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 Політика України
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 14 судів не здійснюють правосуддя, у 154 - кількість суддів менш ніж 60% від штату, - глави Верховного Суду, ВРП і ВККС закликали до вирішення кадрових проблем у системі правосуддя

Голови Верховного суду Валентина Данішевська, Вищої ради правосуддя (ВРП) Володимир Говоруха, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Сергій Козьяков, Ради суддів України Олег Ткачук, Державної судової адміністрації України (ДСАУ) Зеновій Холоднюк, ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук виступають за якнайшвидше (1-2 місяці) проведення конкурсів на зайняття вакантних посад в окружних судах.

У спільній заяві, опублікованій на сайті ВРП у понеділок, наголошується, що з початку судової реформи з 2016 року кваліфікаційне оцінювання за критеріями компетентності, доброчесності та професійної етики пройшов 2701 суддя, і триває кваліфікаційне оцінювання щодо 2586 суддях. Водночас за цей період понад 2 тис. суддів були звільнені з посад, що істотно вплинуло на укомплектованість судів і здатність у розумні терміни забезпечувати розгляд справ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в країні 14 судів не здійснюють правосуддя у зв’язку з відсутністю суддів або повноважень у суддів, у 154 судах кількість суддів, що здійснюють правосуддя, становить менше 60 % від штатної чисельності. Унаслідок цього порушується право громадян на забезпечення державою доступу до правосуддя", - заявляють представники судової гілки влади.

Також, за їхніми словами, залишається невирішеною проблема суттєвої різниці у винагороді суддів, які ще не пройшли кваліфікаційне оцінювання, зокрема з незалежних від них причин.

"Вирішення кадрових проблем у системі правосуддя значно ускладнюють і тривалі спроби блокування роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що здійснюються як у судовий, так і в позасудовий спосіб", - зазначено в заяві.

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З огляду на зазначене керівники ВРП, ВККС, Ради суддів, ДСАУ, Національної школи суддів вважають, що першочергове завдання всіх органів суддівського управління – домогтися суттєвих і негайних зрушень щодо вирішення комплексу кадрових проблем у системі правосуддя.

"Із цією метою рекомендовано: ВККСУ у стислі строки (1–2 місяці) оголосити і провести конкурси на зайняття вакантних посад у місцевих (окружних) судах для кандидатів на посади суддів, що пройшли спеціальну підготовку в НШСУ, а також у судах з кадровим дефіцитом 50 % і більше; ВРП, ВККСУ, ДСАУ впродовж ІІІ–ІV кварталів 2019 року завершити переведення суддів до апеляційних, а також до новостворених місцевих (окружних) судів", - йдеться в заяві.

Також ВККСУ має розглянути можливість прискорення проведення кваліфікаційного оцінювання: "За потреби внести зміни до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення. У пріоритетному порядку провести кваліфікаційне оцінювання суддів, у яких закінчився п’ятирічний термін повноважень", - йдеться в заяві.

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У свою чергу ДСАУ має визначити оптимальну кількість суддів в апеляційних і місцевих (окружних) судах і прискорити отримання результатів дослідження з вимірювання навантаження на суддів та їх затвердження Радою суддів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131660
 
 
 Топ коментарі
 
Не понял?! А как же нечувана Рехформа судебной системы от Порошенко??? Брехня? 14 судов не осуществляют правосудие, в 154 - количество судей менее 60% от штата, - главы Верховного Суда, ВСП и ВККС призвали к решению кадровых проблем в системе правосудия - Цензор.НЕТ 6202
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Правосудия у нас никогда не было -- было судилище кто больше дал того и тапки !!! Все эти судьи после пециного реформирования должны в срочном порядке замененны на молодых неиспорченных коррупциией обещаниями и связями с политикой !!!
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Члены ВСП, ВККС, Совета судей, ГСАУ, Национальной школы судей должны немедленно добровольно подать в отставку как на сегодняшний день главная причина коррупции и безнаказанности в судебных органах Украины!

Это и есть созданная парашенкой берлога разложения судебной системы Украины по-новому! Взамен портновско-киваловской системы рыгов.
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Да шо вони там рішають, ті суди. Чем больше заплатишь, тем быстрее суд победит))
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Правосудия у нас никогда не было -- было судилище кто больше дал того и тапки !!! Все эти судьи после пециного реформирования должны в срочном порядке замененны на молодых неиспорченных коррупциией обещаниями и связями с политикой !!!
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Ну и де ты таких возмешь?
В юридических учатся сплошь дети теперешней ментуры и судейских.
Получиш тоже самое,только очень голодных.
Наверное надо суд присяжных.
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Зачитался в детстве народными сказками?
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А кто заплатил реформированным Саакашвили навсегда прокуратуре и суду, что они бесчестно стали его преследовать?
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Суды ниче не решают. Платят прокурорам. Они сначала меняют квалификацию дела на более мягкую. Потом приходят в суд с "пустой папкой" (были случаи когда вообще не приходят). Судья естественно отпускает преступника и становится "крайним" на крючке у того же прокурора.
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Не понял?! А как же нечувана Рехформа судебной системы от Порошенко??? Брехня? 14 судов не осуществляют правосудие, в 154 - количество судей менее 60% от штата, - главы Верховного Суда, ВСП и ВККС призвали к решению кадровых проблем в системе правосудия - Цензор.НЕТ 6202
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Затаились и ждали, когда рыгня вернется, благодаря таким зебилам, как ты.
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Подлечиться тебе надо. Бегом к доктору профильному.
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зато твой профильный доктор патологоанатом
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Евгений Калашников, ты стал на форуме подрабатывать за Мендель? :D :D

Зеленский может стать инструментом реванша «Партии регионов», - Цыбулько Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/04/02/zelenskyy_mozhet_stat_ynstrumentom_revansha_partyy_regyonov__tsibulko_1542983

Команда Зеленского. Связи с Рюкзаковым, бывшие регионал и министр
https://www.liga.net/politics/articles/komanda-zelenskogo-lyudi-avakova-byvshiy-regional-eks-ministry

Дмитрий Разумков - сын влиятельного чиновника эпохи Леонида Кучмы и главный спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского. Туда его привел глава штаба Иван Баканов, и через два дня после встречи с кандидатом в президенты Разумков приступил к работе. До Зеленского молодой технолог успел поработать с «Партией регионов»
https://thebabel.net/texts/30053-komanda-prezedenta-spiker-komandy-zelenskogo-nachinal-v-partii-regionov-i-vel-v-prezidenty-sergeya-tigipko-kakoe-mesto-emu-prochat-vo-vlasti-v-profayle-thebabelya
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Не суетись! ЩА Зеля пришОл, Фсё пАрешаИтЬ, мля... 14 судів не здійснюють правосуддя, у 154 - кількість суддів менш ніж 60% від штату, - глави Верховного Суду, ВРП і ВККС закликали до вирішення кадрових проблем у системі правосуддя - Цензор.НЕТ 7497
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У Зелебени спроси. Я то откуда знаю какие у неВо рассцЄнки?...
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И как только Соломон один все решал без десятков тысяч взяточников-судей? Там Зеля кричал о судах присяжных из числа общественности. Где его инициатива?
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...Сегодня - ровно три недели как у власти новая команда и уже ощутимы реальные, а не надуманные изенения. За долгое время, судьи стали спокойно, пусть и не в своих кабинетах, называть свою таксу. Полиция - расселась по кустам ловить нарушителей, как в старые времена, а участковые - взяли на себя функции решал и нотариусов, в одном флаконе, предлагая решать спорные жилищные вопросы в их кабинетах. Желающие занять какие-то должности или посты, получают в зубы прайсы, сколько и за что надо платить. Три недели! Понадобилось всего три недели, чтобы понять, насколько бездарной была люстрация государственных чиновников и особенно - судей...

Живите с этим! | Линия обороны
https://defence-line.org/2019/06/zhivite-s-etim/
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Не нашлось ни одного патриота-юриста, который бы за бесплатно объяснил - почему по принятым законам чиновники смогут восстановиться или избежать, как Богдан....
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Зерада, и где же ваши патриоты-судьи и патриоты-чиновники толпами ходят по Украине?
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Доброе утро. Причем тут Зеленский, к потужной судебной реформе Петра?
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при чем тут судебная реформа когда Зеля сам нарушает законы назначив Богдана руководителем АП?
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А при чём здесь сказки про реформу - волшебную палочку?
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При том, что твой "роботодавець", рассказывал сказки про "успешную реформу судебной системы". А туда входит и полный комплект судей на рабочих местах. За последние 3 недели я что-то не видел массовых увольнений судей. А ты? А значит вывод банален - начали всплывать все косяки "папередныкив". И этих косяков ещё не одна сотня всплывет.
И пока вам платит ЗП барыга, вы будете продолжать разгонять свою дудку, что во всем виноват Зеля. Благо, в конце июля украинцы окончательно выметут эту шваль метлой из правительства и вас вместе с ним.
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Ребёнок, реформа это - законодательные изменения, а в жизнь их претворяют фигуры вроде ныне любимого зерадой бывшего Рюкзакова, при наличии "гражданского общества" в виде диванной надстройки. :D
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Та ну нах.....хватит и этих взяточников и нахлебников
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Члены ВСП, ВККС, Совета судей, ГСАУ, Национальной школы судей должны немедленно добровольно подать в отставку как на сегодняшний день главная причина коррупции и безнаказанности в судебных органах Украины!

Это и есть созданная парашенкой берлога разложения судебной системы Украины по-новому! Взамен портновско-киваловской системы рыгов.
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некоторые работают не покладая рук. При получении взятки в размере $4 тыс. разоблачен судья Хозсуда Сумской области, - НАБУ.
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Я смотрю, мало кто понял, что это заявление можно было написать двумя словами - торги открыты)))
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А нельзя по примеру Казахстана британцев нанять? Думаю они не дороже возьмут за свою работу чем АтЄчЄствЄнные...
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непонятно...суд потужно отреформировали, 2тыс судей выгнали - остались одни честные...а кого ж там ловят на хабарях кожен день
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Правосуддя немає, є тільки вирішення проблем за БАБЛО!
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Каждое слово в этом заявлении судейскийх - ложь. Надеюсь Зеленский выгонит эту араву бездельников работать по специальности - продавать в электричках фуфло.
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Дерево всохло і не дає плодів , лишень розводяться паразити . Судова система повністю себе дискридитувала , стала стовпом беззаконня і хабарництва. Ба більше є антиукраїнською структурою і одним з філіалів агентури Московії.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України14 судів не здійснюють правосуддя, у 154 - кількість суддів менш ніж 60% від штату, - глави Верховного Суду, ВРП і ВККС закликали до вирішення кадрових проблем у системі правосуддя
 
 
 
 
 
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