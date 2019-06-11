 14 судів не здійснюють правосуддя, у 154 - кількість суддів менш ніж 60% від штату, - глави Верховного Суду, ВРП і ВККС закликали до вирішення кадрових проблем у системі правосуддя

У спільній заяві, опублікованій на сайті ВРП у понеділок, наголошується, що з початку судової реформи з 2016 року кваліфікаційне оцінювання за критеріями компетентності, доброчесності та професійної етики пройшов 2701 суддя, і триває кваліфікаційне оцінювання щодо 2586 суддях. Водночас за цей період понад 2 тис. суддів були звільнені з посад, що істотно вплинуло на укомплектованість судів і здатність у розумні терміни забезпечувати розгляд справ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в країні 14 судів не здійснюють правосуддя у зв’язку з відсутністю суддів або повноважень у суддів, у 154 судах кількість суддів, що здійснюють правосуддя, становить менше 60 % від штатної чисельності. Унаслідок цього порушується право громадян на забезпечення державою доступу до правосуддя", - заявляють представники судової гілки влади.
Також, за їхніми словами, залишається невирішеною проблема суттєвої різниці у винагороді суддів, які ще не пройшли кваліфікаційне оцінювання, зокрема з незалежних від них причин.
"Вирішення кадрових проблем у системі правосуддя значно ускладнюють і тривалі спроби блокування роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що здійснюються як у судовий, так і в позасудовий спосіб", - зазначено в заяві.
З огляду на зазначене керівники ВРП, ВККС, Ради суддів, ДСАУ, Національної школи суддів вважають, що першочергове завдання всіх органів суддівського управління – домогтися суттєвих і негайних зрушень щодо вирішення комплексу кадрових проблем у системі правосуддя.
"Із цією метою рекомендовано: ВККСУ у стислі строки (1–2 місяці) оголосити і провести конкурси на зайняття вакантних посад у місцевих (окружних) судах для кандидатів на посади суддів, що пройшли спеціальну підготовку в НШСУ, а також у судах з кадровим дефіцитом 50 % і більше; ВРП, ВККСУ, ДСАУ впродовж ІІІ–ІV кварталів 2019 року завершити переведення суддів до апеляційних, а також до новостворених місцевих (окружних) судів", - йдеться в заяві.
Також ВККСУ має розглянути можливість прискорення проведення кваліфікаційного оцінювання: "За потреби внести зміни до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення. У пріоритетному порядку провести кваліфікаційне оцінювання суддів, у яких закінчився п’ятирічний термін повноважень", - йдеться в заяві.
У свою чергу ДСАУ має визначити оптимальну кількість суддів в апеляційних і місцевих (окружних) судах і прискорити отримання результатів дослідження з вимірювання навантаження на суддів та їх затвердження Радою суддів України.
В юридических учатся сплошь дети теперешней ментуры и судейских.
Получиш тоже самое,только очень голодных.
Наверное надо суд присяжных.
Зеленский может стать инструментом реванша «Партии регионов», - Цыбулько Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/04/02/zelenskyy_mozhet_stat_ynstrumentom_revansha_partyy_regyonov__tsibulko_1542983
Команда Зеленского. Связи с Рюкзаковым, бывшие регионал и министр
https://www.liga.net/politics/articles/komanda-zelenskogo-lyudi-avakova-byvshiy-regional-eks-ministry
Дмитрий Разумков - сын влиятельного чиновника эпохи Леонида Кучмы и главный спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского. Туда его привел глава штаба Иван Баканов, и через два дня после встречи с кандидатом в президенты Разумков приступил к работе. До Зеленского молодой технолог успел поработать с «Партией регионов»
https://thebabel.net/texts/30053-komanda-prezedenta-spiker-komandy-zelenskogo-nachinal-v-partii-regionov-i-vel-v-prezidenty-sergeya-tigipko-kakoe-mesto-emu-prochat-vo-vlasti-v-profayle-thebabelya
Живите с этим! | Линия обороны
https://defence-line.org/2019/06/zhivite-s-etim/
И пока вам платит ЗП барыга, вы будете продолжать разгонять свою дудку, что во всем виноват Зеля. Благо, в конце июля украинцы окончательно выметут эту шваль метлой из правительства и вас вместе с ним.
Это и есть созданная парашенкой берлога разложения судебной системы Украины по-новому! Взамен портновско-киваловской системы рыгов.
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