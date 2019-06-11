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Все про:прокуратура (1769) Чорнобук (9)

 До прокуратури АРК на допит прийшов підозрюваний у державній зраді ексглава Апеляційного суду Криму Чорнобук

До прокуратури Автономної Республіки Крим прийшов на допит колишній голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Він прийшов у супроводі адвоката Костянтина Грицишена

Водночас Чорнобук відмовляється від спілкування з пресою.

Зі свого боку, начальник управління прокуратури АР Крим Вадим Лушпієнко заявив, що досудове розслідування щодо Чорнобука завершено 7 червня. Зараз він ознайомлюватиметься з матеріалами справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в державній зраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти

Нагадаємо, журналісти "Слідство.Info" 3 листопада повідомили про затримання колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. За версією слідства, під час російської спецоперації з окупації півострова колишній суддя активно співпрацював з агресорами. Так, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вчити законодавство РФ і отримувати російські паспорти.

Валерія Чорнобука підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України. У прокуратурі повідомили, що екс-главі Апеляційного суду АРК Чорнобука повідомили про підозру в зраді ще 11 липня 2018 року.

10 червня підозрюваного в держзраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд скасував постанову ВР про звільнення екс-глави апеляції Криму Чорнобука

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131683
 
 
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Прикольно, у нас в Крыму оказывается прокуратура до сих пор работает. По-ходу это заслуга зеленского. А кацапы, что думают по этому поводу интересно В прокуратуру АРК на допрос пришел подозреваемый в госизмене экс-глава Апелляционного суда Крыма Чернобук - Цензор.НЕТ 1024
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Конечно работает и сайт есть https://ark.gp.gov.ua/ua/index.html и аж два офиса:
м. Київ, вул. Ділова, 24 (центральний офіс)м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69 (3 поверх)
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В рф не церемонятся.
А тут изменник Родины и ходит на допросы к юггику.
5 лет порохоботской власти не одного посаженного предателя.
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Понимаете в чем проблема. Это не компетентность учреждений которые дают дипломы и атестируют вот этих судей, прокуроров таких как няшка. Дипломы даются не компетентным людям с низкими моральными устоями, изначально идущим на эти должностя для того что бы заниматься корупцией и служить тому кто больше даст, а не по воле сердца, не по призванию к справедливости. Они виновны, в том что не должны были иметь , ни к каким государственным органам отношение. В Крыму таких как это чмо, полно. Это потенциальные предатели, которые точ но так же начнут кусать рашку , как только на горизонте замаячит что то другое. Что делать с ними?! Я считаю что перво наперво исправить ошибку которая изначально была допущена, его и всем членам его семьи , запретить занимать гос должностя. Почему и членам семьи( да они все живут и ростут в атмосфере этого предателя. Года на три , на исправительные работы его, приводить в порядок тротуары, что бы польза была хоть какая то, в дом престарелых его на работу . Чем в тюрьме его содержать, так лучше в Крым сослать, там много лишних тюрем, с "удобствами", рашисты его быстро пристроят
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Мне интересно, дипломы всех предателей аннулированы или они такие же дипломированные Украиной предатели родины?!
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Почему бы сеичас в Украине не ввести такой отбор, прокурор должен соответствовать не только знаниями , но и мотальными принципами. Диплом любого прокурора, судьи или занимаемого гос должность, должен анулироваться, если он попадается на корупции или противоправных деиствиях.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДо прокуратури АРК на допит прийшов підозрюваний у державній зраді ексглава Апеляційного суду Криму Чорнобук
 
 
 
 
 
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