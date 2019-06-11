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Все про:Одеса (1923) пожежа (1658) Нацполіція (7675) психлікарня (40)

 Попередня причина пожежі в одеській психлікарні - занесення вогню ззовні. Відкрито провадження за статтею про умисне вбивство, - поліція

Попередня причина займання в психіатричній лікарні в Одесі - занесення вогню ззовні.

Про це повідомили 11 червня в поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за пунктами 1 і 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Згідно з актом рятувальників, попередня причина займання - занесення вогню ззовні", - йдеться в повідомленні.

В адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб медзакладу тривають обшуки. Встановлюється наявність пожежно-технічної документації, яка буде вилучена для ретельного вивчення.

У поліції також повідомили, що серед шістьох загиблих - медсестра клініки.

"Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлено, їхні тіла направлено на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані", - додали правоохоронці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція кваліфікувала пожежу в одеській психлікарні як порушення вимог пожежної безпеки

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131687
 
 
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11.06.19 09:12 Полиция квалифицировала пожар в одесской психбольнице как нарушение требований пожарной безопасности


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Господь промазал? Не туда послал благодатный огонь? Гыы.
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Врачи больницы постоянно отбирают у больных спички,зажигалки и сигареты,но родственники жалуются в прокуратуру и те требуют не нарушать права граждан "дуриков" .Ну и конечно противопожарной системы больница не видела со дней постройки,а сигнализация,так формально есть но толку от нее -ноль !
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пусть курят вейп и не будет проблем с пожароопасностью, и не так вредит здоровью, по крайней мере так говорят
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Там много нищих и бомжей,кто им купит это ?
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Ну 1 раз вложиться. А так-то расходники к вейпу стоят дешевле чем сигареты покупать. Хотя у сигарет тоже цена разная. Так шо я хз что дешевле в итоге...
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курение - идиотизм. И если бы этот идиотизм вредил только самому курящему, мне было бы по барабану.

а в реальности курение - источник болезней и смерти пассивных курильщиков, а также, как видим, пожаров.

до 80% пожаров в жилых помещениях - от курения в постели.

когда я вижу курильщика,у меня сразу отношение к нему как к умственно отсталому.
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Потрібно звикати. У нас УСЮДИ .опа! Повна безвідповідальність, непрофесіоналізм, технічна відсталість. Але замість технічного переоснащення, ми звісно можемо витратити мільярди на субсидії на газ, при цьому навіть не перевіряючи чи є отримувач субсидій бідним!
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"Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения" ... и на кой ее теперь изучать а не до того как... начались поиски козла отпущения.... вот пишут медсестра тоже угорела... не знаю конечно может она сутками дежурит если ей положено спать..
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПопередня причина пожежі в одеській психлікарні - занесення вогню ззовні. Відкрито провадження за статтею про умисне вбивство, - поліція
 
 
 
 
 
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