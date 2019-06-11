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 П'ять країн Євросоюзу, серед яких Німеччина та Франція, підтримали парламент Молдови

П'ятірка країн Євросоюзу висловила підтримку парламенту Молдови і закликала всі сторони конфлікту до стриманості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві ФРН, Франції, Великої Британії, Польщі та Швеції, розміщеній на сайті німецького МЗС.

"У нинішній конституційній кризі ми розглядаємо і підтримуємо парламент Молдови як представника молдавського народу і як найбільш відповідне місце для обговорення всіх політичних питань, зокрема спірних", - йдеться в заяві.

Зазначається, що в ЄС уважно стежать за нещодавніми подіями в Республіці Молдова і вважають, що демократично обрана парламентська більшість ухвалила важливі рішення, включно з формуванням уряду.

Країни, які виступили із заявою, закликали до спокою і стриманості, нагадавши, що відповідальність за вирішення конституційної кризи в Молдові мирними засобами несуть всі сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український дипломат вирушає до Молдови через загострення політичної кризи в цій країні, - Клімкін

Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

10 червня в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131645
 
 
 Топ коментарі
 
А как визги про Поршенко в каждой теме должны оправдать клоуна??
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вся информация о "преступлениях" Порошенко на уровне "бла-бла-бла" от бениных шавок
где решения судов?
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$452 млрд было украдено и выведено из Украины на протяжении нескольких лет Коломойским и его будущими сокамерниками. Вот где масштаб. А вы о каком-то заводике попискиваете😄
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"Схемы": Порошенко помог снять санкции с завода в Приднестровье

02 Май 2019

Пять стран Евросоюза, среди которых Германия и Франция, поддержали парламент Молдовы - Цензор.НЕТ 9632

Президент Украины Пётр Порошенко способствовал снятию введённых ранее Киевом санкций с "Молдавского металлургического завода" (ММЗ), который является одним из главных источников доходов бюджета самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республики. Такое утверждение содержится в расследовании программы "Схемы" - совместного проекта украинской службы Радио Свобода и телеканала "Перший", в котором принимал участие сайт RISE.Moldova.
Как утверждается в расследовании, Порошенко принял это решение незадолго до выборов президента Украины в этом году по просьбе премьер-министра Молдавии Павла Филипа. Его, в свою очередь, называют ставленником молдавского олигарха Влада Плахотнюка, который опосредованно имеет отношение к работе ММЗ. Плахотнюк называет свои личные отношения с Порошенко "дружескими".
ММЗ находился под украинскими санкциями с середины 2018 года, однако 19 марта 2019-го, за несколько дней до выборов, был решением Совета безопасности и обороны Украины, утверждённым указом президента, исключен из санкционного списка.
В распоряжении журналистов проекта "Схемы" оказалось письмо Филипа, в котором он просит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "разблокировать деятельность этого важного экономического субъекта".​
Кроме того, как утверждается в расследовании, даже когда завод находился под санкциями, с Украины туда по-прежнему поставлялся металлолом - через молдавскую фирму-посредника.​


Авторы расследования считают, что действия украинских властей в этом случае противоречат их же собственной политике борьбы с сепаратизмом и непризнания поддерживаемого Россией Приднестровья.

Порошенко, Плахотнюк, а также украинские и молдавские чиновники расследование не комментировали.​
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$452 млрд было украдено и выведено из Украины на протяжении нескольких лет Коломойским и его будущими сокамерниками. Вот где масштаб. А вы о каком-то заводике попискиваете😄
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Как это отменяет преступления порошенко и ваши попискивания? Ничего, что я вам в вашем стиле отвечаю?
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А кто отменяет преступления Коломойского который обобрал до нитки украинцев и рвётся к власти опять?🤔
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А как визги про Поршенко в каждой теме должны оправдать клоуна??
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А что как-то слышны еще визги про порошенко при всеобщем вое про зеленского? Тут беснования и шабаш каждый день в самой извращенной форме петеботов. Они уже и кацапов переплюнули.
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Постоянно пишут о том какой Петя плохой. Зачем? Чтобы не обсуждали Зеленского. Порошенко это как Троцкий при Сталине. Или Эммануэль Голдстейн в 1984 Оруэлла. Мифический враг, который строит козни и мешает хорошей власти.
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Кто вам запрещает обсуждать Зеленского? Обсуждать, а не юродствовать, не бесноваться каждый день?
Порошенко сам понизил свой статус. Пять лет президентства, чтобы потом пойти народным депутатом? Для чего? Чтобы за иммунитетом спрятаться от преследований за все, что натворил? Мелко.
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А что плохого в том чтобы быть депутатом? Про Зеленского написал. Каждый раз при обсуждении Зеленского пишут что "а вот Петя". Это эффект Голдстейна. Он давно изучен.
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это любимый конек на помойке рамблера ... а вот в Украине
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Когда-то Голдстейн был одним из вождей революции, почти равным Старшему Брату, но позднее, по официальной версии партии, предал её и бежал за границу. В Океаниисчитается, что он создал тайное Братство, целью которого является борьба с партией. В программе ежедневных «двухминуток ненависти» Голдстейн всегда являлся главным действующим лицом, основным объектом ненависти и презрения партийной пропаганды.
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Ессно кацапов переплюнули, кацапы то все топили за клоуна - Жириновский, Скабеева Губарев и прочие пропагандоны кремлёвские открыто поддерживавшие клоуна не дадут соврать.
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вся информация о "преступлениях" Порошенко на уровне "бла-бла-бла" от бениных шавок
где решения судов?
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Тих судів що відпускають злочинців, коррупціонерів і поновлюють на роботі в поліцію психічно-хворих, які потім вбивають дітей? Це ти називаєш суд?
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я это называю "недобросовестные методы ведения спора". ты делаешь вид, что не поняла мою мысль, и переводишь внимание не деталь. и не на любую, а на "выгодную" тебе. это стиль кивиэна или, если тебе больше нравится, перегавкивания двух базарных баб.
мысль моя проста: никаких серьёзных доказательств "преступлений" нет. есть только заказняк от тех, кто получает деньги за информационное киллерство. юридическая сила, состряпанных ими "фильмов" равна 0.
ЗЫ Суды, кстати, бывают не только украинские. Не знала?
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Киррил, так суди ще пороха,працюють на замовлення. Тягнуть справи роками. Потрібно міняти всю систему.
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см. выше
Плюс то, что судебная система управляется Портновым, а не Порошенко. Особенно сейчас.
Плюс известная пословица про плохого танцора.
Или ты предлагаешь реформировать систему на базе презумпции виновности? Пять стран Евросоюза, среди которых Германия и Франция, поддержали парламент Молдовы - Цензор.НЕТ 8463
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Такі суди які зараз нікому не потрібні, за винятком торбохватів які купляють вироки..
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снова неправда. суды в основном работают. но кому-то (угадай, кому) хочется внушить украинцам, что Украина - это failed state
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Не говоріть дурниць в які самі не вірите!! Не думаю що ви такий наївний, тут є причина......
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можешь изъясняться конкретней? в что я не верю? в то, что большинство мелких дел решается более или менее правосудно? или в то, что зраду разгоняет мацква?
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Почнемо з того що ви не звичайна людина, читач новин. Ваше повідомлення, доречі саме перше, текст з картинкою каже що ви були підготовлені і цілеспрямовано під цією статтею написали про Порошенко. Якщо би ви написали не тільки про одного Порошенко, але й про інших хто не чистий на руку, тоді би можна було сказати що ви борець за справедливість, але цього немає. З усього цього я роблю висновок що ви продаєтесь за гроші або ви дурень.
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Тому що така цифра у позові до Американського суду. Доречі, читайте Цензор частіше, і будете знати трохи більше. Не вірите цьому ресурсу, зверніть увагу на розслідування Радіо Свободи. Статті були учора😄
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Нічого подібного на сайті Радіо Свободи не знайшла за вчора.
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Погано шукали. Пошукайте за позавчора. Для мене це ще вчора. І на Цензорі була перепечатка
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То як же ви шукали? Я за пів хвилини знайшов 🤔
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29984753.html
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Бред полный, получается Коломойский богаче первой десятки миллиардеров мира вместе взятых.))
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Да там скорее всего было $452 миллионов... Но какому-то журналисту показалось мало и он переделал на миллиарды. Многие верят... (с)
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млрд гривнів, 3 річних бюджети країни... думай-те
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***** кацапский все у поросенко под хвостом путина ищешь?
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Вот так законным способом, без кровопролития, придушили гэбэшный мятеж в стране. И де ща ********** долдон. Важный прецедент для Украины продемонстрировала Молдова. Хорошие сапоги, нуно брать.
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Ты хоть сам понял, что напИсал? Пять стран Евросоюза, среди которых Германия и Франция, поддержали парламент Молдовы - Цензор.НЕТ 1884 Кто придушил и кто устроил ГБшный мятеж? Пять стран Евросоюза, среди которых Германия и Франция, поддержали парламент Молдовы - Цензор.НЕТ 1884 Ты хоть приблизительно ситуацию понимаешь, убогий? Пять стран Евросоюза, среди которых Германия и Франция, поддержали парламент Молдовы - Цензор.НЕТ 1884
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Россия поддержала этот самый парламент и Додона. Вот такой гебисткий мятеж. Это скорее ситуация как Кольчуги против Кучмы. Скандал был, против Украины ополчились, но страна взозрвалась Майданом через три года. Если Молдова беременна революцией, то внешняя поддержка текущих сил этого не изменит.
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Пять стран Евросоюза, среди которых Германия и Франция

...одной Германии достаточно, что бы Парламент Молдовы обломался...
Доярка наша, хочет уйти красиво -- за всё хорошее, против всего плохого!
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Наверное, поддерживать тех, кто против Параши...
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Они ничего не смогут сделать.Даже обращение в Венецианскую комисию ничего не даст,потому что ее решения могут быть только РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Вся власть в стране работает как раньше,-были какие-то решения местных властей о признании нового парламента (в том числе от одного лично знакомого мне примара)-но в основном все работает как раньше.Выборы будут в начале сентября и народ выскажется,в том числе относительно поддержке блоком АКУМ партии соССиалистов,и об поддержке соССиалистами идеи федерализации Молдовы,если конечно партия соССиалистов,до того,не будет запрещена из-за финансирования иностранным государством(роССией). И еще,обратите внимание,сколько мАлдаван,под нашими флагами,появилось на сайте,кроме,конечно,нашего старого ватника-мАлдаванина по фамилии Русу,и старой знакомой,колядующей руССкой дуры,которая из кустов поддерживает лайками всех эти мАлдаван!
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Дедуля, тебе не надоело выглядить дурачком? Только за последние несколько лет ты сменил несколько мнений и метался из партии в партию: то за Румынию и боготворил Гуцу с Гимпу, то бегал на митинг Санду и Слусаря, сейчас за Плаху ратуешь, вот самому не противно? (Вангую, ответить будет нечего и как обычно - посыпятся угрозы и оскорбления)
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Опа! Пошли фейки из параши,-первый от козака на РБК.
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А у него всё, что написано не на публике.мд - фэйк ))
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Похоже твоему олигарху %езда.
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А потом, с удивлением будешь наблюдать как из Приднестровья "вежливые зеленые человечки" захватывают Одесскую область.
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ти запитай кудою вони туди (в придністров"я) попадають останні п"ять років ? ...через Молдову точно , ні ...
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Как поддерживают, требуют поднять еще тарифы или высказывают озабоченность.
На самом деле это не поддержка, а симуляция поддержки.
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пятёрка гейсоюза ...коли вже це ...лядство на...бнеться з кінцями ?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономП'ять країн Євросоюзу, серед яких Німеччина та Франція, підтримали парламент Молдови
 
 
 
 
 
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