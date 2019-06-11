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Все про:ДУСЯ (25) Зеленський (1645) звільнення (547) Борзов (1)

 Зеленський звільнив главу ДУСі Куцика

Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Куцика з посади глави Державного управління справами (ДУСі).

Відповідний указ оприлюднено на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Куцика Івана Марковича з посади Керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Також Зеленський звільнив Євгена Сарнацького з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою.

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Водночас заступника голови Державного управління справами Сергія Борзова призначено тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Державного управління справами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131677
 
   
 Топ коментарі
 
Генерал межгалактических войск?
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Стільки нагород,невже його немає за що посадити?
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Эту знаменитую Дусю вообще нужно разогнать. Практически дубликат АП. АП должен сам заниматься организационными вопросами. Иначе зачем они все нужны. Там у Дуси нет ещё шмуси на побегушках? Нам нужно армию укреплять, а не всевозможные никому ненужные администрации.
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Це він у мусарні генерал.
А в ЗСУ може бути рядовим, і то не служившим.
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- Все отняла у меня советская власть, - думал бывший попечитель учебного округа, - чины, ордена, почет и деньги в банке. Она подменила даже мои мысли! Но есть такая сфера, куда большевикам не проникнуть. Это сны, ниспосланные человеку богом… (с)
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Стільки нагород,невже його немає за що посадити?
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И за что ему навес или столько побрякушек?Генерал паркетных войск?
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"Чтобьі сдвинулась с места бумага,
Тут и гибкосить нужна, и отвага..."
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Не ты его ставил, не тебе и увольнять!!!
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Вести из-за поребрика:"Работники завода ГАЗ, принадлежащего Дерипаске, вышли 10 июня к посольству США на пикет против санкций".
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Игорек Бакай ,прочитав новость тяжело вздохнул.. Зеленський звільнив главу ДУСі Куцика - Цензор.НЕТ 8688
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та правильно ж. ще півкварталу не влаштовано, бєніни люди не всі при ділах. а місце в дус жирне
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Дошло до Зеленского, что можно уволить завхоза....
И кто будет?
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Ух ты сколько звёзд нахватал! Типа маршала, что-ли?
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Эту знаменитую Дусю вообще нужно разогнать. Практически дубликат АП. АП должен сам заниматься организационными вопросами. Иначе зачем они все нужны. Там у Дуси нет ещё шмуси на побегушках? Нам нужно армию укреплять, а не всевозможные никому ненужные администрации.
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Судя по количеству наград, то ещё с Грюнвальдской битвы доблестно служит..
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