 Зеленський звільнив главу ДУСі Куцика

Відповідний указ оприлюднено на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Куцика Івана Марковича з посади Керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Також Зеленський звільнив Євгена Сарнацького з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою.

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Водночас заступника голови Державного управління справами Сергія Борзова призначено тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Державного управління справами.