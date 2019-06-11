 Отруєння на весіллі у Львові: кількість госпіталізованих зросла до 39 осіб, серед них п'ятеро дітей, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Протягом 9 – 10 червня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 39 осіб (з них 5 дітей), які 8 червня перебували на весіллі в ресторані "Червона Рута" м. Львів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі триває комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше поліція відкрила за фактом отруєння кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальне покарання, передбачене статтею, - обмеження волі на термін до трьох років.