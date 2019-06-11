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Все про:Зеленський (1645) КС (309) розпуск (56)

 КС розглядає конституційність указу про розпуск Ради. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Велика палата Конституційного Суду України (КС) розпочала публічні слухання справи за конституційним поданням 62 народних депутатів про відповідність Основному закону указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів до парламенту.

На засіданні були присутні президент країни Володимир Зеленський, депутати з-поміж тих, які підписали подання, представник Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До початку розгляду справи судді не інформували про конфлікт інтересів, заяв про відводи і самовідводи немає", - заявила глава суду.

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі в суді висловив упевненість, що рішення про розпуск Ради відповідає всім критеріям законності. Після цього президент передав слово своєму представнику Веніславському і залишив зал.

Як повідомлялося, 4 червня Велика палата Конституційного Суду України визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним, тобто вердикт має бути винесений протягом місяця.

Напередодні у відеозверненні Зеленський, якого КС запросив на засідання, зазначив, що "це вперше за 28 років, коли президент прийде на засідання КС".

Як повідомлялося, президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначений на 21 липня.

Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) цього указу президента надійшло до КС 24 травня.

Нардепи вважають, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

Автори клопотання зазначають, що відповідно до п.1 ч.1 ст.90 Конституції України президент не встановлює відсутність або наявність коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, а лише видає указ за наявності юридичного факту - відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті протягом одного місяця з дня припинення її діяльності.

На думку народних депутатів, указ суперечить низці норм Конституції України.

Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді України Федір Веніславський напередодні наголосив, що указ президента про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів повністю відповідає Конституції України.

"Президент абсолютно однозначно використовував своє право, на підставі абсолютно чітких, зрозумілих, прогнозованих правових підстав, і достроково припинив повноваження Верховної Ради. На наше переконання, у Конституційного Суду немає і бути не може жодних правових підстав ставити під сумнів конституційність указу президента", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

Веніславський переконаний, що на засіданні КС 11 червня його команда повністю доведе, що указ президента є конституційним і "розіб'є будь-які доводи опонентів".

Представник Зеленського у КС зазначив, що відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті з 29 березня 2016 року, коли з неї офіційно вийшла Радикальна партія Олега Ляшка, є загальновідомим фактом і навіть не потребує особливого доведення. Він також нагадав, що 16 та 17 лютого 2019 року з коаліції "Європейська Україна" вийшли фракції "Батьківщина" та "Самопоміч".

"Відсутність коаліції визнано і самими народними депутатами, і попередній президент Порошенко заявляв, що він має право достроково припинити повноваження парламенту, але він його не застосовує", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131675
 
 
 Топ коментарі
 
Итак, основная интрига в том, ляжет ли КС под Вазелина Шестого (капитулянта) или нет...)
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зЕбіле, мова не про Порошенка, а про Конституцію.
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Большая часть людей за роспуск рады
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Из твоего корыта теперь будет жрать жидовня вроде Зели, Бени и прочих из их жидо-квартала.
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ООО...первый "депутат" отозвался.. тебе порох доплачивает еще?
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монгольское детство президента в городе эрдэнэт сказывается на его действиях...он уже и не юрист(по словам мамы) и не артист, а немножко монгол
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слушаю...вижу вьіступают те у кого нет голосов для входа в раду. потому хотят сорвать вьіборьі. посидеть похимичить свои барьіжньіе дела закончить, а в ето время заниматься пропогандой вьіборов...к сожелению опозиционньій сепарский блок проходит и даже второе место. ничего не поделаешь уже.... партия ляшка надоела уже ************** так и бла бла бла что нехочу их больше и видить...надоели....((
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Переглянув гілку.... ЦЕНЗР-Порохоботський рулить!
Мона всіх послати нах і йти геть з ціїє помийки...
Сподіваюсь дожити до того часу, коли Гебельс-Бутусовський буде сидіти на лаві підсудних за надання "трибунии" і підтримки порохоботів, в тому числі і з території Росії, з метою викривлення суспільної свідомості і намагання у такий спосіб вплинути на демократичне волевиявлення громадян під час виборчих процесів (аналог втручання в американскі вибори).
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Ну здесь и помойка неудачников, здесь можно за базар не отвечать поэтому и результат на лицо
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Предлагаю Югику открыть уголовное дело на Парубия и Порошенко за державну зраду - запрет домашних СЭС, препятствование предпринимательской деятельности граждан и вступление в сговор с группами, лоббирующих распад независимости граждан от энергетических монополий, в том числе российских.
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Про запрет "домашних СЭС" можно по-подробнее? Сразу предупреждаю -Я В ТЕМЕ, и поэтому либо заткнись, либо начинай песенку про "проплаченные рошенки".
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да... уж, как всегда, по теме тут у многих не супер а про запрет так все краем уха слышали...
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чувак задаёт вопросы потому что не знает ничего.
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Рагуль, сразу предупреждаю,кто не в теме, тот как ты задаёт вопросы, пытаясь что-то узнать. Для особо одарённых рагулей повторяю - домашние СЭС запрещены Порошенко под прикрытием "крышных" станций, в то время как подходящая размером и ориентацией кровля есть максимум у 1 процента населения.
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А вы всегда ориентируетесь на заголовки? Вся суть закона - тариф, а не "запрет строить". Там много воды, но суть в том, что для "пересичных громадян", которые ставят панели на домах, балконах и т.д ничего не меняется, а вот для хитролицых, которые собирались устроить "как буд-то во дворе" мини-плантацию по производству эл-энергии отменяется льготный тариф. т.е. хчешь производить в промышленных масштабах - будь добр, регистрируйся соответственнои соответственно плати налоги. А так под видом "хатынки" можно выкупить пару гектаров, застроить панелями, и рассказывать, что это для своих нужд.
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Корупційний (чи Конституційний?) Суд приступив до розгляду подання недоторканих мандатованих скотиняк, підбарижників, капустоїдів! Як це шобло прагне протриматись хоч якийсь час біля корита! Ще не понажирались?!!! ПНХ з під кумпола!!!
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Так! Дамо новим голодним свиням дістатися корита. Всі на вибори!
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Що до волі народу.
Наведіть мені приклад з історії 20 століття коли через порушення закону про владні інститути, мотивовані волею народу, в будь-якій країні, до влади прийшли достойні люди і в тій країні стало краще. Бо я наведу десятки прикладів коли влада в тих країнах узурпувалась покидьками, і там наступав голод і розруха.
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Ясно, что законных оснований для роспуска ВР, но у кукловодов есть желание порулить и есть деньги.
У КС есть прецедент угодить власть имущих как это было с Януковичем.
Мне лично всё равно будут перевыборы в срок или досрочно, но не всё равно когда конституцию всякие там клоуны превращают в порно-актрису.
В порядочность КС я не очень верю, но понаблюдать как они будут выкручиваться будет забавно. Будет весело.
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Плевать на рейтинг доверия людей к Раде
Если вы не азиаты кацапские живущие не по законам , а по понятиям, если вы хотите в Европу и хотите построить в Украине демократию, вы должны уважать законы государства.
Законы для того и пишутся, чтобы их не нарушать.
73 процентов агнцев ежедневно воет о коррупции и нарушении закона, но основным источником коррупции являются они сами.
Они сами с радостью обсчитают клиента, не заплатят по тарифам, обдурят государство. Они ежедневно дают взятки, но воют о коррупции первых лиц.
Они ежедневно плюют на правила дорожного движения и ездят как азиаты в Непале, но возмущены систематическим нарушением законов власть имущих.
Поэтому похер на хотелки стада
Есть конституция и её нужно соблюдать
Люди 5 лет назад голосовали за эту Раду, после чего депутаты имеют срок полномочий - 5 лет.
Разогнать Раду можно только в отдельных случаях, предусмотренных конституцией.
Вот пусть КС скажет можно их распускать или нет по закону, а не потому что так кто-то хочет.
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Один из агнцев вспомнит вам( рошенке) конституционное БЕСПЛАТНОЕ образование,медицину,соцгарантии с удовольствием нарушенные ВСЕМИ этими "праведниками".Рошенка как с этими законами,их сотни нарушениях начиная с права на защиту и правосудие РАВНОЕ для ВСЕХ граждан. Оно равное? А насчёт вопроса этого балагана то начнем с закона -новая коалиция это НОВАЯ угода после выхода трёх фракций ! Где она? Ее нет. Остальные аргументы в сраку.
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"Они сами с радостью обсчитают клиента, не заплатят по тарифам, обдурят государство."

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К тому же они с радостью уже проголосовали за Клоуна уклоняющегося от налогов и выводящего свои прибыли в оффшоры.
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"УмНажаемые" порохоботы и те, кто получает деньги за свою писАнину тупую!
Неужели вы больные на голову!?
Вам *** нужно сделать как порох, тогда вы не будете мычать!
Дллар по 80грн
картошка по 100грн
буханка хлеба по 50грн..
вот тогда вы будете довольны!
При порохе доллар поднялся, при нем взлетели цены на все продукты...
вам мало, хотите еще????
тьху ***!
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СЛОВА СЛОВА, БЛА БЛА БЛА БЛА.
И ТОЛЬКО ПО БУМАЖКЕ. КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 6129
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після того, як президент покинув приміщення конституційного суду, пролунав дзвінок. про замінування цього приміщення...і цей ланцюжок подій нічого не означає
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Этот день очень важный для страны и КСУ. Или КСУ, как обычно, будет защищать преступные принципы "целесообразности" и "цель оправдывает средства", которые исповедуют Зеленский и его Гоп-компания или КСУ все же будет защищать ЗАКОН. По закону дается 30 дней на формирование новой коалиции. Как известно 17.05.2019г. "Народный фронт" вышел из коалиции,что зафиксировала своим решением ВР, в этом же решении дан срок 30 дн. для формирования новой коалиции. Как известно все решения ВР имеют силу ЗАКОНА. Зеленский проигнорировал это решения и распустил ВР, тем самым грубо и нагло нарушил закон.
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Голова Верховної ради Андрій Парубій не надав Конституційному суду України список депутатів, які входили до складу коаліції після 18 лютого 2016 року. Про це заявив суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко, передає кореспондент РБК-Україна.
Кривенко зазначив, що КСУ направив листа голові парламенту, в якому просив надати список депутатів коаліції.
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Итак, основная интрига в том, сможет ли КС вылезти из под Пороха Мародерского (мальдивского) или нет...)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКС розглядає конституційність указу про розпуск Ради. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
 
 
 
 
 
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