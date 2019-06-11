 Попередня причина пожежі в одеській психлікарні - занесення вогню ззовні. Відкрито провадження за статтею про умисне вбивство, - поліція

Про це повідомили 11 червня в поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.
"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за пунктами 1 і 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Згідно з актом рятувальників, попередня причина займання - занесення вогню ззовні", - йдеться в повідомленні.
В адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб медзакладу тривають обшуки. Встановлюється наявність пожежно-технічної документації, яка буде вилучена для ретельного вивчення.
У поліції також повідомили, що серед шістьох загиблих - медсестра клініки.
"Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлено, їхні тіла направлено на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.
а в реальности курение - источник болезней и смерти пассивных курильщиков, а также, как видим, пожаров.
до 80% пожаров в жилых помещениях - от курения в постели.
когда я вижу курильщика,у меня сразу отношение к нему как к умственно отсталому.