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 Отруєння на весіллі у Львові: кількість госпіталізованих зросла до 39 осіб, серед них п'ятеро дітей, - ДСНС

Кількість госпіталізованих після отруєння в ресторані "Червона Рута" у Львові зросла до 39 осіб, з них п'ятеро дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Протягом 9 – 10 червня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 39 осіб (з них 5 дітей), які 8 червня перебували на весіллі в ресторані "Червона Рута" м. Львів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі триває комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше поліція відкрила за фактом отруєння кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальне покарання, передбачене статтею, - обмеження волі на термін до трьох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131655
 
 
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Ну не хочуть чомусь туристи труєтися вдома Отравление на свадьбе во Львове: количество госпитализированных возросло до 39 человек, из них - пятеро детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5744
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Тухлым мясом, просроченным майонезом, и тп и тд.
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Зато порох теперь доволен, нет СЭС - нет у него проблем, можно в конфеты всякую хрень пихать в антисанитарных условиях. Теперь никто не "мешает бизнесу" кормить людей просрочкой, тухлятиной, никто не проверяет чистоту посуды и оборудования, никто не контролирует медосмотры поваров и продавцов... А массовые отравления, смерти,то таке...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОтруєння на весіллі у Львові: кількість госпіталізованих зросла до 39 осіб, серед них п'ятеро дітей, - ДСНС
 
 
 
 
 
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