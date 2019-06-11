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Все про:Держприкордонслужба (2126) безвізовий режим (772)

 Два роки безвізу: українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС, - Держприкордонслужба

Два роки тому, з 11 червня 2017 року, офіційно набув чинності безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

За даними відомства, від початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС. 9,2 млн громадян України перетнули кордон за біометричними паспортами, із них майже 3 млн українців прямували без віз, з новими біометричними паспортами, тобто скористалися режимом безвізу.

Два роки безвізу: українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС, - Держприкордонслужба 01

"Найбільша кількість наших співвітчизників - понад 1 млн осіб - перетнули кордон із Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, де перетин кордону за безвізовим режимом становить понад 350 тис. та понад 245 тис. осіб відповідно. Близько 226 тис. осіб перетнули кордон зі Словаччиною", - йдеться в повідомленні.

Крім того наголошується, що майже 1 млн українців скористалися авіаційним сполученням. Тоді як морське сполучення є найменш популярним, адже в такий спосіб перетнуло державний кордон лише близько 500 осіб.

"Загалом за другий рік безвізу (з 11.06 2018 по 11.06.2019 рр.) зафіксовано 2,35 млн поїздок українців-безвізовиків. А це в 4,2 раза більше ніж за перший рік (з 11.06 2017 по 11.06.2018 рр.), - 560 тис. осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Український паспорт значно випереджає російський, надаючи вільний в'їзд до 133 країн світу

Це свідчить про те, що дедалі більше українців віддають перевагу безвізовим поїздкам (лише за біометричними паспортами), особливо з огляду на закінчення терміну дії віз, що були видані до 11 червня 2017 року", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Також наголошується, що в межах компетенції Державна прикордонна служба України виконала всі завдання, які були визначені планом дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

"Наразі 157 пунктів пропуску через державний кордон обладнано засобами біометричного контролю та підключено до баз даних Інтерполу, а сучасні технічні засоби дозволяють автоматично перевіряти всі типи біометричних документів", - додали у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131669
 
   
 Топ коментарі
 
недолго осталось...ЗеБеня скоро все порешают бідло должно сидеть дома и пахать на копейки на панов
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😂😂😂 есть везде такая категория людей которые не во что не верят и считают что все вокруг проплачено .Вы мой друг часом не из таких?
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😂😂😂 есть везде такая категория людей которые не во что не верят и считают что все вокруг проплачено .Вы мой друг часом не из таких?
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Вот и я так подумал, т.к. по уверениям зерады, только 426 депутатов ВР (кроме бессребреников) воспользуются безвизом.
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Пора отменять уже Пети издевательство над народом и субсидии тоже ведь он на них наживался это же коррупционная схема
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пора, как пить дать, пора. не так отменять безвиз, как субсидии- это же унижение зеукраинского зенарода. Мы, 73% лучшая часть зеукраинского народа, мы сами, без петиных подачек, в состоянии оплачивать коммуналку. Долой субсидии!!!
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недолго осталось...ЗеБеня скоро все порешают бідло должно сидеть дома и пахать на копейки на панов
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Это очччень полезно...Воровская составляющая украинского общества, уменьшаться будет...Пора учиться жить у цивилизованных народов Европы.. Два года безвиза: украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9794
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Успех команды мародеров,теперь попробуй вернуть 10 млн. украинцев на родину..
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Украинцы тебе что холопы какие-то как на Рашке что ли?
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Алексус, маленьке питання, в 2014 була явка 18 млн, в 2019 булв явка 18 млн, кількість голосів за кордоном змінилась несуттево, був мордор- стала Польща, де оті 10 млн, про які ви пишете?
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А що поганого, це ж не дозвіл на роботу за кордоном, в мене зараз дружина поїхала на 8 днів( Венеція + Барселона) за 270 євро.
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"Наибольшее количество наших соотечественников - более 1 млн человек - пересекли границу с Польшей. Источник: https://censor.net.ua/n3131669 явно не туристы
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І що, це можливо заробітчани, які планують знайти роботу, раніше піднімали економику Москву, тепер Варшави, до того ж безвіз не дає права на роботу, тому левова частка з них це купи-продай.
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Просто возьмите и где то через недельки две включите стрим на пункты Порубное, Шегини, Краковец, Хуст, Чоп, думаю вы в состоянии отличить толпу народа с надувными матрацами от заробитчан.
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Почему не туристы? Какие ваши доказательства?
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Никаких( думаете польша лучшее место для туризма в европе?
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Нет конечно, но Польша это трансфер за евробляхами, их завезли больше 1 млн только оффициалом, как думаете перевозчики через зеленку прорывались?
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1. Польша хорошее место для туризма. Например, Краков и Вроцлав на меня произвели хорошее впечатление
2. Через Польшу люди ездят в другие страны, сам, к примеру, через Польшу в Татры съездил

Поэтому, по моему мнению, ваше мнение немного притянуто за уши
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Спросим у жителей Белоруси - хотят ли они безвиз с ЕС?
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3 млн сгоняло, 37 сидело и сидит дома. Какое хорошо? Где? Эти 3 млн и до безвиза имели возможность.
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9 сгоняло, а не три. Читайте внимательнее. Эти три, о которых вы пишете, поехало по новеньким паспортами просто, не получая визы.
Кстати, по вашей же арифметике (40 млн населения) почти каждый четвертый человек побывал за границей.
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Максимум путешествия Кати это Кострома.
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Пофиг, 23 июня везу семью в Пиерию, 640 евро на троих с двухразовым питанием на 10 дней, а Катерина пусть шурует в Наро-Фоминск.
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Странно. Зачем 2/3 использовало визы, хотя можно ехать без виз? Что то тут не то.
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Если на работу то лучше по визе + у многих мультивиза была.
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Сколько пива выпито и кофе Виденского ,все оперы просмотрены,ну очередь за всем за границей и все украинские граждане
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Получить визу в страну ес не было проблемным.

А у кто в деньгах ограничен тот и без визы никуда не поедет.
Заробитчане как ездили так и ездят по визам.
Так что очередной пшик в пустоту.
Нет, ну приятная конечно мелочь, но такого внимания она не стоит точно.
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Полный бред и самолайк, то есть полный мордор остатков мозга, получить визу иногда дороже чем сама поездка, и лепить такую чепуху может только тот кто дальше Бугульмы не выезжал.
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К безвизу подтянулись лоукосты. А это существенно удешевило поездки. Появилась конкуренция. Значит вырастет качество услуг. Вон Беня уже стал в МАУ снижать цены. Раньше о таком только мечтать можно было.
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Из 40 млн граждан съездило только 3 млн, каждый в среднем по 14 раз.
АХАХАХА Вот она настоящая элита Украины против 37 млн нищих.
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То кацапня виє що нас лишилось 20 млн, то знову рахує 40 млн, москалі такі москалі.
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Ого висновок, тільки треба добавити що заробітчане їдуть з польскою робочою візою, тобто "нищих" в Україні в три рази менше ніж на мордві.
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І шо, в них закордонні паспорти мають 10 відсотків мешканців, та й нема там в 5 разів, десь під 90 млн лишилось, з них млн 30 руських.
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фсё. уехал последний пенсионер из Украины. Два роки безвізу: українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8795
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"Два года безвиза: украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС, - Госпогранслужба" - За два года безвиза я, мои знакомые и родственники ни разу не ездили в страны ЕС из-за отсутствия денег, а Зеленский много раз ездил к Коломойскому в Швейцарию и в Израиль.
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Работай сосед, у меня члены семьи съездили раз 10.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДва роки безвізу: українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС, - Держприкордонслужба
 
 
 
 
 
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