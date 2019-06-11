 Військовослужбовцям ЗСУ перерахують пільгову вислугу років за участь в ООС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Оперативного командування "Північ".

"Військовослужбовцям рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу Збройних Сил України перерахують пільгову вислугу років за участь в Операції об’єднаних Сил. Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України №435 від 22 травня 2019 року. Вона вносить зміни до іншої постанови - №393 від 17 липня 1992 року "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до початку проведення Операції об’єднаних сил військові ЗС України отримували надбавку за пільгову вислугу років за участь в Антитерористичній операції. Вираховувалася вона як рік за три.

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"Із закінченням АТО та початком ООС законодавство потребувало змін. Так вони і були внесені у вищевказаній постанові.

Тому військовослужбовцям, які брали участь в Операції об’єднаних сил із 30 квітня 2018 року і по теперішній час, буде перераховано пільгову вислугу років. Перерахування здійснюватиметься так само – рік за три", - йдеться в повідомленні.

Водночас в командуванні додали, що відповідно до розпорядження Міністра оборони України від 4 червня 2019 року такий перерахунок у військових частинах має здійснитися до 1 вересня цього року.