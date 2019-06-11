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Все про:Одеса (1923) пожежа (1658) Нацполіція (7675) психлікарня (40)

 Поліція кваліфікувала пожежу в одеській психлікарні як порушення вимог пожежної безпеки

На момент займання в психлікарні в Одесі перебувала 51 особа, троє з них - медичні працівники.

Правоохоронці внесли відомості про пожежу в психіатричній клініці в Одесі до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України, повідомили в поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що з будівлі, де сталася пожежа, в інші лікарні було перенаправлено 41 пацієнта.

Загалом на момент займання у відділенні медичного центру перебувала 51 особа, троє з них - медичний персонал. При цьому в поліції наголошують, що дані про загибель медсестри внаслідок пожежі поки не підтверджені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа в одеській психіатричній лікарні: шестеро людей загинули, ще п'ятеро - госпіталізовані, - ДСНС

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131664
 
 
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Жаль нашего наполеона в психушку не положат никак
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Как ему идёт этот прикид просто отлично выглядит наш гидрант
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Президентом маємо не когось там, а самого Напольйона. Во!
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Бумеранг завжди повертається. Ось і повернувся. Звикайте.
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А за пожар в детском лагере Виктория и сгоревших детей кто то наказан?? Ублюдки...
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