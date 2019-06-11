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 Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко пояснив, чому ввів економічну блокаду Донбасу, коли був главою держави. Він назвав це своїм відповідальним рішенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Коли Путін ввів рублеву зону на окупованій території - це посилення окупації. Путін своїм указом конфіскував на користь Російської Федерації майно, заводи, фабрики, які давали роботу людям на окупованих територіях, конфіскував їх у держави і т.д. Ми сказали, поки ви не повернеться це законним власникам, Україна не купуватиме продукцію вкрадених підприємств", - повідомив він.

Він зазначив, що це не блокада, а принципова позиція: "Жодної блокади немає, є моє відповідальне рішення".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Немає ніякої економічної блокади Донбасу, є питання тимчасової заборони переміщення вантажів, - Кучма. ВIДЕО

"Якщо ми закликали весь світ - не купуйте краденого, введіть санкції, а самі будемо купувати, то це призведе до легітимізації російської окупації Донбасу", - зазначив Порошенко.

Він також нагадав, що ці підприємства виведені з податкової зони України: "Це означає, що все, що вони зароблять, піде на фінансування тероризму".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання зняття економічної блокади з окупованої території порушували представники терористів, - Сайдік

Нагадаємо, 5 червня спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік сказав, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131662
 
   
 Топ коментарі
 
Петро ніяк не зможе зрозуміти, що він вже пересічний українець. Що йому краще мовчати. Бо все, що каже, викликає спротив. Каже правильні речі, а люди робитимуть все навпаки. Бо сам коли був при владі, казав одне, а робив навпаки.
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думаю может за ГОЛОС проголосовать?
шобы боров со своим евросвинарчуками пролетел на выборах
электоральное поле у них примерно одинаковое
львов по идее скорее всего проголосует за своих, а не за винницких
если Славик пообещает категорически не брать кнура и членов его семьи в свою партию
я наверное проголосую за Славика, шобы был баланс какой то в раде против партии Зе
и Мишико надо брать, а то ни одного харизматичного политика в партии( Славик все таки больше артист ... стопудово от Мишико будет одна только польза, Славику даже делать ничего не надо будет, Мишико сам поснимает овечьи шкуры с зеленых))
так же могу поспорить на ящик пива шо скоро в голосе нарисуются садовой, березюк и прочие осколки самопомочи)
ДАВАЙТЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА НОВЫЕ ЛИЦА В РАДЕ!
старые уже нарулили, шо мы теперь самые нищие и корумпированые
в одиночку пеця никогда не смог бы достичь такого "замечательного" результата
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Давайте! Голосуємо за об'єднаних націоналістів. Не за ватного пропагандиста Співака, який іде в команді Зеленського. Не за партію країни агресора медведчука. Не за Батьківщину, яка поназбирала у список всяких пройдисвітів. Не за Вакарчука, який на президентських виборах не зміг визначитися, з ким він, а лише щось бекав-мекав. Не за старого кучмівця Смішка, якого пропихають олігархи. Голосувати треба за націоналістів. Або за Гриценка. Який також націоналіст, тільки чомусь ніде про це не заявляє.
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Гриценко какой то фальшивый
еще и жену бросил как *****
а вот за националистов можно было бы
но они как по мне опять наступают на те же грабли
ставят во главе партии очередную непроходную вафлю, как и на президентских
еще и в хлам заезженную как в этот раз
из тягнибока такой же лидер как из ляшка танкист
Ильенко надо ставить или Белецкого
молодых волков которые остальным в раде глотки ппоперегрызают
... чиста субъективное мнение, не совсем может получилось выразиться как хотел, но где то рядом
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Поперегрызают, если туда заходить будут хотя бы за зарплатой
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нужны молодые лидеры
за которыми потянется молодежь
вот!
теперь получилось)
а молодые это Ильенко и Белецкий
больше пока никого интересней там не бачу
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А теперь, когда предприятия стали кацапскими, Кучма, как представитель президента Зелемойского, которого уговаривал Пинчук стать представителем озвучил, что надо возобновить товарооборот.
Не знаю - завидовать зебам или нет, что у них такая огромная голова, в которой могут умещаться кардинально противоположные вещи.
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Не знаю, как у вас в Белоруссии ( не путать с Беларусью), но блокаду собирались снимать после того, как предприятия вернут Украине и выйдут из рублёвой зоны
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Не знаю, как у вас, у нас, Мендель с Molli не путают.
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бацьке привет передавай. Походу он ваш барин надолго.
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Порошенковская афера ограбления народа - "Роттердам +" войдет в анналы истории и своей чудовищной наглостью и ложью будет соперничать с путинским "нас там нет" за первое место
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Роттердам+ должен был отмениться с 1 июля. Зе предлагает продлить еще на год.
Что ты на это скажешь, люмпен?
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Энергетический рынок Украины поделят между пятью оснгвными игроками - барыгами. К слову Петя в него тоже вложился. Естественно законы, льготы писали под себя.
Уголь через Беларусь уже будет считаться чистым - комерсы покупают. Если короче - схематозы станут юридически более защищенными. Наргду Украины - как обычно павышение тарифов.
Внятно обьяснил, лишенец?
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Стоп. Блокады нет? Странно. Петекантропы верещат на форумах о совершенно противоположном Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7838 Так шо... Це зрада?
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ротердам+ из Ростовской обл - это не в счёт, по петиным прикидам...
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зачотна) гіфка!!! Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 600
головне, шоби ліксєїч) так само пролетів повз в.зради), як це було у другому турі!
і для цього є всі передумови - отже чекаємо, коли картинка) стане дійсністю! Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9717
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"Называю так скотину, чтобы не жалко резать было"
Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4817
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"Врите, врите.....что нибудь да останется..." А это оказывается петя санкции ложил. В принципе все петины месаджи надо пропускать мимо сознания. Ведь эта падаль брешет в 99процентах.
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как "запел" петушок...порохотвари! а мы все помним 2016 год и как петя топал ножками! как кричал угрожал и требовал(!) прекратить(!) блокаду! __________ Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4874
«В связи с абсолютно безответственными действиями политиканов, которые в теме блокировки устроили себе абсолютно циничный пиар на крови, возникли прямые угрозы энергетической безопасности государства. Причем угрозы сегодня распространяются не только на энергетическую отрасль», - подчеркнул Порошенко на заседании СНБО.
«Они (сторонники блокады - Прим.Ред.) «защищают» украинскую металлургию от украинского же кокса, украинские семьи - от украинского тепла, украинские дома от украинского света, украинцев от рабочих мест, а украинскую гривну - от стабильности», - метал громы и молнии глава государства.
А еще президент считает, что из-за действий блокирующих групп Украина предстает в образе слабого государства, погрязшего в «хаосе и атаманщине», и «такой представляется картина в зарубежных СМИ». Более того, блокада «дискредитируют Украину в глазах населения временно оккупированных территорий», мешая их возвращению в состав государства.
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зебіл, ти хоч здатен сприйняти прочитане? Те, що надруковано, а не власні видумки?
Втім, ви, зебіли, навіть придумали передвиборчі програми "за все хорошее против всего плохого", безо всяких налрукованих букв на цю тему...
Значить, не здатні.Тому що - зебіли.
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ну у тебя есть возможность разложить все по полочкам. начинай. внимательно прочитаем все что ты напишешь.
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тут в коментах вже стільки всього написано - читайте і сприймайте на рівні критичного мислення. Якщо це вам, зебілам, доступно.
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что же ты падло задом начал вилять ? тебе же по людски написали объясни внимательно прочитаем . песик ты плешивый. нечего сказать ? так заткнись.
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Опухшая от постоянного пьянства и страха перед неминуемой расплатой харя соевого мародера у нормальных людей давно уже вызывает рвотный рефлекс.
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Вот это поворот ! А как же рассказы о блокаде ? Ану теперь секта Пётра не хотите повозмущатся ? Как вас разводили 2 года ? Санкции против агресора ? А почему только на той территории ? Или там он агресор , а на остальной торговый партнёр ?
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https://www.obozrevatel.com/society/olena-stepova-novosti-iz-zonyi-vojna-eto-esche-i-biznes.htm - прекрасная статья Олени Степовой на обозревателе про бизнес в ордло и перспективы его "развития" не только для Украины, но и ЕС..., никто и никогда не захочет там что-то менять, поздно уже..., ордло - это уже чей-то крутой бизнес, там люди неплохо зарабатывают, а когда впихнут эту помойку в Украину, будут зарабатывать еще больше...
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зебіли погребують розібратися, на жаль.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБлокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко
 
 
 
 
 
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