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Все про:Зеленський (1645) Одеса (1923) пожежа (1658) психлікарня (40)

 Під час пожежі в одеській психіатричній лікарні загинуло шестеро осіб. Зеленський доручив створити комісію з розслідування інциденту

За уточненими даними, під час пожежі в психіатричній лікарні загинуло шестеро осіб. Президент Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру В.Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих".

Прем'єр-міністр В.Гройсман у Фейсбуці написав: "Сталась трагедія. Пожежа в Одеській клінічній психіатричній лікарні. Загинули люди. Мої співчуття рідним і близьким постраждалих.

Звісно, буде проведено розслідування і встановлені винні. Але хочу звернутись до тих, в чиї обов'язки входить турбуватись, щоб такого не ставалось. Ця трагедія - гірке нагадування, що найменша ваша недбалість здатна призвести до смерті ні в чому невинних людей. Давайте не тільки шукати винних, а й вчитись відповідальності!"

Також дивіться: Пожежа в одеській психіатричній лікарні - у вогні загинуло чотири особи. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131644
 
 
 Топ коментарі
 
Там погибли люди. Которые точно не могли спастись сами. Хоть в такой теме не устраивайте срач.
Во время пожара в одесской психиатрической лечебнице погибло шесть человек. Зеленский поручил создать комиссию по расследованию инцидента - Цензор.НЕТ 3112
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а чего вдруг "Зеленский", а не "Узеленского"? Поручаю... это же надо, лично поручить не зассал. Странно.
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Модератор, отключи комменты, а то тут некоторые шутят насчет трагедии.
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Не кощунствуйте, люди! Это не Дом профсоюзов, тут же люди погибли!
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Уточнювати треба, тому-що у київському якраз люди загинули.
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а чего вдруг "Зеленский", а не "Узеленского"? Поручаю... это же надо, лично поручить не зассал. Странно.
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Потому что в особенно важных случаях нужно действовать самому. Как никак погибло 6 его избирателей, тут явно дело рук Порошенко и его прихвостней!!!
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Модератор, отключи комменты, а то тут некоторые шутят насчет трагедии.
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А зачем? Каждый зарабатывает свою карму.
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Там погибли люди. Которые точно не могли спастись сами. Хоть в такой теме не устраивайте срач.

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А кто у нас в стране главный по пожбезопасности? Аваков. Но он в отставку конечно же добровольно не пойдет, ждет чтоб вынесли.
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эту мразь только на майдане трупиком можно вынести.
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По профилю работает. Психи тушат пожар, пока евреи не спят.
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Теперь всю каденцию мы будем слышать "Я поручаю...."
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До одного места обязанности. Типовой пожар последних событий. Сценарий - замыкание, как говорят?, затем огонь в считанные минуты!! охватывает здание помещение. Люди едва успевают выбежать.
Пожарные безсильны.
А теперь вы заметили как много масштабных пожаров и аварий в последнее время. Вы думаете плохо следят за обязанностями. Сомневаюсь.
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Это просто ужасно! Саболезнования семьям погибшим!
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Похоже что только медсестра, Царство небесное, спасала больных, санитары-"мужчины" и врач сбежали первыми.
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Я так понимаю, российский печальный опыт никто не учел. Давайте угадаю, на окнах решетки. все двери закрыты.
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Решетки там только в помещении где хранились медикаменты. На остальных окнах решёток не было, первый этаж, но надо понимать что люди там психически больные. Даже здоровый человек теряется в экстремальной ситуации.
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Ищите кому нужна земля под больницей.
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Почему-то вспомнилось: в таком же пожаре в психиатрическом госпитале погибла Зельда Фицджеральд, вдова известного американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
Родные, которые общались с ней за несколько дней до этого, утверждают, что Зельда видела рядом своего покойного мужа и знала о том, что скоро её не станет: "Не волнуйся, мама! Я не боюсь умереть. Скотт говорит, это совсем не страшно..."
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПід час пожежі в одеській психіатричній лікарні загинуло шестеро осіб. Зеленський доручив створити комісію з розслідування інциденту
 
 
 
 
 
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