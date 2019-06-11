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Все про:Лавров (675) МЗС РФ (497) нормандська четвірка (480)

 Росія готова зустрітися в нормандському форматі, - Лавров

Російська Федерація готова до зустрічей у форматі "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Партнери по "нормандській четвірці" пропонують провести саміт, ми готові до зустрічей у будь-якій конфігурації", - сказав Лавров, виступаючи на форумі "Примаковські читання" у вівторок у Москві.

Він зазначив при цьому: "Не треба забувати, що ключовий механізм виконання Мінських домовленостей - це контактна група, єдина платформа, на якій працюють спільно Київ, Донецьк і Луганськ за сприяння з боку Росії та ОБСЄ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль не бачить сенсу в розширенні нормандського формату

За словами міністра, "без того, щоб там домовлятися, жодного прогресу не вийде - нормандський формат не може нав'язати свої рішення, якщо самі сторони не погодяться".

"Якщо ми поважаємо нормандський формат, то треба виконувати те, про що там домовляються", - наголосив Лавров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131678
 
 
 Топ коментарі
 
с кем??? С ваЗЕлиновым недоразумением??
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Главное на самит, не забыть, пригласить кадырова. По старой доброй традиции старина зеленский должен перед ним извиниться Россия готова встретиться в "нормандском" формате, - Лавров - Цензор.НЕТ 7238
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вован + вовочка = многоходовочка
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С петрухой путин сразу побежал руки жать и встречаться, а зеленского троллит и игнорит!
Сразу видно, кто кому выгоден.
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вован + вовочка = многоходовочка-одноростовочка
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Истерика х**лоботов - признак ненависти Х**ла к Порошенку.
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Истерика? Откуда? Это с какой страницы методички? Ненависть? Откуда? Хряк конкретно под ху йлом и выполняет все его забаганкы.
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с кем??? С ваЗЕлиновым недоразумением??
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Так парашка не сторона конфликта, пусть наурийцы приезжают, тоже не сторона.
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Главное на самит, не забыть, пригласить кадырова. По старой доброй традиции старина зеленский должен перед ним извиниться
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Нарасія весь час намагається зайняти позицію спостерігача, а пан Зеленський їх витягує як сторону конфлікту.
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Уже 3 недели "витягує"... аж колготки промокли...
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Поспішати не треба,клієнт ще не "созрєл"))Час працює на Україну.
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Путини наверное на лошади приедет на встречу Россия готова встретиться в "нормандском" формате, - Лавров - Цензор.НЕТ 2831
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На сегодняшний день не ни ОДНОГО варианта, способа, пути как можно решить военный конфликт на Донбассе. Тот, кто предложит этот путь - Новый путь, что приведет к миру без ущерба для Украины - а это территориальная целостность страны, не изменение Конституции и т.д- тот как мне войдет в историю, и как минимум станет лауреатом Нобелевской премии в борьбе за мир..
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пуйло спешит(хочет достать правое ухо левой рукой)... пока кловун не въехал ни во что, нужно с ним встречаться... втирать в рыхлые его мозги кремлевские оккупационные тезисы будет намного проще...
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Два роки безвізу: спрощеним режимом скористалися майже 3 млн українців...это так для жителей колоний Московии,которые со своего Мухосранска никуда не выезжают
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ну и что теперь с этим делать? как можно нашего гидранта посадить напротив путина? тот же его перекусит и выплюнет....
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имхо нах
мы шо 5 лет зря терпели? ради чего столько наших положили и жизни покалечили?
думаю надо делать так:
все сочувствующие рф и боевики - чемодан вокзал челябинск
миротворцы заходят на границу с рф
заходим, зачищаем если надо (думаю не придется), восстанавливаем органы украинской власти, полиция нац гвардия. армия заходит на границу рф
ВСЁ!
а потом уже можно нормандский формат по аннексированному крыму, как лошадь хочет
псы. не поверите, но санкции реально действуют, с 1 июля в рф отпускаются в свободное плаванье цены на бензин и дт, что потащит за собой рост всего и всеобщее недовольство орков, останавливаются градообразующие предприятия, например 7 июля останавливается ГАЗ, пототому как закончатся импортные комплектующие и тысячи работников пополнят ряды безработных и так там везде, газпром торчит нам кучу бабала, за которые кобелев , витренко и парашенко премии получили, а бойко с медведчуком пытаются простить этот долг выпрашивая виртуальну скидку на газ на встрече с миллером, нах нам их газ? населению и своей добычи хватит при честном подходе, а для предприятий она итак меньше и устаканилась, фирташей кормить и прочих олигархов?
... короче рашка идет нахер! .. имхо надо дожимать ... верю в их неотвратный пипец
С нами Бог!
Слава Украине!
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У меня другое мнение-
1. ДеЛеНР вместе с РФ не даст входа на границы миротворцам , и заметьте это не один километр или пять- ЭТО сотни километров, где по факту миротворцы должны стоять . С одной стороны- РФ с другой-вооруженные банд формирования, а также воинские подразделения управляемые также РФ.
2.Кремль уже сделал шаг на опережение событий начав раздачу паспортов РФ. Другими словами- в случае силового освобождение Донбасса туда войдут регулярная армия РФ с применением авиации, танков и другого вооружения, при чем Дума РФ даст разрешение ,мотивируя все это угрозой жизни граждан РФ, которые де- факто уже находятся на территории Донбасса..= и вот отсюда и вопрос а мы готовы к такому развитию событий???
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что-то рашка быстро ямку копает... и конь копытом бьет...ой, не спроста
тут главное не торопиться... в радостные объятия... и к многообещающими переговорщикам
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Нах. с пляжа с вашими переговорами. 100% перед переговорами опять будет обострение на дамбасе и десятки погибших.
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Какой смысл в договоренностях с Рашкой Федорашкой если за всю историю Рашка не выполнила ниодного договора? Самообмануться нам нужно?
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"при содействии со стороны России и ОБСЕ". Ах ти виродок смердючий! З такою падаллю нема про що домовлятись. Україна повинна перемагати і ніяк інакше. Бо ці покидьки завтра скажуть, що росія "біла й пухната". І будемо за власний рахунок відбудовувати все зруйноване й розкрадене.
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Как это чмо прокуренное уже задолбало!
Когда оно уже сдохнет, лошади так долго не живут
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То не хотели, а то вдруг сами проявили "инициативу". Отгадка на это "чудо" очень проста. Вытянуть Зеленского на "диалог" и потом либо добиться от него пусть хоть видимых уступок, либо наоборот получить подтверждение что сдавать он ничего не намерен. И все это подать в СМИ под определенным соусом, растиражировав это и в украинских подконтрольных им СМИ. И все под выборы. Что бы отбить от него электорат . В любом случае от него отпадут либо про европейские силы , и распорошатся по всем другим силам, либо условно про российские отпадут а их уж ждут что бы подобрать "Оппа за життя" и просто "Оппа". Только лишь поэтому РФ вдруг, "неожиданно" соизволила предложить возобновить "нормандский формат". Все на плаву, даже не вооруженным глазом видно. Очередная спец операция РФ
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія готова зустрітися в нормандському форматі, - Лавров
 
 
 
 
 
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