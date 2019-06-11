 Росія засекретила дані про компанії, що працюють в окупованому Криму. ДОКУМЕНТ

Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Згідно з документом, доступ до відомостей в ЄДРЮО може бути закритий у трьох випадках: проти компанії діють іноземні санкції; компанія уповноважена банком на виконання держоборонзамовлення; компанія розташовується, працює або зареєстрована в окупованому Криму.
Зокрема, може бути закрита інформація про філії та представництва юридичної особи в окупованому Криму, а також дані про співвласників, керівників компанії та ліцензії, які має фірма.
Германии
Франции
Британии
Нидерландов
Украины
Бельгии
Швеции
Норвегии
Дании
Испании
Португалии
Италии
Греции
Польши
США
Австралии
Новой Зеландии
Японии
Южной Кореии
Китая...................... чтобы не напутал чего то там Медведев в бардаке России...
им же в таком случае... санкций благотворящих не достанется))))