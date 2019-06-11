 До прокуратури АРК на допит прийшов підозрюваний у державній зраді ексглава Апеляційного суду Криму Чорнобук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Він прийшов у супроводі адвоката Костянтина Грицишена
Водночас Чорнобук відмовляється від спілкування з пресою.
Зі свого боку, начальник управління прокуратури АР Крим Вадим Лушпієнко заявив, що досудове розслідування щодо Чорнобука завершено 7 червня. Зараз він ознайомлюватиметься з матеріалами справи.
Нагадаємо, журналісти "Слідство.Info" 3 листопада повідомили про затримання колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. За версією слідства, під час російської спецоперації з окупації півострова колишній суддя активно співпрацював з агресорами. Так, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вчити законодавство РФ і отримувати російські паспорти.
Валерія Чорнобука підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України. У прокуратурі повідомили, що екс-главі Апеляційного суду АРК Чорнобука повідомили про підозру в зраді ще 11 липня 2018 року.
10 червня підозрюваного в держзраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти.
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А тут изменник Родины и ходит на допросы к юггику.
5 лет порохоботской власти не одного посаженного предателя.