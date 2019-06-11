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Все про:Зеленський (1666) КС (309) розпуск (60)

 КС розглядає конституційність указу про розпуск Ради. ВIДЕО

Велика палата Конституційного Суду України (КС) розпочала публічні слухання справи за конституційним поданням 62 народних депутатів про відповідність Основному закону указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів до парламенту.

На засіданні були присутні президент країни Володимир Зеленський, депутати з-поміж тих, які підписали подання, представник Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До початку розгляду справи судді не інформували про конфлікт інтересів, заяв про відводи і самовідводи немає", - заявила глава суду.

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі в суді висловив упевненість, що рішення про розпуск Ради відповідає всім критеріям законності. Після цього президент передав слово своєму представнику Веніславському і залишив зал.

Як повідомлялося, 4 червня Велика палата Конституційного Суду України визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним, тобто вердикт має бути винесений протягом місяця.

Напередодні у відеозверненні Зеленський, якого КС запросив на засідання, зазначив, що "це вперше за 28 років, коли президент прийде на засідання КС".

Як повідомлялося, президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначений на 21 липня.

Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) цього указу президента надійшло до КС 24 травня.

Нардепи вважають, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

Автори клопотання зазначають, що відповідно до п.1 ч.1 ст.90 Конституції України президент не встановлює відсутність або наявність коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, а лише видає указ за наявності юридичного факту - відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті протягом одного місяця з дня припинення її діяльності.

На думку народних депутатів, указ суперечить низці норм Конституції України.

Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді України Федір Веніславський напередодні наголосив, що указ президента про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів повністю відповідає Конституції України.

"Президент абсолютно однозначно використовував своє право, на підставі абсолютно чітких, зрозумілих, прогнозованих правових підстав, і достроково припинив повноваження Верховної Ради. На наше переконання, у Конституційного Суду немає і бути не може жодних правових підстав ставити під сумнів конституційність указу президента", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

Веніславський переконаний, що на засіданні КС 11 червня його команда повністю доведе, що указ президента є конституційним і "розіб'є будь-які доводи опонентів".

Представник Зеленського у КС зазначив, що відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті з 29 березня 2016 року, коли з неї офіційно вийшла Радикальна партія Олега Ляшка, є загальновідомим фактом і навіть не потребує особливого доведення. Він також нагадав, що 16 та 17 лютого 2019 року з коаліції "Європейська Україна" вийшли фракції "Батьківщина" та "Самопоміч".

"Відсутність коаліції визнано і самими народними депутатами, і попередній президент Порошенко заявляв, що він має право достроково припинити повноваження парламенту, але він його не застосовує", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131675
 
 
 Топ коментарі
 
Итак, основная интрига в том, ляжет ли КС под Вазелина Шестого (капитулянта) или нет...)
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зЕбіле, мова не про Порошенка, а про Конституцію.
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Плевать на рейтинг доверия людей к Раде
Если вы не азиаты кацапские живущие не по законам , а по понятиям, если вы хотите в Европу и хотите построить в Украине демократию, вы должны уважать законы государства.
Законы для того и пишутся, чтобы их не нарушать.
73 процентов агнцев ежедневно воет о коррупции и нарушении закона, но основным источником коррупции являются они сами.
Они сами с радостью обсчитают клиента, не заплатят по тарифам, обдурят государство. Они ежедневно дают взятки, но воют о коррупции первых лиц.
Они ежедневно плюют на правила дорожного движения и ездят как азиаты в Непале, но возмущены систематическим нарушением законов власть имущих.
Поэтому похер на хотелки стада
Есть конституция и её нужно соблюдать
Люди 5 лет назад голосовали за эту Раду, после чего депутаты имеют срок полномочий - 5 лет.
Разогнать Раду можно только в отдельных случаях, предусмотренных конституцией.
Вот пусть КС скажет можно их распускать или нет по закону, а не потому что так кто-то хочет.
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Какая узурпация, он даже министров, назначаемых по квоте президента, уволить не может КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 3621
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Пороха нужно было садить еще в 15 году.. ну и до 18-го включительно есть за что!
всему свое время..не спеши..посадят твоего шоколадного!
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Уважаемый, это ни вам ни вашим близким здоровья не добавит. Поддержка самого главного вора Коломойского и его банды - карается Небом.
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Блевать хочется от этих защитничков конституции.
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судя по тому что написано, то уверен, что 250 депутатов сидят и пишут против того, чтобы их на хер разогнали!
хотят их семьи ЖРАТЬ И ДАЛЕЕ С ЭТОГО КОРЫТА ЗА НАШИ ДЕНЬГИ!
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Из твоего корыта теперь будет жрать жидовня вроде Зели, Бени и прочих из их жидо-квартала.
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ООО...первый "депутат" отозвался.. тебе порох доплачивает еще?
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монгольское детство президента в городе эрдэнэт сказывается на его действиях...он уже и не юрист(по словам мамы) и не артист, а немножко монгол
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слушаю...вижу вьіступают те у кого нет голосов для входа в раду. потому хотят сорвать вьіборьі. посидеть похимичить свои барьіжньіе дела закончить, а в ето время заниматься пропогандой вьіборов...к сожелению опозиционньій сепарский блок проходит и даже второе место. ничего не поделаешь уже.... партия ляшка надоела уже ************** так и бла бла бла что нехочу их больше и видить...надоели....((
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Ну здесь и помойка неудачников, здесь можно за базар не отвечать поэтому и результат на лицо
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Предлагаю Югику открыть уголовное дело на Парубия и Порошенко за державну зраду - запрет домашних СЭС, препятствование предпринимательской деятельности граждан и вступление в сговор с группами, лоббирующих распад независимости граждан от энергетических монополий, в том числе российских.
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Про запрет "домашних СЭС" можно по-подробнее? Сразу предупреждаю -Я В ТЕМЕ, и поэтому либо заткнись, либо начинай песенку про "проплаченные рошенки".
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да... уж, как всегда, по теме тут у многих не супер а про запрет так все краем уха слышали...
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чувак задаёт вопросы потому что не знает ничего.
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Рагуль, сразу предупреждаю,кто не в теме, тот как ты задаёт вопросы, пытаясь что-то узнать. Для особо одарённых рагулей повторяю - домашние СЭС запрещены Порошенко под прикрытием "крышных" станций, в то время как подходящая размером и ориентацией кровля есть максимум у 1 процента населения.
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Глупость. Ничего не запрещено, просто разные тарифы для наземных и "накрышных". Для накрышных ничего не изменилось. Я прямо наблюдаю, этот 1% в частном секторе, ну и конечно наблюдаю эти 99% крыш из сена и соломы.
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просто разные тарифы

==
Враньё, для наземных станций которые зарегистрированы на Кипре и не платят налоги в бюджет, зелёный тариф оставили.
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Дурилка, как могут "домашние СЭС" быть зарегестрированы на Кипре? Тебя видать мамка несколько раз стоя рожала?
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Перечитай два раза - я не писал про "ДОМАШНИЕ СЭС" на Кипре. Слепой с рождения? Папка тормозуху херачил когда тебя делали?
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выпердыш, я привожу твои цитаты:
---
Предлагаю Югику открыть уголовное дело на Парубия и Порошенко за державну зраду - запрет домашних СЭС

------
Враньё, для наземных станций которые зарегистрированы на Кипре и не платят налоги в бюджет, зелёный тариф оставили.

------
Ты бы не мог как-то объяснить связь между этими двумя выхлопами твоего недоразвитого мозга?

Я тебе уже объяснил, что в законе нет вообще никакого "запрета строить". И уж тем более, "домашние СЭС" никак не могут быть связаны с Кипром.
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Слепой, я нигде не писал про "ДОМАШНИЕ" СЭС на Кипре. Ты долбишься в глаза, так они у тебя слепые от стекломоя, который пил твой папа, когда трахал твою маму, которая нашла этот стекломой на помойке.
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Мой доорогой выпердыш, я устал за тобой гоняться -ты нагенерировал такое количество словесного кала, что теперь сам в нем барахтаешься. Вернемся к истокам твоего поноса, а именно - "запрет домашних СЭС". Вот мне надо только подтверждение этих слов. Больше ничего. Не надо про тариф, строительство и т.д - я сам тебе написал, что чстоит можно и что дело в тарифах. Но ты ведь написал апрет домашних СЭС". Я хочу увидеть, что мне запретилим домашнюю СЭС. Ссылку в студию, гомодрил.
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Тебе, дитя стекломойного похмела, запретили сэс под зелёный тариф. Слова "запретили сэс" включают запрет, но не ограничиваются им, учи право, гибрид ты человека и беспозвоночного!
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А вы всегда ориентируетесь на заголовки? Вся суть закона - тариф, а не "запрет строить". Там много воды, но суть в том, что для "пересичных громадян", которые ставят панели на домах, балконах и т.д ничего не меняется, а вот для хитролицых, которые собирались устроить "как буд-то во дворе" мини-плантацию по производству эл-энергии отменяется льготный тариф. т.е. хчешь производить в промышленных масштабах - будь добр, регистрируйся соответственнои соответственно плати налоги. А так под видом "хатынки" можно выкупить пару гектаров, застроить панелями, и рассказывать, что это для своих нужд.
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я не писал про запрет строительства, шпакулы свои борщом промой! Налоги платили все, не надо брехать!
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А это кто накалякал?
------------------

Предлагаю Югику открыть уголовное дело на Парубия и Порошенко за державну зраду - запрет домашних СЭС

--------------------
Так что прежде чем на уважаемых людей хлебало раскрывать, иногда перечитывай собственные высеры, выпердыш.
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Ты в глаза долбишься, слуга тупого электората? Где там СТРОИТЕЛЬСТВО?
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А, я понял, они типа запрещены, но строить можно? Клоун, тебе нравится выглядеть идиотом?
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Тупой, учи русский язык, СЭС запрещены для программ зелёного тарифа. Перечитай три раза.
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не выкручивайся, где "запрет домашних СЭС" мудило?
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В законе, который подписало Поросятина 18.05.2019. Прочти его, безграмотное животное!
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Ну раз я безграмотное, не мог бы ты, грамотный, но тупой выпердыш привести цитату из этого закона, где есть "запрет домашних СЭС", а то я так и не нашел этого, хоть и перечитал несколько раз исходя из своих меркантильных интересов. Ты, долбень , даже не удосужился прочитать выше, где я заранее для таких как ты тупых, но грамотных, написал - Я В ТЕМЕ. Для тебя, идиота объясню =- я интересовался этим вопросом и не просто так. И если бы была "зрада", я бы сейчас кричал об этом громче тебя, недоносок.
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Достаточно того, что Зеленский внёс в Раду проект закона об отмене этого поросячьего запрета для наземных СЭС.Ты не в теме, а Зеленский в теме. Потому что рос ты в хлеву. Где тебя не учили хорошим манерам.
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я интересовался этим вопросом

==
Интересоваться и понимать это разные вещи. Твоему папане нужно было меньше стекломоя пить во время случки.
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такої заборони не існує в природі...
є питання оплати ...можете будувати все, що хочете...просто вам за це не будуть платити...
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я не писал про запрет строительства, шпакулы свои борщом промой!
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вынужден и здесь мокнуть тебя в дерьмецо:
--------------------------
Предлагаю Югику открыть уголовное дело на Парубия и Порошенко за державну зраду - запрет домашних СЭС
--------------------------
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Где здесь запрет СТРОИТЕЛЬСТВА? Иди в класс русского языка, недоношеный!
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Выпердыш (теперь я буду звать тебя так), все дело в том, что в законе вообще нет никакого "запрета домашних СЭС. так что подотрись своим
"за державну зраду - запрет домашних СЭС".

С нетерпением жду следующего твоего высера, которым ты устраиваешь себе грязе-каловые ванны.
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Неграмотный воспитанник сельского хлева, наземные СЭС запрещены для зелёного тарифа.
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Мой дорогой "грамотный" выпердыш (ну мы ведь договорились), ты уже не знаешь как извиваться? Я тебя еще раз спрашиваю - где "запрет домашних СЭС", мудило?
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Неграмотный воспитанник сельского хлева, наземные СЭС ЗАПРЕЩЕНЫ ПОРОСЯТИНОЙ 18.05.2018 г. для зелёного тарифа.
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******* , не выкручивайся. Где "запрет домашних СЭС" ?
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Ну раз я безграмотное, не мог бы ты, грамотный, но тупой выпердыш привести цитату из этого закона, где есть "запрет домашних СЭС", а то я так и не нашел этого, хоть и перечитал несколько раз исходя из своих меркантильных интересов. Ты, долбень , даже не удосужился прочитать выше, где я заранее для таких как ты тупых, но грамотных, написал - Я В ТЕМЕ. Для тебя, идиота объясню =- я интересовался этим вопросом и не просто так. И если бы была "зрада", я бы сейчас кричал об этом громче тебя, недоносок.
 показати весь коментар
 
Достаточно того, что Зеленский внёс в Раду проект закона об отмене этого поросячьего запрета для наземных СЭС.Ты не в теме, а Зеленский в теме. Потому что рос ты в хлеву. Где тебя не учили хорошим манерам.
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В законе, который подписало Поросятина 18.05.2019. Прочти его, безграмотное животное!
 показати весь коментар
 
Ну раз я безграмотное, не мог бы ты, грамотный, но тупой выпердыш привести цитату из этого закона, где есть "запрет домашних СЭС", а то я так и не нашел этого, хоть и перечитал несколько раз исходя из своих меркантильных интересов. Ты, долбень , даже не удосужился прочитать выше, где я заранее для таких как ты тупых, но грамотных, написал - Я В ТЕМЕ. Для тебя, идиота объясню =- я интересовался этим вопросом и не просто так. И если бы была "зрада", я бы сейчас кричал об этом громче тебя, недоносок.
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Достаточно того, что Зеленский внёс в Раду проект закона об отмене этого поросячьего запрета для наземных СЭС.Ты не в теме, а Зеленский в теме. Потому что рос ты в хлеву. Где тебя не учили хорошим манерам.
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Корупційний (чи Конституційний?) Суд приступив до розгляду подання недоторканих мандатованих скотиняк, підбарижників, капустоїдів! Як це шобло прагне протриматись хоч якийсь час біля корита! Ще не понажирались?!!! ПНХ з під кумпола!!!
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Так! Дамо новим голодним свиням дістатися корита. Всі на вибори!
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Що до волі народу.
Наведіть мені приклад з історії 20 століття коли через порушення закону про владні інститути, мотивовані волею народу, в будь-якій країні, до влади прийшли достойні люди і в тій країні стало краще. Бо я наведу десятки прикладів коли влада в тих країнах узурпувалась покидьками, і там наступав голод і розруха.
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Ясно, что законных оснований для роспуска ВР, но у кукловодов есть желание порулить и есть деньги.
У КС есть прецедент угодить власть имущих как это было с Януковичем.
Мне лично всё равно будут перевыборы в срок или досрочно, но не всё равно когда конституцию всякие там клоуны превращают в порно-актрису.
В порядочность КС я не очень верю, но понаблюдать как они будут выкручиваться будет забавно. Будет весело.
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Плевать на рейтинг доверия людей к Раде
Если вы не азиаты кацапские живущие не по законам , а по понятиям, если вы хотите в Европу и хотите построить в Украине демократию, вы должны уважать законы государства.
Законы для того и пишутся, чтобы их не нарушать.
73 процентов агнцев ежедневно воет о коррупции и нарушении закона, но основным источником коррупции являются они сами.
Они сами с радостью обсчитают клиента, не заплатят по тарифам, обдурят государство. Они ежедневно дают взятки, но воют о коррупции первых лиц.
Они ежедневно плюют на правила дорожного движения и ездят как азиаты в Непале, но возмущены систематическим нарушением законов власть имущих.
Поэтому похер на хотелки стада
Есть конституция и её нужно соблюдать
Люди 5 лет назад голосовали за эту Раду, после чего депутаты имеют срок полномочий - 5 лет.
Разогнать Раду можно только в отдельных случаях, предусмотренных конституцией.
Вот пусть КС скажет можно их распускать или нет по закону, а не потому что так кто-то хочет.
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Один из агнцев вспомнит вам( рошенке) конституционное БЕСПЛАТНОЕ образование,медицину,соцгарантии с удовольствием нарушенные ВСЕМИ этими "праведниками".Рошенка как с этими законами,их сотни нарушениях начиная с права на защиту и правосудие РАВНОЕ для ВСЕХ граждан. Оно равное? А насчёт вопроса этого балагана то начнем с закона -новая коалиция это НОВАЯ угода после выхода трёх фракций ! Где она? Ее нет. Остальные аргументы в сраку.
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Кто сказал что Зеленский нарушил Конституцию?
Коалиции в ВР не было с 2016 года.
Ибо Парубий отказывался предоставлять доказательства ее существования.
Он и сейчас отказался это сделать.
Поэтому все сделано в соответствии с Конституцией Украины.
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Уважаемый нетоварисч IN! Именно кацапские азиаты лобызят ж0пу ху@ла согласно законам, а вольнолюбивый народ Украины на Майдане применил закон прямого действия! Такой же закон прямого действия народ имеет право применить в отношении этой мандатованной шелупони у корыта!
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"Они сами с радостью обсчитают клиента, не заплатят по тарифам, обдурят государство."

---
К тому же они с радостью уже проголосовали за Клоуна уклоняющегося от налогов и выводящего свои прибыли в оффшоры.
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"УмНажаемые" порохоботы и те, кто получает деньги за свою писАнину тупую!
Неужели вы больные на голову!?
Вам *** нужно сделать как порох, тогда вы не будете мычать!
Дллар по 80грн
картошка по 100грн
буханка хлеба по 50грн..
вот тогда вы будете довольны!
При порохе доллар поднялся, при нем взлетели цены на все продукты...
вам мало, хотите еще????
тьху ***!
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СЛОВА СЛОВА, БЛА БЛА БЛА БЛА.
И ТОЛЬКО ПО БУМАЖКЕ. КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 6129
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після того, як президент покинув приміщення конституційного суду, пролунав дзвінок. про замінування цього приміщення...і цей ланцюжок подій нічого не означає
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Этот день очень важный для страны и КСУ. Или КСУ, как обычно, будет защищать преступные принципы "целесообразности" и "цель оправдывает средства", которые исповедуют Зеленский и его Гоп-компания или КСУ все же будет защищать ЗАКОН. По закону дается 30 дней на формирование новой коалиции. Как известно 17.05.2019г. "Народный фронт" вышел из коалиции,что зафиксировала своим решением ВР, в этом же решении дан срок 30 дн. для формирования новой коалиции. Как известно все решения ВР имеют силу ЗАКОНА. Зеленский проигнорировал это решения и распустил ВР, тем самым грубо и нагло нарушил закон.
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Голова Верховної ради Андрій Парубій не надав Конституційному суду України список депутатів, які входили до складу коаліції після 18 лютого 2016 року. Про це заявив суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко, передає кореспондент РБК-Україна.
Кривенко зазначив, що КСУ направив листа голові парламенту, в якому просив надати список депутатів коаліції.
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Голова Верховної Ради Андрій Парубій ще не закінчив читати листа судді-доповідача!
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Итак, основная интрига в том, сможет ли КС вылезти из под Пороха Мародерского (мальдивского) или нет...)
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По ходу разбирательства уже сегодня очевидно, что КС вынесет решение в пользу Президента Зеленского, поскольку никаких доказательств существования коалиции суду представлено не было. Папуасов-порохососов ждет очередной грандиозный пролет, который окончательно похоронит рейтинг соевого мародера
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" никаких доказательств существования коалиции суду представлено не было."А какие доказательства её отсутствия были предоставлены и кем ? Кроме официально зарегистрированного роспуска 17,05,2019, разумеется .
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"Председатель Верховной Рады Андрей Парубий проигнорировал запрос Конституционного Суда Украины о личном составе коалиции.
Об этом на заседании суда рассказал судья-докладчик Виктор Кривенко.

В частности, у спикера запросили информацию о личном составе коалиции на момент формирования и после выхода "Батькивщины", "Самопомощи" и Радикальной партии, о составе совета коалиции, протоколы заседаний собраний коалиции с 18 февраля 2016 года и другие связанные материалы.
Парубий предоставил их, за исключением информации об изменениях в коалиции в связи с выходом трех фракций. Также он не предоставил в КСУ персональный состав коалиции после 18 февраля.
Напомним, что с 2016 года Парубия неоднократно просили обнародовать список членов коалиции, но он неизменно отказывался это делать, ссылаясь на отсутствие полномочий."

Это для порохоботов.
Т.е., Парубий отказался выложить списки на стол, как делал это с 2016 года.
Правда, раньше он ссылался на "отсутствие полномочий".
Но в КС это не прокатит.
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ну чому кожен диванний зебіл, дає коменти в чому він ні хрена не розуміє?
тільки повні ідіоти можуть вважити що вони все знають
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Анекдот:
- Куме, а ви знаєте, як називають партію "Слуга уроду"?
- Як?
- Роялісти. А його лідера - знаєте, як називають?
- Як?
- Цюцюрон.
- За зріст, чи за гру ....... на роялі?
- За "краснорєчіє".
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Фракция ПАРТИИ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО" 135шт. 27.11.2014

Фракция политической партии "НАРОДНЫЙ ФРОНТ" 80шт. 27.11.2014

135+80=215<226
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Вениславський рве коаГуляньтів БПП, як тузік грєлку))))))))як приємно на це дивитися.
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Уважніше придивись, то він не рве, то він с0се
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Прямо жалею, что не могу онлайн смотреть. Судя по всему, там группенсекс над Вениславским?
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Чесно сказати, - не всуху.

Все ж таки наше українське законодавство (в т.ч. Конституція) - "допускає трактування"...
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''поработать,, на округах /мальдивы/ лето за наш счёт
потом два месяца ещё ''денно и ношно''
как говорят депутаты поработать
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"..А шо, если помои посолить, они будут лучше пахнуть?.." (-с)

Ці підуть, прийдуть інші. Такі ж самі !! бо с початку вони всі білі та пухнасті, поки намахаються запхатись в Раду. Але ж олігархи, які їх усіх утримують та купляють з потрохами - нікуди не поділись, і нікуди не подінуться, при цьому горі-президенті також.
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"смакую" як мандатовані скотиняки чіпляються мов гниди до кожуха за свої місця біля корита! і це нікчемне шобло апелює що воно є представниками народу який давно їх готовий гнати підсрачниками з під кумпеля!
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ПОСМОТРЕЛА КСУ - ПОЗОРИЩЕ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ и НА ВЕСЬ МИР, БОЖЕ КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАШ СУД - СУДЬИ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ , И ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ЭТО СТУДЕНТЫ ПЕРВОКУРСНИКИ. НО ЭТО ХОРОШО, ПУСТЬ ВСЕ УКРАИНЦЫ СМОТРЯТ НА ЭТО СУДИЛИЩЕ - МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО 73 % ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ СВОЙ ВЫБОР.
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Відповідно до закону, кожна людина, по досягненні нею 18 років, МАЄ ПРАВО взяти шлюб. Але не зобов'язана. Якщо хлопець оженився у 25 років, правовідносини пов'язані зі шлюбом, в тому числі майнові (спільно нажите майно) для нього виникають з дати реєстрації шлюбу, а не з дати досягнення ним 18 років. Так і тут - президент, в разі розпаду коаліції, МАЄ ПРАВО розпустити Верховну Раду, але не зобов'язаний. Порошенко, резонно вважаючи, що, в разі оголошення позачергових виборів, наступна Верховна Рада не буде кращою за попередню, не став впусту витрачати кошти й колотити суспільство під час війни, а продовжував ДОСТАТНЬО УСПІШНО працювати з діючою Радою. Для Зеленського юридичний факт відсутності коаліції виник з моменту його вступу на посаду. Все, що було раніше - це не його собаче діло. Він мав оголосити, передбачений Конституцією, двохмісячний строк для створення коаліції, а не розпускати Раду.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКС розглядає конституційність указу про розпуск Ради. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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