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Все про:Одеса (1923) пожежа (1658) психлікарня (40)

 Пожежа в одеській психіатричній лікарні: шестеро людей загинули, ще п'ятеро - госпіталізовані, - ДСНС

Унаслідок пожежі в "Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я" загинуло 6 осіб, ще 5 - госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За даними відомства, 10 червня о 21:44 у Суворовському районі м. Одеса на вул. Академіка Воробйова, 9 сталося загорання даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства "Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 м2. О 23:19 пожежу ліквідовано.

Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб (з них 4 особи померли не приходячи до тями) та 6 осіб з отруєнням чадним газом госпіталізовано у важкому стані (з них 2 особи померли).

Додатково о 4:20 11 червня госпіталізовано ще одну особу у стабільному стані.

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"Загалом загинуло 6 осіб, госпіталізовано 5 осіб", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучалося 57 рятувальників особового складу та 12 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131652
 
 
 Топ коментарі
 
Царствие небесное погибшим.
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Не покаране зло у таборі Вікторія,повернулось до Одеси знову.
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Жаль погибших. Соболезнования родственникам. Поджог? Кому то понадобилась территория?
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сейчас начнется ... проверки ... расклады.... все как обычно пока петух жареный в попу не клюнет
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Не покаране зло у таборі Вікторія,повернулось до Одеси знову.
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Жаль погибших. Соболезнования родственникам. Поджог? Кому то понадобилась территория?
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думаете кто то пошел на массовое убийство людей из за территории?
Ведь потенциально там могли бы сгореть все...
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Это что единичный случай в Украине? К сожалению........
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ну, не знаю....
Я в поджог в этом случае не верю...
От слова совсем...
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Может сами сумасшедшие? Пиротехник какой сумасшедший? Смысла не вижу в сознательном поджоге.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПожежа в одеській психіатричній лікарні: шестеро людей загинули, ще п'ятеро - госпіталізовані, - ДСНС
 
 
 
 
 
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