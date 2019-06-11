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 Після рішень міжнародних судів РФ буде змушена сісти за стіл переговорів щодо Криму, - Клімкін

Вердикти міжнародних судів у справах України проти Росії змусять останню сісти за стіл переговорів і говорити, зокрема, про питання анексії Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі телепроекту Крим.Реалії розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я впевнений, в якийсь момент Росія буде змушена сісти за стіл переговорів... Буде рішення міжнародного суду щодо двох фундаментальних конвенцій, зокрема про заборону фінансування расової дискримінації. Буде рішення міжнародного арбітражу згідно з конвенцією про морське право. І там теж абсолютно ясно, що робить Росія. І наслідки цих рішень вона буде змушена обговорювати", – заявив очільник МЗС України.

На його думку, спочатку Росія "буде змушена" обговорювати гуманітарні та екологічні проблеми в Криму.

"Але далі мова піде про статус анексованого півострова і його деокупацію. За стіл переговорів можуть сісти разом представники країн і міжнародних організацій", – вважає Клімкін.

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Після окупації Криму Київ пропонував Москві різні формати і платформи для переговорів щодо Криму, розповів міністр закордонних справ України, але Росія відкидала всі пропозиції. Коли саме розпочнуться переговори щодо Криму, Клімкін не наважився спрогнозувати.

Голова МЗС України також зазначив, що українські громадяни, які приїжджають до Криму, не можуть перебувати в безпеці, і що частина громадян Росії вважає за краще відпочивати на курортах Туреччини, а не на окупованому півострові.

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Нагадаємо, російський міністр оборони Сергій Шойгу 11 березня 2019 року заявив, що Росія посилила угруповання військ в окупованому Криму. За його словами, це "забезпечує захист території півострова та інтересів Росії в Чорному морі".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131651
 
 
 Топ коментарі
 
А нафіга ті переговори,якщо Кацапстан не виконує умови будь яких договорів?
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Не будем наивными,пока путлер не сдохнет и в Рашке вообще всё не начнёт разваливаться ничего нового с Крымом не произойдет.
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Да рыфляндцы ясно пояснили, что "ложат болт" на решения международных судов. Пога это не оборачивается "ударом по зубам" и кровавыми соплями, все бесполезно.
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А нафіга ті переговори,якщо Кацапстан не виконує умови будь яких договорів?
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Ты кацапов и их детей имел в виду, глухарь вологодский? Ты не попутал присину и следствие, горец уральский??? Промолчал бы, мордвин, сошел бы за умного...
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Клімкін щірий "українець" з Курських земель))
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Да рыфляндцы ясно пояснили, что "ложат болт" на решения международных судов. Пога это не оборачивается "ударом по зубам" и кровавыми соплями, все бесполезно.
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Видишь ли, это - манера всех злостных диктатур. Корейский Пу Зырь Ин тоже плевать хотел на Трумпа, Японию, Сеул и прочие демократии...народопоголовье заискивает перед своим божком, нсит ошметья, питается херзнаетчем на первое и ТВ на дессерт. И так может продолжаться до бесконечности, пока не вымрет последний кацап. К тому же, они по натуре своей безолаберно относятся и к себе, и к окружению. Вот вспомни ваньку сусанина. Думаешь, из идейных соображений рашпиль польских граждан в болото завел? Откуда там идея...с перепою всё. Хотел быть полезным, а получилось, как с рогозинским космосом... кацапы, фуле...тупиковая ветвь развития хьюман нейшн...
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варвары и цивилизация с её методами решения не совместимы. злу должно противостоять другое, цивилизованое Зло.
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Угу это отлично конечно только вот с нашей стороны больше некому садиться за стол переговоров и отстаивать Украину и украинцев
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нужно было отстаивать крым , а не отдавать, военных копняками выгоняли с кораблей и никто не пикнул , кто приказал? думаю европа и америка, отдали крым по из распоряжению и не надо банить за правду
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Как отстаивать ? Без армии без президента? Кацапа иди нафиг 👉
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работа для климкиных-переливать из порожнего в пустое, А ПОЧЕМУ БЕЗ ОДНОГО ВЫСТРЕЛА ОТДАЛИ КРЫМ КТО ПРИКАЗАЛ НЕ РЫПАТЬСЯ И ОТДАТЬ КРЫМ?
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Потому, что 73% за "надо просто перестать стрелять".
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Не будем наивными,пока путлер не сдохнет и в Рашке вообще всё не начнёт разваливаться ничего нового с Крымом не произойдет.
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Теперь понятно почему у вас ничего не пооучается. Потому ,что вы наивны и выглядите просто лохами.
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Рашка сядет за стол переговоров по Крыму, только после победы Украины на Донбассе.
А от всяких "решений международных судов" ей ни холодно, ни жарко.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля рішень міжнародних судів РФ буде змушена сісти за стіл переговорів щодо Криму, - Клімкін
 
 
 
 
 
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