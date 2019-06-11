 14 судів не здійснюють правосуддя, у 154 - кількість суддів менш ніж 60% від штату, - глави Верховного Суду, ВРП і ВККС закликали до вирішення кадрових проблем у системі правосуддя

У спільній заяві, опублікованій на сайті ВРП у понеділок, наголошується, що з початку судової реформи з 2016 року кваліфікаційне оцінювання за критеріями компетентності, доброчесності та професійної етики пройшов 2701 суддя, і триває кваліфікаційне оцінювання щодо 2586 суддях. Водночас за цей період понад 2 тис. суддів були звільнені з посад, що істотно вплинуло на укомплектованість судів і здатність у розумні терміни забезпечувати розгляд справ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в країні 14 судів не здійснюють правосуддя у зв’язку з відсутністю суддів або повноважень у суддів, у 154 судах кількість суддів, що здійснюють правосуддя, становить менше 60 % від штатної чисельності. Унаслідок цього порушується право громадян на забезпечення державою доступу до правосуддя", - заявляють представники судової гілки влади.

Також, за їхніми словами, залишається невирішеною проблема суттєвої різниці у винагороді суддів, які ще не пройшли кваліфікаційне оцінювання, зокрема з незалежних від них причин.

"Вирішення кадрових проблем у системі правосуддя значно ускладнюють і тривалі спроби блокування роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що здійснюються як у судовий, так і в позасудовий спосіб", - зазначено в заяві.

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З огляду на зазначене керівники ВРП, ВККС, Ради суддів, ДСАУ, Національної школи суддів вважають, що першочергове завдання всіх органів суддівського управління – домогтися суттєвих і негайних зрушень щодо вирішення комплексу кадрових проблем у системі правосуддя.

"Із цією метою рекомендовано: ВККСУ у стислі строки (1–2 місяці) оголосити і провести конкурси на зайняття вакантних посад у місцевих (окружних) судах для кандидатів на посади суддів, що пройшли спеціальну підготовку в НШСУ, а також у судах з кадровим дефіцитом 50 % і більше; ВРП, ВККСУ, ДСАУ впродовж ІІІ–ІV кварталів 2019 року завершити переведення суддів до апеляційних, а також до новостворених місцевих (окружних) судів", - йдеться в заяві.

Також ВККСУ має розглянути можливість прискорення проведення кваліфікаційного оцінювання: "За потреби внести зміни до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення. У пріоритетному порядку провести кваліфікаційне оцінювання суддів, у яких закінчився п’ятирічний термін повноважень", - йдеться в заяві.

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У свою чергу ДСАУ має визначити оптимальну кількість суддів в апеляційних і місцевих (окружних) судах і прискорити отримання результатів дослідження з вимірювання навантаження на суддів та їх затвердження Радою суддів України.