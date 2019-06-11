 Зеленський звільнив главу ДУСі Куцика

Відповідний указ оприлюднено на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнити Куцика Івана Марковича з посади Керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.
Також Зеленський звільнив Євгена Сарнацького з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою.
Водночас заступника голови Державного управління справами Сергія Борзова призначено тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Державного управління справами.
А в ЗСУ може бути рядовим, і то не служившим.
Тут и гибкосить нужна, и отвага..."
И кто будет?