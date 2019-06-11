 Два роки безвізу: українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

За даними відомства, від початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС. 9,2 млн громадян України перетнули кордон за біометричними паспортами, із них майже 3 млн українців прямували без віз, з новими біометричними паспортами, тобто скористалися режимом безвізу.

"Найбільша кількість наших співвітчизників - понад 1 млн осіб - перетнули кордон із Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, де перетин кордону за безвізовим режимом становить понад 350 тис. та понад 245 тис. осіб відповідно. Близько 226 тис. осіб перетнули кордон зі Словаччиною", - йдеться в повідомленні.

Крім того наголошується, що майже 1 млн українців скористалися авіаційним сполученням. Тоді як морське сполучення є найменш популярним, адже в такий спосіб перетнуло державний кордон лише близько 500 осіб.

"Загалом за другий рік безвізу (з 11.06 2018 по 11.06.2019 рр.) зафіксовано 2,35 млн поїздок українців-безвізовиків. А це в 4,2 раза більше ніж за перший рік (з 11.06 2017 по 11.06.2018 рр.), - 560 тис. осіб.

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Це свідчить про те, що дедалі більше українців віддають перевагу безвізовим поїздкам (лише за біометричними паспортами), особливо з огляду на закінчення терміну дії віз, що були видані до 11 червня 2017 року", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Також наголошується, що в межах компетенції Державна прикордонна служба України виконала всі завдання, які були визначені планом дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

"Наразі 157 пунктів пропуску через державний кордон обладнано засобами біометричного контролю та підключено до баз даних Інтерполу, а сучасні технічні засоби дозволяють автоматично перевіряти всі типи біометричних документів", - додали у відомстві.