 Дуда анонсував оприлюднення угоди щодо посилення військової присутності США в Польщі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Reuters.
"Сьогодні ми говоримо про посилення присутності в США і про перехід до другого етапу", - сказав Дуда.
За його словами, він очікує зміцнення командних структур, матеріально-технічного забезпечення та спеціальних сил.
"Це збільшення як кількості, так і якості", - заявив він.
Також обговорювалася посадкова смуга для дронів, додав Дуда.
Помічник президента Польщі Кшиштоф Щерський повідомив, що під час майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом буде оголошено про політичну угоду, а технічні переговори продовжаться.
Дуда розповів, що переговори про спільне фінансування залишаються відкритими.
"Для нас очевидно, що якщо наша безпека зміцнюється, то ми точно беремо участь у витратах. Відсоток обговорюється, але це камінь спотикання", - сказав він.
Дуда запросив Трампа взяти участь у заходах, присвячених 80-й річниці вторгнення нацистської Німеччини, що ознаменувало початок Другої світової війни.
Війська США вже перебувають у Польщі в межах угоди від 2016 року з військовим альянсом НАТО у зв'язку з анексією українського Криму Росією.
-- поддержал! ...Украина курит анализы Зеленского...