам мозги ВЕЧНОСТЬ..это надо так суметь ....
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Ой, с утра нельзя тебе правильные вещи писать, а то запас говна у тебя еще не меряный. Бу-га-га.
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Може хтось, покидаючи будівлю КС, наложив міну? ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 4676
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ВАЗеленский убегая заминировал, накидал лепешек! в своей речи, заикаясь и блея как козлик, в 4х предложениях оно сказало "дякую" и "дуже дякую" 6 раз. так обычно ведут себя лакеи.
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Транскрипция "дякую" и "дуже дякую" была на идишь, а должна была быть на иврите, потому и запинался...
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смотри вкл учись демократии . ваш то не запинается только вот из за позы раком слышно только одно мычание о каком то там независимом и самостоятельном государстве.
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Единственное, чему могут зебы научить, так это тому, как меняя "с умом" президентов ни на йоту не продвинутся вперед Беларуси, где бессменный.
А если нет разницы - чему учится, зеб.
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а в какую сторону то двигаетесь васек ? вы уже так додвигались что вам нефть вполовину с говном продают . учиться то у вас чему? ездить на говне ?
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Расскажи, учитель, - а куда Украина движется, под мудрым руководство зрады, четверть века?
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классное у вас союзное получится одни из говна лепят другие на говне ездят ...братские народы.
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Нет статьи за беснование. А прикорытные уже наступники.
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За то есть статья за ложное сообщение о минировании.
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Не ну если он реально лепешку наложил, то сообщение не ложное.
Зе-лепешка, наверное вообще самая токсичная субстанция в галактике, ту больше подходит статься за реальное минирование и организацию хим атаки
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главное шо Зе по быстрому свалил оттуда)
так шо можно продолжать)
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Т.е. прослушав, через смартфон конечно, доводы оппонентов, комик- труппа "ЗЕк и подельники", решила задействовать план "ЗА" от ЗЕ.
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Перевірте телефон Петра,це точно він дзвонив))
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Кто там звонил я не знаю, но точно знаю кто не читал статью - это "злой крот"!
В статье написано, что это был не звонок, а сообщение по Емейл!!!
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Все-таки потрібно було від КС гражданскіх атсєчь... тепер вонятиме довго...
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11.06.19 10:33 Зеленский после короткого выступления покинул заседание КСУ.

11.06.19 11:12 ГСЧС получила сообщение о минировании КС

Последний довод клоуна ...
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во как главный аргумент радикалов .... народ хочет перемен .... мы понимаем что он живет бедно.... парубий списки коалиции не предоставил но посмотрите законы принимаются и мы можем еще много их на принимать . нет слов. и вот эти решают как нам жить .
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Может стоит иногда слушать и читать, а не только писать? Парубий список предоставил.
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Это по подсчетам зе-бени. А в списке 230+ И список в КС.
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нет песик это написано на википедии . там песик четко сказано в 2016 коалиция распалась и была сформирована новая в которую вошли депутаты бпп и нф всего 216 депутатиков .
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Нет, зе-банатик, список коалиции в КС. А что написано в википедии это как раз для лохтората Зе-бени. Никакая коалиция в 2016 году не формировалась. Этот процесс проходил как и было положено в 2014 году, после выборов.
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Команда клоунов решили остановить заседание суда
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не решилИ, а решилА.. вчи свій собачий краще ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 136
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Ты о знаках препинания когда-нибудь и не пропечатаных символах и буквах слышал, искатель и ненаходитель знаков?
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Наше лукашисткое ТВ, чтобы пригнать на дострочное голосование, пустило пужалку, мол, радикалы, собираются минировать участки голосования в день выборов...
А когда надо было разогнать протестующих оппозиционеров в здании Верховного Совета, то тоже поступило сообщение о минировании...
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Зеленский заминровал КС. Ну шаурма дно прорвала, вот он и убег с заседания суда бо срать прикрутило аж глаза на лоба
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кому про шо, а цапу пра самає дарагоє - задніцу ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 2757
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Просто перед тем как кушать шаурму нужно руки с мылом мыть, шоб потом швыдка настя не прикрутила на заседании конституционного суда ДСНС отримала повідомлення про замінування КС: на місце виїхали з перевіркою, засідання суду триває - Цензор.НЕТ 537
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вопрос к тем депутатам которые подавали иск в кс . все ваши три представителя четко сказали ...народ живет плохо и требует перемен и мы уважаем его требование... но закон превыше всего... первое зачем мне такие законы из за которых народ живет плохо? и что это за уважение к требованию народа когда вы хотите дальше жить по законам которые сделали Украину и украинский народ бедным?
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это проделки Андрейки Богдана.. старая школа "Пукшин и Партнеры"..
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДСНС отримала повідомлення про замінування КС: на місце виїхали з перевіркою, засідання суду триває
 
 
 
 
 
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