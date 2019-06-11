 Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Перше, що ми хочемо запропонувати, один з перших законів, це чесно врегулювати питання опозиції. Тому що і більшість, і опозиція - це політичні суб'єкти. І від того, як вони боротимуться ідеологіями, як вони конкуруватимуть між собою не шляхом домовленостей, квотного принципу представленості в уряді тощо, буде залежати багато в чому і якість української політики", - сказав він.

Стефанчук запевнив, що "Слуга народу" "налаштована на конструктивну співпрацю" з іншими політсилами. Як приклад він навів роботу з Верховною Радою і те, що Зеленський подає "всі необхідні законопроекти". При цьому раніше Зеленський назвав те, що відбувається в Раді, бунтом, оскільки не розглянуто жодної із запропонованих ним ініціатив.

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Нагадаємо, 21 травня Зеленський, який за день до того вступив на посаду президента, заявив, що розпускає Раду і призначив дострокові вибори на 21 липня. У "Слузі народу" сказали, що програма-максимум - одноосібно сформувати коаліцію без інших фракцій за рахунок мажоритарників. При цьому на скликаному на прохання Зеленського засіданні Ради 22 травня його ідею про скасування мажоритарки і зниження прохідного бар'єру до 3% навіть не внесли до порядку денного.