 Росія готова зустрітися в нормандському форматі, - Лавров

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
"Партнери по "нормандській четвірці" пропонують провести саміт, ми готові до зустрічей у будь-якій конфігурації", - сказав Лавров, виступаючи на форумі "Примаковські читання" у вівторок у Москві.
Він зазначив при цьому: "Не треба забувати, що ключовий механізм виконання Мінських домовленостей - це контактна група, єдина платформа, на якій працюють спільно Київ, Донецьк і Луганськ за сприяння з боку Росії та ОБСЄ".
За словами міністра, "без того, щоб там домовлятися, жодного прогресу не вийде - нормандський формат не може нав'язати свої рішення, якщо самі сторони не погодяться".
"Якщо ми поважаємо нормандський формат, то треба виконувати те, про що там домовляються", - наголосив Лавров.
Сразу видно, кто кому выгоден.
мы шо 5 лет зря терпели? ради чего столько наших положили и жизни покалечили?
думаю надо делать так:
все сочувствующие рф и боевики - чемодан вокзал челябинск
миротворцы заходят на границу с рф
заходим, зачищаем если надо (думаю не придется), восстанавливаем органы украинской власти, полиция нац гвардия. армия заходит на границу рф
ВСЁ!
а потом уже можно нормандский формат по аннексированному крыму, как лошадь хочет
псы. не поверите, но санкции реально действуют, с 1 июля в рф отпускаются в свободное плаванье цены на бензин и дт, что потащит за собой рост всего и всеобщее недовольство орков, останавливаются градообразующие предприятия, например 7 июля останавливается ГАЗ, пототому как закончатся импортные комплектующие и тысячи работников пополнят ряды безработных и так там везде, газпром торчит нам кучу бабала, за которые кобелев , витренко и парашенко премии получили, а бойко с медведчуком пытаются простить этот долг выпрашивая виртуальну скидку на газ на встрече с миллером, нах нам их газ? населению и своей добычи хватит при честном подходе, а для предприятий она итак меньше и устаканилась, фирташей кормить и прочих олигархов?
... короче рашка идет нахер! .. имхо надо дожимать ... верю в их неотвратный пипец
С нами Бог!
Слава Украине!
1. ДеЛеНР вместе с РФ не даст входа на границы миротворцам , и заметьте это не один километр или пять- ЭТО сотни километров, где по факту миротворцы должны стоять . С одной стороны- РФ с другой-вооруженные банд формирования, а также воинские подразделения управляемые также РФ.
2.Кремль уже сделал шаг на опережение событий начав раздачу паспортов РФ. Другими словами- в случае силового освобождение Донбасса туда войдут регулярная армия РФ с применением авиации, танков и другого вооружения, при чем Дума РФ даст разрешение ,мотивируя все это угрозой жизни граждан РФ, которые де- факто уже находятся на территории Донбасса..= и вот отсюда и вопрос а мы готовы к такому развитию событий???
тут главное не торопиться... в радостные объятия... и к многообещающими переговорщикам
Когда оно уже сдохнет, лошади так долго не живут