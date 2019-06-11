 Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"Перше, що ми хочемо запропонувати, один з перших законів, це чесно врегулювати питання опозиції. Тому що і більшість, і опозиція - це політичні суб'єкти. І від того, як вони боротимуться ідеологіями, як вони конкуруватимуть між собою не шляхом домовленостей, квотного принципу представленості в уряді тощо, буде залежати багато в чому і якість української політики", - сказав він.
Стефанчук запевнив, що "Слуга народу" "налаштована на конструктивну співпрацю" з іншими політсилами. Як приклад він навів роботу з Верховною Радою і те, що Зеленський подає "всі необхідні законопроекти". При цьому раніше Зеленський назвав те, що відбувається в Раді, бунтом, оскільки не розглянуто жодної із запропонованих ним ініціатив.
Нагадаємо, 21 травня Зеленський, який за день до того вступив на посаду президента, заявив, що розпускає Раду і призначив дострокові вибори на 21 липня. У "Слузі народу" сказали, що програма-максимум - одноосібно сформувати коаліцію без інших фракцій за рахунок мажоритарників. При цьому на скликаному на прохання Зеленського засіданні Ради 22 травня його ідею про скасування мажоритарки і зниження прохідного бар'єру до 3% навіть не внесли до порядку денного.
Потрібно йому до Мусійчука звернутись
Все остальные опозиция
А что касается вышеупомянутых персонажей то оно уже история.
Политические трупы.
Ты классический представитель маргиналов и люмпенов
Я просто констатирую факт: при Януковиче реально было лучше. Не вникая в вопрос где он брал денег и что с ними делал.
Вы даже никогда не задумывались, чего стоил "доллар по 8", что на его поддержание сожгли все ЗВР, появилась куча долгов, пришлось всять 2 ярда у Расеи взамен на отказ от евроинтеграции....и произошел МАЙДАН!!!! Который у вас как бельмо на глазу, но вы же причин не видите, вам сказали простое объяснение, что это проделки госдепа и вам нормально!
PS Кстати "доллар по 8" купить по 8 в последние полгода было невозможно - продавали только банкам (в основном Привату) сжигая ЗВР, а банки через разные схемы выводили эту валюту поскольку реальный курс был около 13-15
Одно могу обещать что за шоколадку и его партию точно не проголосую больше.
Ни при одном президенте не жилось еще так хреново как при хрю...
Просто покупательная способность у меня была выше чем сейчас.
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Вакарчук на выборах: Вакарчук против мажоритарки (11.06.19 01:58) « Политика Украины | Цензор.НЕТ...
Перевести на мову твой постер, который ты выложил изыком оккупантов, да?
Нет товарищ - сам, сам...
Пишут, что бизнес-партнер Зеленского Баканов с фальшивыми офицерскими погонами не закончил даже ВУЗ со смешным названием.
То есть его назначение в руководство СБУ полностью незаконно.
Цього лайна в Україні взагалі не повинно було бути .
Але дякуючи пороху , вони живі , здорові і не сидячі ...
За 5 років підняли голови і сьогодні вже пруться не на зону а в Парламент...
ДЯКУЄМО...!!!
.....ОПОЗИЦІЯ ?