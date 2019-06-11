 П'ять країн Євросоюзу, серед яких Німеччина та Франція, підтримали парламент Молдови

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві ФРН, Франції, Великої Британії, Польщі та Швеції, розміщеній на сайті німецького МЗС.
"У нинішній конституційній кризі ми розглядаємо і підтримуємо парламент Молдови як представника молдавського народу і як найбільш відповідне місце для обговорення всіх політичних питань, зокрема спірних", - йдеться в заяві.
Зазначається, що в ЄС уважно стежать за нещодавніми подіями в Республіці Молдова і вважають, що демократично обрана парламентська більшість ухвалила важливі рішення, включно з формуванням уряду.
Країни, які виступили із заявою, закликали до спокою і стриманості, нагадавши, що відповідальність за вирішення конституційної кризи в Молдові мирними засобами несуть всі сторони.
Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.
Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.
Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.
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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.
10 червня в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.
02 Май 2019
Президент Украины Пётр Порошенко способствовал снятию введённых ранее Киевом санкций с "Молдавского металлургического завода" (ММЗ), который является одним из главных источников доходов бюджета самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республики. Такое утверждение содержится в расследовании программы "Схемы" - совместного проекта украинской службы Радио Свобода и телеканала "Перший", в котором принимал участие сайт RISE.Moldova.
Как утверждается в расследовании, Порошенко принял это решение незадолго до выборов президента Украины в этом году по просьбе премьер-министра Молдавии Павла Филипа. Его, в свою очередь, называют ставленником молдавского олигарха Влада Плахотнюка, который опосредованно имеет отношение к работе ММЗ. Плахотнюк называет свои личные отношения с Порошенко "дружескими".
ММЗ находился под украинскими санкциями с середины 2018 года, однако 19 марта 2019-го, за несколько дней до выборов, был решением Совета безопасности и обороны Украины, утверждённым указом президента, исключен из санкционного списка.
В распоряжении журналистов проекта "Схемы" оказалось письмо Филипа, в котором он просит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "разблокировать деятельность этого важного экономического субъекта".
Кроме того, как утверждается в расследовании, даже когда завод находился под санкциями, с Украины туда по-прежнему поставлялся металлолом - через молдавскую фирму-посредника.
Авторы расследования считают, что действия украинских властей в этом случае противоречат их же собственной политике борьбы с сепаратизмом и непризнания поддерживаемого Россией Приднестровья.
Порошенко, Плахотнюк, а также украинские и молдавские чиновники расследование не комментировали.
Порошенко сам понизил свой статус. Пять лет президентства, чтобы потом пойти народным депутатом? Для чего? Чтобы за иммунитетом спрятаться от преследований за все, что натворил? Мелко.
где решения судов?
мысль моя проста: никаких серьёзных доказательств "преступлений" нет. есть только заказняк от тех, кто получает деньги за информационное киллерство. юридическая сила, состряпанных ими "фильмов" равна 0.
ЗЫ Суды, кстати, бывают не только украинские. Не знала?
Плюс то, что судебная система управляется Портновым, а не Порошенко. Особенно сейчас.
Плюс известная пословица про плохого танцора.
Или ты предлагаешь реформировать систему на базе презумпции виновности?
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29984753.html
фуфло це все
...одной Германии достаточно, что бы Парламент Молдовы обломался...
Доярка наша, хочет уйти красиво -- за всё хорошее, против всего плохого!
На самом деле это не поддержка, а симуляция поддержки.