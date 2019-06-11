 КС розглядає конституційність указу про розпуск Ради. ВIДЕО

На засіданні були присутні президент країни Володимир Зеленський, депутати з-поміж тих, які підписали подання, представник Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
"До початку розгляду справи судді не інформували про конфлікт інтересів, заяв про відводи і самовідводи немає", - заявила глава суду.
Президент Володимир Зеленський у своєму виступі в суді висловив упевненість, що рішення про розпуск Ради відповідає всім критеріям законності. Після цього президент передав слово своєму представнику Веніславському і залишив зал.
Як повідомлялося, 4 червня Велика палата Конституційного Суду України визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним, тобто вердикт має бути винесений протягом місяця.
Напередодні у відеозверненні Зеленський, якого КС запросив на засідання, зазначив, що "це вперше за 28 років, коли президент прийде на засідання КС".
Як повідомлялося, президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначений на 21 липня.
Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) цього указу президента надійшло до КС 24 травня.
Нардепи вважають, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.
Автори клопотання зазначають, що відповідно до п.1 ч.1 ст.90 Конституції України президент не встановлює відсутність або наявність коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, а лише видає указ за наявності юридичного факту - відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті протягом одного місяця з дня припинення її діяльності.
На думку народних депутатів, указ суперечить низці норм Конституції України.
Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді України Федір Веніславський напередодні наголосив, що указ президента про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів повністю відповідає Конституції України.
"Президент абсолютно однозначно використовував своє право, на підставі абсолютно чітких, зрозумілих, прогнозованих правових підстав, і достроково припинив повноваження Верховної Ради. На наше переконання, у Конституційного Суду немає і бути не може жодних правових підстав ставити під сумнів конституційність указу президента", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.
Веніславський переконаний, що на засіданні КС 11 червня його команда повністю доведе, що указ президента є конституційним і "розіб'є будь-які доводи опонентів".
Представник Зеленського у КС зазначив, що відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті з 29 березня 2016 року, коли з неї офіційно вийшла Радикальна партія Олега Ляшка, є загальновідомим фактом і навіть не потребує особливого доведення. Він також нагадав, що 16 та 17 лютого 2019 року з коаліції "Європейська Україна" вийшли фракції "Батьківщина" та "Самопоміч".
"Відсутність коаліції визнано і самими народними депутатами, і попередній президент Порошенко заявляв, що він має право достроково припинити повноваження парламенту, але він його не застосовує", - додав він.
всему свое время..не спеши..посадят твоего шоколадного!
хотят их семьи ЖРАТЬ И ДАЛЕЕ С ЭТОГО КОРЫТА ЗА НАШИ ДЕНЬГИ!
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Враньё, для наземных станций которые зарегистрированы на Кипре и не платят налоги в бюджет, зелёный тариф оставили.
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Предлагаю Югику открыть уголовное дело на Парубия и Порошенко за державну зраду - запрет домашних СЭС
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Враньё, для наземных станций которые зарегистрированы на Кипре и не платят налоги в бюджет, зелёный тариф оставили.
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Ты бы не мог как-то объяснить связь между этими двумя выхлопами твоего недоразвитого мозга?
Я тебе уже объяснил, что в законе нет вообще никакого "запрета строить". И уж тем более, "домашние СЭС" никак не могут быть связаны с Кипром.
Верховная Рада отказалась отменять запрет установки домашних СЭС на земле, но их еще можно будет строить до конца года
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Предлагаю Югику открыть уголовное дело на Парубия и Порошенко за державну зраду - запрет домашних СЭС
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Так что прежде чем на уважаемых людей хлебало раскрывать, иногда перечитывай собственные высеры, выпердыш.
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Интересоваться и понимать это разные вещи. Твоему папане нужно было меньше стекломоя пить во время случки.
є питання оплати ...можете будувати все, що хочете...просто вам за це не будуть платити...
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Предлагаю Югику открыть уголовное дело на Парубия и Порошенко за державну зраду - запрет домашних СЭС
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"за державну зраду - запрет домашних СЭС".
С нетерпением жду следующего твоего высера, которым ты устраиваешь себе грязе-каловые ванны.
Наведіть мені приклад з історії 20 століття коли через порушення закону про владні інститути, мотивовані волею народу, в будь-якій країні, до влади прийшли достойні люди і в тій країні стало краще. Бо я наведу десятки прикладів коли влада в тих країнах узурпувалась покидьками, і там наступав голод і розруха.
У КС есть прецедент угодить власть имущих как это было с Януковичем.
Мне лично всё равно будут перевыборы в срок или досрочно, но не всё равно когда конституцию всякие там клоуны превращают в порно-актрису.
В порядочность КС я не очень верю, но понаблюдать как они будут выкручиваться будет забавно. Будет весело.
Если вы не азиаты кацапские живущие не по законам , а по понятиям, если вы хотите в Европу и хотите построить в Украине демократию, вы должны уважать законы государства.
Законы для того и пишутся, чтобы их не нарушать.
73 процентов агнцев ежедневно воет о коррупции и нарушении закона, но основным источником коррупции являются они сами.
Они сами с радостью обсчитают клиента, не заплатят по тарифам, обдурят государство. Они ежедневно дают взятки, но воют о коррупции первых лиц.
Они ежедневно плюют на правила дорожного движения и ездят как азиаты в Непале, но возмущены систематическим нарушением законов власть имущих.
Поэтому похер на хотелки стада
Есть конституция и её нужно соблюдать
Люди 5 лет назад голосовали за эту Раду, после чего депутаты имеют срок полномочий - 5 лет.
Разогнать Раду можно только в отдельных случаях, предусмотренных конституцией.
Вот пусть КС скажет можно их распускать или нет по закону, а не потому что так кто-то хочет.
Коалиции в ВР не было с 2016 года.
Ибо Парубий отказывался предоставлять доказательства ее существования.
Он и сейчас отказался это сделать.
Поэтому все сделано в соответствии с Конституцией Украины.
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К тому же они с радостью уже проголосовали за Клоуна уклоняющегося от налогов и выводящего свои прибыли в оффшоры.
Неужели вы больные на голову!?
Вам *** нужно сделать как порох, тогда вы не будете мычать!
Дллар по 80грн
картошка по 100грн
буханка хлеба по 50грн..
вот тогда вы будете довольны!
При порохе доллар поднялся, при нем взлетели цены на все продукты...
вам мало, хотите еще????
тьху ***!
И ТОЛЬКО ПО БУМАЖКЕ.
Кривенко зазначив, що КСУ направив листа голові парламенту, в якому просив надати список депутатів коаліції.
Об этом на заседании суда рассказал судья-докладчик Виктор Кривенко.
В частности, у спикера запросили информацию о личном составе коалиции на момент формирования и после выхода "Батькивщины", "Самопомощи" и Радикальной партии, о составе совета коалиции, протоколы заседаний собраний коалиции с 18 февраля 2016 года и другие связанные материалы.
Парубий предоставил их, за исключением информации об изменениях в коалиции в связи с выходом трех фракций. Также он не предоставил в КСУ персональный состав коалиции после 18 февраля.
Напомним, что с 2016 года Парубия неоднократно просили обнародовать список членов коалиции, но он неизменно отказывался это делать, ссылаясь на отсутствие полномочий."
Это для порохоботов.
Т.е., Парубий отказался выложить списки на стол, как делал это с 2016 года.
Правда, раньше он ссылался на "отсутствие полномочий".
Но в КС это не прокатит.
тільки повні ідіоти можуть вважити що вони все знають
- Куме, а ви знаєте, як називають партію "Слуга уроду"?
- Як?
- Роялісти. А його лідера - знаєте, як називають?
- Як?
- Цюцюрон.
- За зріст, чи за гру ....... на роялі?
- За "краснорєчіє".
Фракция политической партии "НАРОДНЫЙ ФРОНТ" 80шт. 27.11.2014
135+80=215<226
https://www.unian.ua/politics/1014622-do-skladu-koalitsiji-uviyshli-302-deputati.html
Все ж таки наше українське законодавство (в т.ч. Конституція) - "допускає трактування"...
потом два месяца ещё ''денно и ношно''
как говорят депутаты поработать
Ці підуть, прийдуть інші. Такі ж самі !! бо с початку вони всі білі та пухнасті, поки намахаються запхатись в Раду. Але ж олігархи, які їх усіх утримують та купляють з потрохами - нікуди не поділись, і нікуди не подінуться, при цьому горі-президенті також.