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 Посилені наряди та службові собаки, - Держприкордонслужба збільшила заходи безпеки на кордоні з Молдовою

Державна прикордонна служба після засідання РНБО посилила заходи безпеки на кордоні з Молдовою через загострення там ситуації - зокрема збільшила кількість людей у нарядах і використовує службових собак.

Про це повідомив радник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян у коментарі 112 Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонники в межах компетенції посилили охорону усього українсько-молдовського кордону, особливу увагу ми звертаємо на придністровський сегмент, центральний сегмент українсько-молдовського кордону. Наразі посилені і прикордонні наряди на зеленому кордоні і в пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні, це й посилене використання службових собак, і збільшена кількість прикордонників у прикордонних нарядах. Посилення здійснюється поки силами і резервами керівника південного регіонального управління, наразі необхідності маневру з інших регіональних управлінь ми не вбачаємо", - зазначив Слободян.

Крім цього, в межах проведення заходів посилено також взаємодію з СБУ, Національною поліцією, Нацгвардією.

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"Якихось випадків чи провокацій не було, але справді ситуація в сусідній країні змушує Україну реагувати, і це цілком природно, бо кожна країна убезпечує себе в першу чергу на в’їзд, тому посилено контроль на в’їзд з території Молдови, ну і, відповідно, проводяться інші заходи, про які ми вже говорили", - зазначив Слободян.

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Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

10 червня в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131666
 
 
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з Придністров"ям там як ..."дорога" не заросла ...лицемірні тварі
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А шо,раньше собак не было?
Товарищь майор нюхал сам?
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Ну их, тех собак! Не дай Бог контрабандист испугается - у майора будут проблемы...
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Він лиш на коліна ставати вміє, які там війська...
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Порошенко так развалил ГПСУ, что осталось только срочниками кадровые дыры затыкать, и деньги ещё украл 850 000 000 себе на выборы из бюджета службы, теперь не платье ни отпуск ни за поднаем ни матпомощи, люди увольняются и идут в батальйон Варшава.
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у меня вопрос-так какое правительство является законным. Никто не упоминает ФИО, а только пишут обтекающее,ровно как и какое правительство поддержал Евро. То что Зе не определился, не означает писать без конкретики..
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У нового, конечно, уже все поддержали, только Плахотнюк никак не уймется
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ВСЕ, чье мнение имеет хоть какой-то вес в МИРЕ, поддержали новое правительство во главе с Майя Санду
Плахотник вцепился зубами и не отдаёт власть
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«Господин Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов. Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии <...> о переориентации на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», - заявил вице-премьер
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