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Все про:НАТО (2006) США (5076) Дуда (181)

 Дуда анонсував оприлюднення угоди щодо посилення військової присутності США в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що цього тижня оприлюднить угоду з Вашингтоном, згідно з якою США посилять військову присутність у Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

"Сьогодні ми говоримо про посилення присутності в США і про перехід до другого етапу", - сказав Дуда.

За його словами, він очікує зміцнення командних структур, матеріально-технічного забезпечення та спеціальних сил.

"Це збільшення як кількості, так і якості", - заявив він.

Також обговорювалася посадкова смуга для дронів, додав Дуда.

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Помічник президента Польщі Кшиштоф Щерський повідомив, що під час майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом буде оголошено про політичну угоду, а технічні переговори продовжаться.

Дуда розповів, що переговори про спільне фінансування залишаються відкритими.

"Для нас очевидно, що якщо наша безпека зміцнюється, то ми точно беремо участь у витратах. Відсоток обговорюється, але це камінь спотикання", - сказав він.

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Дуда запросив Трампа взяти участь у заходах, присвячених 80-й річниці вторгнення нацистської Німеччини, що ознаменувало початок Другої світової війни.

Війська США вже перебувають у Польщі в межах угоди від 2016 року з військовим альянсом НАТО у зв'язку з анексією українського Криму Росією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131646
 
 
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Как жаль что Украина этого не может сделать☹️
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Дуда анонсировал обнародование соглашения по усилению военного присутствия США в Польше

-- поддержал! ...Украина курит анализы Зеленского...
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коментар відмічено як спам  
 
А при порошенко что курила 5 лет?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономДуда анонсував оприлюднення угоди щодо посилення військової присутності США в Польщі
 
 
 
 
 
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