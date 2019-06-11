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 Росія засекретила дані про компанії, що працюють в окупованому Криму. ДОКУМЕНТ

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, яка дає можливість засекретити в російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЄДРЮО) дані про компанії, що діють в окупованому Криму.

Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з документом, доступ до відомостей в ЄДРЮО може бути закритий у трьох випадках: проти компанії діють іноземні санкції; компанія уповноважена банком на виконання держоборонзамовлення; компанія розташовується, працює або зареєстрована в окупованому Криму.

Зокрема, може бути закрита інформація про філії та представництва юридичної особи в окупованому Криму, а також дані про співвласників, керівників компанії та ліцензії, які має фірма.

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Росія засекретила дані про компанії, що працюють в окупованому Криму 01
Росія засекретила дані про компанії, що працюють в окупованому Криму 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131668
 
 
 Топ коментарі
 
Так санкции только на пользу. Засекречивают самых пользополучивших.
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а что такое?
им же в таком случае... санкций благотворящих не достанется))))
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И это аж на 6м году анексии... кацапы как улитки медленные
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Проект Постановления Медведева.... подготовлен спеслужбами
Германии
Франции
Британии
Нидерландов
Украины
Бельгии
Швеции
Норвегии
Дании
Испании
Португалии
Италии
Греции
Польши
США
Австралии
Новой Зеландии
Японии
Южной Кореии
Китая...................... чтобы не напутал чего то там Медведев в бардаке России...
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Т.е., чует скотина кацапская, чье мясо съела...
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Скоро они засекретят компании работающие на расеи так как нихрена не останется
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Так санкции только на пользу. Засекречивают самых пользополучивших.
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Это для того чтобы они сильно много пользы не получали, а то совсем уж жируют на санкциях и стали сильно возвышаться над другими, кто без санкций картофельные лушнайки жрет
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а что такое?
им же в таком случае... санкций благотворящих не достанется))))
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Дивно, а компанії, які працюють у Вологді це не таємниця? Щось не дуже приєднується Крим до мордви.
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а чё так ...стесняются ворованного ... так параша вся такая ...ибо богатство раССии воровством приростать будет ... это еще членоносов сказал (если не ошибаюсь)
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Можно подумать - это "охеренный" секрет... Вычисляется - "на раз"! Было-бы, желание...
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Это такое вЯличие прятать бизнЬЄсмЄнов которые работают, как они считают, в собствЄннАй сРане? МляяяТЬ...
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И что говорит Мендель нашего преза про действия Менделя ихнего преза? Мендельинский картель какой-то. Росія засекретила дані про компанії, що працюють в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5159
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоРосія засекретила дані про компанії, що працюють в окупованому Криму. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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