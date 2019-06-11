 Росія засекретила дані про компанії, що працюють в окупованому Криму. ДОКУМЕНТ

Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з документом, доступ до відомостей в ЄДРЮО може бути закритий у трьох випадках: проти компанії діють іноземні санкції; компанія уповноважена банком на виконання держоборонзамовлення; компанія розташовується, працює або зареєстрована в окупованому Криму.

Зокрема, може бути закрита інформація про філії та представництва юридичної особи в окупованому Криму, а також дані про співвласників, керівників компанії та ліцензії, які має фірма.

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