 Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Коли Путін ввів рублеву зону на окупованій території - це посилення окупації. Путін своїм указом конфіскував на користь Російської Федерації майно, заводи, фабрики, які давали роботу людям на окупованих територіях, конфіскував їх у держави і т.д. Ми сказали, поки ви не повернеться це законним власникам, Україна не купуватиме продукцію вкрадених підприємств", - повідомив він.

Він зазначив, що це не блокада, а принципова позиція: "Жодної блокади немає, є моє відповідальне рішення".

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"Якщо ми закликали весь світ - не купуйте краденого, введіть санкції, а самі будемо купувати, то це призведе до легітимізації російської окупації Донбасу", - зазначив Порошенко.

Він також нагадав, що ці підприємства виведені з податкової зони України: "Це означає, що все, що вони зароблять, піде на фінансування тероризму".

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Нагадаємо, 5 червня спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік сказав, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.